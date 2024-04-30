Сравнение сервисов мобильной аналитики: как выбрать инструмент для ваших целей

Успех мобильных приложений зависит от умения анализировать данные о них. Поэтому ключевым элементом маркетинговой стратегии становится аналитика.

В этой статье я рассмотрю пять популярных сервисов мобильной аналитики — Firebase, AppsFlyer, Adjust, Amplitude и Mixpanel, определю их ключевые особенности и способы применения.

Типы мобильной аналитики

Программы для сбора данных о мобильном приложении делятся на два типа: продуктовые и маркетинговые.

Инструменты маркетинговой аналитики ориентированы на атрибуцию и анализ источников трафика. Они помогают определить, как приложение привлекает новых пользователей и какие каналы рекламы наиболее эффективны. Эти инструменты освещают важные метрики: конверсии и возврат инвестиций в рекламные кампании.

Атрибуция — процесс определения и присвоения ценности конкретному действию или результату, полученным из различных каналов маркетинга. Атрибуция помогает специалисту определить, какие каналы или точки контакта с клиентом способствуют достижению цели, и оценить эффективность маркетинговых усилий.

Инструменты продуктовой аналитики фокусируются на вовлеченности пользователей и их удержании. Они предоставляют информацию о взаимодействии пользователей с приложением, популярных функциях, а также помогают найти проблемы и улучшить приложение.

Использование инструментов обоих типов обеспечивает более глубокий анализ.

Маркетинговая аналитика

Инструменты маркетинговой аналитики также называются партнерами по мобильным измерениям.

Партнер по мобильным измерениям (MMP, Mobile Measurement Partner) — это сервис, который собирает, систематизирует, проводит атрибуцию данных приложений и предоставляет отчет по эффективности маркетинговой кампании.

Наиболее популярные MMP — AppsFlyer и Adjust, но также существует ряд других: Kochava, Branch Metrics и т. д. В этой статье я сосредоточусь на самых распространенных и широко используемых инструментах.

Платформа для сбора аналитики с глубоким анализом конверсий, отчетами о затратах и ​​рентабельности инвестиций. Подойдет средним и крупным бизнесам, в меньшей степени — стартапам.

Основные функции и преимущества:

интеграция с множеством рекламных партнеров, в частности, Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;

выгрузка сырых данных по API;

работа с платформами Android и iOS;

Web2APP — решение, которое позволяет перенаправлять пользователей с веб-страниц прямо в приложение;

создание и отслеживание deeplink — ссылок, которые переводят пользователей в оптимальный раздел приложения в зависимости от устройства и канала;

активная защита от мошеннических действий (фрода) — перехвата установок, клик-спама, ферм устройств (ботов);

отслеживание установок в результате запуска рекламы на ТВ;

поддержка по электронной почте 24/7, доступна на русском, английском и других языках;

постоянные обновления и поддержка.

Недостатки.

Высокая стоимость. Невозможно построить отчеты по кастомным параметрам в интерфейсе. Для получения подробной аналитики необходимо использовать выгрузку сырых данных. В бесплатном тарифе модуль по выгрузке сырых данных недоступен. Данные, которые описывают конкретные события, например, установки, покупки, посещения веб-сайта, хранятся до 90 дней. Ограничение не распространяется на агрегированные данные — совокупную информацию или обобщенные статистические результаты. Доступность данных зависит от тарифного плана аккаунта.

У AppsFlyer есть три тарифных плана:

Zero — бесплатный. В течение первых 30 дней использования вам будут доступны инструменты премиум-дополнений: базовая аналитика LTV (ценности клиента), отчеты по расходам на рекламу и т. д.

Ограничения: анализ не более 12 000 конверсий і бесплатная версия доступна один год.

Growth — $0,07 за конверсию. Тариф включает все из Zero, а также мобильную атрибуцию, настраиваемые дашборды, когортные отчеты и базовую защиту от фрода.

