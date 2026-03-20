PPC Кейсы
1773993600
UK

Кейс TERRAHOME Outdoor: Как построить устойчивую рекламную систему в условиях кризиса рынка и увеличить ROMI на 37%
98
0
19
Алина Титова

Рынок премиальной outdoor-мебели характеризуется ярко выраженной сезонностью и сокращается в объемах год от года из-за миграции платежеспособной аудитории и изменения потребительских приоритетов во время войны.

Наш партнер оказался в ситуации, когда старые подходы к привлечению трафика перестали компенсировать отток клиентов, а стоимость привлечения росла пропорционально падению спроса. Перед командой Netpeak стояла задача не просто «удержать» показатели, а найти точки роста в сжимающемся сегменте.

В кейсе мы показываем, как благодаря разработанной нами стратегии, которая объединила полное переосмысление визуальной коммуникации, фокус на маржинальности и перестройку архитектуры Google и Meta Ads, удалось повысить доход на 23%, а окупаемость инвестиций (ROMI) — на 37%.

Проект: TERRAHOME Outdoor.

Период: май 2024 — настоящее время.

Регион: Украина.

Услуга: PPC.

Кто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — официальный представитель ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров в Украине. 

Входные данные и вызовы

Партнер обратился к Netpeak накануне старта высокого сезона для подготовки и масштабирования каналов платного трафика. Главной задачей было оперативно настроить рекламные кампании с учетом специфики проекта и ниши.

В начале сотрудничества перед нами стояли три основных вызова:

  1. Ярко выраженная сезонность на рынке садовой мебели. По данным предварительных продаж и Google Trends до 70% годового оборота приходится на период апрель–август, тогда как в сентябре–марте спрос падает на 60–70%.
  2. Специфика премиум-сегмента и высокая стоимость товара влияют на:

  • длинный цикл принятия решения о покупке, который может длиться до одного месяца;

  • необходимость качественного сервиса и донесения ценности бренда;

  • затрудненное прогнозирование прибыли из-за высокой стоимости товара — наличие или отсутствие одной транзакции может повлиять на финальные показатели за период.

  1. Работа в условиях войны

  • выезд из страны и внутренняя миграция целевой аудитории;

  • изменение потребительских приоритетов в расходах (фокус на электрогенерацию, утепление, товары первой необходимости и т. д.)

Цели продвижения

Перед нашей командой стояли следующие задачи:

  1. Построить стабильную систему привлечения клиентов через Google Ads и Meta Ads.

  2. Подготовить аккаунты к сезонному пику спроса и сохранить высокое качество трафика.

  3. Определить, какие рекламные инструменты и каналы работают наиболее эффективно.

Стратегия 

Разработка стратегии базировалась на детальном сборе данных о рынке и текущем состоянии аккаунтов.

Шаг 1. Исследование и сбор данных

Мы начали работу с комплексного анализа рынка премиальной мебели. На этом этапе изучили динамику спроса, конкурентов, ключевые УТП и приоритетные для партнера категории для продвижения. 

Шаг 2. Аудит рекламных аккаунтов

Далее команда провела аудит рекламных кабинетов для оценки текущей структуры, настроек и эффективности кампаний.

На основе проведенного аудита мы разработали дорожную карту реализации стратегии, которую разделили на три этапа:

  1. Запуск согласованной структуры рекламных аккаунтов.
  2. Обновление визуала.
  3. Оптимизация структуры рекламных кампаний.

Этап 1. Запуск согласованной структуры рекламных аккаунтов 

На этом этапе нашей задачей было получить первые данные после внедренных изменений, протестировать инструменты и выявить, какие из них лучше всего работают для премиум-сегмента.

Рекламная стратегия в Google Ads

С целью максимизации охвата и стимулирования конверсий на всех этапах пути клиента, мы внедрили следующие типы кампаний:

  • автоматизированные с фокусом на ключевые категории товаров;

  • на привлечение новой аудитории, чтобы постоянно расширять воронку продаж;

  • с демонстрацией продукции непосредственно в поисковой выдаче;

  • настроили продвижение физических точек продаж в пределах небольшого радиуса — от 2 до 20 км, чтобы стимулировать офлайн-визиты.

Рекламная стратегия в Meta Ads

В соцсетях мы сделали ставку на интерактивность и персонализацию и запустили кампании:

  • ориентированные на ключевые конверсии на сайте;

  • для стимулирования прямых обращений в мессенджеры, поскольку в премиум-сегменте клиенты часто нуждаются в консультации перед покупкой; 

  • настроили продвижение каталога товаров с автоматической подстановкой похожих предложений или таких, которыми интересовался пользователь;

  • активизировали ремаркетинг для взаимодействия с уже заинтересованной аудиторией, чтобы привести их к целевому действию.

Результат: за три месяца работы обновленных кампаний мы получили 450+ заявок и определили рейтинг инструментов для привлечения качественных обращений. 

Этап 2. Обновление визуала

Мы адаптировали креативы под новый премиальный стиль после ребрендинга компании. Вместе с партнером мы переосмыслили подход к созданию контента, внедрив четыре ключевых изменения:

  1. Очистили визуал от лишнего «шума», оставив фокус на продукте, но при этом добавили на баннеры указание «цена от Х грн» для отсеивания нецелевых обращений.

  2. Начали добавлять на изображения людей и реальные сценарии использования продукта, чтобы создать эмоциональную связь и помочь пользователю примерить этот уровень комфорта на себя.

  3. Вынесли главные преимущества на баннеры и в тексты объявлений.

  4. Добавили видеообзоры материалов и процессов монтажа для усиления УТП продукции.

