Что такое TrueView (YouTube) и как его применять

Что такое TrueView (YouTube) и как его применять

TrueView — это вид видеорекламы, основанный на простой, но мощной концепции: вы платите только, когда зритель решает взаимодействовать с вашей рекламой. Взаимодействие засчитывается при просмотре видео полностью, от 30 секунд или через взаимодействие с элементами рекламы, например, клик на ссылку. Подробнее о принципах работы и ключевых настройках читайте в этой статье.

Форматы YouTube TrueView видеорекламы

Для TrueView доступен только формат объявлений In-Stream, с возможностью пропуска или без нее. Они отображаются в начале, внутри или в конце видео.

Skippable In-Stream Ads

Объявления с возможностью пропуска отображаются перед основным видео или во время его просмотра. После первых пяти секунд пользователь может нажать «Пропустить» и продолжить просмотр основного видео. Рекламодатель платит только когда пользователь смотрит рекламу более 30 секунд или до конца, если ролик короче.

Цель такого объявления — привлечь внимание и побудить зрителей к взаимодействию с брендом, не заставляя их смотреть рекламу принудительно. Поскольку зрители могут пропустить рекламу, показы происходят в основном для заинтересованной аудитории, а рекламодатель платит только за реальные просмотры.

Non-Skippable In-Stream Ads (TrueView In-Stream без возможности пропуска)

Объявления без возможности пропуска также появляются перед или во время просмотра основного контента. Продолжительность такой рекламы — до 15 секунд, в зависимости от платформы и региона. Зритель вынужден просмотреть ролик полностью, прежде чем вернуться к основному видео.

Цель этого типа объявления — обеспечить максимально возможный охват пользователей. Преимуществом является гарантированное количество показов, поскольку реклама воспроизводится полностью перед тем, как пользователь сможет перейти к контенту.

Для Non-Skippable In-Stream Ads (TrueView без возможности пропуска) рекламодатель оплачивает тысячу показов (CPM / target CPM). Плата списывается каждый раз, когда ролик полностью (15-20 с) воспроизводится перед или во время основного видео, независимо от дальнейших действий пользователя.

Как подготовить видео для рекламного объявления

Начните с выбора ролика, эффективно передающего сообщение.

Видео должно соответствовать интересам целевой аудитории. Важно привлечь внимание пользователя в первые пять секунд и ознакомить его с брендом. Реклама должна четко передавать основное сообщение и призыв к действию (CTA), чтобы побудить пользователя к дальнейшему взаимодействию.

Для использования в рекламе ролик должен размещаться на YouTube и иметь общедоступные настройки приватности.

Технические требования к видеоматериалу

Рекомендуємое разрешение:

1920 x 1080px (горизонтальное видео);

1080 x 1920px (вертикальное видео);

1080 x 1080px (квадратное видео).

Приемлемое разрешение:

1280 x 720px (горизонтальное видео);

720 x 1280px (вертикальное видео);

480 x 480px (квадратное видео).

Соотношение сторон:

16:9 (горизонтальное видео);

9:16 (вертикальное видео);

1:1 (квадратное видео).

Формат — .MPG (MPEG-2 или MPEG-4).

Размер файла ≤256 GB.

Длина видео (рекомендуется):

Awareness: 0:15–0:20;

Consideration: 2:00–3:00;

Action: 0:15–0:20.

Здесь стоит учитывать еще тип рекламного объявления.

Если использовать Skippable In-Stream Ads объявления, то стоит вложить всю суть в первые 5 секунд видео. Если Non-Skippable In-Stream Ads объявления, то видеоролик будет идти минимум 15 секунд.

Заголовок/Описание ≤15 символов.

Настройка в рекламном кабинете Google Ads

После того как вы подготовили видеоролик в соответствии с техническими требованиями, переходите к настройке рекламы. Объявления TrueView In-Stream отображаются на YouTube, а также на других сайтах и в приложениях медийной сети Google. Для настройки рекламной кампании в кабинете Google Ads, войдите в свой аккаунт и нажмите «+ New campaign».

Чтобы создать кампанию TrueView, выберите цель «Awareness and consideration».

Далее выберите тип кампании «Video».



Ниже раскроется меню с подтипами кампании. В нем выберите видеокампанию для охвата и путь достижения цели — «Efficien reach» или «Non-skippable reach».

Выбор пути зависит от формата видео: хотите ли вы использовать ролик с возможностью пропуска, или без нее. Это также влияет на доступную стратегию назначения ставок:

для объявлений с возможностью пропуска — стратегия «Maximum CPV»;

для объявлений без возможности пропуска — «Target CPM».

Используйте данные о своей целевой аудитории для настройки таргетинга. Это позволит сделать рекламу максимально релевантной.

Подробнее о настройке аудитории по блокам.

Демографический таргетинг (Demographics) — выбор пола, возрастной группы, семейного статуса, географического расположения и т. д.

Таргетинг по интересам (Interests & detailed demographics) — нацеливание рекламы на пользователей, которые интересуются определенными темами или имеют определенные интересы. Доступен широкий перечень тем в виде списка.

Поведенческий таргетинг (Your data) — выбор пользователей на основе их поведения на платформе и сайте. Например, просмотр предыдущих видео, покупки на сайте, посещение страниц и т. д.

Обратите внимание, что настройки могут сочетаться оператором «и» и «или» («AND» или «OR»).

