Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit

Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit

Проект: pdl-profit.com Период продвижения: 01.03.2023 ― 31.07.2023 Регион продвижения: все страны Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Валерия Лисняк, Email Marketer; Александр Коробов, Team Lead Email&Retention; Ольга Сиволап, Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Бондарь, Content Manager.

Кто клиент

PDL Profit ― международная CPA-сеть в финансовой вертикали, помогает сайтам монетизировать трафик. Услугами пользуются рекламодатели, которые публикуют свои офферы, и сами вебмастера, которые принимают решение о сотрудничестве. Именно они являются главной ЦА для рассылок компании.

Вебмастера принимают предложения к сотрудничеству (подключают офферы) от рекламодателей и запускают движение потока трафика по партнерской ссылке (льют трафик).

Цели продвижения

Когда клиент к нам обратился, у него не было стратегии email-маркетинга: в течение последних шести месяцев осуществлялись одна-две массовые рассылки. Не было выстроенной системной коммуникации с подписчиками (вебмастерами) и рубрик писем.

Поэтому нам необходимо было:

Перезапустить и протестировать канал email. Настроить и автоматизировать коммуникацию с новыми вебмастерами. Построить системную коммуникацию с имеющимися клиентами-вебмастерами. Вывести эффективность канала на средние показатели ― Open Rate от 10%.

Стратегия продвижения через канал email

Перед перезапуском канала мы проанализировали нишу и бренд, выделили основные особенности и сформировали стратегию продвижения.

Мы запланировали следующие типы коммуникации с вебмастерами:

массовые ручные отправки писем;

автоматические (триггерные) цепочки писем.

Определили с клиентом приоритеты в работе email:

сбор базы новых подписчиков;

автоматизация маркетинговой коммуникации с новыми вебмастерами;

построение регулярной коммуникации для поддержания лояльности.

Действия команды

Использовали уже имеющийся аккаунт в Email Service Provider (ESP) Selzy ― сервисе для создания и отправки писем. Проверили настройки домена-отправителя писем на соответствие требованиям Gmail, провалидировали и загрузили уже имеющуюся базу почтовых адресов. Подключили Postmaster. Это инструмент от Google, который позволяет получить аналитику по письмам от конкретного отправителя, мониторит попадание в спам, находит ошибки в доставке ― в целом отслеживает репутацию домена.

Репутация домена напрямую влияет на то, будут ли письма попадать в спам. Плохая репутация может привести к блокировке отправителя и писем от него, поэтому учитывать это важно.

Проанализировали конкурентов бренда. Выделили лучшие подходы и использовали их для pdl-profit. Разработали триггерную карту коммуникаций. На основе этой карты начали внедрение автоматизированных рассылок. Реализовали формы подписки на сайте. Для сбора базы создали различные формы и добавили лид-магнит: бонус за подписку ― 5% к первому выводу средств.

Так выглядит Pop-up форма подписки:

Добавили динамический виджет с бонусом в углу сайта для появления Pop-up формы:

Настроили передачу контактов из форм подписки в ESP. Настроили процедуру double opt-in ― двойное подтверждение подписки на почте. Она необходима, чтобы в базу попадали только валидные, реальные адреса. Благодаря этому также подписчики, которые оставили свою почту на сайте, подтверждают, что они соглашаются получать рассылку. Это предотвратит потенциальные жалобы на спам. Разработали мастер-шаблон писем. Это шаблон, который содержит повторяющиеся брендовые элементы, делающие рассылки узнаваемыми для клиентов. Подготовили контент-планы и разнообразили его рубриками для повышения лояльности аудитории.

Мы выделили три основных сегмента аудитории вебмастеров и определили особенности коммуникации с каждым из них.

Сегмент Цель Коммуникация Зарегистрированные вебмастера, которые льют трафик Приумножить их интерес и лояльность к компании, чтобы они регулярно подключали новые офферы. Постоянная коммуникация и демонстрация экспертности, поскольку они уже выполнили целевые действия ― регистрация на сайте, активация аккаунта, подключение оффера. Зарегистрированы, но не льют трафик Построить доверие и лояльность со стороны аудитории, которая уже выполнила первое целевое действие ― регистрацию. Подвести к выполнению других целевых действий ― активации профиля и постоянного подключения новых офферов. Демонстрация экспертности, промо специальных предложений и технических преимуществ компании, инфорассылки и "обучение" потенциальных клиентов. Необходимо показывать успешные кейсы других вебмастеров, ведь отзывы и истории успеха вдохновляют и побуждают действовать. Незарегистрированные подписчики Побудить нового вебмастера, который ранее не сотрудничал с данной СРА-сетью, совершить первое целевое действие ― регистрацию на сайте, чтобы продолжить коммуникацию с affiliate-менеджером. Акцент внимания на том, что пользователи теряют, если не регистрируются, и наоборот ― какие эксклюзивные преимущества это им предоставляет регистрация. Необходимо создать эксклюзивный контент, доступный только после регистрации. Данному сегменту также важно показывать успешные кейсы, чтобы побудить к действию, показать как они могут достичь успеха.

На основе этой сегментации запустили рубрики массовых писем и триггерные цепочки.

Массовые рассылки

Дайджест офферов. Подборка офферов, среди которых новинки и топы по показателям.

Актуальные акции и другие выгодные предложения.

Полезные советы для вебмастеров.

Тематические подборки.

Информационные письма об обновлении сервиса и новых услугах.

Опрос относительно желаемых тем рассылок.

Триггеры и автоматизация

Подтверждение подписки для прохождения процедуры double opt-in.

Триггеры с бонусом за подписку.

Триггерная welcome-цепочка для новых подписчиков.

Триггеры со вторым бонусом за подписку, если первый не был использован подписчиком.

Триггер об успешной регистрации и создании личного кабинета вебмастера.

Триггер для тех вебмастеров, которые подключили свой первый оффер, с предложением поделиться отзывом.

Триггер для вебмастеров, которые зарегистрировались, но в течение месяца не подключили свой первый оффер, с предложением поделиться фидбеком, чего им не хватает на PDL Profit.

Результаты продвижения

За время работы над проектом нам удалось:

запустить канал email с нуля;

внедрить системный сбор базы подписчиков;

подготовить план развития канала для CPA-сети;

разработать рубрики для массовых промо-писем;

внедрить базовые и наиболее конверсионные триггеры для ниши.

Целевые действия, по которым отслеживалась эффективность канала:

регистрации;

активации аккаунтов;

подключение офферов.

Общие результаты после четырех месяцев от старта рассылок:

Средний Open Rate массовых рассылок ― 12%, Click-to-open Rate ― 6,64%. Коэффициент конверсий в целевое действие с промо-писем ― 19%. Коэффициент конверсий с триггерных писем ― 125%. То есть, один вебмастер делал более одного целевого действия. Результаты с триггерных писем выше, поскольку:

триггеры подписки содержали лид-магнит;

новые вебмастера могли выполнить сразу несколько целевых действий, а вебмастерам, которые уже работают с сетью, доступно только одно целевое действие ― подключение нового оффера.

Отзыв о сотрудничестве

Ольга Сиволап, Project Manager, Netpeak Ukraine