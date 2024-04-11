Что такое баннерная реклама, и Как ее запустить

Что такое баннерная реклама, и Как ее запустить

Баннерная реклама — это любая интернет-реклама в формате изображения (баннера). Она используется для привлечения внимания к услуге или продукту и эффективно применяется в самых разных сферах бизнеса.

В этой статье рассмотрю самые популярные системы для баннерной рекламы, принципы ее работы и дам несколько рекомендаций по созданию.

В чем цель баннерной рекламы

Как в случае с классическими баннерами на улицах городов, цель медийной рекламы — познакомить с брендом, товаром, услугой. Завладеть вниманием и побудить к действию. Цель баннера зависит от цели кампании, например:

привлечение внимания новой аудитории к бизнесу;

стимулирование взаимодействия с теми, кто уже знаком с брендом;

побуждение к повторным действиям уже имеющихся клиентов.

Когда разобрались с целью, стоит понять, как именно и где показать рекламу аудитории. Google i Meta имеют соответствующий функционал.

Размеры баннерной рекламы и ее примеры

Размер баннера и его форма бывают абсолютно разными и зависят от места размещения:

Например, Google Ads предлагает следующие форматы баннерной рекламы в рамках кампании Google Display Network (GDN):

Кроме вариантов выше, называемых графическими объявлениями, Google также предлагает функционал адаптивных объявлений.

Для адаптивных нужен один квадратный баннер и один с отношением сторон 1,91:1. В таком размере можно добавить до 15 вариантов изображений, например, если хотите их протестировать. Google самостоятельно адаптирует их под различные места размещения.

Преимущество этого типа объявлений — нет нужды делать много баннеров в разных размерах.

К адаптивным баннерам также надо добавить логотип, заголовки и описания. Google будет комбинировать изображения и тексты в зависимости от доступных рекламных мест. Вот как это выглядит:

У Meta меньше вариантов по размерам баннеров.

1200x1200.

Места показа в Facebook: Feed, In-Stream Ads for Videos, Reels, Marketplace.

Места показа в Instagram: Interesting, Reels, Profile Feed, Search results. 1080х1920.

Места показа в Facebook: Stories, Reels.

Места показа в Instagram: Stories, Reels. 1200х628

Места показа в Facebook: Правая колонка, Результаты поиска.

Вот как выглядят объявления в Meta:

Это не все варианты, больше вы сможете увидеть в собственном рекламном аккаунте.

Как разместить баннерную рекламу

Google и Meta имеют собственные рекламные системы для показа объявлений: Google Ads и Meta Ads Manager.

Размещение баннерной рекламы через Google

Показывает медийную рекламу в следующих типах кампаний:

GDN (Google Display Network);

Performance Max;

Demand Gen.

В этой системе есть много других типов кампаний, но только эти рассчитаны на объявления с изображениями.

Баннер в кампании типа GDN показывается на веб-сайтах-партнерах, в мобильных приложениях, а также в YouTube и Gmail. В кампании одновременно доступны для показа графические и адаптивные объявления.

Максимальный размер одного баннера — 150 КБ.

Максимальное количество баннеров — один для одного графического объявления и один для 15 (или менее) адаптивных объявлений.

Форматы — JPG / PNG.

В Performance Max баннер будет показываться на сайтах-партнерах, в мобильных приложениях, а также в YouTube и Gmail. Здесь уже нет графических или адаптивных объявлений, но условия к размеру изображений Performance Max такие же, как и для адаптивного объявления:

квадратное 1:1;

прямоугольное 1,91:1.

Кроме изображений обязательно нужно добавить тексты заголовков, описаний и логотип в формате 1:1 и 4:1.

Максимальный размер одного баннера — 5120 КБ.

Максимальное количество баннеров — 20.

Форматы — JPG / PNG.

Demand Gen размещает баннер в YouTube, Gmail и ленте рекомендаций Google. В этой кампании доступны три типа изображений по отношению сторон: 1:1, 1,91:1, 4:5. Кроме изображений обязательно нужно добавить тексты заголовков и описаний, логотип в формате 1:1 и 4:1.

Максимальный размер одного баннера — 5 МБ.

Максимальное количество баннеров — 20.

Форматы — JPG/PNG.

Баннеры — лишь часть функционала этих кампаний. Например, в Performance Max вы с легкостью сможете разместить видеорекламу или же рекламу с карточками товаров, как на примере ниже:



Но, конечно, работа с Google Ads требует времени и навыков. Если вы настроены разбираться во всем самостоятельно, хорошо изучите возможности интересующих вас рекламных систем. Точно пригодятся консультации от специалистов или курсы по работе с конкретной рекламной системой. Или же обратитесь к специалистам Netpeak Ukraine.

