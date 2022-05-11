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Как перенести email-рассылки на новый сервис и получить ROMI 440% — кейс office-expert.kz
Алина Китаева
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Клиент: Office-Expert.kz.

Период продвижения: январь 2021 — февраль 2021.

Регион продвижения: Казахстан.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager; Рустем Азимханов, Upper Junior Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Office-Expert.kz — интернет-магазин товаров для офиса, который с 2011 года обеспечивает клиентов по всему Казахстану: от индивидуальных предпринимателей до известных представителей крупного бизнеса.

Когда клиент обратился к нам, email-маркетинг уже очень хорошо работал. Однако команда Office-Expert.kz понимала, что продаж может быть больше и есть куда расти.

К нам обратились за аудитом и выявлением точек роста канала.

Цели продвижения

  1. Вывести на новый уровень уже работающий канал привлечения клиентов.
  2. Увеличить продажи из рассылок.
  3. Расширить карту триггерных рассылок.
  4. Сократить ежемесячные расходы на канал.
  5. После аудита канала приняли решение о смене сервиса рассылок для оптимизации затрат и увеличения возможностей email-маркетинга.

Действия команды

Мы начали с настройки нового аккаунта:

  • перенесли базу контактов в новый сервис;
  • настроили верификацию домена;
  • настроили передачу событий о регистрациях на сайте и заказах;
  • выбрали тариф для email-рассылок.

После этого мы:

  • разработали новый шаблон писем — дизайн давно не обновлялся и уже устарел;

Старый шаблон:

старый дизайн

Новый шаблон (несколько примеров):

новый дизайн_1

новый дизайн_2

новый дизайн_3

  • обновили дизайн формы подписки;
  • провели редизайн, сверстали и запустили четыре триггерных письма, чтобы не потерять в первый месяц доход при смене сервиса;
  • подготовили карту триггерных рассылок;
  • подготовили техзадание для подключения продвинутой сегментации.

На выполнение этих задач ушел месяц работы команды агентства Netpeak, и уже со второго месяца мы полностью перенесли клиента на новый сервис рассылок.

Результаты продвижения

  1. Благодаря своевременной реализации техзадания на стороне разработчиков, в первый месяц удалось запустить триггерные рассылки и сохранить доход также в первый месяц работы на новом сервисе:

sustain revenues within the first month after the change of the platform

  1. Вместе с массовыми рассылками доход просел всего на 5%, но количество отправленных рассылок в феврале было меньше:

2With mass mailing the revenues dropped only by a mere 5%

  1. В первый месяц на новом сервисе получили ROMI 440%.
Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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