Что такое баннерная реклама, и Как ее запустить
Баннерная реклама — это любая интернет-реклама в формате изображения (баннера). Она используется для привлечения внимания к услуге или продукту и эффективно применяется в самых разных сферах бизнеса.
В этой статье рассмотрю самые популярные системы для баннерной рекламы, принципы ее работы и дам несколько рекомендаций по созданию.
- В чем цель баннерной рекламы.
- Примеры баннерной рекламы и ее размеры.
- Как разместить баннерную рекламу.
- Рекомендации для создания баннеров.
- Как понять, что баннерная реклама эффективна.
- Как разместить баннерную рекламу на собственном сайте.
В чем цель баннерной рекламы
Как в случае с классическими баннерами на улицах городов, цель медийной рекламы — познакомить с брендом, товаром, услугой. Завладеть вниманием и побудить к действию. Цель баннера зависит от цели кампании, например:
- привлечение внимания новой аудитории к бизнесу;
- стимулирование взаимодействия с теми, кто уже знаком с брендом;
- побуждение к повторным действиям уже имеющихся клиентов.
Когда разобрались с целью, стоит понять, как именно и где показать рекламу аудитории. Google i Meta имеют соответствующий функционал.
Размеры баннерной рекламы и ее примеры
Размер баннера и его форма бывают абсолютно разными и зависят от места размещения:
Например, Google Ads предлагает следующие форматы баннерной рекламы в рамках кампании Google Display Network (GDN):
Кроме вариантов выше, называемых графическими объявлениями, Google также предлагает функционал адаптивных объявлений.
Для адаптивных нужен один квадратный баннер и один с отношением сторон 1,91:1. В таком размере можно добавить до 15 вариантов изображений, например, если хотите их протестировать. Google самостоятельно адаптирует их под различные места размещения.
Преимущество этого типа объявлений — нет нужды делать много баннеров в разных размерах.
К адаптивным баннерам также надо добавить логотип, заголовки и описания. Google будет комбинировать изображения и тексты в зависимости от доступных рекламных мест. Вот как это выглядит:
У Meta меньше вариантов по размерам баннеров.
- 1200x1200.
Места показа в Facebook: Feed, In-Stream Ads for Videos, Reels, Marketplace.
Места показа в Instagram: Interesting, Reels, Profile Feed, Search results.
- 1080х1920.
Места показа в Facebook: Stories, Reels.
Места показа в Instagram: Stories, Reels.
- 1200х628
Места показа в Facebook: Правая колонка, Результаты поиска.
Вот как выглядят объявления в Meta:
Это не все варианты, больше вы сможете увидеть в собственном рекламном аккаунте.
Как разместить баннерную рекламу
Google и Meta имеют собственные рекламные системы для показа объявлений: Google Ads и Meta Ads Manager.
Размещение баннерной рекламы через Google
Показывает медийную рекламу в следующих типах кампаний:
- GDN (Google Display Network);
- Performance Max;
- Demand Gen.
В этой системе есть много других типов кампаний, но только эти рассчитаны на объявления с изображениями.
Баннер в кампании типа GDN показывается на веб-сайтах-партнерах, в мобильных приложениях, а также в YouTube и Gmail. В кампании одновременно доступны для показа графические и адаптивные объявления.
Максимальный размер одного баннера — 150 КБ.
Максимальное количество баннеров — один для одного графического объявления и один для 15 (или менее) адаптивных объявлений.
Форматы — JPG / PNG.
В Performance Max баннер будет показываться на сайтах-партнерах, в мобильных приложениях, а также в YouTube и Gmail. Здесь уже нет графических или адаптивных объявлений, но условия к размеру изображений Performance Max такие же, как и для адаптивного объявления:
- квадратное 1:1;
- прямоугольное 1,91:1.
Кроме изображений обязательно нужно добавить тексты заголовков, описаний и логотип в формате 1:1 и 4:1.
Максимальный размер одного баннера — 5120 КБ.
Максимальное количество баннеров — 20.
Форматы — JPG / PNG.
Demand Gen размещает баннер в YouTube, Gmail и ленте рекомендаций Google. В этой кампании доступны три типа изображений по отношению сторон: 1:1, 1,91:1, 4:5. Кроме изображений обязательно нужно добавить тексты заголовков и описаний, логотип в формате 1:1 и 4:1.
Максимальный размер одного баннера — 5 МБ.
Максимальное количество баннеров — 20.
Форматы — JPG/PNG.
Баннеры — лишь часть функционала этих кампаний. Например, в Performance Max вы с легкостью сможете разместить видеорекламу или же рекламу с карточками товаров, как на примере ниже:
Но, конечно, работа с Google Ads требует времени и навыков. Если вы настроены разбираться во всем самостоятельно, хорошо изучите возможности интересующих вас рекламных систем. Точно пригодятся консультации от специалистов или курсы по работе с конкретной рекламной системой. Или же обратитесь к специалистам Netpeak Ukraine.
Размещение баннерной рекламы через Meta
Meta показывает баннерную рекламу в любой кампании, независимо от ее цели. Чтобы создать объявление в Meta, нужно иметь кабинет в Meta Ads Manager, созданный с помощью страницы в Facebook:
На странице Ads Manager нажмите на зеленую кнопку для создания первой рекламной кампании:
Для эффективной работы с Meta Ads нужно понимание целей кампаний, логики создания аудиторий и многое другое. Больше о работе в Meta Ads писала моя коллега в статье о типах аудиторий и параметрах таргетинга Facebook.
