Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве, строить знания о бренде и услугах — кейс Укрпошты

Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве, строить знания о бренде и услугах — кейс Укрпошты

Во время войны украинскому бизнесу важно донести до клиентов, что работа продолжается, несмотря на сложные условия. Особенно, когда речь идет о крупных государственных предприятиях как Укрпошта. Компания запускает новые и восстанавливает свои старые услуги, а также специальные акции, предложения, возвращает отделения на деоккупированные территории, открывает новые. И важно сообщать об этом как можно большей аудитории. Для достижения этих целей мы решили использовать медийную рекламу и «продвинутые» инструменты. Это одновременно обеспечило качественный трафик и конверсионность. Об этом наш кейс.

Проект: Укрпошта. Укрпошта. Период продвижения: август — декабрь 2022. Регион продвижения: Украина. Услуга: РРС. Команда проекта: PPC специалисты в Enterprise Department, Netpeak — Диана Корсун, Юлия Латина, Анастасия Коба, Светлана Закальская, Виктория Козаченко; Евгений Кадук, PPC Tech Lead; Андрей Томаш, Project manager; Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department.

Кто клиент

Укрпошта — главная почта страны. Государственное предприятие, которое предоставляет полный спектр качественных и доступных по стоимости почтово-логистических и финансовых услуг.

Имеет удобные онлайн-сервисы — личный кабинет, чат-бот, мобильное приложение. Осуществляет отправку как по Украине, так и из-за рубежа и наоборот.

Цели продвижения

Перед нами стояла задача проинформировать пользователей о новых или восстановленных услугах компании, акциях, специальных предложениях и т. п. То есть важным был максимальный охват целевой аудитории.

Условно кампании делились на два направления: B2B и B2C.

Действия команды

Для размещения рекламы мы использовали два инструмента:

Display&Video360 — платформа от Google, которая дает более широкие возможности чем привычный для большинства Google Ads;

Admixer Trade Desk — еще один инструмент для закупки онлайн-рекламы.

Они имеют очень большую сеть площадок для размещения — источники инвентаря, а значит позволяют охватить значительную аудиторию и в сочетании способны обеспечить максимальный результат. Это более продвинутые рекламные сервисы, чем привычный Google Ads, с крайне эффективным таргетингом, который позволяет качественно нацелиться на нужную целевую аудиторию.

Для анализа результатов наших кампаний мы использовали стандартные инструменты:

Google Tag Manager — для установки пикселей на сайт, чтобы в дальнейшем оценивать показатели конверсионности;

Google Analytics — для анализа приведенного трафика на сайт.

Этот пул инструментов позволил нам качественно разместить, довольно тщательно проанализировать все медийные рекламные активности клиента и охватить большую часть нашей ЦА на различных источниках инвентаря.

Далее хотим рассказать о трех, на наш взгляд, самых интересных кампаниях в рамках сотрудничества с Укрпоштой. Они имели достаточно большой бюджет, и это позволило нам провести более глубокий и эффективный анализ.

Рекламная кампания «Новый год Почтовая резиденция» (B2C)

Цель кампании — проинформировать аудиторию, у которой есть дети, что Укрпошта является той самой почтовой резиденцией, которая будет доставлять детские письма новогоднему волшебнику, а в ответ дети получат праздничные открытки от него.

Чтобы понимать, какой будет потенциальная ЦА, мы использовали функцию «Планировщик» DV360. В нем задаем все данные по таргетингу (гео, интересы и т. д.) и получаем прогноз охвата.

В этой кампании он составил 5,78 миллиона человек.

Для реализации цели этой кампании мы использовали оба инструмента, DV360 и Admixer Trade Desk, и охватили больше площадок, а значит, больше пользователей.

Размещали как стандартные баннеры, так и мультимедийные баннеры Rich media, требующие большего вовлечения, например, Mobile Halfscreen и Catfish. Последний, скажем, отображается на экране пока пользователь не нажмет на кнопку «Закрыть».

