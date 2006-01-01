Валерія Лісняк

Валерія Лісняк

Автор NJ з 2022
Позиція:
Senior Retention Marketing Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Senior Retention Marketing Specialist. У Netpeak Ukraine з 2022 року.

Свіжі матеріали

Кейси
Email-маркетинг
1198 10
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
1198 10
Email-маркетинг
1222 10
Email-маркетинг для сфери послуг. Як побудувати ефективну стратегію
Email-маркетинг
Email-маркетинг для сфери послуг. Як побудувати ефективну стратегію
1222 10
Кейси
Email-маркетинг
1542 4
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
Кейси
Email-маркетинг
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
1542 4
Кейси
Email-маркетинг
1816 2
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
Кейси
Email-маркетинг
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
1816 2
Кейси
Email-маркетинг
2035 7
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
Кейси
Email-маркетинг
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
2035 7
Email-маркетинг
3416 5
Як оцінити ефективність розсилки: 10 головних метрик еmail-маркетингу
Email-маркетинг
Як оцінити ефективність розсилки: 10 головних метрик еmail-маркетингу
3416 5
Кейси
Email-маркетинг
2312 6
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
2312 6
Email-маркетинг
4226 5
10 способів зібрати базу для розсилки
Email-маркетинг
10 способів зібрати базу для розсилки
4226 5