Например, чтобы выбрать сегмент пользователей 35 лет, которые заходили на сайт недавно, нужно:

Создать сегмент «Your data segment — Website visitors (in the past 30 days)».

В Audience Manager собрать Combined segment = Age 35-44 AND этот ремаркетинг-список.

Порядок действий и выбор связей («AND» или «OR») определяют, расширяете ли вы охват или наоборот фильтруете аудиторию до очень точного ядра.

Установка бюджета

Чтобы контролировать расходы и достигать максимальных результатов, настройте бюджет и ставку для кампании. Возможно установить дневной или общий бюджет на весь период показа рекламы. Для установки Campaign Total — общего бюджета на период работы рекламной кампании — нужно указать срок завершения рекламного объявления.



Настройка рекламного объявления

Первым делом нужно добавить загруженное на YouTube видео, которое вы планируете использовать в объявлении. Скопируйте ссылку на подготовленный ролик в Youtube и вставьте ее в поле Your YouTube video.

Ролик автоматически появится в формате предварительного просмотра (preview).

Далее выберите формат рекламного объявления. Использовать видео, которое зритель имеет возможность пропустить (Skippable in-stream ad), или без этой возможности (Non-skippable in-sream ad).

Третья разновидность рекламы на скриншоте — Bumper-ad, о нем есть отдельная статья.

После выбора формата откроется меню детальной настройки объявления. Нужно заполнить поля:

конечного URL-адреса , куда будет направлен пользователь после взаимодействия с рекламой (обязательное поле);

заголовков/описаний с краткой информацией о рекламном предложении;

кнопки призыва к действию (Call-To-Action).

После завершения всех вышеприведенных настроек нажмите на публикацию рекламной кампании.

Рекомендации по использованию призывов к действию (CTA)

Кнопка призыва к действию ограничена 10 символами, поэтому важно сформировать CTA лаконично и привлекательно. Рекомендую делать призывы:

Четкими. CTA должен побуждать к конкретным действиям, таким как переход на сайт, подписка на канал или просмотр видео. Адаптированными. CTA должен совпадать с призывом в видео. Если ролик приглашает перейти на сайт, так же должно быть написано и на кнопке.

Как анализировать Youtube TrueView объявления

YouTube предоставляет подробные отчеты об эффективности рекламных кампаний, включая количество просмотров, продолжительность просмотра, CTR (Click-Through Rate) и другие метрики. Их можно посмотреть на странице кампании в рекламном кабинете Google Ads. Для этого в верхнем меню выберите нужную кампанию и перейдите в раздел Campaigns.

Здесь в виде таблицы отображены основные показатели кампании. В правом верхнем углу выберите временной промежуток, за который хотите просмотреть статистику.

Чтобы добавить больше метрик для анализа, перейдите к фильтру Columns, после чего откроется меню со всеми показателями.

Отметьте нужные метрики и нажмите Apply — изменения отобразятся в таблице статистики кампании.

Если ваш рекламный аккаунт интегрирован с YouTube-каналом, на котором размещено видео, вы получите расширенную аналитику, включающую действия пользователей (YouTube Earned actions):

лайки;

комментарии;

количество подписок;

распространение видео.

Чтобы подключить YouTube-канал к рекламному аккаунту, необходимо иметь уровень доступа Admin в аккаунте Google Ads. Если вы его имеете, перейдите на вкладку Data Manager и найдите в списке YouTube.

Канал появится в разделе Suggestions.

Благодаря этим данным вы сможете глубже анализировать поведение зрителей, оптимизировать рекламные кампании и принимать обоснованные решения по контент-стратегии.

Ключевые показатели для анализа

View Rate — процент просмотров видео относительно количества показов объявления. Показывает, насколько интересно видео для зрителей. Чем выше процент просмотра, тем больше пользователей решили продолжить просмотр после первых пяти секунд. Cost per Mille, CPM — средняя стоимость за каждые 1000 показов объявления. Позволяет оценить, насколько экономически эффективен ваш рекламный бюджет по охвату. Cost Per View, CPV — средняя стоимость одного просмотра видео. Позволяет понять, насколько эффективно используется бюджет для достижения просмотров. Views — общее количество просмотров видео. Засчитывается после того, как пользователь посмотрел не менее 30 секунд видео (или всю продолжительность, если оно короче). Reach (Охват) — количество уникальных пользователей, которые увидели ваше объявление хотя бы один раз. Позволяет понять, насколько широко реклама охватила целевую аудиторию. Frequency (Частота) — среднее количество показов на одного пользователя. Помогает оценить, как часто одни и те же зрители видят объявление и не рискует ли оно надоесть аудитории из-за чрезмерных показов.

Эффективность видеорекламы зависит от ниши, аудитории и контекста видеоролика. В разных отраслях результаты могут сильно варьироваться. В зависимости от целей кампании и выбранного таргетинга, TrueView реклама выступает как креативный инструмент повышения узнаваемости или служит механизмом напоминания о бренде. Поэтому важно адаптировать стратегию под конкретные цели вашего бизнеса и особенности аудитории.

Выводы

YouTube TrueView позволяет платить за видеорекламу только когда зритель активно взаимодействует с объявлением. Формат рекламы — In-Stream Ads — видеообъявления, которые воспроизводятся перед или во время основного видео. Могут быть пропущены после пяти секунд или быть без возможности пропуска и длительностью до 15 секунд.