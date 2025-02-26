Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE

Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE

Проєкт: THE LACE. Період просування: 01.01.2023 – 30.09.2023. Регіон просування: Україна. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Валерія Лісняк, Retention Marketer; Олександр Коробов, Team Lead Email & Retention; Владислав Дишлюк, Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team; Ганна Бондар, Content Manager.

Хто наш партнер

THE LACE — український бренд жіночого одягу, заснований у 2016 році. Окрім онлайн-продажів, має три офлайн-магазини в Києві та один у Львові. Бренд створює якісний і функціональний одяг в мінімалістичному стилі, який легко комбінувати з іншими елементами гардеробу. THE LACE працює з витонченими, лаконічними фасонами, що дають змогу створювати образи як для ділових зустрічей, так і для щоденних прогулянок.

Цілі співпраці

Наш партнер звернувся до Netpeak Ukraine із запитом на розроблення ефективної маркетингової стратегії для літнього розпродажу. Метою було підвищення доходу, розширення бази підписників та активізація їх взаємодії з брендом.

З огляду на це, ми визначили головні цілі співпраці, а саме:

нарощування бази email-підписників;

підвищення залученості як нових, так і наявних клієнтів;

збільшення доходу в знижковий період;

зростання коефіцієнта конверсії в покупку.

В умовах ажіотажу під час сезонних розпродажів було важливо використовувати нецінові методи конкуренції, адже майже всі бренди пропонують вигідні умови. Коли ринок насичений схожими пропозиціями, одними лише знижками важко привернути увагу. Тому ми зосередилися на рішеннях, що допомагають виділитися серед конкурентів, не спираючись на цінові фактори.

Дії команди

Для реалізації плану ми впровадили елементи гейміфікації на сайті бренду. Інтерактивні методи підвищують лояльність і залученість аудиторії, сприяють зростанню продажів і доходу.

Гейміфікація зазвичай приваблює користувачів більше, ніж банери чи акційні розсилки, оскільки дає змогу взаємодіяти з брендом та здобути нагороду за виконання певних дій. Це не лише мотивує до здійснення покупок після отримання бонуса, але й формує довгострокову лояльність завдяки позитивним емоціям та асоціаціям, що виникають під час гри.

Крім того, гейміфіковані лендінги та вспливаючі форми є ефективними інструментами для збору контактів і підписки на email-розсилки. Такі взаємодії приваблюють нових відвідувачів сайту, які ще не знайомі з брендом, і дають можливість перетворити їх на потенційних клієнтів.

Дізнайтесь, як використання унікальної гейміфікації в кейсі для MOYO допомогло залучити підписників і підвищити їхню зацікавленість.

Розроблення механіки гейміфікації

Ми обрали колесо фортуни в якості основного елементу гри, оскільки ця механіка створює атмосферу азарту та мотивує користувачів спробувати удачі.

Процес гри виглядає таким чином.

Користувач вводить свій email та крутить колесо на сайті: Після цього на екрані з’являється pop-up форма, яка показує виграний приз: Користувач отримує на електронну пошту інструкцію, як забрати виграш:

Крутити колесо користувач міг лише один раз. Якщо він вказував email вдруге, під полем для вводу з’являлося сповіщення, яке повідомляло, що спроба вже використана, а промокод надіслано на пошту.

Визначення призів та алгоритму їх отримання

Під час обговорення з партнером ми вирішили урізноманітнити список призів, щоб залучити більше учасників, а саме:

промокоди на знижки — 200 грн і 500 грн;

фізичні товари — майка, футболка, ремінь, шкарпетки.

Колесо фортуни також містило «суперприз» — промокод на знижку 15 000 грн в THE LACE, який міг виграти лише один користувач. Це додатково мотивувало відвідувачів сайту скористатись акцією:

Частоту випадання кожного призу ми налаштували залежно від його кількості. Наприклад, промокод на 200 грн з’являвся частіше, ніж на 500 грн. Майка також випадала частіше за футболку, оскільки для гейміфікації партнер виділив більше одиниць цього товару.

