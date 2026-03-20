Кейс TERRAHOME Outdoor: Как построить устойчивую рекламную систему в условиях кризиса рынка и увеличить ROMI на 37%

Рынок премиальной outdoor-мебели характеризуется ярко выраженной сезонностью и сокращается в объемах год от года из-за миграции платежеспособной аудитории и изменения потребительских приоритетов во время войны.

Наш партнер оказался в ситуации, когда старые подходы к привлечению трафика перестали компенсировать отток клиентов, а стоимость привлечения росла пропорционально падению спроса. Перед командой Netpeak стояла задача не просто «удержать» показатели, а найти точки роста в сжимающемся сегменте.

В кейсе мы показываем, как благодаря разработанной нами стратегии, которая объединила полное переосмысление визуальной коммуникации, фокус на маржинальности и перестройку архитектуры Google и Meta Ads, удалось повысить доход на 23%, а окупаемость инвестиций (ROMI) — на 37%.

Проект: TERRAHOME Outdoor. Период: май 2024 — настоящее время. Регион: Украина. Услуга: PPC.

Кто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — официальный представитель ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров в Украине.

Входные данные и вызовы

Партнер обратился к Netpeak накануне старта высокого сезона для подготовки и масштабирования каналов платного трафика. Главной задачей было оперативно настроить рекламные кампании с учетом специфики проекта и ниши.

В начале сотрудничества перед нами стояли три основных вызова:

Ярко выраженная сезонность на рынке садовой мебели. По данным предварительных продаж и Google Trends до 70% годового оборота приходится на период апрель–август, тогда как в сентябре–марте спрос падает на 60–70%. Специфика премиум-сегмента и высокая стоимость товара влияют на:

длинный цикл принятия решения о покупке, который может длиться до одного месяца;

необходимость качественного сервиса и донесения ценности бренда;

затрудненное прогнозирование прибыли из-за высокой стоимости товара — наличие или отсутствие одной транзакции может повлиять на финальные показатели за период.

Работа в условиях войны:

выезд из страны и внутренняя миграция целевой аудитории;

изменение потребительских приоритетов в расходах (фокус на электрогенерацию, утепление, товары первой необходимости и т. д.)

Цели продвижения

Перед нашей командой стояли следующие задачи:

Построить стабильную систему привлечения клиентов через Google Ads и Meta Ads. Подготовить аккаунты к сезонному пику спроса и сохранить высокое качество трафика. Определить, какие рекламные инструменты и каналы работают наиболее эффективно.

Стратегия

Разработка стратегии базировалась на детальном сборе данных о рынке и текущем состоянии аккаунтов.

Шаг 1. Исследование и сбор данных

Мы начали работу с комплексного анализа рынка премиальной мебели. На этом этапе изучили динамику спроса, конкурентов, ключевые УТП и приоритетные для партнера категории для продвижения.

Шаг 2. Аудит рекламных аккаунтов

Далее команда провела аудит рекламных кабинетов для оценки текущей структуры, настроек и эффективности кампаний.

На основе проведенного аудита мы разработали дорожную карту реализации стратегии, которую разделили на три этапа:

Этап 1. Запуск согласованной структуры рекламных аккаунтов

На этом этапе нашей задачей было получить первые данные после внедренных изменений, протестировать инструменты и выявить, какие из них лучше всего работают для премиум-сегмента.

Рекламная стратегия в Google Ads

С целью максимизации охвата и стимулирования конверсий на всех этапах пути клиента, мы внедрили следующие типы кампаний:

автоматизированные с фокусом на ключевые категории товаров;

на привлечение новой аудитории, чтобы постоянно расширять воронку продаж;

с демонстрацией продукции непосредственно в поисковой выдаче;

настроили продвижение физических точек продаж в пределах небольшого радиуса — от 2 до 20 км, чтобы стимулировать офлайн-визиты.

Рекламная стратегия в Meta Ads

В соцсетях мы сделали ставку на интерактивность и персонализацию и запустили кампании:

ориентированные на ключевые конверсии на сайте;

для стимулирования прямых обращений в мессенджеры, поскольку в премиум-сегменте клиенты часто нуждаются в консультации перед покупкой;

настроили продвижение каталога товаров с автоматической подстановкой похожих предложений или таких, которыми интересовался пользователь;

активизировали ремаркетинг для взаимодействия с уже заинтересованной аудиторией, чтобы привести их к целевому действию.

Результат: за три месяца работы обновленных кампаний мы получили 450+ заявок и определили рейтинг инструментов для привлечения качественных обращений.

Этап 2. Обновление визуала

Мы адаптировали креативы под новый премиальный стиль после ребрендинга компании. Вместе с партнером мы переосмыслили подход к созданию контента, внедрив четыре ключевых изменения:

Очистили визуал от лишнего «шума», оставив фокус на продукте, но при этом добавили на баннеры указание «цена от Х грн» для отсеивания нецелевых обращений. Начали добавлять на изображения людей и реальные сценарии использования продукта, чтобы создать эмоциональную связь и помочь пользователю примерить этот уровень комфорта на себя. Вынесли главные преимущества на баннеры и в тексты объявлений. Добавили видеообзоры материалов и процессов монтажа для усиления УТП продукции.