Когортные отчеты — инструмент анализа данных, который группирует пользователей или клиентов по определенному критерию и отслеживает их поведение или метрики в течение определенного времени. Например, когортные отчеты могут показать, как изменяется уровень вовлеченности новых пользователей по месяцам после их первого визита на сайт.

Enterprise — цена конверсии рассчитывается индивидуально. Это тариф с полным спектром инструментов, включая кросс-платформенную атрибуцию, A/B-тестирование, защиту от фрода на корпоративном уровне и персонального менеджера.

Подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте AppsFlyer.

Adjust позволяет сегментировать клиентов, проводить A/B-тестирование и интегрировать данные с платформами BI через API. Подойдет для больших проектов, а также для агентств, где удобство интеграции с партнерами становится ключевым фактором.

Основные функции и преимущества:

работа с более чем 1500 рекламными партнерами, включая Facebook и Twitter;

интеграция с Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;

выгрузка сырых данных по API;

отображение ключевых показателей эффективности;

быстрое создание аудиторий;

когортный анализ;

активная защита от фрода;

создание и отслеживание deeplink;

отслеживание эффективности кампании в базовых отчетах;

минималистичный дизайн интерфейса.

Недостатки.

Для приложений с небольшим трафиком цена может быть выше, чем у конкурентных аналитических систем. На небольших проектах с малой стоимостью подписки, работает только email-поддержка, без персонального менеджера.

Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Есть бесплатная демо версия для ознакомления.

Продуктовая аналитика

Если цель — глубокое понимание взаимодействия пользователей с приложением, Amplitude и Mixpanel — отличный выбор для продуктовой аналитики. Оба сервиса специализируются на детальном анализе пользовательского поведения и предоставляют инструменты для создания сложных сценариев взаимодействия.

Amplitude позволяет разработчикам приложений прогнозировать удержание, визуализировать взаимодействие, группировать пользователей по действиям и т. д. Ключевые особенности продукта включают аналитику в реальном времени, воронки продаж, инструменты удержания, детальную сегментацию пользователей и многое другое.

Основные функции и преимущества:

простой в использовании интерфейс;

настраиваемые панели мониторинга, кастомные дашборды;

интеграция со сторонними инструментами — Goodle Ads, Facebook Ads, AppsFlyer;

бесплатная выгрузка сырых данных по API;

демо-доступ с тестовым проектом, без подключения вашего сайта или приложения;

живой чат с менеджером на английском языке для пользователей премиальных планов (Growth и Enterprise) с 4:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени.

Недостатки.

Высокая стоимость. Поддержка по электронной почте на стартовом и бесплатном плане доступна только при критических ошибках или для административных задач.

Amplitude предлагает четыре тарифных плана.

Starter — бесплатный тариф, не имеет ограничения по времени. Отслеживание до 50 тысяч пользователей в месяц и обработка до 10 млн событий (загрузок, кликов по ссылкам, отправки формы и т. д.).

Доступны основные аналитические диаграммы, командная работа, инструменты планирования данных, неограниченные источники данных, неограниченное количество пользователей, интеграции.

Plus — от $49/мес. Цена зависит от MTU — количества уникальных пользователей, которые инициируют одно или несколько событий в проекте в течение календарного месяца. Отслеживание до 300 тысяч пользователей в месяц.

Тариф включает все из Starter и поведенческие когорты, расширенное управление функциями, пользовательские аудитории и синхронизация.

Поведенческие когорты — группы пользователей, сформированные на основе определенного поведения или взаимодействия с продуктом или услугой.

Growth — цена рассчитывается индивидуально. Неограниченное количество отслеживаемых пользователей в месяц.

Включает в себя все опции Plus и дает доступ к дополнительным отчётам «Вовлеченность» и «Доход LTV», а также анализу причин выхода пользователей из воронки. Доступ к целевым метрикам по событиям, аналитике в реальном времени, отчету по выявлению определенного поведения, которое является желаемым для достижения цели.

