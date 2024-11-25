Как в «низкий» сезон летнего SALE достичь дохода с email на 23% выше, чем в высокий — кейс PUMA

Как в «низкий» сезон летнего SALE достичь дохода с email на 23% выше, чем в высокий — кейс PUMA

Среди наших партнеров есть многие, у кого с Netpeak долгая и интересная история сотрудничества. И она непременно выливается в крутые кейсы. Как «глобальные» — речь о масштабных и долговременных работах с органическим каналом и платной рекламой в комплексе SEO+PPC . Так и отдельные кампании, длящиеся всего месяц, но способные принести значительный доход. Об этом наш кейс по email-маркетингу для PUMA.

Проект: PUMA. Период продвижения: июнь 2023 года. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Валерия Лисняк, Email Marketer; Александр Коробов, Team Lead Email&Retention; Андрей Томаш, Middle Project Manager; Алина Пшеничникова, Head of Product Email&Retention; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; дизайн специалисты Анна Романко, Айканыш Бейшембаева и Дмитрий Богомол; контент-менеджеры Анна Бондарь и Ольга Белик.

Кто наш партнер

PUMA — мировой лидер в нише sport fashion, также лидер рынка в Украине. Одежда и обувь от PUMA имеют ценителей по всему миру, известны своим качеством, уникальным стилем и креативностью.

Бренд делает регулярные коллаборации, тематические лимитированные коллекции.

Особое внимание всегда приковано к рекламным кампаниям PUMA. Их герои — топовые персоны спорта и шоу-бизнеса. Собственно, многие мировые звезды пользуются продукцией PUMA. Среди них — Рианна, Антуан Гризманн, Селена Гомес, Неймар, Кара Делевинь, Адриана Лима, Усэйн Болт и многие другие.

Цели продвижения

Перед нашей командой стояла задача увеличить доход с канала email в низкий сезон, то есть во время летней распродажи. Это был интересный вызов, потому что за июнь 2023 года мы должны были достичь более высоких показателей, чем в ноябре 2022, когда бушевала Черная пятница.

Наши цели:

Увеличить доход в низкий сезон на 20%. Повысить вовлеченность существующих и новых контактов в рассылки. Увеличить конверсии и доход с рассылок. Разнообразить контент в период проведения сезонной SALE.

Кстати, летняя распродажа не распространялась на новые сезонные товары, поэтому, чтобы заинтересовать аудиторию менее трендовым ассортиментом, нужно было стимулировать продажи с помощью различных инструментов.

Действия команды

В первую очередь мы проанализировали предыдущие сейлы и результаты, которых удалось достичь. Выделили best practices, сработавшие лучше всего, усовершенствовали их и адаптировали под летний сезон.

1. Использование омниканальности

Для продвижения сезонной распродажи использовали несколько каналов — email, viber и web push. Это позволило увеличить количество сеансов на сайт.

Email:

Viber:

Web push:

2. Особенный дизайн для анонса распродажи

Во время распродажи на сайте PUMA запустили соответствующий дизайн. Мы синхронизировали с ним визуал рассылок, которые отправляли для анонса SALE. Такие письма повторяли регулярно для узнаваемости SALE, быстрой ассоциации с брендом и напоминания о скидках для тех клиентов, которые отложили покупку на потом.

Эта стратегия показала высокую эффективность в период Черной пятницы и зимней распродажи, поэтому использовали ее и во время продвижения летнего сейла.

Кстати, было несколько этапов распродажи. Письма меняли под каждый из них соответственно:

3. Добавление месседжа о SALE в письма разных тематик

Чтобы подписчики не потеряли интерес к рассылкам и для поддержания Open Rate (открываемость писем), использовали разные темы. Но каждый раз напоминали о сезонной распродаже.

Базовый гардероб со скидками:

Хиты продаж со скидками:

4. Использование актуальных летних инфоповодов

Также для поддержки OR и лояльности подписчиков разнообразили контент с помощью летних инфоповодов.

