Вайбкодинг: как человек без опыта в разработке создал SaaS за выходные — и что это значит для бизнеса

Вайбкодинг: как человек без опыта в разработке создал SaaS за выходные — и что это значит для бизнеса

Андрей Чумаченко — соучредитель и управляющий партнер FRACTAL, а также основатель агентства B2B-маркетинга BASE. Он не разработчик и не дизайнер, но за несколько дней создал сервис для автоматического маркетингового аудита сайта BASE AUDITOR.

Андрей использовал Gemini для идей, Claude для создания технического задания, Codex для программирования, Supabase/Vercel для инфраструктуры, NVIDIA API для выполнения AI-функций. Все это — с бюджетом, сопоставимым с ценой безделушки из сувенирного магазина.

Если это так доступно и легко, то каким будет влияние на рынок приложений или на тех специалистов, которые обычно их разрабатывали раньше? Например, платформа для разработки сайтов WIX сокращает 20 % персонала за счет оптимизации работы с помощью ИИ.

Так какие же возможности открывает вайбкодинг для бизнеса?

Что произошло: кейс BASE AUDITOR

Со слов Андрея Чумаченко, он решил провести этот эксперимент, потому что ему было интересно и было немного свободного времени в пятничный вечер. До этого никогда не занимался вайбкодом, но вдохновился постом коллеги из FRACTAL Сергея Сауты, который таким образом создал приложение для саморазвития FRACTAL+. Далее — прямая речь Андрея с пошаговым кейсом.

Обычно я использую Gemini с аккаунтом на корпоративной подписке, собственную подписку OpenAI, а именно Chat GPT и Codex, а также бесплатную версию Claude.

Сначала я зашел в Gemini. Почему именно туда?

Корпоративный Gemini для меня работает как чистый лист: каждый новый чат начинается без памяти о предыдущих диалогах.

Мне было важно получить не продолжение старого контекста, а свежий взгляд на задачу — как будто я впервые объясняю стороннему консультанту, что такое BASE и какой продукт хочу создать. В то же время это Pro-версия модели, то есть достаточно мощный инструмент для такого разговора.

Я предоставил Gemini основную информацию об агентстве BASE: чем мы занимаемся, кто наша аудитория и какую задачу хотим решить.

Из предложенных LLM идей я выбрал автоматический аудит сайтов, благодаря которому можно бесплатно проанализировать страницу, найти проблемы. Если их много, пользователь получит рекомендацию обратиться в BASE для более глубокого профессионального аудита и исправлений.

Сначала думал об iOS-приложении, и с этим вариантом обратился к бесплатной версии Claude. Но модель отговорила начинать с приложения: для вспомогательного продукта агентства это слишком сложный старт и неочевидная ценность для пользователя. Вместо этого Claude предложил создать вебсервис: его проще запустить, протестировать и понять, есть ли спрос.

Далее мне нужно было превратить идею в техническое задание. Я попросил модель описать ТЗ для coding-agent: что именно должен делать вебсервис, какие страницы нужны, как должна работать логика аудита, форма, результаты и рекомендации.

Получилось большое ТЗ, которое ради чистоты эксперимента я даже не читал полностью, а просто скопировал и передал в Codex от OpenAI с короткой командой: «Сделай».

Codex начал создавать сервис. В процессе работы он попросил меня зарегистрироваться в нескольких бесплатных сервисах для инфраструктуры. Я сразу поставил условие: хочу сделать всё без бюджета. В итоге использовал Supabase и Vercel — у них есть бесплатные тарифы, которых хватило для MVP.

Уже в пятницу вечером у меня был более или менее рабочий сайт.

В то же время я собирался провести AI-аудит и остаться в рамках бесплатных инструментов, а параллельно у меня иссякли токены в ChatGPT, поэтому работу пришлось поставить на паузу.

Впоследствии я увидел, что NVIDIA предоставляет доступ к языковым моделям через API, и предложил Codex использовать его для AI-функции. После этого мы доработали сервис: добавили аудит, поправили UX/UI, переехали на мой домен и начали расширять контент.