Стартапы с общим финансированием менее 5 миллионов долларов и числом сотрудников менее 20 получают один бесплатный год по тарифному плану Growth. Ограничение — 200 000 отслеживаемых пользователей в месяц. Детали на официальном сайте.

Enterprise — цена рассчитывается индивидуально. Это тариф для крупных компаний со сложными потребностями и средствами управления. Отличие от Growth — более точные настройки прав доступа для групп пользователей и поддержка от персонального менеджера.

Подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте Amplitude.

Сервис помогает анализировать путь и поведение пользователей, а также монетизацию. Инструмент позволяет выявлять проблемы с приложениями и предотвращать отток пользователей, определять лучший контент и повышать вовлеченность.

Если задачей является анализ последовательности действий пользователей, Mixpanel предоставляет понятные отчеты в форме графиков и диаграмм.

Mixpanel подходит для средних и крупных компаний, которые активно используют веб-аналитику, строят и отслеживают воронки продаж.

Основные функции и преимущества:

кастомные дашборды;

когортный анализ;

отслеживание событий в реальном времени;

выгрузка сырых данных по API;

создание A/B-тестирования и анализ результатов;

интеграция с Google Ads, Facebook Ads, AppsFlyer, Adjust;

функция оповещения при достижении определенного показателя метрики;

отслеживание отдельного события или последовательности событий (воронки);

живой чат и персональный менеджер на Enterprise тарифе.

Недостатки.

Высокая стоимость. Основная поддержка по электронной почте на английском языке. Серверная часть использует базу данных, отличную от традиционных реляционных (NoSQL), что может создать трудности при обработке обширных фрагментов структурированных данных.

Mixpanel предлагает три тарифных плана:

Starter — бесплатный тариф, обрабатывает до 20 млн событий в месяц. Среди доступных функций — все основные типы отчетов для анализа пути пользователя, шаблоны, неограниченные интеграции.

Growth — от $20/мес. Включает в себя все опции Starter и дает неограниченное количество сохраненных отчетов и когорт, расширенные элементы управления доступами для команды, возможность преобразования данных без кода и сохранения преобразованных формул.

Enterprise — от $833/мес. Все функции Growth, а также расширенные средства управления данными, быстрые настройки входа для новых пользователей в команде, живой чат поддержки, персональный менеджер.

Стартапы, основанные менее пяти лет назад и имеющие общий объем финансирования до 8 миллионов долларов, могут получить первый год бесплатно по планам Mixpanel Growth или Enterprise.

Более подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте Mixpanel.

Firebase — инструмент для разработчиков и маркетинга. Он позволяет глубоко отслеживать события, конверсии и пользовательские взаимодействия, покрывая, как продуктовую, так маркетинговую аналитику.

Firebase подойдет бизнесам, которые запускают только Google-рекламу, а также стартапам, благодаря широкому функционалу бесплатной версии.

Бесплатная версия содержит ключевые функции, такие как аналитика событий, уведомления, тестирование A/B и многие другие.

Основные функции и преимущества.

Глубокая интеграция с продуктами Google, например, с Google Analytics 4, что дает доступ к инструменту кастомных отчетов. Бесплатная выгрузка сырых данных в Google BigQuery — облачное хранилище, которое позволяет очень быстро обрабатывать запросы к большим наборам данных. Отчеты о возможных сбоях при тестировании приложений в Firebase Test Lab, которые включают видеоролики для конкретных тестовых случаев.

Firebase Test Lab — облачная инфраструктура, которая позволяет тестировать приложение на различных устройствах и конфигурациях, чтобы лучше понять, как оно будет работать в руках реальных пользователей.

