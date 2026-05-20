Как объединить данные из Meta, TikTok, Google Ads и DV360 в одном отчете: кейс из медийной аналитики
Когда вы запускаете медийные кампании сразу в нескольких рекламных системах, для оценки результатов обычно приходится отдельно заходить в каждый кабинет, выбирать данные и вручную сводить их в Excel. Это занимает много времени и может привести к ошибкам.
Отдельная сложность — в подсчете медийных метрик: охват и частоту показов нельзя просто сложить между каналами или днями, как клики или расходы. Из-за пересечения аудиторий такие подсчеты могут завышать результат.
В этом кейсе рассказываем, как мы объединили данные из Meta, TikTok, Google Ads и DV360 в единую систему, автоматизировали отчетность и построили корректный подход к расчету охвата и частоты показов.
Период: сентябрь — ноябрь 2025.
Регион: Украина.
Услуга: сквозная аналитика.
Кто наш партнер
Партнер ведет медийные кампании одновременно в нескольких рекламных системах: Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads и DV360.
Входные данные
Команда партнера регулярно запускает медийные кампании с фокусом на охват (Reach, количество уникальных пользователей, увидевших рекламу за определенный период) и частоту показов (Frequency, среднее количество показов на одного пользователя).
Однако отсутствие единой системы мониторинга превращало оценку эффективности в сложный и трудоемкий процесс.
До начала сотрудничества с нами специалисты ежедневно последовательно проверяли кабинеты Meta Ads, TikTok, Google Ads и DV360. А затем эти разрозненные данные вручную сводили в Excel. На каждый такой цикл уходило немало времени, и оставался риск ошибки.
Партнер пришел с запросом:
«Составить один отчет вместо нескольких кабинетов».
Цели сотрудничества
С технической точки зрения это требовало выполнения целого комплекса действий, поскольку было недостаточно просто объединить данные в одном пространстве, а сделать это так, чтобы:
-
метрики корректно отображали данные;
-
обеспечить согласованную работу данных между платформами в рамках одного отчета;
-
построить отчетность, позволяющую быстро оценивать результаты и принимать решения.
С какими вызовами мы столкнулись
На первый взгляд задача могла показаться простой: собрать данные из Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads и DV360 в один отчет. Но в этом проекте было несколько важных ограничений, которые нужно было учесть, чтобы отчет показывал корректные данные.
-
Данные хранились в разных системах. Каждая рекламная платформа имеет собственную логику подсчета показателей и предоставляет данные в разном формате. Поэтому их нельзя было просто перенести в одну таблицу без предварительной подготовки и унификации.
-
Reach и Frequency нельзя просто сложить. Для команды было важно видеть охват за 7 и 28 дней, частоту показов и общее покрытие по всем каналам. Но если сложить охват за разные дни или с разных платформ, результат будет завышенным, потому что один и тот же человек мог видеть рекламу несколько раз или в нескольких каналах.
-
Данные по географии имели разную детализацию. Meta и Google Ads позволяли анализировать результаты до уровня городов, а TikTok через API передавал географию только на уровне страны. Из-за этого нельзя было одинаково сравнивать эффективность кампаний по регионам во всех каналах.
-
Не все данные из DV360 можно было передать стандартным способом. Часть необходимых для отчета метрик, в частности reach по частотам и данные Brand Lift, не была доступна для прямой загрузки в BigQuery. Поэтому для этих данных нужно было искать отдельное решение.
Решение
Создание единого хранилища
Основой решения стала система на базе Google Cloud: BigQuery использовали как единое хранилище данных, а Data Studio — как инструмент для визуализации отчетности.
К хранилищу подключили данные с рекламных платформ через API-коннекторы, а также дополнительные источники, которые требовали отдельных решений.
В результате все данные автоматически обновляются ежедневно и доступны команде партнера в одном отчете.
Новый подход к Reach и Frequency
Команде партнера было важно видеть охват за 7 и за 28 дней, частоту показов и общий охват по всем каналам.
Поэтому вместо того, чтобы «сложить» ежедневные значения, мы настроили получение корректно рассчитанных платформами показателей Reach и Frequency сразу за нужный период.
Для расчета общей частоты по всем каналам добавили отдельную формулу:
Общая частота = сумма частот по каналам (Meta, Google Ads, DV360) × коэффициент пересечения аудиторий
Значение коэффициента подбирается индивидуально в зависимости от специфики кампании.
