Геймификация на сайте: как увеличить базу подписчиков на 15,7% и получить до 30% дохода с Retention-канала — кейс THE LACE

Геймификация на сайте: как увеличить базу подписчиков на 15,7% и получить до 30% дохода с Retention-канала — кейс THE LACE

Проект: THE LACE. Период продвижения: 01.01.2023 – 30.09.2023. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Валерия Лисняк, Retention Marketer; Александр Коробов, Team Lead Email & Retention; Владислав Дышлюк, Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Бондарь, Content Manager.

Кто наш партнер

THE LACE — украинский бренд женской одежды, основанный в 2016 году. Помимо онлайн-продаж, имеет три офлайн-магазина в Киеве и один во Львове. Бренд создает качественную и функциональную одежду в минималистичном стиле, которую легко комбинировать с другими элементами гардероба. THE LACE работает с изящными, лаконичными фасонами, позволяющими создавать образы как для деловых встреч, так и для повседневных прогулок.

Цели сотрудничества

Наш партнер обратился в Netpeak Ukraine с запросом на разработку эффективной маркетинговой стратегии для летней распродажи. Целью было повышение дохода, расширение базы подписчиков и активизация их взаимодействия с брендом.

Учитывая это, мы определили ключевые цели сотрудничества, а именно:

наращивание базы email-подписчиков;

повышение вовлеченности как новых, так и существующих клиентов;

увеличение дохода в период скидок;

рост коэффициента конверсии в покупку.

В условиях ажиотажа во время сезонных распродаж было важно использовать неценовые методы конкуренции, ведь почти все бренды предлагают выгодные условия. Когда рынок насыщен схожими предложениями, трудно привлечь внимание одними лишь скидками. Поэтому мы сосредоточились на решениях, которые помогают выделиться среди конкурентов, не опираясь на ценовые факторы.

Действия команды

Для реализации плана мы внедрили элементы геймификации на сайте бренда. Интерактивные методы повышают лояльность и вовлеченность аудитории, способствуют росту продаж и дохода.

Как правило, геймификация привлекает пользователей сильнее, чем баннеры или акционные рассылки, поскольку дает возможность взаимодействовать с брендом и получить награду за выполнение определенных действий. Это не только мотивирует к совершению покупок после получения бонуса, но и формирует долгосрочную лояльность благодаря положительным эмоциям и ассоциациям, возникающим во время игры.

Кроме того, геймифицированные лендинги и всплывающие формы являются эффективными инструментами для сбора контактов и подписки на email-рассылки. Такие взаимодействия привлекают новых, незнакомых с брендом посетителей сайта, и дают возможность превратить их в потенциальных клиентов.

Узнайте, как использование уникальной геймификации в кейсе для MOYO помогло привлечь подписчиков и повысить их заинтересованность.

Разработка механики геймификации

В качестве основного элемента игры мы выбрали колесо фортуны, поскольку эта механика создает атмосферу азарта и мотивирует пользователей испытать удачу.

Процесс игры выглядит следующим образом.

Пользователь вводит свой email и крутит колесо на сайте: После этого на экране появляется pop-up форма с информацией о выигрыше: Пользователь получает на электронную почту инструкцию, как забрать приз:

Крутить колесо пользователь мог только один раз. Если он указывал email повторно, под полем для ввода появлялось оповещение о том, что попытка уже использована, а промокод отправлен на почту.

Определение призов и алгоритма их получения

При обсуждении с партнером мы решили разнообразить список призов, чтобы привлечь больше участников, а именно:

промокоды на скидки — 200 грн и 500 грн;

физические товары — майка, футболка, ремень, носки.

Колесо фортуны также содержало «суперприз» — промокод на скидку 15 000 грн в THE LACE, который мог выиграть только один пользователь. Это дополнительно мотивировало посетителей сайта воспользоваться акцией:

Частоту выпадения каждого приза мы настроили в зависимости от его количества. Например, промокод на 200 грн появлялся чаще, чем на 500 грн. Майка также выпадала чаще футболки, поскольку для геймификации партнер выделил больше единиц этого товара.

