Краткий обзор объектов (расширений) в Google Ads

Реклама в Google Ads позволяет бизнесу охватить широкую аудиторию и достигать целей с помощью релевантных и эффективных объявлений. Чтобы привлечь внимание пользователей и увеличить шансы на конверсии, рекламодатели используют объекты объявлений, которые предоставляют больше информации о бизнесе, услугах и предложениях.

В этой статье я рассмотрю, что такое объекты в Google Ads, какие типы объектов существуют и как их использовать для улучшения показателей кликабельности (CTR) и конверсий. Вы узнаете, как правильно выбрать объекты для вашего бизнеса и как благодаря им сделать свои объявления более результативными для целевой аудитории.

Что такое объекты

Объекты (или расширения) в Google Ads — это дополнительные элементы, которые добавляются к объявлению, чтобы предоставить больше информации, улучшить видимость и увеличить взаимодействие пользователей с рекламой. Они могут содержать:

дополнительные ссылки;

номера телефонов;

адреса;

специальные предложения;

рейтинги;

и другую полезную информацию, которая способствует повышению релевантности и эффективности объявления.

Объекты в Google Ads делятся на два типа: ручные и автоматические. Далее рассмотрю подробно каждый тип.

Ручные объекты

Ручные объекты вы настраиваете самостоятельно, выбирая, что именно будет отображаться в объявлении. Они подходят для тех, кто хочет точно управлять содержанием своих объявлений в соответствии со стратегией кампании.

Чтобы найти и настроить ручные объекты в рекламном кабинете, пройдите по пути «Кампании — Объекты — Объекты». На этой странице выбираются виды объектов.

Виды ручных объектов

Дополнительная ссылка

Объект позволяет добавить в объявление несколько дополнительных ссылок на разные страницы вашего сайта. Это могут быть ссылки на определенные товары, специальные предложения, страницы с акциями, контакты или другие разделы, которые могут заинтересовать пользователей. Этот тип объекта помогает предоставить посетителям больше вариантов для взаимодействия с объявлением и упрощает поиск нужной информации.

Каждая дополнительная ссылка может иметь до 25 символов основного заголовка и 35 символов для описания, что дает возможность кратко объяснить, чем полезна конкретная страница.

Структурированные описания

Объект «Структурированные описания» добавляет к объявлению расширенную информацию о товарах, услугах или особенностях компании в формате тематических заголовков с коротким списком элементов. Это помогает пользователям быстро получить больше информации о вашем бизнесе, повышая релевантность объявления для целевой аудитории.

Google Ads предлагает установленные заголовки, создать собственные невозможно. Заголовки в структурированных описаниях — это темы или категории, которые кратко описывают основные особенности или предложения вашего бизнеса. Каждый заголовок позволяет добавить к объявлению несколько ключевых пунктов, отражающих детали об услугах, продуктах или других аспектах, важных для пользователей.

В одном структурированном описании можно добавить до 10 элементов, каждый из которых содержит до 25 символов. Это позволяет после заголовка перечислить до 10 коротких пунктов, которые описывают ключевые особенности или предложения в выбранной категории.

Виды заголовков для структурированных описаний:

Бренды. Перечень брендов, которые предлагает компания. Подходит для магазинов техники, одежды, косметики, автомобилей и т.д.

Пример: Apple, Samsung, Sony, LG. Удобства. Дополнительные услуги или удобства, которые предоставляет компания. Для отелей, ресторанов, общественных мест, перевозчиков и т.д.

Пример: бесплатный Wi-Fi, паркинг, терраса, детская зона. Кварталы. Информация о районах или местностях, в которых предоставляются услуги, продаются товары или расположены объекты вашего бизнеса. Подходит только для компаний, которые присутствуют в разных районах или предоставляют локальные услуги.

Пример: центр города, старый город, набережная, торговый центр. Курсы. Перечень учебных курсов или тренингов. Для образовательных платформ, учебных центров и онлайн-школ, ориентированных на краткосрочное обучение с узкой специализацией.

Пример: программирование, дизайн, бизнес-аналитика. Места. Информация о локациях, где компания предоставляет услуги или имеет представительства. Для бизнесов с несколькими физическими локациями или для локальных сервисов.

Пример: Киев, Харьков, Львов, Одесса. Модели. Информация о моделях продуктов, которые предлагает компания. Для бизнесов с широким ассортиментом товаров.

Пример: Canon EOS R5, Nikon Z7 II, Sony Alpha A7 IV. Образовательные программы или направления обучения для университетов, колледжей, бизнес-школ или профессиональных учебных заведений, которые предлагают степень или сертифицированную программу.