Отдельно реализовали страницу с расчетом Total Reach — общего охвата по всем инструментам без дублирования аудиторий.
Это помогло избежать искажения метрик и работать с корректными значениями.
TikTok и география: обход через Google Sheets
Поскольку TikTok через API передает данные о географии только на уровне страны без разбивки по городам, мы пошли следующим путем:
-
настроили выгрузку геоданных в Google Sheets;
-
подключили таблицы к хранилищу данных BigQuery;
-
привели к единой структуре с другими каналами.
Это позволило анализировать TikTok вместе с другими платформами без потери аналитики по географии.
DV360: отправка отчетов и парсинг
Для части отчетов DV360, которую невозможно выгрузить напрямую в BigQuery, мы использовали нестандартное решение:
-
настроили автоматическую отправку на почту;
-
реализовали считывание и обработку данных из отчетов с почты;
-
настроили загрузку обработанных данных в BigQuery.
Так мы получили reach по частотам, дополнительные медийные метрики и данные по Brand Lift.
Охват по частоте
Данные по Brand Lift
План vs факт: от Excel к автоматизации
У партнера уже были плановые показатели в виде таблиц. Наша команда:
-
перенесла их в стандартизированные Google Sheets;
-
загрузила в BigQuery;
-
подготовила структуру для сопоставления с фактическими данными;
-
вывела показатели в Data Studio.
Благодаря этому команда видит план, факт и отклонения в одном окне без ручной сводки.
К отчету также подключили данные из Google Analytics 4 — как дополнительный слой аналитики для понимания поведения аудитории после контакта с медийной рекламой.
Результаты
Благодаря внедрению единой аналитической системы, команда партнера получила:
-
Единый источник правды. Все данные из Meta, TikTok, Google Ads, DV360 и GA4 собраны в одном пространстве с автоматическим ежедневным обновлением.
-
Корректные медийные метрики. Показатели Reach и Frequency отображаются без искажений и двойного учета. Доступен также общий охват с учетом пересечения аудиторий, что позволяет оценить влияние на рынок.
-
Экономию времени. Автоматизация процесса заменила утомительную ручную сводку данных из четырех кабинетов.
-
Контроль «План vs Факт». Команда видит отклонения от плановых показателей в реальном времени.
Этот кейс — пример того, как команда Netpeak не просто автоматизировала отчетность, а построила систему, которая понимает специфику медийной рекламы. Теперь команда партнера принимает стратегические решения на основе прозрачных и корректных данных, тратя время на анализ и оптимизацию вместо изнурительной ручной работы.
Отзыв о сотрудничестве
Елизавета Бережко, Data Analyst в Netpeak
Самым сложным в этом проекте была работа с Reach и Frequency. Эти метрики требуют другого подхода, чем клики или просмотры. Если клики можно сложить и получить корректный результат, то с охватом это не сработает. Сложение ежедневных значений не даст корректного недельного показателя — результат будет завышенным из-за двойного учета аудитории.
Поэтому вместо одного базового коннектора, как это обычно бывает для стандартных метрик, нам пришлось создавать отдельные коннекторы под каждый период: чтобы извлекать готовые значения reach и frequency сразу за 7 дней, за 28 дней, и не агрегировать их из ежедневных данных.
Отдельным вызовом стал DV360: часть нужных метрик невозможно направить напрямую в BigQuery. Поэтому мы настроили парсинг email-отчетов — нестандартное решение, которое требовало дополнительного внимания к деталям и надежности процесса.
Этот кейс научил меня, что медийная аналитика имеет свою логику, и прежде чем строить решение, важно сначала разобраться в природе самих метрик.
Команда проекта: Елизавета Бережко, Михаил Василенко, Data Analysts.
По теме
Свежее
Рекламная «разведка»: как анализировать библиотеки Meta и Google для создания конверсионных креативов
Как системно работать с референсами, используя инструменты прозрачности Meta и Google
Как локализация названий товаров в 2 раза улучшила показатели эффективности в Google Shopping: кейс Global Soft
Почему «Windows 11 Professional» и «Виндоус 11 Pro» могут давать разный результат в рекламе
Нарушение policy монетизации сайта: как мы решали проблемы, которых «не существует» в Google
Что делать, если Google блокирует монетизацию сайта? Рассматриваем примеры, когда служба поддержки не помогает