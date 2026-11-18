DSP-платформы для привлечения пользователей: как они работают и какие возможности открывают для бизнеса

DSP-платформы для привлечения пользователей: как они работают и какие возможности открывают для бизнеса

Для мобильных приложений привлечение новых пользователей редко ограничивается одним инструментом. Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads (ASA) и другие performance-каналы обеспечивают стабильный поток пользователей. Однако в процессе масштабирования бизнес сталкивается с ситуацией, когда получать дополнительный объем клиентов по приемлемой стоимости становится все сложнее.

В таком случае одним из вариантов для расширения стратегии привлечения пользователей могут стать DSP-платформы. Они позволяют показывать рекламу в большом количестве приложений, работать с различными форматами и привлекать новых пользователей.

В этой статье я расскажу, что такое DSP, как они работают и какие возможности предоставляют для привлечения клиентов в мобильное приложение.

Что такое DSP-платформы

DSP (Demand-Side Platform) — это сервисы, которые помогают рекламодателям автоматически покупать показы в различных мобильных приложениях.

С другой стороны этого процесса работает SSP (Supply-Side Platform) — платформа, через которую владельцы приложений продают доступный инвентарь. То есть DSP представляет сторону рекламодателя, который хочет купить показ, а SSP — сторону владельца площадки, который этот показ продает. DSP и SSP взаимодействуют между собой, чтобы показ мог быть продан и куплен автоматически.

Если упростить, владелец приложения через SSP предлагает место, а рекламодатель через DSP его покупает. Далее система определяет, какая реклама будет показана пользователю, с учётом настроек кампании и условий закупки.

В этой статье я сосредоточусь на использовании DSP для мобильных приложений: как работает закупка, какие услуги предоставляет платформа, что нужно настроить перед запуском и как оптимизировать кампании.

Возможности DSP для привлечения пользователей

Для привлечения пользователей (User Acquisition) DSP позволяет автоматизировать закупку рекламы, работать с большим количеством паблишеров и оптимизировать кампании под нужные бизнесу показатели. Паблишерами в этом контексте являются приложения и сайты, на которых отображается реклама. При этом конкретные опции зависят от платформы.

Автоматизированная закупка рекламы

DSP автоматически анализирует доступные показы и определяет, где стоит покупать рекламу в соответствии с настройками кампании. Алгоритмы используют данные о результатах закупки, чтобы постепенно смещать её в сторону показов, которые с большей вероятностью приведут к нужному результату.



Это позволяет работать с большим количеством площадок через один интерфейс, не заключая договоров и не настраивая отдельную закупку для каждого издателя.

Работа с паблишерами

DSP работает с большим количеством издателей, но эффективность трафика от них существенно различается. Один приносит дешевые установки, которые почти не конвертируются в целевые действия, другой — более дорогие, но более значимые для бизнеса. При этом ценность аудитории издателя зависит от целевой аудитории конкретного бизнеса.

Например, аудитория детской мобильной игры или автомобильного навигатора может быть целевой для одного рекламодателя и не представлять такой ценности для другого.

Поэтому оценивать источники следует не только по объему трафика и CPI, но и по показателям после установки: CPE, покупкам, выручке или ROAS — с учетом целей кампании.

В зависимости от функционала DSP можно анализировать эффективность отдельных источников, ограничивать или исключать неэффективные и формировать белый список из тех, которые показывают нужный результат.

Форматы рекламных размещений

Для мобильного User Acquisition DSP предоставляет доступ к различным форматам в зависимости от подключенных площадок и доступного инвентаря. Это баннеры, видео, interstitial, rewarded video, playable ads и другие форматы.

Поэтому перед запуском стоит проверить, какие форматы поддерживает конкретная DSP и доступны ли они для нужного приложения, GEO и типа размещения.

Оптимизация под разные цели

DSP оптимизируют кампании не только для получения установок. В зависимости от целей кампании и возможностей конкретной платформы можно работать с CPI, CPA, CPE или ROAS.

Например, для одного приложения основной целью является получение установки по заданной стоимости, для другого — регистрация, покупка или определенный уровень дохода от пользователя.

Как DSP понимает, какие пользователи ценны: роль MMP

DSP знает, где и когда была показана реклама, сколько было кликов и по какой цене были куплены показы. Но этого недостаточно, чтобы понять, что произошло после установки приложения. Пользователь мог скачать приложение, но не зарегистрироваться, не совершить покупку или удалить его на следующий день.

Поэтому User Acquisition DSP работает в связке с MMP (Mobile Measurement Partner) — системой, которая помогает измерять и атрибутировать результаты мобильной рекламы. К MMP подключают источники, в частности DSP, и настраивают передачу данных об установках и последующих событиях пользователей.