Пример: бакалавриат по экономике, магистратура по компьютерным наукам. Услуги. Краткий перечень основных услуг для компаний, предлагающих различные варианты обслуживания в пределах одной сферы или желающих акцентировать внимание на основных направлениях своей деятельности.

Пример: диагностика, ремонт двигателя, замена масла, шиномонтаж. Рекомендуемые отели, которые компания предлагает для бронирования. Полезно для туристических агентств, онлайн-платформ бронирования и туристических операторов.

Пример: Hotel Rixos, Hilton Kyiv, Radisson Blu, Premier Palace. Стили. Разновидности стилей продуктов или услуг, которые предлагает компания. Подходит для бизнесов, имеющих широкую стилистическую вариативность товаров или услуг, таких как магазины одежды, мебели, интерьера, рестораны и другие.

Пример: винтажный, современный, готический, барокко. Страховая защита. Перечень основных видов страхового покрытия, предлагаемых компанией, брокером или сервисами сравнения страховых услуг.

Пример: автострахование, медицинское страхование, страхование жилья. Типы. Перечень типов товаров, услуг или вариантов продукта, предлагаемых компанией. Подходит для бизнесов с широким ассортиментом.

Пример: уход за лицом, уход за волосами, маникюр, массаж. Шоу. Виды развлекательных шоу, представлений или мероприятий, которые предлагает компания или организатор событий. Для театров, концертных залов, цирков, развлекательных комплексов, туристических компаний и агентств, занимающихся организацией событий.

Пример: драматические спектакли, мюзиклы, комедии, балет.

Заголовок и Описание

Объекты «Заголовок» и «Описание» добавляются на уровне кампании ко всем активным адаптивным поисковым объявлениям. Заголовок содержит до 30 символов, описание — до 90 символов. Также есть возможность закрепить отдельные объекты от первой до третьей позиции в объявлении, чтобы заголовок и описание всегда отображались, и даже запланировать их показ в определенный период времени, например, на период акции.

Сноска

Объект «Сноска» — это короткие текстовые фразы, которые добавляются к объявлению для акцентирования внимания на дополнительных преимуществах, акциях или сезонных предложениях, уникальных характеристиках или особенностях продукта или услуги. Сноски содержат до 25 символов и обычно состоят из лаконичных слов или фраз, которые предоставляют объявлению больше ценной информации для пользователей.

Промоакция

Объект «Промоакция» дополняет объявление информацией об актуальных акциях, скидках или специальных предложениях. Google предоставляет возможность добавлять акции с привязкой к конкретным праздничным событиям, например, Черная пятница, Рождество, Летняя распродажа, что помогает пользователям лучше воспринимать ценность предложения. Промоакция настраиваются через условия проведения, период действия и тип скидки (процентная, фиксированная сумма).

Цена

Объект «Цена» позволяет добавлять информацию о стоимости товаров или услуг непосредственно в объявление. Необходимо выбрать тип объекта с ценой, который отражает конкретный аспект предложения. Google Ads предлагает следующие типы:

бренды;

события;

местоположение;

кварталы;

подкатегории товаров;

классы товаров;

услуги;

подкатегории услуг;

классы услуг.

Цена указывается «от» (если она стартует с определенной суммы) или указывается фиксированная, что дает гибкость в представлении информации. Если на сайте изменятся цены, их нужно будет обновить в объектах вручную, поскольку автоматического обновления не предусмотрено.

Адрес

Объект «Адрес» добавляет физический адрес компании или точки продажи к объявлениям в Google Ads. Он помогает пользователям легко найти вашу локацию, просмотреть маршрут или узнать больше о месте, что повышает посещаемость физических магазинов, офисов или сервисных точек.

Этот объект интегрируется с Google Maps и показывает не только адрес, но и дополнительную информацию, такую как часы работы или номер телефона. Если у вас несколько локаций, настройте их через аккаунт Google My Business, чтобы каждый клиент видел ближайшую к себе точку.

Номер телефона

Объект «Номер телефона» добавляет контактный номер компании к текстовым объявлениям в Google Ads. Это позволяет пользователям быстро связаться с вами, нажав на номер в рекламе. На мобильных устройствах это работает как кнопка «Позвонить», что значительно упрощает контакт с компанией. Такой объект идеально подходит для бизнесов, которые стремятся получать больше звонков от потенциальных клиентов.

Чат

Объект «Чат» позволяет пользователям автоматически перейти в WhatsApp для связи с вашей компанией. Этот объект используется как в поисковых кампаниях, так и в кампаниях с максимальной эффективностью, что обеспечивает удобный канал коммуникации с клиентами. Сейчас объект находится на этапе бета-тестирования. Если вы не можете воспользоваться этой функцией, вероятно, она еще недоступна для вашей учетной записи.

