Чем опасна рассылка на «купленную базу» и как повысить репутацию домена — антикейс

Когда в штате у клиента нет программиста, импорт новых контактов, полученных c формы регистрации или с оформленных на сайте заказов, — обычная практика. В один из месяцев клиент дал выгрузку контактов под видом собственной базы, но после оказалось, что она была купленной. Что получилось из рассылки, отправленной на эту базу (спойлер — проседание репутации домена), и как удалось вернуть репутацию домена — читайте дальше.
Что пошло не так
Базу, которую дал клиент, загрузили в eSputnik и отправили на нее рассылку. Она была заблокирована из-за большого количества ошибок и жалоб на спам:
- почти 20% от прочитавших рассылку сразу отписалось, при норме в 1%;
- 7% контактов среди доставленных писем нажали на спам, при норме 0,2%.
Мы поручились за клиента и пообещали контролировать подобные случаи, поэтому ESP пошел нам навстречу, не заблокировав аккаунт клиента. При дальнейшем повторении ситуации аккаунт блокируется без возможности его восстановить.
Из-за этой рассылки пострадала наша репутация перед ESP, репутация клиентского аккаунта в ESP, просела репутация домена — с хорошей она упала на среднюю, а затем на не очень хорошую.
Необходимо было срочно спасти домен и сделать так, чтобы рассылки больше
Действия команды
Мы восстановили репутацию и повысили рейтинг домена за три месяца.
- 1,5 месяца отправляли письма только активным пользователям — капельным путем, постепенно увеличивая лимиты отправок.
- Ежедневно мониторили ситуацию в постмастере для своевременного реагирования и корректировки следующих рассылок.
- Когда репутация поднялась и стала стабильной, начали постепенно отправлять рассылки и на неактивную часть аудитории. Это была отдельная рассылка, также капельным путем (ограничения ставили еще меньше, чем по активной аудитории). Постепенно увеличивали лимиты отправок и количество контактов, на которые отправляли письма.
- Спустя три месяца репутация восстановилась до хорошей, но для закрепления результата еще два месяца делали отправки на всю базу капельным методом и только потом убрали ограничения.
Запомнить
Этот кейс еще одно доказательство того, что использовать в рассылках купленную базу в классическом email-маркетинге чревато.
Только спустя несколько месяцев удалось вернуть репутацию домена. Аккаунт в eSputnik удалось сохранить.
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