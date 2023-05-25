10 способів зібрати базу для розсилки

Навіщо потрібні листи, якщо їх нема кому надіслати? Ключова частина email-маркетингу — наявність якісної бази розсилки. Це список потенційних клієнтів, які вже зацікавлені в бренді, добровільно підписані на його новини і регулярно отримують від нього листи.

Є різні методи отримати такий список. У кожного — свої плюси і мінуси. Крім того, важливо враховувати юридичні моменти, оскільки це робота з персональними даними. Утім, давайте про все по порядку.

Кому і для чого потрібні бази розсилок

Колись вони вже віддали вам своє серце свій контакт, підписавшись на розсилку або зробивши замовлення. Таких людей набагато простіше підвести до покупки, ніж нових клієнтів. Вони вже знайомі з брендом (а може і з сервісом), і немає необхідності витрачати додатковий бюджет на залучення.

Тому база розсилок потрібна всім брендам, які хочуть побудувати довгострокові відносини з клієнтами і підвищити лояльність до себе.

Інтернет-магазини

База контактів допоможе інформувати клієнтів про акції та новинки, сповіщати про оформлені замовлення та успішну оплату, нагадувати про товари, які клієнти раніше переглянули або додали в кошик.

SaaS-сервіси

SaaS-платформам необхідна база розсилки, щоб розповісти про нову послугу, нагадати або повідомити про оплату, попередити про закінчення підписки або зміну тарифу, надіслати інструкцію з використання нового функціоналу, а також попросити відгук про сервіс.

Сфера послуг

База розсилки допоможе постійно утримувати інтерес клієнтів: можна їм надсилати експертні статті, знайомити з фахівцями, ділитися відгуками інших клієнтів, розповідати про успішні кейси, перемоги в рейтингах та інше визнання.

База розсилки має постійно зростати і поповнюватися новими зацікавленими контактами.

Методи отримання бази розсилок

Найкращий метод — це самостійний збір бази, в жодному разі не купівля або парсинг. Останні методи можуть принести лише додаткові проблеми, як-от невалідні, неіснуючі адреси, незацікавленість контактів у листах, і, як наслідок, у купівлі, скарги на спам і блокування відправника.

Ось приклад антикейсу, де видно, чим небезпечна розсилка на куплену базу.

Способи збору бази розсилок

Так, самостійний збір — найскладніший і найдовший шлях. Але саме він приведе максимально лояльну і конверсійну базу, яка даватиме вам прибуток.

1. Форма підписки у футері сайту

Найочевидніший спосіб — створити форму на всіх сторінках сайту і зібрати контакти.

Вбудовані форми підписки не мають візуально обтяжувати футер. Краще, щоб полів було мінімум, адже чим більше часу йде на заповнення — тим нижча ймовірність, що користувач дійде до кнопки «Підписатися».

Форму зробили — що далі? Далі необхідно дати мотивацію користувачеві підписатися на ваші розсилки. У самій формі потрібно додати, що отримає відвідувач, якщо підпишеться, адже ніхто з нас не готовий залишати свої контакти просто так. Розкажіть, яка саме вигода чекає:

ранній доступ до знижок;

ранній доступ до знижок; найактуальніші новини;

найактуальніші новини; акції тільки для передплатників;

акції тільки для передплатників; бонус-знижка за підписку.

Так у списки розсилок потраплять тільки лояльні клієнти, які дійсно хочуть отримувати від вас листи, і які на них згодні.

2. Форма підписки pop-up

Pop-up — це спливаюча форма підписки, яка з’являється через деякий час перебування відвідувача на сайті або при натисканні на спеціальний віджет у кутку сайту. Точно не всі відвідувачі дійдуть до футера сайту (його нижньої частини), і pop-up форма вирішує цю проблему.

Головне — не показувати її відразу, а дати потенційному підписнику можливість ознайомитися з брендом, із сайтом, хоч трохи зацікавитися. Але й тягнути не варто — адже відвідувач може покинути сайт ще до того, як з’явиться форма.

Звичайно ж, у такі форми теж необхідно додавати інформацію про вигоди і бонуси, які користувач отримає, залишивши контакт.

Ще одне правило — не бути нав’язливим. Якщо користувач закрив pop-up, не варто показувати його знову в поточному сеансі. Дайте відвідувачеві час більше зацікавитися і добровільно підписатися на ваші новини.



