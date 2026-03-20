Кейс TERRAHOME Outdoor: Как построить устойчивую рекламную систему в условиях кризиса рынка и увеличить ROMI на 37%
Рынок премиальной outdoor-мебели характеризуется ярко выраженной сезонностью и сокращается в объемах год от года из-за миграции платежеспособной аудитории и изменения потребительских приоритетов во время войны.
Наш партнер оказался в ситуации, когда старые подходы к привлечению трафика перестали компенсировать отток клиентов, а стоимость привлечения росла пропорционально падению спроса. Перед командой Netpeak стояла задача не просто «удержать» показатели, а найти точки роста в сжимающемся сегменте.
В кейсе мы показываем, как благодаря разработанной нами стратегии, которая объединила полное переосмысление визуальной коммуникации, фокус на маржинальности и перестройку архитектуры Google и Meta Ads, удалось повысить доход на 23%, а окупаемость инвестиций (ROMI) — на 37%.
Проект: TERRAHOME Outdoor.
Период: май 2024 — настоящее время.
Регион: Украина.
Услуга: PPC.
Кто наш партнер
TERRAHOME Outdoor — официальный представитель ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров в Украине.
Входные данные и вызовы
Партнер обратился к Netpeak накануне старта высокого сезона для подготовки и масштабирования каналов платного трафика. Главной задачей было оперативно настроить рекламные кампании с учетом специфики проекта и ниши.
В начале сотрудничества перед нами стояли три основных вызова:
- Ярко выраженная сезонность на рынке садовой мебели. По данным предварительных продаж и Google Trends до 70% годового оборота приходится на период апрель–август, тогда как в сентябре–марте спрос падает на 60–70%.
- Специфика премиум-сегмента и высокая стоимость товара влияют на:
-
длинный цикл принятия решения о покупке, который может длиться до одного месяца;
-
необходимость качественного сервиса и донесения ценности бренда;
-
затрудненное прогнозирование прибыли из-за высокой стоимости товара — наличие или отсутствие одной транзакции может повлиять на финальные показатели за период.
- Работа в условиях войны:
-
выезд из страны и внутренняя миграция целевой аудитории;
-
изменение потребительских приоритетов в расходах (фокус на электрогенерацию, утепление, товары первой необходимости и т. д.)
Цели продвижения
Перед нашей командой стояли следующие задачи:
-
Построить стабильную систему привлечения клиентов через Google Ads и Meta Ads.
-
Подготовить аккаунты к сезонному пику спроса и сохранить высокое качество трафика.
-
Определить, какие рекламные инструменты и каналы работают наиболее эффективно.
Стратегия
Разработка стратегии базировалась на детальном сборе данных о рынке и текущем состоянии аккаунтов.
Шаг 1. Исследование и сбор данных
Мы начали работу с комплексного анализа рынка премиальной мебели. На этом этапе изучили динамику спроса, конкурентов, ключевые УТП и приоритетные для партнера категории для продвижения.
Шаг 2. Аудит рекламных аккаунтов
Далее команда провела аудит рекламных кабинетов для оценки текущей структуры, настроек и эффективности кампаний.
На основе проведенного аудита мы разработали дорожную карту реализации стратегии, которую разделили на три этапа:
- Запуск согласованной структуры рекламных аккаунтов.
- Обновление визуала.
- Оптимизация структуры рекламных кампаний.
Этап 1. Запуск согласованной структуры рекламных аккаунтов
На этом этапе нашей задачей было получить первые данные после внедренных изменений, протестировать инструменты и выявить, какие из них лучше всего работают для премиум-сегмента.
Рекламная стратегия в Google Ads
С целью максимизации охвата и стимулирования конверсий на всех этапах пути клиента, мы внедрили следующие типы кампаний:
-
автоматизированные с фокусом на ключевые категории товаров;
-
на привлечение новой аудитории, чтобы постоянно расширять воронку продаж;
-
с демонстрацией продукции непосредственно в поисковой выдаче;
-
настроили продвижение физических точек продаж в пределах небольшого радиуса — от 2 до 20 км, чтобы стимулировать офлайн-визиты.
Рекламная стратегия в Meta Ads
В соцсетях мы сделали ставку на интерактивность и персонализацию и запустили кампании:
-
ориентированные на ключевые конверсии на сайте;
-
для стимулирования прямых обращений в мессенджеры, поскольку в премиум-сегменте клиенты часто нуждаются в консультации перед покупкой;
-
настроили продвижение каталога товаров с автоматической подстановкой похожих предложений или таких, которыми интересовался пользователь;
-
активизировали ремаркетинг для взаимодействия с уже заинтересованной аудиторией, чтобы привести их к целевому действию.
Результат: за три месяца работы обновленных кампаний мы получили 450+ заявок и определили рейтинг инструментов для привлечения качественных обращений.
Этап 2. Обновление визуала
Мы адаптировали креативы под новый премиальный стиль после ребрендинга компании. Вместе с партнером мы переосмыслили подход к созданию контента, внедрив четыре ключевых изменения:
-
Очистили визуал от лишнего «шума», оставив фокус на продукте, но при этом добавили на баннеры указание «цена от Х грн» для отсеивания нецелевых обращений.