Изображение

Объект «Изображение» позволяет добавлять визуальные элементы к текстовым объявлениям, что делает их более привлекательными и привлекает внимание пользователей. Изображения отображаются рядом с текстом рекламы, дополняя его и обеспечивая лучшее взаимодействие с потенциальными клиентами.

Этот объект особенно полезен для бизнесов, где визуальная составляющая играет важную роль в принятии решений, например, в сфере розничной торговли, туризма, дизайна или ресторанного бизнеса.

Основные требования к формату объектов изображений:

важный контент должен занимать центральные 80% площади изображения;

запрещено накладывать текст или графические элементы, например, логотипы поверх изображения;

должны быть четкими, без размытия, искажений или коллажей;

должны соответствовать содержанию целевой страницы и быть релевантными поисковым запросам.

Приложение

Объект «Приложение» вставляет ссылку на мобильное приложение непосредственно в текстовое объявление в Google Ads. Он отображается вместе с основным текстом и включает кнопку или ссылку на страницу загрузки в App Store или Google Play, в зависимости от типа устройства пользователя. Этот объект идеально подходит для компаний, которые стремятся увеличить количество загрузок своего приложения.

Форма для потенциальных клиентов

Объект «Форма для потенциальных клиентов» позволяет собирать контактную информацию от пользователей прямо из объявлений без перехода на сайт. Когда пользователь нажимает на форму, он может оставить свои данные, например, имя, электронную почту, номер телефона или ответить на индивидуальные вопросы. Это упрощает процесс сбора заявок и подходит для бизнесов, которые стремятся получать больше контактов для дальнейшей коммуникации.

Название компании и логотип компании

Объекты «Название компании» и «Логотип компании» придают объявлениям профессиональный вид и помогают пользователям быстрее идентифицировать бренд. Чтобы добавить эти объекты, сначала необходимо подтвердить личность рекламодателя. Название компании должно точно соответствовать официальному названию, указанному в Google Business Profile или в рекламной учетной записи. Логотип должен соответствовать рекламируемой компании, доменному имени или полному названию, утвержденному в рамках Программы подтверждения личности рекламодателя.

Автоматические объекты

Все описанные в статье особенности ручных объектов полностью применимы и к автоматическим. Основное отличие заключается в том, что автоматические объекты генерируются Google на основе доступных данных, сохраняя эффективность и пользу для ваших кампаний.

Автоматические объекты отображаются только тогда, когда могут улучшить эффективность объявления. Также они появляются вместе с вручную созданными объектами или заменяют их. Вы можете контролировать показ этих элементов, в частности приостанавливать или удалять динамические объекты.

Настройка автоматических объектов в рекламном кабинете находится по пути «Кампании — Объекты — Объекты», далее кликните три точки и выберите «Автоматически объекты на уровне учетной записи».

Чтобы создать новые объекты, снова выберите «Еще» и «Дополнительные настройки».

Основные преимущества объектов

Улучшение качества объявления.

Google учитывает использование объектов при определении рейтинга объявления, что способствует повышению его позиции на странице результатов. Это снизит стоимость за клик (CPC) и позволит достичь лучших результатов без увеличения бюджета.

Улучшение видимости.

Объекты увеличивают визуальную площадь объявления, что делает его более заметным среди конкурентов, особенно в условиях высокой конкуренции в поисковой выдаче. Благодаря этому объявление выделяется среди других.

Повышение кликабельности (CTR).

Дополнительная информация, такая как отзывы, акционные предложения или цены, привлекает внимание пользователей и побуждает к действию. Это привлекает больше кликов без увеличения расходов на рекламу, поскольку объекты помогают заинтересовать потенциальных клиентов.

Увеличение конверсий.

Различные типы объектов позволяют лучше отвечать потребностям пользователей, предоставляя полезную информацию непосредственно в объявлении. Это улучшает опыт взаимодействия с рекламой, помогает быстрее найти нужную информацию, а вашему бизнесу — привлечь более релевантную аудиторию и получить конверсии.

Гибкость.

Объекты можно настраивать в зависимости от кампании, типа бизнеса и целей, что позволяет адаптировать их под разные аудитории. Они также позволяют легко вносить изменения, добавлять или удалять информацию для определенных объявлений или кампаний в реальном времени, подстраиваясь под актуальные потребности бизнеса.

Анализ результатов.

Google Ads предоставляет подробную статистику для каждого объекта, чтобы оценить их вклад в общую эффективность кампании. Вы сможете отследить, какие объекты больше всего привлекают пользователей и способствуют конверсиям, и оптимизировать рекламные стратегии на основе реальных данных.

Выводы