3. Реєстрація на сайті

Під час реєстрації на сайті користувачі вводять своє ім’я, прізвище, номер телефону, email. Цих даних більш ніж достатньо, щоб лист дістався до адресата. Залишається одна перешкода — згода на розсилку. Є кілька варіантів:

створити чек-бокс зі згодою отримувати розсилки, вказавши вигоди, які можна отримати;

надіслати користувачам тригерний лист із вдячністю за реєстрацію, розповісти кілька слів про бренд і запропонувати підписатися на розсилку, клікнувши лише на одну кнопку в листі.

4. Форма оформлення замовлення

Механізм схожий з реєстрацією на сайті. На деяких сайтах зробити замовлення мають змогу тільки зареєстровані користувачі. Але якщо форма замовлення існуватиме автономно, збирати контакти можна прямо з неї. Головне — на одному з етапів не забути запитати згоду на розсилку за прикладом форми реєстрації.

5. Інтерактив: запуск акцій, конкурсів, ігор, тестів

Влаштовуйте різні акції, конкурси, ігри, події прямо на сторінці сайту. І згадайте, що необхідно ввести адресу електронної пошти, щоб отримати приз.

Ви точно натикалися на різні тести, де наприкінці бачили, що результат прийде вам поштою. Пройшовши такий шлях, уже не так складно залишити свій email, щоб дізнатися, який же все-таки обрати напрямок в IT. Або телефон, щоб разом із менеджером обговорити програму курсу. Це приклади для школи IT-курсів.

6. Онлайн-чати

Деякі сайти збирають контакти форми підписки прямо з онлайн-чатів. Як переконати користувачів дати вам свій email? Надішліть їм щось унікальне, чого вони не знайдуть на сайті.

Каталоги, розширені портфоліо, презентації та інше, що ви можете запропонувати, залежно від вашої ніші.

Також в онлайн-чатах можна поставити запитання, що цікавлять, а відповідь отримати електронною поштою або в телефонному режимі.

7. Онлайн заходи

Воркшопи, експертні вебінари та консультації, Q&A та інші освітні заходи — теж хороший спосіб зацікавити аудиторію, мотивувати її залишити контакт.

Реєстрація на такі заходи часто відбувається електронною поштою, куди надсилається посилання для участі в онлайн-зустрічі. Після заходу можна надіслати follow-up, презентації, контакти спікерів, а також запропонувати підписатися на розсилки і першим отримувати новини та корисну інформацію.

8. Відгуки

Людям подобається, коли їхньою думкою цікавляться. Запропонуйте залишити відгук на ваш продукт або послугу, щоб дізнатися чесну думку і зробити продукт кращим. Як і у формах підписки, тут працює правило: що коротша анкета, то більше шансів, що користувач дійде до її кінця і натисне кнопку «Відправити». З особистої інформації важливо збирати ім’я та адресу електронної пошти.

Ви також можете запропонувати знижку або бонус за заповнення, це дасть користувачеві додатковий стимул затриматися на відгуку.

9. Лід-магніт

Лід-магніт — це бонус, який ви пропонуєте за підписку на розсилки. Знижки у формах ми вже розглянули, крім них лід-магнітами можуть бути корисні презентації, гайди, чек-листи, безкоштовна консультація або ваш продукт. Безкоштовна пробна версія на певний період теж може бути стимулом, щоб користувач залишив свої контакти. Крім того, за цей період користувач зможе «відчути» продукт і стане ще на крок ближче до покупки.

Розміщувати такі лід-магніти ви можете на сайті та в інших місцях, де взаємодієте з потенційними клієнтами: на сторінках у соціальних мережах, на окремих посадкових сторінках, у презентації до вебінару, у каталогах.

10. Чат-бот

Чат-боти — це можливість для бізнесу постійно бути на зв’язку з аудиторією, а для неї — отримувати відповіді в будь-який час доби. Клієнти можуть оформляти замовлення через чат-бот, і це також один зі способів збору бази.

Контакти можна збирати як з інформації про замовлення, так і запропонувати підписатися на розсилки.

Що потрібно врахувати перед збором: юридичні нюанси

Згода на отримання розсилок. В email-маркетингу важлива взаємність. Ваша аудиторія повинна добровільно отримувати від вас листи, і це той випадок, де мовчання — не означає згоду.

Користувач, який підписується на розсилку, має щонайменше поставити галочку в чек-боксі на отримання розсилок, а щонайбільше — пройти Double-Opt In.

Double-Opt In — двоетапне підтвердження підписки поштою. Коли ви надсилаєте додатковий лист із проханням підтвердити згоду/бажання отримувати розсилку на свою поштову адресу. І в деяких сервісах розсилки це обов’язкова умова для надсилання масових листів.