Після виграшу користувачі отримували листи з інструкціями та унікальними промокодами, які автоматично активували приз під час оформлення замовлення:

промокоди на знижки зменшували загальну вартість товарів у кошику на відповідну суму;

промокоди для фізичних товарів додавали до кошика відповідний товар із вартістю 0 грн під час оформлення покупки.

Розроблення та адаптація дизайну

Ми створили pop-up форму, яка відкривалася в разі натискання на гейміфікований віджет, розташований у футері сайту:

Форму оптимізували під українську та англійську мовні версії сайту:

Також ми адаптували оформлення під мобільні пристрої.

Дизайн віджета:

Дизайн pop-up форми:

Інтеграція з ESP

Для реалізації гейміфікації ми розробили сім email-листів з інструкціями для кожного типу призу, базуючись на раніше створеному майстер-шаблоні. Тригерні сценарії налаштували відповідно до подій на сайті, щоб система автоматично визначала, який лист відправити користувачу залежно від виграного призу. Це дало змогу автоматизувати процес отримання промокодів, зробивши його максимально зручним і швидким.

Щоб забезпечити коректну роботу механіки гри, ми інтегрували сайт з ESP (Email Service Provider). Система автоматично обробляє запити та надсилає листи.

Для цього ми використовували омніканальну CDP-платформу eSputnik, на якій раніше запускали канал Retention для THE LACE.

Щоб зібрати якісну базу, варто налаштувати процедуру Double-Opt In (подвійне підтвердження пошти) для нових підписників. Це дає змогу відфільтрувати некоректні адреси, спам-пастки та пошти з помилками, що негативно впливають на доставку листів і репутацію домену.

Запуск проморозсилки

Окрім налаштування механіки гри, ми запустили email-кампанію для наявної бази контактів. Це допомогло залучити більше учасників, підвищити обізнаність про акцію та стимулювати повторні візити на сайт:

Результати

Колесо фортуни працювало на сайті протягом шести тижнів, під час літнього розпродажу. За цей період маємо такі результати:

колесо фортуни прокрутили майже 10 % відвідувачів сайту, тоді як середня конверсійність звичайних форм підписки становить від 2 % до 5 % загального трафіку;

тоді як середня конверсійність звичайних форм підписки становить від 2 % до 5 % загального трафіку; кількість email-підписників збільшилась на 15,7 %, тоді як у попередні місяці зростання бази відбувалось у межах 4 % – 7 %;

тоді як у попередні місяці зростання бази відбувалось у межах 4 % – 7 %; звичайні форми підписки також показали зростання: раніше їх заповнювало майже 6 % відвідувачів, а в період використання колеса фортуни — 6,6 %, що на 10 % більше, ніж зазвичай;

раніше їх заповнювало майже 6 % відвідувачів, а в період використання колеса фортуни — 6,6 %, що на 10 % більше, ніж зазвичай; значне зростання бази не призвело до зниження частки активних підписників, що свідчить про долучення справді зацікавлених користувачів, а не випадкових або неактивних;

що свідчить про долучення справді зацікавлених користувачів, а не випадкових або неактивних; прямий дохід від тригерів із промокодами склав 30 % загального доходу з retention-каналів (враховані лише покупки після переходу на сайт із листа з промокодом).

Висновки

Використання елементів гейміфікації на сайті не лише допомогло залучити нові контакти, а й підвищило лояльність наявних підписників та розширило активну аудиторію. Завдяки колесу фортуни вдалося збільшити кількість підписників на 15,7 %, що позитивно вплине на зростання доходу від тригерних розсилок і масових кампаній завдяки ширшому охопленню аудиторії. Підвищення лояльності нових контактів у довгостроковій перспективі сприятиме покращенню показників відкривання листів (OR) і конверсії (CR). Такі підписники охочіше реагуватимуть на пропозиції та частіше здійснюватимуть покупки.

Відгуки про співпрацю

Валерія Лісняк, Retention Marketing Specialist