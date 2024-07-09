Кейсы Email-маркетинг
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Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit
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Валерия Лисняк

Проект: pdl-profit.com

Период продвижения: 01.03.2023 ― 31.07.2023

Регион продвижения: все страны

Услуга: email-маркетинг

Команда проекта: Валерия Лисняк, Email Marketer; Александр Коробов, Team Lead Email&Retention; Ольга Сиволап, Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Бондарь, Content Manager.

Кто клиент

PDL Profit ― международная CPA-сеть в финансовой вертикали, помогает сайтам монетизировать трафик. Услугами пользуются рекламодатели, которые публикуют свои офферы, и сами вебмастера, которые принимают решение о сотрудничестве. Именно они являются главной ЦА для рассылок компании. 

Вебмастера принимают предложения к сотрудничеству (подключают офферы) от рекламодателей и запускают движение потока трафика по партнерской ссылке (льют трафик). 

Цели продвижения

Когда клиент к нам обратился, у него не было стратегии email-маркетинга: в течение последних шести месяцев осуществлялись одна-две массовые рассылки. Не было выстроенной системной коммуникации с подписчиками (вебмастерами) и рубрик писем. 

Поэтому нам необходимо было:

  1. Перезапустить и протестировать канал email.
  2. Настроить и автоматизировать коммуникацию с новыми вебмастерами.
  3. Построить системную коммуникацию с имеющимися клиентами-вебмастерами.
  4. Вывести эффективность канала на средние показатели ― Open Rate от 10%.

Стратегия продвижения через канал email

Перед перезапуском канала мы проанализировали нишу и бренд, выделили основные особенности и сформировали стратегию продвижения. 

Мы запланировали следующие типы коммуникации с вебмастерами:

  • массовые ручные отправки писем;
  • автоматические (триггерные) цепочки писем.

Определили с клиентом приоритеты в работе email: 

  • сбор базы новых подписчиков;
  • автоматизация маркетинговой коммуникации с новыми вебмастерами;
  • построение регулярной коммуникации для поддержания лояльности.

Действия команды

  1. Использовали уже имеющийся аккаунт в Email Service Provider (ESP) Selzy ― сервисе для создания и отправки писем. Проверили настройки домена-отправителя писем на соответствие требованиям Gmail, провалидировали и загрузили уже имеющуюся базу почтовых адресов. 
  2. Подключили Postmaster. Это инструмент от Google, который позволяет получить аналитику по письмам от конкретного отправителя, мониторит попадание в спам, находит ошибки в доставке ― в целом отслеживает репутацию домена.

Репутация домена напрямую влияет на то, будут ли письма попадать в спам. Плохая репутация может привести к блокировке отправителя и писем от него, поэтому учитывать это важно.

  1. Проанализировали конкурентов бренда. Выделили лучшие подходы и использовали их для pdl-profit.
  2. Разработали триггерную карту коммуникаций. На основе этой карты начали внедрение автоматизированных рассылок.
  3. Реализовали формы подписки на сайте. Для сбора базы создали различные формы и добавили лид-магнит: бонус за подписку ― 5% к первому выводу средств. 

Так выглядит Pop-up форма подписки: 

Поп-ап форма

Добавили динамический виджет с бонусом в углу сайта для появления Pop-up формы:

Динамічний віджет

  1. Настроили передачу контактов из форм подписки в ESP.
  2. Настроили процедуру double opt-in ― двойное подтверждение подписки на почте. Она необходима, чтобы в базу попадали только валидные, реальные адреса. Благодаря этому также подписчики, которые оставили свою почту на сайте, подтверждают, что они соглашаются получать рассылку. Это предотвратит потенциальные жалобы на спам. 
  3. Разработали мастер-шаблон писем. Это шаблон, который содержит повторяющиеся брендовые элементы, делающие рассылки узнаваемыми для клиентов. 
  4. Подготовили контент-планы и разнообразили его рубриками для повышения лояльности аудитории. 

Мы выделили три основных сегмента аудитории вебмастеров и определили особенности коммуникации с каждым из них. 

Сегмент

Цель

Коммуникация

Зарегистрированные вебмастера, которые льют трафик

Приумножить их интерес и лояльность к компании, чтобы они регулярно подключали новые офферы.

Постоянная коммуникация и демонстрация экспертности, поскольку они уже выполнили целевые действия ― регистрация на сайте, активация аккаунта, подключение оффера.

Зарегистрированы, но не льют трафик

Построить доверие и лояльность со стороны аудитории, которая уже выполнила первое целевое действие ― регистрацию. Подвести к выполнению других целевых действий ― активации профиля и постоянного подключения новых офферов.

Демонстрация экспертности, промо специальных предложений и технических преимуществ компании, инфорассылки и "обучение" потенциальных клиентов. Необходимо показывать успешные кейсы других вебмастеров, ведь отзывы и истории успеха вдохновляют и побуждают действовать.

Незарегистрированные подписчики

Побудить нового вебмастера, который ранее не сотрудничал с данной СРА-сетью, совершить первое целевое действие ― регистрацию на сайте, чтобы продолжить коммуникацию с affiliate-менеджером. 

Акцент внимания на том, что пользователи теряют, если не регистрируются, и наоборот ― какие эксклюзивные преимущества это им предоставляет регистрация. Необходимо создать эксклюзивный контент, доступный только после регистрации. Данному сегменту также важно показывать успешные кейсы, чтобы побудить к действию, показать как они могут достичь успеха.

На основе этой сегментации запустили рубрики массовых писем и триггерные цепочки.

Массовые рассылки 

  1. Дайджест офферов. Подборка офферов, среди которых новинки и топы по показателям.  

Дайджест оферів. Добірка оферів, серед яких новинки та топи по показниках. 

  1. Актуальные акции и другие выгодные предложения.

Актуальні акції та інші вигідні пропозиції.

  1. Полезные советы для вебмастеров.  

Корисні поради для вебмайстрів.

  1. Тематические подборки.

Тематичні добірки.

  1. Информационные письма об обновлении сервиса и новых услугах.

Інформаційні листи про оновлення сервісу та нові послуги.

  1. Опрос относительно желаемых тем рассылок.

Опитування щодо бажаних тем розсилок.

Триггеры и автоматизация

  1. Подтверждение подписки для прохождения процедуры double opt-in.

Підтвердження підписки для проходження процедури double opt-in.

  1. Триггеры с бонусом за подписку.

Тригери з бонусом за підписку.

  1. Триггерная welcome-цепочка для новых подписчиков.

Тригерний велкам ланцюжок PDL profit

  1. Триггеры со вторым бонусом за подписку, если первый не был использован подписчиком.

Тригери з другим бонусом за підписку, якщо перший не був використаний підписником.

  1. Триггер об успешной регистрации и создании личного кабинета вебмастера.

Тригер про успішну реєстрацію та створення особистого кабінету вебмайстра.

  1. Триггер для тех вебмастеров, которые подключили свой первый оффер, с предложением поделиться отзывом.

Тригер для тих вебмайстрів, які підключили свій перший офер, з пропозицією поділитися відгуком.

  1. Триггер для вебмастеров, которые зарегистрировались, но в течение месяца не подключили свой первый оффер, с предложением поделиться фидбеком, чего им не хватает на PDL Profit.

Тригер для вебмайстерів, які зареєструвалися, але протягом місяця не підключили свій перший офер, з пропозицією поділитися фідбеком, чого їм не вистачає на PDL Profit.

Результаты продвижения 

За время работы над проектом нам удалось: 

  • запустить канал email с нуля;
  • внедрить системный сбор базы подписчиков; 
  • подготовить план развития канала для CPA-сети; 
  • разработать рубрики для массовых промо-писем; 
  • внедрить базовые и наиболее конверсионные триггеры для ниши. 

Целевые действия, по которым отслеживалась эффективность канала: 

  • регистрации; 
  • активации аккаунтов; 
  • подключение офферов. 

Общие результаты после четырех месяцев от старта рассылок: 

  1. Средний Open Rate массовых рассылок ― 12%, Click-to-open Rate ― 6,64%. 
  2. Коэффициент конверсий в целевое действие с промо-писем ― 19%. 
  3. Коэффициент конверсий с триггерных писем ― 125%. То есть, один вебмастер делал более одного целевого действия. Результаты с триггерных писем выше, поскольку: 
  • триггеры подписки содержали лид-магнит; 
  • новые вебмастера могли выполнить сразу несколько целевых действий, а вебмастерам, которые уже работают с сетью, доступно только одно целевое действие ― подключение нового оффера. 

Отзыв о сотрудничестве

Ольга Сиволап

Ольга Сиволап, Project Manager, Netpeak Ukraine

Таких результатов удалось достичь за счет сотрудничества между нашими командами. Благодаря быстрому реагированию на возникающие вопросы, оперативности коммуникации, согласованию контента и таргетингов, была возможность протестировать больше гипотез в промежуток времени, а также реализовывать новые идеи.

Валерия Лисняк

Специалистка по email-маркетингу. В Netpeak Agency Ukraine с 2022 года.

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