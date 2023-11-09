Что такое Display & Video 360: полный обзор

Display & Video 360 — инструмент от Google Marketing Platform, который позволяет создавать нестандартные креативы и отслеживать их общую эффективность на разных платформах. Можно провести полный рекламный цикл: «Планирование размещения — Настройка размещения — Контроль и оптимизация размещения — Отчетность по рекламной активности».

Display & Video 360 (DV360) имеет нереальное количество возможностей для ваших рекламных кампаний, и в этом материале я расскажу о некоторых из них.

Основные отличия от Google Ads

Основные отличия между DV360 и Google Ads можно перечислить по таким пунктам:

в DV360 можно строить большие охваты в сравнении с Google Ads благодаря доступу к большему количеству аукционных бирж;

в DV360 есть возможность закупать инвентарь с помощью прямых сделок, например, на основной странице телеканала 1+1;

Инвентарь — это место показа рекламы.

DV360 дает возможность работать с кроссформатными охватами и влиять на общие охваты многих отдельных размещений и форматов в рамках одной большой рекламной кампании;

у DV360 в арсенале есть алгоритм и механизм назначения ставок, которых нет в Google Ads;

DV360 позволяет использовать уникальные форматы креативов, которых нет в Google Ads.

Преимущества и возможности DV360

Основным преимуществом DV360 является проведение комплексной кроссформатной рекламной кампании с использованием широкого выбора форматов креативов. DV360 позволяет отказаться от использования многих других инструментов и услуг локальных подрядчиков, сфокусировав основную рекламную активность в одном месте.

Во время ведения рекламной кампании DV360 позволяет управлять аудиторией в том же инструменте, где вы покупаете рекламу. Благодаря этому можно реализовать большое количество рекламных стратегий и получить наиболее релевантную аудиторию.

Возможность закупки премиум-инвентаря путем гарантированных сделок позволяет улучшить рекламные показатели и существенно увеличить медийных эффект. Гарантированная сделка обеспечивает фиксированное количество показов в конкретном месте на сайте по фиксированной стоимости.

Еще один плюс — разнообразные креативы DV360. С помощью встроенного конструктора вы можете создать уникальные форматы, которых просто нет в других рекламных сервисах. Нестандартные креативы и креативы Rich Media запоминаются и выделяются из множества других стандартных объявлений.

Кстати, читайте кейс с использованием DV360 для компании «Укрпошта».

Модули DV360

Модули в Display & Video 360 — это отдельная функциональная часть этой платформы, которая позволяет пользователям контролировать некоторые аспекты рекламных кампаний. Всего модулей пять.

Кампании

В системе представлено четыре вида рекламных кампаний:

Video кампании. Здесь речь идет как о Youtube, так и о видеорекламе на других сайтах. Display кампании. Баннерная реклама в медийной сети. Audio кампании. Аудиореклама на Youtube и онлайн-радиостанциях. App Install кампании. Аналог Google Universal Install, но с возможностью дополнительного таргетинга и выбора аудитории.

Аудитории

DV360 предлагает большой выбор сегментов аудитории для таргетинга:

Стандартные интересы Google. В ней собраны основные интересы, по которым Google сегментирует аудитории. Кастомные интересы Custom Affinity та Custom Intent. В этой группе есть возможность с помощью ключевых слов, поисковых запросов или тематических URL создать уникальную аудиторию, которая идеально подойдет под ваш продукт или бренд. Customer Match Audience дает возможность загрузить файл с контактными данными пользователей. Например, это может быть какая-то база клиентов интернет-магазина. Достаточно иметь хотя бы номер телефона или электронную почту, чтобы система генерировала аудиторию для таргетинга. 1-st party аудитории. В них представлена возможность таргетинга на аудиторию пользователей, которые уже посетили сайт или хотя бы раз посмотрели видео на Youtube. Такая аудитория собирается из пикселя, установленного на сайте. Youtube Remarketing Audience дает возможность сформировать список из пользователей, которые просмотрели рекламный ролик. Это возможно только в форматах, где есть метрика просмотров. То есть из роликов, которые нельзя пропустить (Non-Skip), такую базу собрать будет невозможно, ведь в них считаются только показы. Платные DMP Audience. Есть возможность таргетирования на аудитории, которые уже сегментированы по интересам, но не принадлежат Google. Такие аудитории доступны для таргетинга на платной основе, их предоставляют сторонние компании. Для Украины таких платных сегментов в данный момент нет, поэтому этот функционал не актуален для нашей страны. Таргетинг на категории контента позволяет выбирать темы контента ресурсов, на которых вы будете показывать рекламу. Условно выбираете тему «новости», и ваша реклама будет показываться только на страницах с новостями.

