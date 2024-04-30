Сравнение сервисов мобильной аналитики: как выбрать инструмент для ваших целей
Успех мобильных приложений зависит от умения анализировать данные о них. Поэтому ключевым элементом маркетинговой стратегии становится аналитика.
В этой статье я рассмотрю пять популярных сервисов мобильной аналитики — Firebase, AppsFlyer, Adjust, Amplitude и Mixpanel, определю их ключевые особенности и способы применения.
Типы мобильной аналитики
Программы для сбора данных о мобильном приложении делятся на два типа: продуктовые и маркетинговые.
Инструменты маркетинговой аналитики ориентированы на атрибуцию и анализ источников трафика. Они помогают определить, как приложение привлекает новых пользователей и какие каналы рекламы наиболее эффективны. Эти инструменты освещают важные метрики: конверсии и возврат инвестиций в рекламные кампании.
Атрибуция — процесс определения и присвоения ценности конкретному действию или результату, полученным из различных каналов маркетинга. Атрибуция помогает специалисту определить, какие каналы или точки контакта с клиентом способствуют достижению цели, и оценить эффективность маркетинговых усилий.
Инструменты продуктовой аналитики фокусируются на вовлеченности пользователей и их удержании. Они предоставляют информацию о взаимодействии пользователей с приложением, популярных функциях, а также помогают найти проблемы и улучшить приложение.
Использование инструментов обоих типов обеспечивает более глубокий анализ.
Маркетинговая аналитика
Инструменты маркетинговой аналитики также называются партнерами по мобильным измерениям.
Партнер по мобильным измерениям (MMP, Mobile Measurement Partner) — это сервис, который собирает, систематизирует, проводит атрибуцию данных приложений и предоставляет отчет по эффективности маркетинговой кампании.
Наиболее популярные MMP — AppsFlyer и Adjust, но также существует ряд других: Kochava, Branch Metrics и т. д. В этой статье я сосредоточусь на самых распространенных и широко используемых инструментах.
AppsFlyer
Платформа для сбора аналитики с глубоким анализом конверсий, отчетами о затратах и рентабельности инвестиций. Подойдет средним и крупным бизнесам, в меньшей степени — стартапам.
Основные функции и преимущества:
- интеграция с множеством рекламных партнеров, в частности, Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;
- выгрузка сырых данных по API;
- работа с платформами Android и iOS;
- Web2APP — решение, которое позволяет перенаправлять пользователей с веб-страниц прямо в приложение;
- создание и отслеживание deeplink — ссылок, которые переводят пользователей в оптимальный раздел приложения в зависимости от устройства и канала;
- активная защита от мошеннических действий (фрода) — перехвата установок, клик-спама, ферм устройств (ботов);
- отслеживание установок в результате запуска рекламы на ТВ;
- поддержка по электронной почте 24/7, доступна на русском, английском и других языках;
- постоянные обновления и поддержка.
Недостатки.
- Высокая стоимость.
- Невозможно построить отчеты по кастомным параметрам в интерфейсе. Для получения подробной аналитики необходимо использовать выгрузку сырых данных.
- В бесплатном тарифе модуль по выгрузке сырых данных недоступен.
- Данные, которые описывают конкретные события, например, установки, покупки, посещения веб-сайта, хранятся до 90 дней. Ограничение не распространяется на агрегированные данные — совокупную информацию или обобщенные статистические результаты.
- Доступность данных зависит от тарифного плана аккаунта.
У AppsFlyer есть три тарифных плана:
Zero — бесплатный. В течение первых 30 дней использования вам будут доступны инструменты премиум-дополнений: базовая аналитика LTV (ценности клиента), отчеты по расходам на рекламу и т. д.
Ограничения: анализ не более 12 000 конверсий і бесплатная версия доступна один год.
Growth — $0,07 за конверсию. Тариф включает все из Zero, а также мобильную атрибуцию, настраиваемые дашборды, когортные отчеты и базовую защиту от фрода.
Когортные отчеты — инструмент анализа данных, который группирует пользователей или клиентов по определенному критерию и отслеживает их поведение или метрики в течение определенного времени. Например, когортные отчеты могут показать, как изменяется уровень вовлеченности новых пользователей по месяцам после их первого визита на сайт.
Enterprise — цена конверсии рассчитывается индивидуально. Это тариф с полным спектром инструментов, включая кросс-платформенную атрибуцию, A/B-тестирование, защиту от фрода на корпоративном уровне и персонального менеджера.
Подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте AppsFlyer.
Adjust
Adjust позволяет сегментировать клиентов, проводить A/B-тестирование и интегрировать данные с платформами BI через API. Подойдет для больших проектов, а также для агентств, где удобство интеграции с партнерами становится ключевым фактором.