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Летние тренды

5. Использование геймификации

Для повышения конверсионности, лояльности и вовлеченности использовали в рассылках геймификацию. Конечно, в каждом письме — напоминание о SALE:

Прежде чем оценить результаты нашего продвижения, стоит добавить, что нам пригодилась комплексная работа с email-каналом для PUMA. Она стартовала еще в сентябре 2022 года.

Дополнительный доход благодаря росту контактной базы

Так, уже с ноября 2022 по июнь 2023 выросла контактная база за счет новых форм подписки. Это в свою очередь увеличило доход с промо- и триггерных рассылок. Увеличился и средний чек покупок по сравнению с 2022 годом:

Показатель Изменение к маю 2023 года Изменение к ноябрю 2022 года Размер контактной базы +3,34% +11% Средний чек - +15%

Триггеры и товарные рекомендации

Благодаря тому, что на сайте проводился летний SALE, клиенты чаще его посещали и добавляли товары в корзину. К тому же на большинстве страниц можно было увидеть блок товарных рекомендаций вроде «Вам также может понравиться». Если же посетитель просматривал товар, добавлял его в корзину, но не покупал, мы присылали в таком случае триггерные письма-напоминания.

Поэтому сайт PUMA получил больше пользователей, больше действий на сайте, больше триггерных писем. Все это положительно повлияло на доход.

Динамика добавления товаров в корзину июнь 2023 / май 2023:

Результаты продвижения

Внутренняя аналитика по проморассылкам в июне 2023:

Показатель Июнь 2023 года Май 2023 года Open Rate 30,61% 31,57% CR 1,31% 0,86% CTR 4,32% 2,71%

* где, CR — уровень переходов на сайт среди всех, кто получил рассылку; CTR — уровень переходов на сайт среди тех, кто открыл рассылку.

Видим, что хоть в июне вся коммуникация была о летней распродаже, OR снизился очень несущественно по сравнению с предыдущим месяцем, когда темы рассылок были более разнообразными. Так что нам удалось сохранить интерес клиентов к рассылкам при постоянной общей теме месяца.

При этом вырос CR и CTR, это показывает, что включение SALE-подборок в письма с разными тематиками повысило интерес к товарам и стимулировало переходы на сайт.

Эффективность геймификации:

Показатель Письмо-игра Письмо для тех, кто выбрал правильный ответ Письмо для тех, кто выбрал неправильный ответ Open Rate 31,9% 89,85% 95,00% CR 2% 29,19% 9,33% CTR 6,4% 32,48% 9,82%

Видим, что геймификация имеет значительно более высокие показатели, чем остальные проморассылки месяца. Практически треть клиентов, которые получили письмо с правильным ответом на игру, в котором была SALE-подборка, перешли на сайт. Также стоит отметить высокие показатели CR и CTR у письма с неправильным ответом.

Это очередное подтверждение тезиса, который мы вывели в рамках нашей работы с брендом и его клиентами: интерактивная коммуникация значительно повышает интерес к бренду и его товарам даже при отсутствии конечной выгоды в виде промокода или дополнительной скидки.

Динамика канала email июнь 23 / май 23:

Динамика канала email июнь 23 / ноябрь 2022:

Сравнение результатов июнь 23 / май 23 / ноябрь 2022:

Показатель Изменение к маю 2023 года Изменение к ноябрю 2022 года Сеансов из рассылок +31,3% -12,5% Транзакции из GA +56,4% +27,4% Коэффициент транзакций +19,1% +45,6% Доход +32% +22,85%

Количество сеансов с email в ноябре 2022 было значительно больше из-за высокого сезона и большего количества рассылок к Черной пятнице.

В июне 2023 мы уменьшили количество рассылок, что компенсировалось большим количеством триггерных писем из-за сезонной распродажи и повышения активности клиентов на сайте.

Выводы

Увеличить доход с канала email в низкий сезон — вполне реальная цель. Собственно мы получили +32% по сравнению с предыдущим месяцем и +22,85% по сравнению с ноябрем прошлого года, когда проходила распродажа Черной пятницы. Благодаря чему достигли результата: