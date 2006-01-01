Блог
Валерия Лисняк
Автор NJ c 2022
Позиция:
Senior Retention Marketing Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Senior Retention Marketing Specialist. В Netpeak Ukraine с 2022 года.
Статьи автора
Кейсы
Email-маркетинг
1301
4
Геймификация на сайте: как увеличить базу подписчиков на 15,7% и получить до 30% дохода с Retention-канала — кейс THE LACE
Кейсы
Email-маркетинг
Геймификация на сайте: как увеличить базу подписчиков на 15,7% и получить до 30% дохода с Retention-канала — кейс THE LACE
1301
4
Email-маркетинг
1608
6
Email-маркетинг для сферы услуг. Как выстроить эффективную стратегию
Email-маркетинг
Email-маркетинг для сферы услуг. Как выстроить эффективную стратегию
1608
6
Кейсы
Email-маркетинг
1787
1
Как в «низкий» сезон летнего SALE достичь дохода с email на 23% выше, чем в высокий — кейс PUMA
Кейсы
Email-маркетинг
Как в «низкий» сезон летнего SALE достичь дохода с email на 23% выше, чем в высокий — кейс PUMA
1787
1
Кейсы
Email-маркетинг
2080
4
Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit
Кейсы
Email-маркетинг
Как перезапустить email-канал и получить конверсионность в 19% с массовых и 125% с триггерных рассылок — кейс PDL-Profit
2080
4
Кейсы
Email-маркетинг
1735
4
Особенности welcome-серии писем для бренда из сферы услуг — кейс marfacabinets.com
Кейсы
Email-маркетинг
Особенности welcome-серии писем для бренда из сферы услуг — кейс marfacabinets.com
1735
4
Email-маркетинг
4286
2
Как оценить эффективность рассылки: 10 главных метрик еmail-маркетинга
Email-маркетинг
Как оценить эффективность рассылки: 10 главных метрик еmail-маркетинга
4286
2
Кейсы
Email-маркетинг
2244
4
Полная окупаемость за 4 месяца и 7% от общего дохода ecommerce — как эффективно запустить канал email. Кейс магазина одежды THE LACE
Кейсы
Email-маркетинг
Полная окупаемость за 4 месяца и 7% от общего дохода ecommerce — как эффективно запустить канал email. Кейс магазина одежды THE LACE
2244
4
Email-маркетинг
6247
2
10 способов собрать базу для рассылки
Email-маркетинг
10 способов собрать базу для рассылки
6247
2