Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit
Проект: pdl-profit.com
Период продвижения: 01.03.2023 ― 31.07.2023
Регион продвижения: все страны
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Валерия Лисняк, Email Marketer; Александр Коробов, Team Lead Email&Retention; Ольга Сиволап, Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Бондарь, Content Manager.
Кто клиент
PDL Profit ― международная CPA-сеть в финансовой вертикали, помогает сайтам монетизировать трафик. Услугами пользуются рекламодатели, которые публикуют свои офферы, и сами вебмастера, которые принимают решение о сотрудничестве. Именно они являются главной ЦА для рассылок компании.
Вебмастера принимают предложения к сотрудничеству (подключают офферы) от рекламодателей и запускают движение потока трафика по партнерской ссылке (льют трафик).
Цели продвижения
Когда клиент к нам обратился, у него не было стратегии email-маркетинга: в течение последних шести месяцев осуществлялись одна-две массовые рассылки. Не было выстроенной системной коммуникации с подписчиками (вебмастерами) и рубрик писем.
Поэтому нам необходимо было:
- Перезапустить и протестировать канал email.
- Настроить и автоматизировать коммуникацию с новыми вебмастерами.
- Построить системную коммуникацию с имеющимися клиентами-вебмастерами.
- Вывести эффективность канала на средние показатели ― Open Rate от 10%.
Стратегия продвижения через канал email
Перед перезапуском канала мы проанализировали нишу и бренд, выделили основные особенности и сформировали стратегию продвижения.
Мы запланировали следующие типы коммуникации с вебмастерами:
- массовые ручные отправки писем;
- автоматические (триггерные) цепочки писем.
Определили с клиентом приоритеты в работе email:
- сбор базы новых подписчиков;
- автоматизация маркетинговой коммуникации с новыми вебмастерами;
- построение регулярной коммуникации для поддержания лояльности.
Действия команды
- Использовали уже имеющийся аккаунт в Email Service Provider (ESP) Selzy ― сервисе для создания и отправки писем. Проверили настройки домена-отправителя писем на соответствие требованиям Gmail, провалидировали и загрузили уже имеющуюся базу почтовых адресов.
- Подключили Postmaster. Это инструмент от Google, который позволяет получить аналитику по письмам от конкретного отправителя, мониторит попадание в спам, находит ошибки в доставке ― в целом отслеживает репутацию домена.
Репутация домена напрямую влияет на то, будут ли письма попадать в спам. Плохая репутация может привести к блокировке отправителя и писем от него, поэтому учитывать это важно.
- Проанализировали конкурентов бренда. Выделили лучшие подходы и использовали их для pdl-profit.
- Разработали триггерную карту коммуникаций. На основе этой карты начали внедрение автоматизированных рассылок.
- Реализовали формы подписки на сайте. Для сбора базы создали различные формы и добавили лид-магнит: бонус за подписку ― 5% к первому выводу средств.
Так выглядит Pop-up форма подписки:
Добавили динамический виджет с бонусом в углу сайта для появления Pop-up формы:
- Настроили передачу контактов из форм подписки в ESP.
- Настроили процедуру double opt-in ― двойное подтверждение подписки на почте. Она необходима, чтобы в базу попадали только валидные, реальные адреса. Благодаря этому также подписчики, которые оставили свою почту на сайте, подтверждают, что они соглашаются получать рассылку. Это предотвратит потенциальные жалобы на спам.
- Разработали мастер-шаблон писем. Это шаблон, который содержит повторяющиеся брендовые элементы, делающие рассылки узнаваемыми для клиентов.
- Подготовили контент-планы и разнообразили его рубриками для повышения лояльности аудитории.