Мониторинг производительности приложений, который дает представление о характеристиках производительности приложений Apple, Android и веб. Режим отладки. DebugView в Firebase позволяет видеть необработанные данные о событиях вашего приложения. Это полезно для выявления ошибок, контроля корректности регистрации событий и характеристик пользователей. Быстрая техническая интеграция с приложением, удобная для пользователей Google Analytics 4. Поддержка через консоль Google Cloud. Включает в себя целевое время ответа от 15 минут. Более детально на странице Google Cloud и в руководстве Firebase. Существуют сообщества от Firebase в Stack Overflow, Slack и Google Groups.

Недостатки.

Ограниченный набор базовых отчетов, нет подробных отчетов о сеансах пользователей в приложении. Интегрируется только с одним рекламным партнером — Google Ads. Данные из Meta, например, попадают в отчеты, но сильно занижаются, большинство обозначается источником direct. Нет закрепленного за проектом менеджера. Поддержка по электронной почте на английском языке, в рабочее время в Тихоокеанском регионе США. Сервис от Firebase по динамическим ссылкам закроется в 2025 году.

Динамические ссылки, в отличие от deeplink, не только переадресовывают пользователя в зависимости от устройства, но и ведут на страницу загрузки приложения, если его нет на устройстве. Могут вести на сайт проекта, Google Play, App Store. В Firebase есть опция добавления utm-меток.

В отличие от AppsFlyer и Adjust, Firebase отслеживает большее количество не только конверсионных событий. В отличие от Amplitude и Mixpanel, где доступны готовые модули для расчета продуктовых метрик, в Firebase требуется самостоятельно разрабатывать и проектировать отчеты.

Firebase также имеет платную версию. Она подходит для производственных приложений, которые требуют большего объема ресурсов, таких как базы данных, хостинг, уведомления и другие функции.

Модуль аналитики предоставляется бесплатно, но для каждого пользователя мобильного приложения доступно не более 500 разных событий в день. Зачастую бесплатного функционала для аналитических целей более чем достаточно.

Подробно о ценообразовании — на официальном сайте Firebase.

Как же выбрать подходящий сервис

Определите цели. Если цель — улучшение самого приложения, его удобство и удержание пользователей, вам нужны инструменты продуктовой аналитики. Если анализ результатов рекламной кампании и увеличение эффективности продвижения, нужна маркетинговая аналитика. Определите бюджет. Firebase — привлекательный выбор для стартапов и малых компаний из-за своего бесплатного базового плана. Другие сервисы не дают такого функционала на стартовых тарифных планах, но будут превышать функционал Firebase на высоких тарифах. Проанализируйте интеграции. Выбранный сервис будет работать с инструментами, которые вы уже используете? Если да, это позволит создать основу для сквозной аналитики.



С Firebase, Amplitude и Mixpanel вы легко можете выгружать данные с использованием встроенного функционала. В Adjust интеграция через API бесплатна, а у AppsFlyer это платный модуль. Учтите этот фактор принимая решение.

Выбор подходящего сервиса мобильной аналитики зависит от конкретных задач и стратегии бизнеса. Приведу несколько примеров.

Проект — ecommerce-приложение. Требуются маркетинговые метрики для оценки эффективности рекламных кампаний и конверсии, а также продуктовая аналитика для оптимизации пользовательского опыта и увеличения выручки.



При достаточном бюджете лучше всего из поставленными задачами справится комбинация Adjust или AppsFlyer в сочетании с Amplitude. Проект — социальная платформа для обмена фотографиями. Важны данные по эффективности рекламы для привлечения новых пользователей и понимания их взаимодействия с приложением. Тут нужна как маркетинговая, так и продуктовая аналитика, а функциональность UI не стоит на первом месте.



Бюджет у проекта умеренный, поэтому я рекомендую вариант комбинации Adjust или AppsFlyer в сочетании с Firebase. Проект — приложение для управления задачами и планирования. Есть потребность в базовой аналитике для оценки использования приложения.



Поскольку бюджет у проекта ограничен, а потребности базовые, отличным вариантом станет бесплатный план Firebase.

Заключение