Отдельно я попросил Codex автоматизировать блог. Логика была проста: каждую новую итерацию, которую мы делаем в продукте, он должен превращать в отдельный пост.

Затем я попросил Codex собрать семантическое ядро и предложить темы статей для поискового трафика. Так у сервиса появился блог с базовой SEO-структурой: темы, кластеры запросов и контент под потенциальные потребности пользователей.

В итоге с пятницы по понедельник у меня был MVP сервиса, который анализирует сайты, генерирует лиды и может служить входной точкой к услугам агентства.

Самое важное — я не писал код вручную. Только описывал, что хочу получить, ставил ограничения, давал правки и выполнял инструкции, которые модель не могла сделать за меня.

Моя преференция в том, что я видел много подобных сайтов и в принципе немного разбираюсь в маркетинге. Вот почему с моей стороны были определенные правки по оформлению, текстам и некоторым элементам структуры. В целом и без них сервис должен был быть прекрасным.

Чистое время, потраченное мной на создание полнофункционального SaaS-приложения, составило до двух часов.

Считаю, что большинство пользователей интернета, включая моих родителей, смогут сделать то же самое. LLM всё объясняет, отвечает на уточняющие вопросы и помогает пройти технические этапы, которые раньше требовали участия разработчика.

Что такое вайбкодинг и почему это не совсем «программирование»

Это создание сайтов и приложений с помощью ИИ, доступное без знания кода. Потенциально вайбкодинг доступен любому пользователю.

В отличие от no-code, где вы собираете продукт из готовых блоков, здесь предполагается диалог с моделью: вы описываете желаемый результат, ИИ генерирует код, структуру, интерфейс и помогает с правками. Теперь роль пользователя заключается в постановке задачи, проверке результата и управлении итерациями.

По словам Андрея Карпаты, соучредителя и бывшего главного исследователя искусственного интеллекта OpenAI, это не совсем кодирование:

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper… — Andrej Karpathy (@karpathy) February 2, 2025

Если сравнивать с классической разработкой, то программист или команда самостоятельно проектирует логику продукта, пишет код, выбирает архитектуру, тестирует и поддерживает систему. В вайбкодинге пользователь описывает, что хочет получить, а LLM берет на себя значительную часть реализации: генерирует код, создает структуру проекта, предлагает решения, вносит правки и объясняет дальнейшие шаги.

Таким образом, созданные IT-специалистами LLM теперь доступны и другим пользователям, которые с их помощью вполне могут создавать несложные сайты или приложения.

Не превратится ли при таких условиях рынок в «свалку» App Store с тысячами одинаковых AI-продуктов, не имеющих реальной ценности, — отвечает Андрей Чумаченко:

В этом нет ничего принципиально нового: интернет уже работает точно так же. Любой может создать сайт, записать видео на YouTube или TikTok, завести страницу в соцсетях. Это не значит, что будет внимание: смотрят не всех, подписываются не на всех, не каждый сайт собирает трафик. С AI-приложениями будет похожая история: продуктов станет гораздо больше, найти действительно полезные будет сложнее, но параллельно появятся подборки, рекомендации, рейтинги и новые фильтры качества. Поэтому я бы не драматизировал. Пусть люди создают.

Вероятно, именно поэтому будет расти роль уже работающих фильтров, таких как медиа, подборки, рейтинги, рекомендации лидеров мнений и брендов, репутация.

На что еще влияет вайбкодинг?

Что меняется на рынке

Как видно из кейса, теперь бизнес может создать MVP за выходные, заплатив всего $20 за подписку на аккаунт, а также сэкономить время и нервы:

Раньше такой сервис мог бы стоить примерно $10 000 или даже больше. Это не только написание кода: еще время на ТЗ, технического писателя, брифинг с командой, дизайн, несколько итераций исправлений, SEO, копирайтинг, доработка логики. В моем случае все заняло три дня. Самое интересное, что я мог в процессе просто сказать: «А давай изменим это вот так». И оно менялось: не нужно защищать идею перед командой, доказывать, почему именно так, проходить несколько кругов согласований. Я просто формулировал, что хочу получить, и смотрел, как быстро это можно проверить. Андрей Чумаченко,

соучредитель и управляющий партнер FRACTAL, основатель агентства B2B-маркетинга BASE



Если раньше для бизнеса код был одним из главных барьеров входа, теперь благодаря вайбкодингу он постепенно дешевеет. Простой сервис, MVP, калькулятор, внутренний инструмент или прототип уже можно собрать не за месяцы и тысячи долларов. В такой ситуации новым дефицитом становятся сильная идея, четкое позиционирование, доступ к аудитории, бренд, доверие, экспертиза и дистрибуция.