Пример стандартного размещения баннеров через DV360 и Admixer Trade Desk:

Пример размещения Catfish:



Пример размещения Mobile Halfscreen:

Для выделения максимально релевантной аудитории мы детально проработали сегменты интересов. Из чего они состояли:

стандартные интересы Google Audience — которые касались именно родителей и всего с ними связаного;

кастомная аудитория Custom Affinity — мы собрали перечень интересов и URL-адресов конкретных страниц, касающихся детских товаров, скажем, об одежде или игрушках;

кастомная аудитория Custom Intent — мы собрали перечень ключевых поисковых запросов Google, связанных с намерением совершить покупку детских товаров за последнее время.

Таким образом удалось выделить нужную нам ЦА, а именно людей, у которых есть дети.

Основные медиа показатели по итогам кампании.

1. Display&Video360:



2. Admixer Trade Desk:

3. В целом по медиапоказателям 7.12.22-25.12.22:

Показы Охват Клики CTR 13 664 777 4 253 433 47 143 0.35%

4. Также мы проанализировали количество конверсий в разрезе тех, кто видел рекламу, и тех, кто рекламу не видел:

Те, кто видел рекламу Те, кто не видел рекламу* Кол-во конверсий 5 311 1 519

*Мы считаем пользователей, которые пришли из органики, условно теми, кто не видел рекламу.

Рекламная кампания «Новый год Бизнес» (B2B)

Цель кампании: охватить онлайн-шоперов и тех пользователей, которые хоть раз покупали в любых интернет-магазинах. Главное — чтобы они заказывали товары у компаний, которые отправляют посылки именно Укрпоштой.

Размер ЦА: 5,54 млн по данным планировщика DV360 с учетом таргетинга на декабрь 2022 года.

Здесь мы также использовали сплит инструментов DV360 и Admixer Trade Desk, размещая как стандартные баннеры, так и баннеры Rich media вроде Mobile Halfscreen и Catfish.

Пример стандартного размещения баннеров через DV360 и Admixer Trade Desk:

Пример размещения Catfish:



Пример размещения Mobile Halfscreen:

Пример размещения Branding:

Для таргетинга на максимально релевантную аудиторию детально проработали сегменты интересов. Они состояли из трех групп:

стандартные интересы Google Audience — связанные с онлайн-покупками;

кастомная аудитория Custom Affinity — состояла из перечня интересов и URLов популярных интернет-магазинов;

кастомная аудитория Custom Intent — состояла из перечня ключевых слов, используемых в поиске Google, связанных с намерением совершить покупки онлайн за последний период времени.

Таким образом выделили нужную нам ЦА, а именно людей, которые делали онлайн-покупки или планируют делать их в ближайшее время.

Основные медиапоказатели кампании.

1. Display&Video360:

2. Admixer Trade Desk:

3. Общие медиапоказатели 12.12.22-25.12.22:

Показы Охват Клики CTR 12 421 978 4 690 660 55 077 0.44%

4. Кількість конверсій в розрізі тих, хто бачив рекламу, і тих, хто рекламу не бачив:

Те, кто видел рекламу Те, кто не видел рекламу Кол-во конверсий 6 848 55

Напомню, мы считаем пользователей, которые пришли из органики, условно теми, кто не видел рекламу.

Рекламная кампания «Черная пятница» (B2С)

Цель кампании: увеличить количество доставок из интернет-магазинов сервисом Укрпошты в течение периода Черной Пятницы.

Размер ЦА: 5,23 млн по данным планировщика DV360 с учетом таргетинга на ноябрь 2022 года.

Для реализации цели по этой кампании было достаточно стандартного размещения Display через инструмент Display&Video360.

Пример стандартного размещения баннеров через DV360:

Для таргетинга на максимально релевантную аудиторию проработали сегменты интересов, состоящие из трех групп:

стандартные интересы Google Audience — связанные с покупками в онлайн-магазинах;

кастомная аудитория Custom Affinity — состояла из перечня интересов и URLов популярных интернет-магазинов техники и электроники;

кастомная аудитория Custom Intent — состояла из перечня ключевых слов, используемых в поиске Google, связанных с намерением покупок онлайн именно в период Черной Пятницы.

Таким образом мы выделили нужную нам ЦА, а именно людей, которые собираются делать покупки в онлайн-магазинах в период Черной Пятницы.

Основные медиапоказатели.

