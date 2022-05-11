Как перенести email-рассылки на новый сервис и получить ROMI 440% — кейс office-expert.kz
Период продвижения: январь 2021 — февраль 2021.
Регион продвижения: Казахстан.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager; Рустем Азимханов, Upper Junior Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
Office-Expert.kz — интернет-магазин товаров для офиса, который с 2011 года обеспечивает клиентов по всему Казахстану: от индивидуальных предпринимателей до известных представителей крупного бизнеса.
Когда клиент обратился к нам, email-маркетинг уже очень хорошо работал. Однако команда Office-Expert.kz понимала, что продаж может быть больше и есть куда расти.
К нам обратились за аудитом и выявлением точек роста канала.
Цели продвижения
- Вывести на новый уровень уже работающий канал привлечения клиентов.
- Увеличить продажи из рассылок.
- Расширить карту триггерных рассылок.
- Сократить ежемесячные расходы на канал.
- После аудита канала приняли решение о смене сервиса рассылок для оптимизации затрат и увеличения возможностей email-маркетинга.
Действия команды
Мы начали с настройки нового аккаунта:
- перенесли базу контактов в новый сервис;
- настроили верификацию домена;
- настроили передачу событий о регистрациях на сайте и заказах;
- выбрали тариф для email-рассылок.
После этого мы:
- разработали новый шаблон писем — дизайн давно не обновлялся и уже устарел;
Старый шаблон:
Новый шаблон (несколько примеров):
- обновили дизайн формы подписки;
- провели редизайн, сверстали и запустили четыре триггерных письма, чтобы не потерять в первый месяц доход при смене сервиса;
- подготовили карту триггерных рассылок;
- подготовили техзадание для подключения продвинутой сегментации.
На выполнение этих задач ушел месяц работы команды агентства Netpeak, и уже со второго месяца мы полностью перенесли клиента на новый сервис рассылок.
Результаты продвижения
- Благодаря своевременной реализации техзадания на стороне разработчиков, в первый месяц удалось запустить триггерные рассылки и сохранить доход также в первый месяц работы на новом сервисе:
- Вместе с массовыми рассылками доход просел всего на 5%, но количество отправленных рассылок в феврале было меньше:
- В первый месяц на новом сервисе получили ROMI 440%.
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