Механика выглядит так:

реклама → клик → установка → событие в приложении → MMP определяет источник → передача данных в DSP

Например, DSP привлекла 1000 пользователей. На первый взгляд, источник, принесший установки по цене $1, может показаться более эффективным, чем источник с CPI $2. Но если первая аудитория практически не регистрируется и не совершает покупок, а вторая чаще совершает целевое действие, вывод об эффективности будет противоположным.

Именно поэтому для DSP важно передавать не только факт установки, но и post-install events — регистрацию, прохождение определенного этапа в приложении, покупку или другие события, соответствующие бизнес-целям. Если кампания оптимизируется по ROAS, дополнительно важно передавать данные о доходе от целевых действий.

Получая такие данные, DSP анализирует, какие источники, показы и пользователи чаще приводят к нужным действиям, и использует эту информацию для дальнейшей оптимизации закупок. То есть алгоритм оценивает не только то, где была получена установка, но и то, что пользователь делает после неё.

В то же время само наличие MMP не гарантирует корректной оптимизации. Необходимо правильно настроить интеграцию, атрибуцию и postback-ы, определить, какие именно события передавать в DSP, и убедиться, что данные поступают корректно. Также возможности работы с событиями различаются в зависимости от конкретного DSP.

Что нужно настроить перед запуском DSP и интеграцией с MMP

Еще до начала технической настройки стоит уточнить у DSP несколько базовых моментов:

поддерживается ли нужный MMP, например, AppsFlyer;

под какие события оптимизировать кампанию;

есть ли минимальный объем установок или событий для оптимизации по конкретному событию.

Если DSP поддерживает нужный MMP, можно приступать к настройке интеграции. На этом этапе лучше руководствоваться рекомендациями DSP, поскольку набор необходимых параметров зависит от конкретной платформы.

Обычно необходимо настроить:

Install postback — передачу информации об установках;

Event postbacks — передачу post-install events, на которые планируется оптимизация;

Event mapping — перечень событий, которые отправляются из MMP в DSP;

Ссылки на источник — ссылки для правильного указания источника;

Permissions — необходимые разрешения для экспорта данных;

Настройки iOS и SKAN — в частности, «Advanced Privacy» и, при необходимости, передача SKAN transaction ID;

передачу органических / неорганических данных — если это предусмотрено интеграцией и рекомендациями DSP.

После настройки важно проверить передачу данных. Стоит протестировать не только установки, но и основные события после установки (post-install events), на которые в дальнейшем планируется оптимизация кампании.

Практический опыт



На практике мы тестировали различные варианты настройки интеграции и убедились, что передача дополнительных данных в DSP расширяет возможности оптимизации кампаний.

В частности, мы перешли со стандартных атрибуционных ссылок на OneLink и настроили передачу событий после установки, в том числе покупок. Это позволило использовать более подробные данные для оптимизации и запускать кампании с оптимизацией по CPE и ROAS.

Также мы изменили настройки передачи данных в MMP: начали передавать неатрибутированные установки и события из всех медиаисточников, включая органические, и настроили необходимые разрешения. В результате DSP получила больше данных для работы алгоритмов, что в нашем случае помогло улучшить результаты кампаний.

В то же время этот опыт не стоит воспринимать как универсальный набор настроек для любой DSP. Конкретные параметры интеграции зависят от DSP, MMP и цели кампании, поэтому предварительно стоит согласовать их с платформой.

Что нужно согласовать с DSP перед запуском

Цели и оптимизацию. CPI, CPA, CPE, ROAS, какие события доступны для оптимизации. Объем данных — минимальное количество установок или целевых событий для обучения алгоритма. Бюджет. Рекомендуемый тестовый бюджет и период тестирования. Инвентарь. Доступные GEO, ОС, рекламные форматы и типы площадок. Источники трафика. Возможность работать с белым/черным списками и отдельными издателями. Формат работы. Self-service или managed service, какие настройки команда изменяет самостоятельно. Креативы и модерация. Требования к форматам, сроки модерации и правила размещения. Отчетность — какие данные и метрики доступны в личном кабинете или отчетах DSP. Оплата. Валюта, способ пополнения, сроки зачисления средств и возможность кредитной линии.

Как выглядит запуск DSP на практике

Шаг 1. Определить KPI

Определите основную цель кампании: install, registration, purchase, CPE или ROAS. Выбранное событие должно передаваться в DSP через MMP.

Шаг 2. Подготовить MMP

Проверьте события (events), постбэки (postbacks), настройки атрибуции (attribution settings) и ссылки атрибуции (attribution links). Перед запуском протестируйте, корректно ли передаются установки и целевые события после установки (post-install events).

Шаг 3. Подготовить креативы

Подготовьте необходимые форматы и размеры баннеров и пройдите модерацию в DSP.

Шаг 4. Создать кампанию

Настройте GEO, ОС, бюджет, модель оптимизации и доступные параметры таргетинга. В зависимости от формата работы это делает команда самостоятельно или менеджер DSP.

