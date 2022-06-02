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Чем опасна рассылка на «купленную базу» и как повысить репутацию домена — антикейс
Алина Китаева
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Когда в штате у клиента нет программиста, импорт новых контактов, полученных c формы регистрации или с оформленных на сайте заказов, — обычная практика. В один из месяцев клиент дал выгрузку контактов под видом собственной базы, но после оказалось, что она была купленной. Что получилось из рассылки, отправленной на эту базу (спойлер — проседание репутации домена), и как удалось вернуть репутацию домена — читайте дальше.

Что пошло не так

Базу, которую дал клиент, загрузили в eSputnik и отправили на нее рассылку. Она была заблокирована из-за большого количества ошибок и жалоб на спам:

  • почти 20% от прочитавших рассылку сразу отписалось, при норме в 1%;
  • 7% контактов среди доставленных писем нажали на спам, при норме 0,2%.

Мы поручились за клиента и пообещали контролировать подобные случаи, поэтому ESP пошел нам навстречу, не заблокировав аккаунт клиента. При дальнейшем повторении ситуации аккаунт блокируется без возможности его восстановить.

Из-за этой рассылки пострадала наша репутация перед ESP, репутация клиентского аккаунта в ESP, просела репутация домена — с хорошей она упала на среднюю, а затем на не очень хорошую.

репутация домена антикейс

Необходимо было срочно спасти домен и сделать так, чтобы рассылки больше не попадали в спам.

Действия команды

Мы восстановили репутацию и повысили рейтинг домена за три месяца.

  1. 1,5 месяца отправляли письма только активным пользователям — капельным путем, постепенно увеличивая лимиты отправок.
  2. Ежедневно мониторили ситуацию в постмастере для своевременного реагирования и корректировки следующих рассылок.
  3. Когда репутация поднялась и стала стабильной, начали постепенно отправлять рассылки и на неактивную часть аудитории. Это была отдельная рассылка, также капельным путем (ограничения ставили еще меньше, чем по активной аудитории). Постепенно увеличивали лимиты отправок и количество контактов, на которые отправляли письма.
  4. Спустя три месяца репутация восстановилась до хорошей, но для закрепления результата еще два месяца делали отправки на всю базу капельным методом и только потом убрали ограничения.

Запомнить

Этот кейс еще одно доказательство того, что использовать в рассылках купленную базу в классическом email-маркетинге чревато.

Только спустя несколько месяцев удалось вернуть репутацию домена. Аккаунт в eSputnik удалось сохранить.

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Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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