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Просування бренду
Кейс TERRAHOME Outdoor: Як побудувати стійку рекламну систему в умовах кризи ринку та збільшити ROMI на 37%
Кейси
PPC
4 місяці тому
6
Аліна Тітова
0
Кейс PetLoc8: стратегія виходу нових GPS-трекерів для хатніх улюбленців на ринок США
Кейси
Бізнес
6 місяців тому
4
Євген Зінгерман
0
Як викликати шалений інтерес і збільшити конверсію на 141% у перший місяць без розкриття назви: кейс «Топова локація» від «Ковальської»
Кейси
PPC
рік тому
7
Анна Горбатко
11
Як сформувати позитивний образ страхової компанії: кейс співпраці Netpeak та ARX
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
рік тому
6
Ольга Бєлік
10
Як транспортному стартапу зайняти своє місце на гіперконкурентному ринку: zavezu.ua відкриває можливості для малих перевізників
Кейси
Бізнес
рік тому
4
Олексій Омелянович
4
Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи
Кейси
SEO
PPC
Telegram
Мобайл
рік тому
8
Олена Кушина
12
Як отримати зростання органічного трафіку на 195% за пів року у висококонкурентній ніші — кейс BAYADERA
Кейси
SEO
рік тому
5
Сергій Яновський
2
Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua
Кейси
SEO
PPC
2 роки тому
8
Олександр Селезов
4
Навіщо CEO особистий бренд
Бізнес
2 роки тому
6
В’ячеслав Юренко
10
Як за рік збільшити встановлення додатку на 100% — кейс із PPC для intertop.kz
Кейси
PPC
2 роки тому
4
Денис Каторов
8
Як поліпшити репутацію бренду в мережі: кейс у ніші біологічно активних добавок
Кейси
SERM
2 роки тому
5
Андрій Тарасенко
2
Як оцінити ефективність розсилки: 10 головних метрик еmail-маркетингу
Email-маркетинг
2 роки тому
8
Валерія Лісняк
5
Як за пів року отримати збільшення органічного трафіку на 27% у конкурентній ніші жіночого одягу — кейс The Lace
Кейси
SEO
2 роки тому
3
Марія Корольова
2
Як збільшити кількість конверсій на 75% у рекламі квартир — кейс «Ковальська Нерухомість»
Кейси
PPC
2 роки тому
7
Ольга Непітайленко
6
Що таке реклама на Spotify, і Як створити першу кампанію
PPC
2 роки тому
7
Азер Аскеров
2
Як реклама доставки чорної піци принесла ROMI 616% — кейс Neropizza
Кейси
PPC
2 роки тому
8
Марія Голуб
2
Digital-маркетинг: що це і як працює
Бізнес
2 роки тому
12
Катерина Каркунова
4
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