Основные функции и преимущества:
- работа с более чем 1500 рекламными партнерами, включая Facebook и Twitter;
- интеграция с Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;
- выгрузка сырых данных по API;
- отображение ключевых показателей эффективности;
- быстрое создание аудиторий;
- когортный анализ;
- активная защита от фрода;
- создание и отслеживание deeplink;
- отслеживание эффективности кампании в базовых отчетах;
- минималистичный дизайн интерфейса.
Недостатки.
- Для приложений с небольшим трафиком цена может быть выше, чем у конкурентных аналитических систем.
- На небольших проектах с малой стоимостью подписки, работает только email-поддержка, без персонального менеджера.
Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Есть бесплатная демо версия для ознакомления.
Продуктовая аналитика
Если цель — глубокое понимание взаимодействия пользователей с приложением, Amplitude и Mixpanel — отличный выбор для продуктовой аналитики. Оба сервиса специализируются на детальном анализе пользовательского поведения и предоставляют инструменты для создания сложных сценариев взаимодействия.
Amplitude
Amplitude позволяет разработчикам приложений прогнозировать удержание, визуализировать взаимодействие, группировать пользователей по действиям и т. д. Ключевые особенности продукта включают аналитику в реальном времени, воронки продаж, инструменты удержания, детальную сегментацию пользователей и многое другое.
Основные функции и преимущества:
- простой в использовании интерфейс;
- настраиваемые панели мониторинга, кастомные дашборды;
- интеграция со сторонними инструментами — Goodle Ads, Facebook Ads, AppsFlyer;
- бесплатная выгрузка сырых данных по API;
- демо-доступ с тестовым проектом, без подключения вашего сайта или приложения;
- живой чат с менеджером на английском языке для пользователей премиальных планов (Growth и Enterprise) с 4:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени.
Недостатки.
- Высокая стоимость.
- Поддержка по электронной почте на стартовом и бесплатном плане доступна только при критических ошибках или для административных задач.
Amplitude предлагает четыре тарифных плана.
Starter — бесплатный тариф, не имеет ограничения по времени. Отслеживание до 50 тысяч пользователей в месяц и обработка до 10 млн событий (загрузок, кликов по ссылкам, отправки формы и т. д.).
Доступны основные аналитические диаграммы, командная работа, инструменты планирования данных, неограниченные источники данных, неограниченное количество пользователей, интеграции.
Plus — от $49/мес. Цена зависит от MTU — количества уникальных пользователей, которые инициируют одно или несколько событий в проекте в течение календарного месяца. Отслеживание до 300 тысяч пользователей в месяц.
Тариф включает все из Starter и поведенческие когорты, расширенное управление функциями, пользовательские аудитории и синхронизация.
Поведенческие когорты — группы пользователей, сформированные на основе определенного поведения или взаимодействия с продуктом или услугой.
Growth — цена рассчитывается индивидуально. Неограниченное количество отслеживаемых пользователей в месяц.
Включает в себя все опции Plus и дает доступ к дополнительным отчётам «Вовлеченность» и «Доход LTV», а также анализу причин выхода пользователей из воронки. Доступ к целевым метрикам по событиям, аналитике в реальном времени, отчету по выявлению определенного поведения, которое является желаемым для достижения цели.
Стартапы с общим финансированием менее 5 миллионов долларов и числом сотрудников менее 20 получают один бесплатный год по тарифному плану Growth. Ограничение — 200 000 отслеживаемых пользователей в месяц. Детали на официальном сайте.
Enterprise — цена рассчитывается индивидуально. Это тариф для крупных компаний со сложными потребностями и средствами управления. Отличие от Growth — более точные настройки прав доступа для групп пользователей и поддержка от персонального менеджера.
Подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте Amplitude.
Mixpanel
Сервис помогает анализировать путь и поведение пользователей, а также монетизацию. Инструмент позволяет выявлять проблемы с приложениями и предотвращать отток пользователей, определять лучший контент и повышать вовлеченность.
Если задачей является анализ последовательности действий пользователей, Mixpanel предоставляет понятные отчеты в форме графиков и диаграмм.
Mixpanel подходит для средних и крупных компаний, которые активно используют веб-аналитику, строят и отслеживают воронки продаж.
Основные функции и преимущества:
- кастомные дашборды;
- когортный анализ;
- отслеживание событий в реальном времени;
- выгрузка сырых данных по API;
- создание A/B-тестирования и анализ результатов;
- интеграция с Google Ads, Facebook Ads, AppsFlyer, Adjust;
- функция оповещения при достижении определенного показателя метрики;
- отслеживание отдельного события или последовательности событий (воронки);
- живой чат и персональный менеджер на Enterprise тарифе.
Недостатки.
- Высокая стоимость.
- Основная поддержка по электронной почте на английском языке.
- Серверная часть использует базу данных, отличную от традиционных реляционных (NoSQL), что может создать трудности при обработке обширных фрагментов структурированных данных.
Mixpanel предлагает три тарифных плана:
Starter — бесплатный тариф, обрабатывает до 20 млн событий в месяц. Среди доступных функций — все основные типы отчетов для анализа пути пользователя, шаблоны, неограниченные интеграции.