Мы выделили три основных сегмента аудитории вебмастеров и определили особенности коммуникации с каждым из них.
|
Сегмент
|
Цель
|
Коммуникация
|
Зарегистрированные вебмастера, которые льют трафик
|
Приумножить их интерес и лояльность к компании, чтобы они регулярно подключали новые офферы.
|
Постоянная коммуникация и демонстрация экспертности, поскольку они уже выполнили целевые действия ― регистрация на сайте, активация аккаунта, подключение оффера.
|
Зарегистрированы, но не льют трафик
|
Построить доверие и лояльность со стороны аудитории, которая уже выполнила первое целевое действие ― регистрацию. Подвести к выполнению других целевых действий ― активации профиля и постоянного подключения новых офферов.
|
Демонстрация экспертности, промо специальных предложений и технических преимуществ компании, инфорассылки и "обучение" потенциальных клиентов. Необходимо показывать успешные кейсы других вебмастеров, ведь отзывы и истории успеха вдохновляют и побуждают действовать.
|
Незарегистрированные подписчики
|
Побудить нового вебмастера, который ранее не сотрудничал с данной СРА-сетью, совершить первое целевое действие ― регистрацию на сайте, чтобы продолжить коммуникацию с affiliate-менеджером.
|
Акцент внимания на том, что пользователи теряют, если не регистрируются, и наоборот ― какие эксклюзивные преимущества это им предоставляет регистрация. Необходимо создать эксклюзивный контент, доступный только после регистрации. Данному сегменту также важно показывать успешные кейсы, чтобы побудить к действию, показать как они могут достичь успеха.
На основе этой сегментации запустили рубрики массовых писем и триггерные цепочки.
Массовые рассылки
- Дайджест офферов. Подборка офферов, среди которых новинки и топы по показателям.
- Актуальные акции и другие выгодные предложения.
- Полезные советы для вебмастеров.
- Тематические подборки.
- Информационные письма об обновлении сервиса и новых услугах.
- Опрос относительно желаемых тем рассылок.
Триггеры и автоматизация
- Подтверждение подписки для прохождения процедуры double opt-in.
- Триггеры с бонусом за подписку.
- Триггерная welcome-цепочка для новых подписчиков.
- Триггеры со вторым бонусом за подписку, если первый не был использован подписчиком.
- Триггер об успешной регистрации и создании личного кабинета вебмастера.
- Триггер для тех вебмастеров, которые подключили свой первый оффер, с предложением поделиться отзывом.
- Триггер для вебмастеров, которые зарегистрировались, но в течение месяца не подключили свой первый оффер, с предложением поделиться фидбеком, чего им не хватает на PDL Profit.
Результаты продвижения
За время работы над проектом нам удалось:
- запустить канал email с нуля;
- внедрить системный сбор базы подписчиков;
- подготовить план развития канала для CPA-сети;
- разработать рубрики для массовых промо-писем;
- внедрить базовые и наиболее конверсионные триггеры для ниши.
Целевые действия, по которым отслеживалась эффективность канала:
- регистрации;
- активации аккаунтов;
- подключение офферов.
Общие результаты после четырех месяцев от старта рассылок:
- Средний Open Rate массовых рассылок ― 12%, Click-to-open Rate ― 6,64%.
- Коэффициент конверсий в целевое действие с промо-писем ― 19%.
- Коэффициент конверсий с триггерных писем ― 125%. То есть, один вебмастер делал более одного целевого действия. Результаты с триггерных писем выше, поскольку:
- триггеры подписки содержали лид-магнит;
- новые вебмастера могли выполнить сразу несколько целевых действий, а вебмастерам, которые уже работают с сетью, доступно только одно целевое действие ― подключение нового оффера.
Отзыв о сотрудничестве
Ольга Сиволап, Project Manager, Netpeak Ukraine
Таких результатов удалось достичь за счет сотрудничества между нашими командами. Благодаря быстрому реагированию на возникающие вопросы, оперативности коммуникации, согласованию контента и таргетингов, была возможность протестировать больше гипотез в промежуток времени, а также реализовывать новые идеи.
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