1. Display&Video360:

2. Общие медиапоказатели 22.11.22-11.12.22:

Показы Охват Клики CTR 5 751 763 2 075 465 11 375 0.20%

3. Количество конверсий в разрезе тех, кто видел рекламу, и тех, кто рекламу не видел:

Те, кто видел рекламу Те, кто не видел рекламу Кол-во конверсий 707 102

Результаты сотрудничества

Кампания «Новый год Почтовая резиденция». Мы охватили 73,5% ЦА. Увеличили количество конверсий на целевой странице за счет показа медийной рекламы почти в 4 раза в период активности кампании, а именно с 7 по 25 декабря 2022 года. Кампания «Новый год Бизнес». Мы охватили 84,7% ЦА. При этом в период активности кампании увеличили количество конверсий на целевой странице за счет показа медийной рекламы в 124 раза :) До этого страница не показывала хороший трафик через органический канал. Реклама существенно изменила ситуацию. Кампания «Черная пятница». Реклама была активна с 22 ноября по 11 декабря 2022 года. За этот период мы охватили 39,7% ЦА, при этом увеличив количество конверсий на целевой странице за счет показа медийной рекламы в 7 раз.

Всего за период сотрудничества с Укрпоштой с августа по декабрь 2022 года у нас было 15 кампаний, три из которых имели по 4-5 флайтов. И в каждой из этих РК мы показали высокие результаты с точки зрения выполнения медиапоказателей и их оптимизации. Все кампании привели на сайт качественный трафик с точки зрения показателей аналитики.

Отзывы о сотрудничестве

Александр Чижевский, Head of Digital в Укрпошта

Каждого партнера мы получаем через тендер на площадке Prozorro. Чтобы иметь возможность принять в нем участие, нужно соответствовать высоким стандартам квалификации — это под силу не всем агентствам. Netpeak прекрасно проявил себя еще до самого тендера — их скрупулезный подход позволил им трезво оценить запрос и понять свои возможности. Это очень важный момент, потому что потом во время работы может оказаться совсем другая реальность, чем были представления до того. Хочу отметить, что коллеги прекрасно разбираются в DV360. Таких хороших показателей от этого инструмента мы не получали раньше. Конечно были сложности в некоторых рекламных кампаниях, но поскольку мы работали в стиле win-win, легко находили решения. Коллеги четко понимали, какую цель нужно достичь. И это стало важным залогом хороших результатов. Команда Netpeak во время работы с нами подтвердила и закрепила свой профессионализм в глазах команды Укрпошта. Спасибо!

Андрей Томаш, Project Manager at Enterprise Department, Netpeak

Четкое понимание запроса (потребности) бизнеса рождает профессиональные решения со стороны проектной команды, которые приносят высокий результат и удовлетворяют потребности клиента. Это правило действует на всех этапах взаимодействия агентства и заказчика. Первоочередной задачей для проектной команды было обеспечить эффективное медийное присутствие Укрпошты в сети во время кризисного периода, охват целевой аудитории и информирование об актуальных услугах, изменениях в работе отделений в конкретных населенных пунктах Украины и тому подобное. Клиенту важно было получить не только охват, а еще и целевой конверсионный трафик на сайт, что обычно поручают Performance инструментам. Мы же пользовались рядом медийных инструментов, основным из которых был DV360 от Google. Именно значительный опыт работы с DV360 дал нам возможность достичь поставленной цели и превзойти ожидания от нашего сотрудничества.

Выводы

1. Медийные инструменты, такие как Display&Video 360 и Admixer Trade Desk позволяют эффективно построить знания о бренде или услугах и эффективно охватить значительную часть целевой аудитории, используя при этом как стандартные форматы баннеров, так и баннеры Rich Media.

2. Медийная реклама способна генерировать качественный трафик на сайт. Качество трафика мы оцениваем по следующим показателям:

показатель отказов;

средняя длина сеанса;

количество страниц за сеанс;

коэффициент конверсионности сеансов.

Уровень качества приведенного трафика является результатом нашего опыта и профессионального подхода при настройке, ведении и оптимизации кампаний в медийных инструментах DV360 и Admixer Trade Desk.

3. Опираясь на показатели конверсионности видим, что медийная реклама может обеспечить не только охват и построение осведомленности о товарах или сервисах бизнеса, но и быть эффективным звеном влияния на пути к целевому действию юзера.

Но при этом следует помнить, что основная цель медийной рекламы — построение знаний о бренде и охват потенциальной ЦА.