Кейс TERRAHOME Outdoor: Як побудувати стійку рекламну систему в умовах кризи ринку та збільшити ROMI на 37%

Ринок преміальних outdoor-меблів характеризується яскраво вираженою сезонністю та скорочується в обсягах рік до року через міграцію платоспроможної аудиторії та зміну споживчих пріоритетів під час війни.

Наш партнер опинився в ситуації, коли старі підходи до залучення трафіку перестали компенсувати відтік клієнтів, а вартість залучення зростала пропорційно падінню попиту. Перед командою Netpeak стояло завдання не просто «втримати» показники, а знайти приховані точки зростання в сегменті, що стискається.

У кейсі ми показуємо, як завдяки розробленій нами стратегії, яка поєднала повне переосмислення візуальної комунікації, фокус на маржинальності та перебудову архітектури Google і Meta Ads, вдалося підвищити дохід на 23%, а окупність інвестицій (ROMI) — на 37%.

Проєкт: TERRAHOME Outdoor. Період: травень 2024 — теперішній час. Регіон: Україна. Послуга: PPC.

Хто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — офіційний представник провідних європейських брендів преміальних вуличних меблів та аксесуарів в Україні.

Вхідні дані та виклики

Партнер звернувся до Netpeak напередодні старту високого сезону з метою підготовки та масштабування каналів платного трафіку. Головним завданням було оперативно налаштувати рекламні кампанії з урахуванням специфіки проєкту та ніші.

На початку співпраці перед нами стояли три основні виклики:

Яскраво виражена сезонність на ринку садових меблів. За даними попередніх продажів та Google Trends до 70% річного обігу припадає на період квітень–серпень, тоді як у вересні–березні попит падає на 60–70%. Специфіка преміумсегменту та висока вартість товару впливають на:

довгий цикл прийняття рішення про покупку, що може тривати до одного місяця;

необхідність якісного сервісу та донесенння цінності бренду;

ускладнене прогнозування прибутку через високу вартість товару — наявність або відсутність однієї транзакції може вплинути на фінальні показники за період.

Робота в умовах війни:

виїзд із країни та внутрішня міграція цільової аудиторії;

зміна споживчих пріоритетів у витратах (фокус на електрогенерацію, утеплення, товари першої необхідності тощо)

Цілі просування

Перед нашою командою стояли такі задачі:

Побудувати стабільну систему залучення клієнтів через Google Ads і Meta Ads. Підготувати акаунти до сезонного піку попиту та зберегти високу якість трафіку. Визначити, які рекламні інструменти й канали працюють найефективніше.

Стратегія

Розробка стратегії базувалася на детальному зборі даних про ринок та поточному стані акаунтів.

Крок 1. Дослідження і збір даних

Ми почали роботу з комплексного аналізу ринку преміальних меблів. На цьому етапі вивчили динаміку попиту, конкурентів, ключові УТП та пріоритетні для партнера категорії для просування.

Крок 2. Аудит рекламних акаунтів

Далі команда провела аудит рекламних кабінетів для оцінки поточної структури, налаштувань та ефективності кампаній.

На основі проведеного аудиту ми розробили дорожню карту реалізації стратегії, яку розділили на три етапи:

Етап 1. Запуск узгодженої структури рекламних акаунтів

На цьому етапі нашим завданням було отримати перші дані після впроваджених змін, протестувати інструменти та виявити, які з них найкраще працюють для преміумсегменту.

Рекламна стратегія в Google Ads

З метою максимізації охоплення та стимулювання конверсій на всіх етапах шляху клієнта, ми впровадили такі типи кампаній:

автоматизовані з фокусом на ключові категорії товарів;

на залучення нової аудиторії, щоб постійно розширювати воронку продажів;

з демонстрацією продукції безпосередньо в пошуковій видачі;

налаштували просування фізичних точок продажу в межах невеликого радіусу — від 2 до 20 км, щоб стимулювати офлайн-візити.

Рекламна стратегія в Meta Ads

У соцмережах ми зробили ставку на інтерактивність та персоналізацію і запустили кампанії:

орієнтовані на ключові конверсії на сайті;

для стимулювання прямих звернень у месенджери, оскільки в преміумсегменті клієнти часто потребують консультації перед покупкою;

налаштували просування каталогу товарів із автоматичною підстановкою схожих пропозицій або таких, якими цікавився користувач;

активізували ремаркетинг для взаємодії з уже зацікавленою аудиторією, щоби привести їх до цільової дії.

Результат: за три місяці роботи оновлених кампаній ми отримали 450+ заявок та визначили рейтинг інструментів для залучення якісних звернень.

Етап 2. Оновлення візуалу

Ми адаптували креативи під новий преміальний стиль після ребрендингу компанії. Разом із партнером ми переосмислили підхід до створення контенту, впровадивши чотири ключові зміни:

Очистили візуал від зайвого «шуму», залишивши фокус на продукті, але водночас додали на банери вказівку «ціна від Х грн» для відсіювання нецільових звернень. Почали додавати на зображення людей та реальні сценарії використання продукту, щоб створити емоційний зв’язок і допомогти користувачеві приміряти цей рівень комфорту на себе. Винесли головні переваги на банери та в тексти оголошень. Додали відеоогляди матеріалів та процесів монтажу для підсилення УТП продукції.