Плюси:

Якісні контакти. Якщо користувачі пройшли двоетапну перевірку, ви можете бути впевнені, що вони зацікавлені у вашому бренді. Висока доставлюваність листів. Метод подвійної згоди допомагає маркетологам виключити спам-пастки, пошти з помилками, неіснуючі пошти та атаки конкурентів. Це також допомагає уникнути невалідних листів і листів із чорних списків, надсилання на які впливає на репутацію домену відправника. Дотримання регламенту GDPR. Хоч подвійна підписка не є умовою регламенту GDPR (про це трохи нижче), вона стане для користувача додатковим аргументом, що ви — не спамери, ваші листи легальні, а його персональні дані завтра не опиняться на просторах інтернету.

Мінуси:

Уповільнення зростання бази. Оскільки процес підписки тепер складається з двох кроків, потрібно вдвічі більше часу, щоб його завершити. А ще деякі користувачі можуть банально забути перевірити пошту, щоб підтвердити підписку.

Звичайно, хочеться швидше набрати базу і надсилати їй листи, але краще все-таки витратити час на те, щоб зробити її максимально якісною і зацікавленою. Тоді витрати будуть нижчими, а конверсії — вищими.

Зберігання даних або ще кілька слів про регламент GDPR.

GDRP (General Data Protection Regulation або Загальний регламент про захист персональних даних) — акт Європейського Союзу, який встановлює правила у сфері зберігання та обробки персональних даних на території Європи.

Кого це стосується? Насамперед тих, хто планує працювати на ринок ЄС і збирати контакти жителів Євросоюзу.

Чи можна не дотримуватися GDPR? Тільки якщо вас не лякають штрафи і падіння довіри ваших клієнтів, оскільки ви порушуєте їхні права. Тому якщо вам усе-таки важливі довгострокові відносини з аудиторією і не потрібні зайві юридичні проблеми, краще не ризикувати і побудувати маркетингові процеси відповідно до всіх правил.

Сегментація бази: що, як, навіщо

Сегментація — це поділ підписників на різні групи на основі особистої інформації, інтересів, вподобань для надсилання більш релевантних пропозицій, і як результат — підвищення конверсії.

Сегментувати базу можна як безпосередньо під час збору інформації (анкетування), так і коли контакт уже перебуває в базі. Наприклад:

на основі активності в листах — останні прочитання і переходи, їхня кількість;

на основі активності в листах — останні прочитання і переходи, їхня кількість; на основі замовлень — який був середній чек, скільки було здійснено покупок, дата останньої покупки та інше.

Основний плюс сегментації в тому, що ви можете підготувати і надсилати максимально персоналізовані пропозиції для кожної групи контактів, тим самим підвищивши до вас лояльність.

Коротко...

База розсилок — це список контактів, які знають про ваш бренд, уже колись із ним взаємодіяли, мінімально до нього лояльні та добровільно погодилися отримувати листи. Найкращий метод отримання бази — зібрати її самостійно. Тоді і репутація домену буде в порядку, і інтерес до листів набагато вищий, оскільки потенційні клієнти вже з вами знайомі. Способи збору бази різні, у кожній ніші є саме той інструмент, який спрацює найкраще. Збирати з сайту, із соцмереж або чат-бота, запропонувати знижку або безкоштовну консультацію — тільки вам вирішувати, як мотивувати потенційних клієнтів підписатися. Перед збором варто пам’ятати, що відправляти масові листи ви можете тільки тим контактам, які згодні їх отримувати. Додайте чек-бокси у формі підписки або налаштуйте двоетапне підтвердження Double Opt-In. Після того, як контакти зібрані, варто витратити час на те, щоб продумати, за яким принципом їх сегментувати. Це дасть можливість надсилати найрелевантніші пропозиції та підвищувати конверсії розсилок.

FAQ

Що таке база розсилки?

База розсилок — це список контактів, які знайомі з брендом, добровільно підписані на його новини та регулярно отримують від нього листи.

Як зібрати базу підписників?

Найкращий метод отримати базу розсилок — зібрати її самостійно, не вдаючись до таких методів, як купівля або парсинг. Зібрати базу можна як безпосередньо з форм підписки, так і іншими способами:

форми реєстрації та оформлення замовлень;

форми реєстрації та оформлення замовлень; лід-магніти;

лід-магніти; ігри та інтерактиви на сайті;

ігри та інтерактиви на сайті; вебінари та інші онлайн-заходи;

вебінари та інші онлайн-заходи; відгуки та чати підтримки;

відгуки та чати підтримки; чат-боти.

Що робити перед збором бази?