Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Надіслати заявку
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Валерія Лісняк
Автор NJ з 2022
Позиція:
Senior Retention Marketing Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Senior Retention Marketing Specialist. У Netpeak Ukraine з 2022 року.
Свіжі матеріали
Кейси
Email-маркетинг
1198
10
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
1198
10
Email-маркетинг
1222
10
Email-маркетинг для сфери послуг. Як побудувати ефективну стратегію
Email-маркетинг
Email-маркетинг для сфери послуг. Як побудувати ефективну стратегію
1222
10
Кейси
Email-маркетинг
1542
4
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
Кейси
Email-маркетинг
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
1542
4
Кейси
Email-маркетинг
1816
2
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
Кейси
Email-маркетинг
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
1816
2
Кейси
Email-маркетинг
2035
7
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
Кейси
Email-маркетинг
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
2035
7
Email-маркетинг
3416
5
Як оцінити ефективність розсилки: 10 головних метрик еmail-маркетингу
Email-маркетинг
Як оцінити ефективність розсилки: 10 головних метрик еmail-маркетингу
3416
5
Кейси
Email-маркетинг
2312
6
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
2312
6
Email-маркетинг
4226
5
10 способів зібрати базу для розсилки
Email-маркетинг
10 способів зібрати базу для розсилки
4226
5