Креативы

В DV360 есть ряд собственных нестандартных креативов, таких как:

Parallax;

Panorama;

Blank State;

Cuecard;

Flipbook;

Audio Mixer;

Swirl.

Также доступны адаптивные Native Display и Native Video. Они подстраиваются под разные размеры рекламных мест на сайтах.

Все перечисленные креативы, кроме Parallax, можно создать в интерфейсе системы без помощи дизайнеров. Достаточно иметь необходимые материалы под каждый из форматов.

Кроме форматов креативов у DV360 есть собственный алгоритм их показов — Data Driven creatives. Он позволяет настраивать изменения рекламных креативов в зависимости от заданного формата.

Например, используя данные с погодного сервера, вы можете настроить автоматическую замену креативов с фоном. Он будет отображать погоду в реальном времени для конкретной локации — дождь, снег, облачность и т. д.

Статистика

DV360 дает детализированную статистику по каждому размещению. Если попробовать сегментировать статистические возможности, получится следующее:

Стандартная статистика с базовыми метриками (Impressions, Clicks, Budget и прочее). Статистика по охватам, в которой могут быть данные как по каждому размещению отдельно, так и общий кроссформатный показатель охвата с учетом пересечения между размещениями.

Например, в рамках одной рекламной кампании у вас есть три размещения: баннерная реклама охватывает 1 млн, видео на Youtube — 1,5 млн и видео на сайтах (не Youtube) — 500 тысяч человек. Если учитывать просто сумму охвата, получается 3 млн человек. Однако некоторые пользователи видели рекламу в разных местах и в разных форматах.



Кроссформатный охват показывает общее количество людей, которых вы охватили рекламой — 2,2 млн.

Данные по Post Click и Post View конверсиям, где технически все реализуется с помощью установки пикселя на сайт.

Post Click конверсия — это конверсия, сделанная сразу после клика на рекламный креатив. Post View конверсbя — это конверсия, сделанная через некоторые время после просмотра креатива пользователем.

Статистика для планирования, в которой можно увидеть, какое количество показов вы сможете получить на конкретных сайтах или в целом на территории Украины. А также узнать потенциал и рассчитать данные для стратегии. Детальная статистика по местам размещения рекламы, периоду времени, когда показывалась реклама, какая геолокация у пользователей была при этом, какой гаджет использовался. Какие интересы у пользователя, которому было показано рекламное объявление и т. д.

Места показа креативов DV360

Можно разделить на 2 группы:

Аукцион.

Сегодня существует 82 биржи, на которых вы можете купить инвентарь. В основном в DV360 используется именно тактика работы именно с таким набором бирж. Это позволяет реализовывать большие рекламные объемы и находить ЦА, на каком бы ресурсе она не была.

Гарантированные сделки.

С помощью Marketplace вы можете выбрать гарантированную сделку прямо в системе, без необходимости искать рекламных менеджеров на стороне издателя для размещения рекламы.

Например, можно согласовать показ рекламы на главной странице сайта 1+1 с фиксированной ценой и фиксированными объемами показа. Это позволяет коммуницировать с пользователями на конкретных ресурсах и реализовывать запланированные задачи.

Форматы рекламы в DV360

DV360 дает возможность размещать следующие рекламные форматы.

1. Youtube

Trueview In-Stream — ролики от 6 секунд с возможностью пропуска. Формат нужен для тех случаев, когда у нас условно есть ролик 15 секунд, и мы хотим, чтобы пользователи досмотрели его до конца. В таком случае оплачивается именно просмотр, а не показ. Модель закупки — CPV (Cost per view).

Bumper Ads — ролики до 6 секунд без возможности пропуска. Модель закупки — СРМ (Cost per mille/thousand impressions).

Trueview for Reach — ролики от 6 секунд с возможностью пропуска. Идеально подходит для широкого охвата ЦА, один из наиболее эффективных форматов. Модель закупки — СРМ.

Trueview Reach MIX — микс форматов Bumper Ads та Trueview for reach. Есть возможность использовать как ролики до 6 сек без возможности пропуска, так и ролики от 6 сек с возможностью пропуска, запуская их параллельно в одном размещении. Модель закупки — СРМ.

Trueview Non-Skip — ролики до 20 секунд без возможности пропуска. Модель закупки — СРМ.

Ad Sequence — так называемый «сторителлинг». Можно показать пользователю серию рекламных роликов в определенной последовательности, задавая правила показа для каждого из них. Можно миксовать форматы в рамках одного размещения, но очень важно, чтобы модель закупки в этих форматах была одинакова.