Приклад рекламного креативу до ребрендингу, СTR = 0,76%

Приклад рекламного креативу після ребрендингу, CTR = 3,61%

Результат: нам вдалося створити впізнаваний стиль бренду і знайти найкращі звʼязки з рекламними креативами, які резонують із аудиторією.

Етап 3. Оптимізація структури рекламних кампаній

Ми планували масштабувати результати через розширення структури та фокус на найбільш прибуткових категорій товарів. Тому відійшли від загального просування каталогу і зосередилися на стратегії

«якість важливіша за кількість».

Нова логіка просування асортименту

Ми свідомо відмовилися від реклами всього каталогу на користь пріоритетних і більш дорогих позицій. За однакової вартості залучення клієнта рентабельність преміальних позицій значно вища й дорогі товари дають змогу отримувати вищий середній чек.

Основні зміни:

Прибрали низькомаржинальні та другорядні товари з реклами. Зупинили просування аксесуарів — дровниці, пледи та інші супутні позиції. Основний акцент перенесли на товари з вищою середньою вартістю та кращим потенціалом прибутковості.

Концентрація бюджету на ключових товарах дала змогу швидше отримувати статистично значущі результати та масштабувати те, що приносить прибуток.

У напрямі Google Ads:

розширили просування на інші групи товарів, щоб збільшити охоплення та покрити наявний попит в ніші;

посилили присутність за брендовими запитами для перехоплення вже сформованого інтересу;

запустили кампанії на конкурентів для залучення нової аудиторії;

для підтримки інтересу до продукції та роботи з холодною аудиторією в період спаду підключили кампанії медійного формату для формування додаткового попиту.

У напрямі Meta Ads:

запустили таргетинг на аудиторії, схожі на наявних покупців та активних підписників (LAL), для збільшення кількості релевантного трафіку;

активували автоматизоване просування каталогу товарів для підвищення продажів та ефективної роботи з асортиментом.

Результати співпраці

Щоб оцінити ефективність нової стратегії, ми провели порівняльний аналіз пікових періодів: до оновлення (квітень–травень 2024) та після (квітень–травень 2025):

Дохід зріс на 23% у річному порівнянні. ROMI (окупність маркетингових інвестицій) збільшився на 37%.

Це означає, що суттєво зріс не лише обсяг виторгу, а й ефективність інвестицій у маркетинг. Кожна вкладена гривня стала приносити більше прибутку, ніж у попередньому році.

Ключові досягнення за 22 місяці роботи

Співпраця з TERRAHOME Outdoor — це кейс про стійкість рекламної системи в умовах кризового ринку, міграції аудиторії та специфіки преміумсегменту.

Ефективність у несезон: ROMI у 2025 зріс до 293–343%, що вдвічі перевищує показники 2024 року. Оптимізація витрат: частка рекламних витрат у несезон знизилася до 6%, що є оптимальним показником для преміумсегменту. Якість заявок: конверсія у продаж у Google Ads сягнула 83%. Стійкість системи: ми втримали стабільність доходу навіть у періоди природного падіння кількості транзакцій.

Відгуки про співпрацю

Аліна Тітова, РРС-спеціалістка в Netpeak

Цей проєкт ще раз довів, що стабільні результати в кризу — це завжди спільна робота двох сторін, а не лише сильний перформанс. З боку агенції ми постійно переглядали гіпотези, оновлювали структуру кампаній, креативи та підхід до аналітики, але саме залученість команди партнера дала змогу швидко втілювати ці зміни в бізнес-процесах. Ми дуже цінуємо, що команда TERRAHOME Outdoor не просто погоджувала правки, а була реальним партнером: ділилася зворотним зв’язком із продажів, була готова коригувати стратегію під ринок і не боялася тестувати нові підходи навіть у турбулентні періоди. Саме завдяки такому формату взаємодії нам разом вдалося досягти результатів, які ви бачите в цьому кейсі. Окрема подяка СМО TERRAHOME Outdoor за фразу, яка стала негласним девізом усього проєкту: «Далі — більше». Це дуже точно описує наш спільний підхід: ми не сприймаємо поточні показники як стелю, а як чергову точку зростання.

Михайло Бобровніков, СМО

Результат у маркетингу преміальних брендів — це завжди баланс між творчим пошуком та суворим дата-менеджментом. Вдячний Netpeak за те, що витримали наш темп і підтвердили: системний процес на дистанції завжди виграє у хаотичних тестів. Кейс по PPC закриваємо з профітом, готуємо наступний.

Команда проєкту: З боку Netpeak: Олександр Рябінін, Project manager Team Lead; Миколай Зуб, PPC Team Lead; Вікторія Ільїна, Project manager; Аліна Тітова, РРС-спеціалістка. З боку TERRAHOME Outdoor: Михайло Бобровніков, СМО; Катерина Дзіх, Ксенія Пашута — маркетологи.

Авторки кейсу: Вікторія Ільїна, Рroject Manager, та Аліна Тітова, РРС-спеціалістка