Пример рекламного креатива до ребрендинга

Пример рекламного креатива до ребрендинга, СTR = 0,76% 


Пример рекламного креатива после ребрендинга

Пример рекламного креатива после ребрендинга, CTR = 3,61% 

Результат: нам удалось создать узнаваемый стиль бренда и найти лучшие связи с рекламными креативами, которые резонируют с аудиторией.

Этап 3. Оптимизация структуры рекламных кампаний 

Мы планировали масштабировать результаты за счет расширения структуры и фокуса на наиболее прибыльных категориях товаров. Поэтому отошли от общего продвижения каталога и сосредоточились на стратегии 

«качество важнее количества». 

Новая логика продвижения ассортимента

Мы сознательно отказались от рекламы всего каталога в пользу приоритетных и более дорогих позиций. При одинаковой стоимости привлечения клиента рентабельность премиальных позиций значительно выше, а дорогие товары позволяют получать более высокий средний чек.

Основные изменения:

  1. Убрали низкомаржинальные и второстепенные товары из рекламы.

  2. Остановили продвижение аксессуаров — дровниц, пледов и других сопутствующих позиций.

  3. Основной акцент перенесли на товары с более высокой средней стоимостью и лучшим потенциалом прибыльности.

Концентрация бюджета на ключевых товарах позволила быстрее получать статистически значимые результаты и масштабировать то, что приносит прибыль.

В направлении Google Ads:

  • расширили продвижение на другие группы товаров, чтобы увеличить охват и покрыть существующий спрос в нише;

  • усилили присутствие по брендовым запросам для перехвата уже сформированного интереса;

  • запустили кампании на конкурентов для привлечения новой аудитории;

  • для поддержания интереса к продукции и работы с холодной аудиторией в период спада подключили кампании медийного формата для формирования дополнительного спроса.

В направлении Meta Ads:

  • запустили таргетинг на аудитории, похожие на существующих покупателей и активных подписчиков (LAL), для увеличения количества релевантного трафика;

  • активировали автоматизированное продвижение каталога товаров для повышения продаж и эффективной работы с ассортиментом.

Результаты сотрудничества

Чтобы оценить эффективность новой стратегии, мы провели сравнительный анализ пиковых периодов: до обновления (апрель-май 2024) и после (апрель-май 2025):

  1. Доход вырос на 23% в годовом сравнении.

  2. ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) увеличился на 37%.

Это означает, что существенно вырос не только объем выручки, но и эффективность инвестиций в маркетинг. Каждая вложенная гривна стала приносить больше прибыли, чем в предыдущем году.

Ключевые достижения за 22 месяца работы

Сотрудничество с TERRAHOME Outdoor — кейс об устойчивости рекламной системы в условиях кризисного рынка, миграции аудитории и специфики премиум-сегмента.

  1. Эффективность в несезон: ROMI в 2025 году вырос до 293–343%, что вдвое превышает показатели 2024 года.

  2. Оптимизация расходов: доля рекламных расходов в несезон снизилась до 6%, что является оптимальным показателем для премиум-сегмента.

  3. Качество заявок: конверсия в продажи в Google Ads достигла 83%.

  4. Устойчивость системы: мы сохранили стабильность дохода даже в периоды естественного падения количества транзакций.

Отзывы о сотрудничестве

Алина Титова, РРС-специалистка

Этот проект еще раз доказал, что стабильные результаты в кризис — это всегда совместная работа двух сторон, а не только сильный перформанс. Со стороны агентства мы постоянно пересматривали гипотезы, обновляли структуру кампаний, креативы и подход к аналитике, но именно вовлеченность команды партнера позволила быстро воплотить эти изменения в бизнес-процессах. 

Мы очень ценим, что команда TERRAHOME Outdoor не просто согласовывала правки, а была реальным партнером: делилась обратной связью по продажам, была готова корректировать стратегию под рынок и не боялась тестировать новые подходы даже в турбулентные периоды. Именно благодаря такому формату взаимодействия нам вместе удалось достичь результатов, которые вы видите в этом кейсе.

Отдельная благодарность СМО TERRAHOME Outdoor за фразу, которая стала негласным девизом всего проекта: «Дальше — больше». Это очень точно описывает наш общий подход: мы не воспринимаем текущие показатели как потолок, а как очередную точку роста. 

Михаил Бобровников, СМО

Результат в маркетинге премиальных брендов — это всегда баланс между творческим поиском и строгим дата-менеджментом. Благодарен Netpeak за то, что выдержали наш темп и подтвердили: системный процесс на дистанции всегда выигрывает у хаотичных тестов. Кейс по PPC закрываем с профитом, готовим следующий. 

Команда проекта:

Со стороны Netpeak: Александр Рябинин, Project manager Team Lead; Николай Зуб, PPC Team Lead; Виктория Ильина, Project manager; Алина Титова, РРС-специалист.

Со стороны TERRAHOME Outdoor: Михаил Бобровников, СМО; Екатерина Дзих, Ксения Пашута — маркетологи.

Авторы кейса: Виктория Ильина, Рroject Manager,  и Алина Титова, РРС-специалистка

Работает в PPC с 2021 года. Обладает опытом продвижения проектов в различных нишах и работы с рекламными бюджетами любого масштаба. Сопровождала 50+ проектов и управляла рекламными бюджетами $50K+.

Специализируется на развитии, оптимизации и масштабировании рекламных кампаний. Является сертифицированным специалистом Google и Meta, в частности обладает сертификатами Google Ads Professional, Microsoft Advertising (Bing) и Meta Blueprint.
С 2021 года также выступает в роли ментора и лектора в Choice31, где делится практическим опытом и обучает новых специалистов в сфере контекстной и таргетированной рекламы.

Другие статьи автора
Узнайте больше
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