Вопрос больше не в том, как это сделать, а кому это нужно, почему именно сейчас и как об этом узнают потребители.

Здесь может возрасти роль агентств, стратегов и маркетологов, которые помогают выделить продукт среди сотен аналогов и раскрыть его ценность для потребителя.

Внимание, доверие и дистрибуция в условиях растущей конкуренции становятся еще более актуальными.

Стоит помнить, что когда продукт начинает работать с реальными пользователями, данными, платежами или сложной логикой, бизнесу все равно нужны технический ревью и поддержка специалистов для обеспечения безопасности и полноценной работы.

И немного охлаждающей статистики: RevenueCat в исследовании State of Subscription Apps сообщает, что 69% дохода в экономике подписок по-прежнему генерируют приложения с подпиской, запущенные до 2020 года.

Почти 70 центов из каждого доллара зарабатывают старые продукты, несмотря на то, что с 2022 года количество новых приложений выросло в семь раз. А приложения, запущенные в 2025 году и позже, то есть уже в условную эру вайбкодинга, дают лишь 3% общего дохода.

В бочку дегтя можно добавить и критический взгляд со стороны программистов. Благодаря вайбкодингу может снижаться потребность в разработчиках уровня junior, а кое-где даже middle. Но качество кода, созданного ИИ, все еще оставляет желать лучшего, как подчеркивает Олег Богуславский, CTO, совладелец компании Data Science UA:



Он часто предлагает устаревшие или неподходящие решения, не учитывает специфику проекта или контекст. Человек, глубоко понимающий задачу, ограничения и цели, почти всегда напишет код качественнее, хотя и медленнее.

Вайбкодинг для разработчиков уместен там, где важна скорость: создание прототипов, личных инструментов, MVP, участие в хакатонах, в учебных экспериментах, для проверки алгоритмов.

Это формат для быстрой проверки идеи, а не замена полноценной разработки — особенно там, где требуются сложная архитектура, безопасность и масштабируемость, поэтому полностью сэкономить на программировании компаниям пока не удастся.

Но вернёмся к приложению BASE AUDITOR, которое, по словам Андрея Чумаченко, создано для облегчения жизни владельцев сайтов. Как это происходит?

Этот инструмент бесплатный, его можно протестировать быстро и без риска для бюджета. Если ваша компания в целом довольна собственным сайтом, аудит может выявить проблемы, о которых команда ещё не задумывалась.

Когда, наоборот, проблем много и непонятно, с чего начать, сервис помогает разложить их по полочкам — примерно так, как будто опытный маркетолог быстро взглянул на ваш сайт и дал первичный фидбек.

Если этих замечаний много или они касаются критических моментов, следующим логичным шагом становится уже полноценный аудит от BASE.

Выводы

Важный вывод из кейса BASE AUDITOR заключается в том, что даже не программистам вайбкодинг поможет быстро создать с помощью ИИ простой сайт или приложение. Что-то, что немного сложнее калькулятора.

Но это точно не касается сайтов с развернутой структурой, где происходит оплата, хранится личная информация и другие данные, потеря которых будет максимально критичной. Вайбкодинг не снимает ответственности, и здесь придется привлекать IT-специалистов.

Если у вас бизнес, часть рабочих гипотез больше не нужно месяцами согласовывать и тратить на них бюджет. Их можно быстро воплотить и показать пользователям, проверить спрос и только после этого решать, стоит ли инвестировать в полноценную разработку, дизайн, безопасность и масштабировать продукт.