Размещение баннерной рекламы через Meta

Meta показывает баннерную рекламу в любой кампании, независимо от ее цели. Чтобы создать объявление в Meta, нужно иметь кабинет в Meta Ads Manager, созданный с помощью страницы в Facebook:

На странице Ads Manager нажмите на зеленую кнопку для создания первой рекламной кампании:

Для эффективной работы с Meta Ads нужно понимание целей кампаний, логики создания аудиторий и многое другое. Больше о работе в Meta Ads писала моя коллега в статье о типах аудиторий и параметрах таргетинга Facebook.

Другие варианты размещения

Кроме размещения баннеров через рекламный кабинет Google или Meta, есть сторонние рекламные сервисы, например, AdMixer. Кстати, почитайте интересные кейсы использования рекламы в AdMixer и DV360 специалистами Netpeak Ukraine:

Еще одним из вариантов является прямая коммуникация с владельцами сайтов, реклама на которых вам интересна.

Или же с владельцами страниц в Facebook или Instagram (блогеры, инфлюенсеры). Если вам подходит аудитория, которая смотрит этого блогера и ему подходит ваш продукт — всегда можно договориться напрямую.

Также баннерная реклама доступна в других, менее распространенных системах: Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora и другие. Обратите внимание, что на каждой из этих платформ свои ограничения и требования.

Рекомендации по созданию баннеров

Вы можете создать рекламное изображение как своими руками, так и делегировать это дело. Но даже если вы делегируете, нужно понимать цель объявления и объяснить ее дизайнеру.

Я подготовила рекомендации по созданию рекламных изображений:

Решите, кто является вашей аудиторией. Эти люди уже знают о вас или еще нет? Хорошо подумайте над тем, какие у них потребности. Что уникального вы предлагаете им? Четко сформулируйте месседж. О чем именно хотите рассказать в объявлении? Обычно месседж на баннерах бывает двух типов — рациональный или эмоциональный.

Рациональный апеллирует к разуму человека. Вы предлагаете товар или услугу языком фактов, логики. Такие баннеры часто информируют об акции или продвигают продукт, который стоит недешево, и потенциальный клиент точно будет обдумывать пользу такой покупки.





Эмоциональный месседж апеллирует к состоянию человека и его чувствам. Это красивые слоганы и меткие фразы. Часто используются в рекламе украшений или сладостей, могут встречаться в рекламе премиальных авто.





Не более 20% текста. Все остальное пространство отведите под изображения, визуальная часть очень важна. Фото должны быть не просто качественными, но и интересными, привлекать внимание, вызывать эмоции. Шрифт и цвета имеют значение, они влияют на восприятие бренда человеком.



Например, ваша целевая аудитория — клиенты со средним доходом или ниже, а в рекламе вы используете много золотого или черного цветов. Это может отпугивать потенциальных клиентов, ведь такое сочетание визуально удорожает товар или услуги.

Как сделать баннерную рекламу более эффективной

Проверяйте отчеты по рекламе. В каждой системе есть отчеты, которые предоставляют информацию по эффективности отдельных объявлений и целой кампании. Отключайте объявления на сегменты аудитории, показ в конкретное время суток, или же определенное место показа рекламы, если оно не дает результатов. Обращайте внимание на % CTR (click through rate) — процент кликабельности объявления. Если он очень низкий, тестируйте другие баннеры и предложения, возможно месседж не интересен аудитории, или же вы показываете его не тем людям. Проверяйте месседж объявления. Бывает, что % CTR наоборот очень высокий, но результатов все равно нет. Тогда вероятнее всего проблема в самом объявлении. Возможно аудитории интересно, но до покупки она не доходит, потому что линк в объявлении ведет не на ту целевую страницу. Оптимизируйте объявления и проводите тестирование. Удачный баннер не будет приводить клиентов вечно. Обновлять стоит не только изображение, но и месседж. Также не лишним будет тестировать различные месседжи и сравнивать результаты.

Как разместить баннерную рекламу на собственном сайте

Если у вас есть сайт с достаточным трафиком, можете размещать баннеры других рекламодателей.

Google создал собственное сообщество партнеров. Присоединившись к нему, вы позволите размещать рекламу на своем сайте и получите за это прибыль. Как стать партнером, подробно расписано в Google AdSense.

Что касается других сервисов, в частности Admixer, условия для сотрудничества размещены на официальных сайтах этих сервисов.

Заключение