После выигрыша пользователи получали письма с инструкциями и уникальными промокодами, которые автоматически активировали приз при оформлении заказа:

промокоды на скидки снижали общую стоимость товаров в корзине на соответствующую сумму;

промокоды для физических товаров добавляли в корзину соответствующий товар со стоимостью 0 грн при оформлении покупки.

Разработка и адаптация дизайна

Мы создали pop-up форму, которая открывалась при нажатии на геймифицированный виджет, расположенный в футере сайта:

Форму оптимизировали для украинской и английской языковых версий сайта:

Также мы адаптировали оформление под мобильные устройства.

Дизайн виджета:

Дизайн pop-up формы:

Интеграция с ESP

Для реализации геймификации мы разработали семь email-писем с инструкциями для каждого типа приза, основываясь на ранее созданном мастер-шаблоне. Триггерные сценарии настроили в соответствии с событиями на сайте, чтобы система автоматически определяла, какое письмо отправить пользователю в зависимости от выигранного приза. Это позволило автоматизировать процесс получения промокодов, сделав его максимально удобным и быстрым.

Для обеспечения корректной работы механики игры мы интегрировали сайт с ESP (Email Service Provider). Система автоматически обрабатывает запросы и отправляет письма.

Для этого мы использовали омниканальную CDP-платформу eSputnik, на которой ранее запускали канал Retention для THE LACE.

Чтобы обеспечить качественный сбор базы, стоит настроить процедуру Double-Opt In (двойное подтверждение почты) для новых подписчиков. Это позволяет отфильтровать некорректные и ошибочные адреса, а также спам-ловушки, которые негативно влияют на доставку писем и репутацию домена.

Запуск проморассылки

Помимо настройки механики игры, мы запустили email-кампанию для существующей базы контактов. Это позволило привлечь больше участников, повысить осведомленность об акции и стимулировать повторные визиты на сайт:

Результаты

Колесо фортуны работало на сайте в течение шести недель, во время летней распродажи. За этот период получили следующие результаты:

колесо фортуны прокрутили почти 10 % посетителей сайта, в то время как средняя конверсионность обычных форм подписки составляет от 2 % до 5 % общего трафика;

в то время как средняя конверсионность обычных форм подписки составляет от 2 % до 5 % общего трафика; количество email-подписчиков увеличилось на 15,7 %, тогда как в предыдущие месяцы рост базы происходил в пределах 4 % – 7 %;

тогда как в предыдущие месяцы рост базы происходил в пределах 4 % – 7 %; обычные формы подписки также показали рост: раньше их заполняло почти 6 % посетителей, а в период использования колеса фортуны — 6,6 %, что на 10 % больше, чем обычно;

раньше их заполняло почти 6 % посетителей, а в период использования колеса фортуны — 6,6 %, что на 10 % больше, чем обычно; значительный рост базы не привел к снижению доли активных подписчиков, что свидетельствует о привлечении действительно заинтересованных пользователей, а не случайных или неактивных;

что свидетельствует о привлечении действительно заинтересованных пользователей, а не случайных или неактивных; прямой доход от триггеров с промокодами составил 30 % общего дохода с retention-каналов (учтены только покупки после перехода на сайт из письма с промокодом).

Выводы

Использование элементов геймификации на сайте не только привлекло новые контакты, но и повысило лояльность существующих подписчиков, а также расширило активную аудиторию. Благодаря колесу фортуны удалось увеличить количество подписчиков на 15,7 %, что позитивно повлияет на рост дохода от триггерных рассылок и массовых кампаний благодаря более широкому охвату аудитории. Повышение лояльности новых контактов в дальнейшем будет способствовать улучшению показателей открываемости писем (OR) и конверсии (CR). Такие подписчики будут охотнее реагировать на предложения и чаще совершать покупки.

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Валерия Лисняк, Retention Marketing Specialist