Другие варианты размещения
Кроме размещения баннеров через рекламный кабинет Google или Meta, есть сторонние рекламные сервисы, например, AdMixer. Кстати, почитайте интересные кейсы использования рекламы в AdMixer и DV360 специалистами Netpeak Ukraine:
- Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве — кейс Укрпошты.
- Как эффективно продвигать страховой бизнес с помощью медийной рекламы — кейс ARX.
Еще одним из вариантов является прямая коммуникация с владельцами сайтов, реклама на которых вам интересна.
Или же с владельцами страниц в Facebook или Instagram (блогеры, инфлюенсеры). Если вам подходит аудитория, которая смотрит этого блогера и ему подходит ваш продукт — всегда можно договориться напрямую.
Также баннерная реклама доступна в других, менее распространенных системах: Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora и другие. Обратите внимание, что на каждой из этих платформ свои ограничения и требования.
Рекомендации по созданию баннеров
Вы можете создать рекламное изображение как своими руками, так и делегировать это дело. Но даже если вы делегируете, нужно понимать цель объявления и объяснить ее дизайнеру.
Я подготовила рекомендации по созданию рекламных изображений:
- Решите, кто является вашей аудиторией. Эти люди уже знают о вас или еще нет? Хорошо подумайте над тем, какие у них потребности. Что уникального вы предлагаете им?
- Четко сформулируйте месседж. О чем именно хотите рассказать в объявлении? Обычно месседж на баннерах бывает двух типов — рациональный или эмоциональный.
Рациональный апеллирует к разуму человека. Вы предлагаете товар или услугу языком фактов, логики. Такие баннеры часто информируют об акции или продвигают продукт, который стоит недешево, и потенциальный клиент точно будет обдумывать пользу такой покупки.
Эмоциональный месседж апеллирует к состоянию человека и его чувствам. Это красивые слоганы и меткие фразы. Часто используются в рекламе украшений или сладостей, могут встречаться в рекламе премиальных авто.
- Не более 20% текста. Все остальное пространство отведите под изображения, визуальная часть очень важна. Фото должны быть не просто качественными, но и интересными, привлекать внимание, вызывать эмоции.
- Шрифт и цвета имеют значение, они влияют на восприятие бренда человеком.
Например, ваша целевая аудитория — клиенты со средним доходом или ниже, а в рекламе вы используете много золотого или черного цветов. Это может отпугивать потенциальных клиентов, ведь такое сочетание визуально удорожает товар или услуги.
Как сделать баннерную рекламу более эффективной
- Проверяйте отчеты по рекламе. В каждой системе есть отчеты, которые предоставляют информацию по эффективности отдельных объявлений и целой кампании. Отключайте объявления на сегменты аудитории, показ в конкретное время суток, или же определенное место показа рекламы, если оно не дает результатов.
- Обращайте внимание на % CTR (click through rate) — процент кликабельности объявления. Если он очень низкий, тестируйте другие баннеры и предложения, возможно месседж не интересен аудитории, или же вы показываете его не тем людям.
- Проверяйте месседж объявления. Бывает, что % CTR наоборот очень высокий, но результатов все равно нет. Тогда вероятнее всего проблема в самом объявлении. Возможно аудитории интересно, но до покупки она не доходит, потому что линк в объявлении ведет не на ту целевую страницу.
- Оптимизируйте объявления и проводите тестирование. Удачный баннер не будет приводить клиентов вечно. Обновлять стоит не только изображение, но и месседж. Также не лишним будет тестировать различные месседжи и сравнивать результаты.
Как разместить баннерную рекламу на собственном сайте
Если у вас есть сайт с достаточным трафиком, можете размещать баннеры других рекламодателей.
Google создал собственное сообщество партнеров. Присоединившись к нему, вы позволите размещать рекламу на своем сайте и получите за это прибыль. Как стать партнером, подробно расписано в Google AdSense.
Что касается других сервисов, в частности Admixer, условия для сотрудничества размещены на официальных сайтах этих сервисов.
Заключение
- Баннерная (медийная) реклама — любая интернет-реклама в формате изображения. Она часто ассоциируется именно с изображениями на вебсайтах, но это не только они, а также баннеры в социальных сетях и мобильных приложениях.
- Самые распространенные сервисы для размещения баннерной рекламы — Google и Meta. Каждый из них имеет свои требования к размерам изображения в рекламе. Для размещения необходимо иметь рекламные кабинеты в этих сервисах.
- В Google Ads баннерные объявления присутствуют в рамках кампаний Google Display Network, Performance Max и Demand Gen. В Meta баннерные объявления доступны во всех типах кампаний.
- Запустить медийную рекламу также можно через сторонние системы, такие как Admixer, при прямом контакте с владельцем сайта или через менее распространенные рекламные системы вроде Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora.
- При создании баннера обращайте внимание на нужные размеры изображения, продумывайте текст, цветовую гамму и шрифт.
- Для повышения эффективности рекламы, регулярно проверяйте отчеты и само объявление, обращайте внимание на % CTR и не забывайте оптимизировать кампанию.
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