-
Начали добавлять на изображения людей и реальные сценарии использования продукта, чтобы создать эмоциональную связь и помочь пользователю примерить этот уровень комфорта на себя.
-
Вынесли главные преимущества на баннеры и в тексты объявлений.
-
Добавили видеообзоры материалов и процессов монтажа для усиления УТП продукции.
Пример рекламного креатива до ребрендинга, СTR = 0,76%
Пример рекламного креатива после ребрендинга, CTR = 3,61%
Результат: нам удалось создать узнаваемый стиль бренда и найти лучшие связи с рекламными креативами, которые резонируют с аудиторией.
Этап 3. Оптимизация структуры рекламных кампаний
Мы планировали масштабировать результаты за счет расширения структуры и фокуса на наиболее прибыльных категориях товаров. Поэтому отошли от общего продвижения каталога и сосредоточились на стратегии
«качество важнее количества».
Новая логика продвижения ассортимента
Мы сознательно отказались от рекламы всего каталога в пользу приоритетных и более дорогих позиций. При одинаковой стоимости привлечения клиента рентабельность премиальных позиций значительно выше, а дорогие товары позволяют получать более высокий средний чек.
Основные изменения:
-
Убрали низкомаржинальные и второстепенные товары из рекламы.
-
Остановили продвижение аксессуаров — дровниц, пледов и других сопутствующих позиций.
-
Основной акцент перенесли на товары с более высокой средней стоимостью и лучшим потенциалом прибыльности.
Концентрация бюджета на ключевых товарах позволила быстрее получать статистически значимые результаты и масштабировать то, что приносит прибыль.
В направлении Google Ads:
-
расширили продвижение на другие группы товаров, чтобы увеличить охват и покрыть существующий спрос в нише;
-
усилили присутствие по брендовым запросам для перехвата уже сформированного интереса;
-
запустили кампании на конкурентов для привлечения новой аудитории;
-
для поддержания интереса к продукции и работы с холодной аудиторией в период спада подключили кампании медийного формата для формирования дополнительного спроса.
В направлении Meta Ads:
-
запустили таргетинг на аудитории, похожие на существующих покупателей и активных подписчиков (LAL), для увеличения количества релевантного трафика;
-
активировали автоматизированное продвижение каталога товаров для повышения продаж и эффективной работы с ассортиментом.
Результаты сотрудничества
Чтобы оценить эффективность новой стратегии, мы провели сравнительный анализ пиковых периодов: до обновления (апрель-май 2024) и после (апрель-май 2025):
-
Доход вырос на 23% в годовом сравнении.
-
ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) увеличился на 37%.
Это означает, что существенно вырос не только объем выручки, но и эффективность инвестиций в маркетинг. Каждая вложенная гривна стала приносить больше прибыли, чем в предыдущем году.
Ключевые достижения за 22 месяца работы
Сотрудничество с TERRAHOME Outdoor — кейс об устойчивости рекламной системы в условиях кризисного рынка, миграции аудитории и специфики премиум-сегмента.
-
Эффективность в несезон: ROMI в 2025 году вырос до 293–343%, что вдвое превышает показатели 2024 года.
-
Оптимизация расходов: доля рекламных расходов в несезон снизилась до 6%, что является оптимальным показателем для премиум-сегмента.
-
Качество заявок: конверсия в продажи в Google Ads достигла 83%.
-
Устойчивость системы: мы сохранили стабильность дохода даже в периоды естественного падения количества транзакций.
Отзывы о сотрудничестве
Алина Титова, РРС-специалистка в Netpeak
Этот проект еще раз доказал, что стабильные результаты в кризис — это всегда совместная работа двух сторон, а не только сильный перформанс. Со стороны агентства мы постоянно пересматривали гипотезы, обновляли структуру кампаний, креативы и подход к аналитике, но именно вовлеченность команды партнера позволила быстро воплотить эти изменения в бизнес-процессах.
Мы очень ценим, что команда TERRAHOME Outdoor не просто согласовывала правки, а была реальным партнером: делилась обратной связью по продажам, была готова корректировать стратегию под рынок и не боялась тестировать новые подходы даже в турбулентные периоды. Именно благодаря такому формату взаимодействия нам вместе удалось достичь результатов, которые вы видите в этом кейсе.
Отдельная благодарность СМО TERRAHOME Outdoor за фразу, которая стала негласным девизом всего проекта: «Дальше — больше». Это очень точно описывает наш общий подход: мы не воспринимаем текущие показатели как потолок, а как очередную точку роста.
Михаил Бобровников,СМО
Результат в маркетинге премиальных брендов — это всегда баланс между творческим поиском и строгим дата-менеджментом. Благодарен Netpeak за то, что выдержали наш темп и подтвердили: системный процесс на дистанции всегда выигрывает у хаотичных тестов. Кейс по PPC закрываем с профитом, готовим следующий.
Команда проекта:
Со стороны Netpeak: Александр Рябинин, Project manager Team Lead; Николай Зуб, PPC Team Lead; Виктория Ильина, Project manager; Алина Титова, РРС-специалист.
Со стороны TERRAHOME Outdoor: Михаил Бобровников, СМО; Екатерина Дзих, Ксения Пашута — маркетологи.
Авторы кейса: Виктория Ильина, Рroject Manager, и Алина Титова, РРС-специалистка