Шаг 5. Запустить тест

Первый запуск следует рассматривать как тест: оценивать не только CPI, но и качество трафика, post-install events и соответствие кампании основному KPI.

Практические подходы к оптимизации DSP

Не разбивайте бюджет на большое количество кампаний. Если несколько кампаний работают на одну и ту же аудиторию и в одном GEO, дробление бюджета может затруднить накопление данных для каждой из них. Поэтому в некоторых случаях стоит уменьшить количество параллельных кампаний и сконцентрировать бюджет и данные на тех, которые имеют четкую цель оптимизации. Анализируйте паблишеров по показателям post-install quality. После накопления статистики стоит оценивать источники не только по количеству установок и CPI, но и по показателям post-install: CPE, purchase, revenue или ROAS.

Не стоит исключать источник только из-за высокого CPI, если он привлекает пользователей с более высокой ценностью для бизнеса. Неэффективные источники исключайте, а паблишеров с лучшими результатами — добавляйте в белый список, если DSP поддерживает такую возможность. Переходите к более глубоким показателям оптимизации. В начале кампания может оптимизироваться на установку, когда данных о пост-установочных событиях ещё недостаточно. После накопления статистики тестируйте более глубокие цели, если их поддерживает DSP:

Install → Registration → Purchase → Revenue / ROAS.

Чем глубже событие, тем меньше конверсий получает алгоритм, но они ближе к реальной бизнес-ценности пользователя.

Например, после перехода на CPE или ROAS кампания приносит меньше установок, но больше пользователей с целевыми действиями или более высокой выручкой. Поэтому результат стоит оценивать по KPI, под который запущена оптимизация, а не только по CPI.

Почему DSP-кампания не расходует бюджет

Если DSP не тратит запланированный бюджет, стоит проверить основные причины:

Интеграция с MMP и передача данных. Правильно ли настроена интеграция с AF, работают ли атрибуционные ссылки и передаются ли данные об установках из MMP обратно в DSP. Если данные не передаются или часть информации теряется, кампания вообще не будет тратить бюджет или будет получать очень мало показов — независимо от ставки или бюджета. Период обучения. Алгоритму требуется время и достаточный объем данных для обучения. По опыту Netpeak, некоторым кампаниям требуется примерно 4–6 дней, чтобы выйти на стабильную доставку, поэтому оценивать кампанию только по первым дням не всегда корректно. Бюджет или ставка. Могут оказаться недостаточными для заданного GEO, ОС или модели оптимизации. Объем конверсий. Для оптимизации по глубокому событию может не хватать установок или целевых конверсий. Оплата и пополнение баланса. Заранее уточните сроки зачисления средств, чтобы избежать остановок кампании и необходимости повторно запускать её после пополнения. Также заранее стоит уточнить, доступна ли кредитная линия.

Тестирование креативов

Для поиска эффективных материалов стоит запускать A/B-тестовую кампанию, если такая функция доступна в DSP. В ней тестируются различные баннеры и оферты, после чего результаты сравниваются не только по кликам или CPI, но и по целевым post-install events.

Перед запуском учтите процесс модерации. У DSP есть требования к форматам, размерам, весу файлов, продолжительности видео и содержанию. Поэтому креативы лучше проверить заранее, а также уточнить, сколько времени обычно занимает модерация, чтобы она не задержала запуск кампании.

Комбинации, которые показывают лучший результат, добавляйте в основные кампании. На основе этих тестов также планируйте дальнейшую замену рекламных материалов.

Когда DSP нужны бизнесу

DSP уместны, когда базовые performance-каналы уже используются, но нужно расширить объем User Acquisition и получить доступ к дополнительному инвентарю.

В таком случае DSP помогает масштабировать привлечение новых пользователей, протестировать дополнительные источники трафика и найти новые аудитории для приложения. В частности, DSP стоит рассматривать, если:

необходимо масштабировать привлечение пользователей — когда основные каналы уже работают, но дополнительный объем по целевым показателям получить сложнее;

требуется доступ к дополнительному инвентарю — например, к большому количеству мобильных приложений;

есть достаточный объем данных для обучения алгоритмов — чем больше данных получает кампания, тем больше сигналов для оптимизации;

есть достаточный бюджет для тестирования — DSP-кампаниям требуется время и определенный объем затрат, чтобы алгоритм собрал достаточно данных для оптимизации;

есть ресурсы на техническую настройку и оптимизацию — DSP требует настройки MMP, проверки атрибуции, подготовки креативов, анализа паблишеров и дальнейшей оптимизации.

В то же время DSP не обязательно стоит запускать только ради дополнительного источника трафика. Если нет достаточного бюджета для тестирования, данных, четкой цели кампании или ресурсов на её настройку и оптимизацию, алгоритм не получит достаточно сигналов для эффективной работы.

Поэтому перед запуском стоит оценить не только потенциальный объем трафика, но и готовность продукта, MMP-интеграции, бюджета и команды к работе с новым каналом.

Вывод