Пример рекламного креатива до ребрендинга, СTR = 0,76%







Пример рекламного креатива после ребрендинга, CTR = 3,61%

Результат: нам удалось создать узнаваемый стиль бренда и найти лучшие связи с рекламными креативами, которые резонируют с аудиторией.

Этап 3. Оптимизация структуры рекламных кампаний

Мы планировали масштабировать результаты за счет расширения структуры и фокуса на наиболее прибыльных категориях товаров. Поэтому отошли от общего продвижения каталога и сосредоточились на стратегии

«качество важнее количества».

Новая логика продвижения ассортимента

Мы сознательно отказались от рекламы всего каталога в пользу приоритетных и более дорогих позиций. При одинаковой стоимости привлечения клиента рентабельность премиальных позиций значительно выше, а дорогие товары позволяют получать более высокий средний чек.

Основные изменения:

Убрали низкомаржинальные и второстепенные товары из рекламы. Остановили продвижение аксессуаров — дровниц, пледов и других сопутствующих позиций. Основной акцент перенесли на товары с более высокой средней стоимостью и лучшим потенциалом прибыльности.

Концентрация бюджета на ключевых товарах позволила быстрее получать статистически значимые результаты и масштабировать то, что приносит прибыль.

В направлении Google Ads:

расширили продвижение на другие группы товаров, чтобы увеличить охват и покрыть существующий спрос в нише;

усилили присутствие по брендовым запросам для перехвата уже сформированного интереса;

запустили кампании на конкурентов для привлечения новой аудитории;

для поддержания интереса к продукции и работы с холодной аудиторией в период спада подключили кампании медийного формата для формирования дополнительного спроса.

В направлении Meta Ads:

запустили таргетинг на аудитории, похожие на существующих покупателей и активных подписчиков (LAL), для увеличения количества релевантного трафика;

активировали автоматизированное продвижение каталога товаров для повышения продаж и эффективной работы с ассортиментом.

Результаты сотрудничества

Чтобы оценить эффективность новой стратегии, мы провели сравнительный анализ пиковых периодов: до обновления (апрель-май 2024) и после (апрель-май 2025):

Доход вырос на 23% в годовом сравнении. ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) увеличился на 37%.

Это означает, что существенно вырос не только объем выручки, но и эффективность инвестиций в маркетинг. Каждая вложенная гривна стала приносить больше прибыли, чем в предыдущем году.

Ключевые достижения за 22 месяца работы

Сотрудничество с TERRAHOME Outdoor — кейс об устойчивости рекламной системы в условиях кризисного рынка, миграции аудитории и специфики премиум-сегмента.

Эффективность в несезон: ROMI в 2025 году вырос до 293–343%, что вдвое превышает показатели 2024 года. Оптимизация расходов: доля рекламных расходов в несезон снизилась до 6%, что является оптимальным показателем для премиум-сегмента. Качество заявок: конверсия в продажи в Google Ads достигла 83%. Устойчивость системы: мы сохранили стабильность дохода даже в периоды естественного падения количества транзакций.

Отзывы о сотрудничестве

Алина Титова, РРС-специалистка в Netpeak

Этот проект еще раз доказал, что стабильные результаты в кризис — это всегда совместная работа двух сторон, а не только сильный перформанс. Со стороны агентства мы постоянно пересматривали гипотезы, обновляли структуру кампаний, креативы и подход к аналитике, но именно вовлеченность команды партнера позволила быстро воплотить эти изменения в бизнес-процессах. Мы очень ценим, что команда TERRAHOME Outdoor не просто согласовывала правки, а была реальным партнером: делилась обратной связью по продажам, была готова корректировать стратегию под рынок и не боялась тестировать новые подходы даже в турбулентные периоды. Именно благодаря такому формату взаимодействия нам вместе удалось достичь результатов, которые вы видите в этом кейсе. Отдельная благодарность СМО TERRAHOME Outdoor за фразу, которая стала негласным девизом всего проекта: «Дальше — больше». Это очень точно описывает наш общий подход: мы не воспринимаем текущие показатели как потолок, а как очередную точку роста.

Михаил Бобровников,СМО

Результат в маркетинге премиальных брендов — это всегда баланс между творческим поиском и строгим дата-менеджментом. Благодарен Netpeak за то, что выдержали наш темп и подтвердили: системный процесс на дистанции всегда выигрывает у хаотичных тестов. Кейс по PPC закрываем с профитом, готовим следующий.

Команда проекта: Со стороны Netpeak: Александр Рябинин, Project manager Team Lead; Николай Зуб, PPC Team Lead; Виктория Ильина, Project manager; Алина Титова, РРС-специалист. Со стороны TERRAHOME Outdoor: Михаил Бобровников, СМО; Екатерина Дзих, Ксения Пашута — маркетологи.

Авторы кейса: Виктория Ильина, Рroject Manager, и Алина Титова, РРС-специалистка