Trueview for Action — формат для показа рекламы с оптимизацией под дальнейшие конверсии на сайте. Тут вы не выбираете модель закупки, а выбираете цель. Например, «максимальное количество конверсий», и алгоритм оптимизируется соответственно.

2. Display

Это стандартный формат размещения баннерной рекламы в медийной сети. В системе представлено несколько алгоритмов работы с такими размещениями. Рассмотрим основные:

Стандартная закупка с фиксированной ставкой на аукционах. Закупка с оптимизацией под клик. Алгоритм дает лучшие показатели кликабельности без возможности задавать ставки, но с возможностью задать верхний порог цены. Закупка с оптимизацией под конверсии. Алгоритм оптимизируется под заданные системой конверсии и работает по принципу «максимальное количество конверсий в рамках заданного рекламного бюджета». Здесь нет возможности напрямую влиять на цену.

Во всех случаях модель закупки — СРМ.

3. Audio

Позволяет размещать аудиорекламу. Реализовать это можно на Youtube или, например, на сайте онлайн-радиостанции.

Важно учитывать, что у такого формата будет только один эффект — слуховой. То есть это своеобразный аналог рекламы на радио.

4. App Install

Формат позволяет продвигать приложения и платить за установку приложений (аналог Google Universal Install). В данном размещении будет работать алгоритм «максимальное количество установок приложений в рамках заданного рекламного бюджета».

5. Video

В данном формате можно показывать видеорекламу на страницах со встроенным плеером (например, Megogo). Это может быть вся видеореклама, за исключением рекламы на Youtube.

6. Ads in mobile apps

Данный формат выделен под показ рекламы именно в мобильных приложениях. Как баннерной, так и видео.

Интеграции

Для комплексных решений по рекламной активности и получения более широких возможностей для реализации целей и анализа, DV360 можно связать с такими продуктами:

Campaign Manager

Этот продукт от Google Marketing Platform позволяет отслеживать рекламную активность не только в DV360, но и в большинстве других рекламных платформ.

Под отслеживанием понимаем возможность видеть рекламные показатели всех размещений: показы, клики, количество конверсий, геолокация, возраст, пол и т. д. Вы можете работать с показателями независимо от того, с помощью какого инструмента было настроено рекламное объявление, и концентрировать все данные в одном месте.

Также инструмент используется в качестве Ad Serving:

добавляете креативы в Campaign Manager;

присваиваете им приоритетность показа;

контролируете показатели эффективности;

вносите правки во время рекламной кампании, не обращаясь к конкретным инструментам, в которых была настроена реклама, или к подрядчикам.

Для повышения эффективности рекламы этот продукт обязателен для использования.

Google Tag Manager

GTM необходим для настройки пикселей и дальнейшего отслеживания любых конверсий на сайте.

Google Analytics 360

Сервис нужен для мониторинга источников трафика в аналитике и анализа рентабельности рекламных инструментов. Обычный Google Analytics не дает возможности вести аналитику DV360, поэтому речь идет именно о Google Analytics 360.

Учетная запись Google Ads

Она нужна для передачи сегментов в DV360.

Youtube-канал

Youtube-канал нужен для сбора списков ремаркетинг пользователей, которые смотрели рекламные ролики на Youtube.

Firebase

Firebase связывается с DV360 для трекинга конверсий в мобильных приложениях. Также может использоваться для мониторинга установок приложения в кампаниях App Install.

Data Studio (Looker)

Необходим для визуализации и построения запросов и дашбордов.

Кому стоит рассмотреть возможности DV360

Без сомнений можно сказать, что DV360 нужен абсолютно всем брендам или продуктам, которые хотят качественно продвигаться в digital-рекламе.

Гибкие алгоритмы, широкий выбор инвентаря, мультиформатность, большие возможности сегментирования аудитории — это то, что позволит построить эффективную стратегию для любого продукта или бренда.

Алгоритмы могут подстраиваться под разные цели рекламных кампаний. Богатый выбор инвентаря позволяет показывать рекламу именно на релевантных тематических сайтах. Мультиформатность поможет подобрать и персонализировать показ рекламы в зависимости от аудитории. Широкие возможности сегментирования аудитории помогают выделить любую аудиторию, которая нужна для таргетинга отдельного товара или бренда.

Условно рекламировать можно все: автомобили, продукты питания, стройматериалы, банковские услуги, страхование, бытовую технику, почтовые услуги и т. д.

Выводы