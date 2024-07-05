Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit

Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit

Проєкт: pdl-profit.com. Період просування: 01.03.2023 — 31.07.2023. Регіон просування: всі країни. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Валерія Лісняк, Email Marketer; Олександр Коробов, Team Lead Email&Retention; Ольга Сиволап, Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Бондарь, Content Manager.

Хто клієнт

PDL Profit — міжнародна CPA-мережа у фінансовій вертикалі, допомагає сайтам монетизувати трафік. Послугами користуються рекламодавці, які публікують свої офери, та самі вебмайстри, які ухвалюють рішення про співпрацю. Саме вони є головною ЦА для розсилок компанії.

Вебмайстри ухвалюють пропозиції до співпраці (підключають офери) від рекламодавців та запускають рух потоку трафіку по партнерському посиланню (ллють трафік).

Цілі просування

Коли клієнт до нас звернувся, у нього не було стратегії email-маркетингу: протягом останніх шести місяців здійснювались одна-дві масові розсилки. Не було вибудованої системної комунікації з підписниками (вебмайстрами) та рубрик листів.

Тому нам необхідно було:

Перезапустити та протестувати канал email. Налаштувати й автоматизувати комунікацію з новими вебмайстрами. Побудувати системну комунікацію з наявними клієнтами-вебмайстрами. Вивести ефективність каналу на середні показники — Open Rate від 10%.

Стратегія просування через канал email

Перед перезапуском каналу ми проаналізували нішу та бренд, виділили основні особливості та сформували стратегію просування.

Ми запланували такі типи комунікації з вебмайстрами:

масові ручні відправки листів;

автоматичні (тригерні) ланцюги листів.

Визначили з клієнтом пріоритети у роботі email:

збір бази нових підписників;

автоматизація маркетингової комунікації з новими вебмайстрами;

побудова регулярної комунікації для підтримки лояльності.

Дії команди

Використовували вже наявний акаунт в Email Service Provider (ESP) Selzy — сервісі для створення і надсилання листів. Перевірили налаштування домену-відправника листів на відповідність вимогам Gmail, провалідували та завантажили вже наявну базу поштових адрес. Підключили Postmaster. Це інструмент від Google, який дає змогу отримати аналітику щодо листів від конкретного відправника, моніторить потрапляння у спам, знаходить помилки у доставленні — в цілому відстежує репутацію домену.

Репутація домену напряму впливає на те, чи потраплятимуть листи у спам. Погана репутація може призвести до блокування відправника і листів від нього, тому враховувати це важливо.

Проаналізували конкурентів бренду. Виокремили найкращі підходи та використали їх для pdl-profit. Розробили тригерну карту комунікацій. На основі цієї карти розпочали впровадження автоматизованих розсилок. Реалізували форми підписки на сайті. Для збору бази створили різні форми та додали лід-магніт: бонус за підписку — 5% до першого виведення коштів.

Так виглядає Pop-up форма підписки:

Додали динамічний віджет з бонусом в кутку сайту для появи Pop-up форми:

Налаштували передачу контактів з форм підписки в ESP. Налаштували процедуру double opt-in — подвійне підтвердження підписки на пошті. Вона необхідна, щоб у базу потрапляли лише валідні, реальні адреси. Завдяки цьому також підписники, які залишили свою пошту на сайті, підтверджують, що вони погоджуються отримувати розсилки. Це попередить потенційні скарги на спам. Розробили майстер-шаблон листів. Це шаблон, який містить повторювані брендові елементи, що роблять розсилки впізнаваними для клієнтів. Підготували контент-плани та урізноманітнили його рубриками для підвищення лояльності аудиторії.

Ми виділили три основні сегменти аудиторії вебмайстрів та визначили особливості комунікації з кожним з ним.

Сегмент Мета Комунікація Зареєстровані вебмайстри, які ллють трафік Примножити їхній інтерес і лояльність до компанії, щоб вони регулярно підключали нові офери. Постійна комунікація та демонстрація експертності, оскільки вони вже виконали цільові дії — реєстрація на сайті, активація акаунта, підключення офера. Зареєстровані, але не ллють трафік Побудувати довіру та лояльність з боку аудиторії, яка вже виконала першу цільову дію — реєстрацію. Підвести до виконання інших цільових дій — активації профілю та постійного підключення нових оферів. Демонстрація експертності, промо спеціальних пропозицій та технічних переваг компанії, інфорозсилки та «навчання» потенційних клієнтів. Необхідно показувати успішні кейси інших вебмайстрів, адже відгуки та історії успіху надихають та спонукають діяти. Незареєстровані підписники Спонукати нового вебмайстра, який раніше не співпрацював з даною СРА-мережею, здійснити першу цільову дію — реєстрацію на сайті, щоб продовжити комунікацію з affiliate-менеджером. Акцент уваги на тому, що користувачі втрачають, якщо не реєструються, і навпаки — які ексклюзивні переваги це їм надає реєстрація. Необхідно створити ексклюзивний контент, доступний лише після реєстрації. Даному сегменту також важливо показувати успішні кейси аби спонукати до дії, показати як саме вони можуть досягти успіху.

На основі цієї сегментації запустили рубрики масових листів та тригерні ланцюжки.

Масові розсилки

Дайджест оферів. Добірка оферів, серед яких новинки та топи по показниках.

Актуальні акції та інші вигідні пропозиції.

Корисні поради для вебмайстрів.

Тематичні добірки.

Інформаційні листи про оновлення сервісу та нові послуги.

Опитування щодо бажаних тем розсилок.

Тригери та автоматизація

Підтвердження підписки для проходження процедури double opt-in.

Тригери з бонусом за підписку.

Тригерний welcome-ланцюжок для нових підписників.

Тригери з другим бонусом за підписку, якщо перший не був використаний підписником.

Тригер про успішну реєстрацію та створення особистого кабінету вебмайстра.

Тригер для тих вебмайстрів, які підключили свій перший офер, з пропозицією поділитися відгуком.

Тригер для вебмайстерів, які зареєструвалися, але протягом місяця не підключили свій перший офер, з пропозицією поділитися фідбеком, чого їм не вистачає на PDL Profit.

Результати просування

За час роботи над проєктом нам вдалося:

запустити канал email з нуля;

впровадити системний збір бази підписників;

підготувати план розвитку каналу для CPA-мережі;

розробити рубрики для масових промолистів;

впровадити базові та найбільш конверсійні тригери для ніші.

Цільові дії, за якими відстежувалась ефективність каналу:

реєстрації;

активації акаунтів;

підключення оферів.

Загальні результати після чотирьох місяців від старту розсилок:

Середній Open Rate масових розсилок — 12%, Click-to-open Rate — 6,64%. Коефіцієнт конверсій у цільову дію з промолистів — 19%. Коефіцієнт конверсій з тригерних листів — 125%. Тобто, один вебмайстер робив більше однієї цільової дії. Результати з тригерних листів є вищими, оскільки:

тригери підписки містили лід-магніт;

нові вебмайстри могли виконати одразу декілька цільових дій, а вебмайстрам, які вже працюють з мережею, доступна лише одна цільова дія — підключення нового офера.

Відгуки про співпрацю

Ольга Сиволап, Project Manager, Netpeak Ukraine