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Семантическое ядро
Внутренняя оптимизация
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Кейсы по контекстной рекламе
Кейс TERRAHOME Outdoor: Как построить устойчивую рекламную систему в условиях кризиса рынка и увеличить ROMI на 37%
PPC
Кейсы
4 месяца назад
6
Алина Титова
0
Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета
PPC
Кейсы
8 месяцев назад
3
Ирина Модянова
0
Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print
PPC
Кейсы
год назад
4
Алина Титова
8
Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%
PPC
Кейсы
год назад
5
Максим Складанный
8
Как вызвать бурный интерес и увеличить конверсию на 141% в первый месяц без раскрытия названия: кейс «Топовая локация» от «Ковальской»
PPC
Кейсы
год назад
7
Анна Горбатко
8
Как за год втрое увеличить количество транзакций через приложение — кейс PPC для COMFY
PPC
Кейсы
2 года назад
4
Диана Корсун
4
Как эффективно продвигать страховой бизнес с помощью медийной рекламы и повлиять на результативность других источников трафика — кейс ARX
PPC
Кейсы
2 года назад
8
Алексей Филиппов
8
Как в «низкий сезон» увеличить количество конверсий и повысить доход на 66% для интернет-магазина музыкальных инструментов. Кейс 1-м.com.ua
PPC
Кейсы
2 года назад
6
Татьяна Рак
6
Как во время войны эффективно оставаться в медийном пространстве, строить знания о бренде и услугах — кейс Укрпошты
PPC
Кейсы
3 года назад
7
Алексей Филиппов
2
Как привлечь внимание к открытию офлайн-бизнеса и сдать в аренду 1200 квадратных метров в условиях пандемии
PPC
Кейсы
4 года назад
5
Богдан Волошин
170
Как Netpeak продвигает бизнес-страницы на OLX — вторая часть
PPC
Кейсы
4 года назад
7
Максим Сокол
18
Какую стратегию использовать для продвижения интернет-магазина
Бизнес
4 года назад
7
Даниил Минин
112
Кейс: настраиваем ремаркетинг на брошенную корзину
PPC
4 года назад
2
Анна Сергеева
46
Как написать кейс — руководство для технарей на примере кейса Citrus и Netpeak в блоге Google
Бизнес
Контент-маркетинг
4 года назад
6
Ольга Клименко
55
11 вопросов перед заказом коллтрекинга
Блог Ringostat
5 лет назад
16
Константин Червяков
38
Как повысить продажи брендовых украшений в Казахстане на 8-е марта. Кейс Pandora.kz
PPC
Кейсы
5 лет назад
6
Денис Каторов
17
Как в нише недвижимости снизить стоимость заявки на 46% — кейс ЖК «Русановская гавань»
PPC
Кейсы
5 лет назад
6
Диана Корсун
17
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