Growth — от $20/мес. Включает в себя все опции Starter и дает неограниченное количество сохраненных отчетов и когорт, расширенные элементы управления доступами для команды, возможность преобразования данных без кода и сохранения преобразованных формул.
Enterprise — от $833/мес. Все функции Growth, а также расширенные средства управления данными, быстрые настройки входа для новых пользователей в команде, живой чат поддержки, персональный менеджер.
Стартапы, основанные менее пяти лет назад и имеющие общий объем финансирования до 8 миллионов долларов, могут получить первый год бесплатно по планам Mixpanel Growth или Enterprise.
Более подробная информация о ценообразовании — на официальном сайте Mixpanel.
Firebase
Firebase — инструмент для разработчиков и маркетинга. Он позволяет глубоко отслеживать события, конверсии и пользовательские взаимодействия, покрывая, как продуктовую, так маркетинговую аналитику.
Firebase подойдет бизнесам, которые запускают только Google-рекламу, а также стартапам, благодаря широкому функционалу бесплатной версии.
Бесплатная версия содержит ключевые функции, такие как аналитика событий, уведомления, тестирование A/B и многие другие.
Основные функции и преимущества.
- Глубокая интеграция с продуктами Google, например, с Google Analytics 4, что дает доступ к инструменту кастомных отчетов.
- Бесплатная выгрузка сырых данных в Google BigQuery — облачное хранилище, которое позволяет очень быстро обрабатывать запросы к большим наборам данных.
- Отчеты о возможных сбоях при тестировании приложений в Firebase Test Lab, которые включают видеоролики для конкретных тестовых случаев.
Firebase Test Lab — облачная инфраструктура, которая позволяет тестировать приложение на различных устройствах и конфигурациях, чтобы лучше понять, как оно будет работать в руках реальных пользователей.
- Мониторинг производительности приложений, который дает представление о характеристиках производительности приложений Apple, Android и веб.
- Режим отладки. DebugView в Firebase позволяет видеть необработанные данные о событиях вашего приложения. Это полезно для выявления ошибок, контроля корректности регистрации событий и характеристик пользователей.
- Быстрая техническая интеграция с приложением, удобная для пользователей Google Analytics 4.
- Поддержка через консоль Google Cloud. Включает в себя целевое время ответа от 15 минут. Более детально на странице Google Cloud и в руководстве Firebase.
- Существуют сообщества от Firebase в Stack Overflow, Slack и Google Groups.
Недостатки.
- Ограниченный набор базовых отчетов, нет подробных отчетов о сеансах пользователей в приложении.
- Интегрируется только с одним рекламным партнером — Google Ads. Данные из Meta, например, попадают в отчеты, но сильно занижаются, большинство обозначается источником direct.
- Нет закрепленного за проектом менеджера. Поддержка по электронной почте на английском языке, в рабочее время в Тихоокеанском регионе США.
- Сервис от Firebase по динамическим ссылкам закроется в 2025 году.
В отличие от AppsFlyer и Adjust, Firebase отслеживает большее количество не только конверсионных событий. В отличие от Amplitude и Mixpanel, где доступны готовые модули для расчета продуктовых метрик, в Firebase требуется самостоятельно разрабатывать и проектировать отчеты.
Firebase также имеет платную версию. Она подходит для производственных приложений, которые требуют большего объема ресурсов, таких как базы данных, хостинг, уведомления и другие функции.
Модуль аналитики предоставляется бесплатно, но для каждого пользователя мобильного приложения доступно не более 500 разных событий в день. Зачастую бесплатного функционала для аналитических целей более чем достаточно.
Подробно о ценообразовании — на официальном сайте Firebase.
Как же выбрать подходящий сервис
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Определите цели. Если цель — улучшение самого приложения, его удобство и удержание пользователей, вам нужны инструменты продуктовой аналитики. Если анализ результатов рекламной кампании и увеличение эффективности продвижения, нужна маркетинговая аналитика.
- Определите бюджет. Firebase — привлекательный выбор для стартапов и малых компаний из-за своего бесплатного базового плана. Другие сервисы не дают такого функционала на стартовых тарифных планах, но будут превышать функционал Firebase на высоких тарифах.
- Проанализируйте интеграции. Выбранный сервис будет работать с инструментами, которые вы уже используете? Если да, это позволит создать основу для сквозной аналитики.
С Firebase, Amplitude и Mixpanel вы легко можете выгружать данные с использованием встроенного функционала. В Adjust интеграция через API бесплатна, а у AppsFlyer это платный модуль. Учтите этот фактор принимая решение.
Выбор подходящего сервиса мобильной аналитики зависит от конкретных задач и стратегии бизнеса. Приведу несколько примеров.
- Проект — ecommerce-приложение. Требуются маркетинговые метрики для оценки эффективности рекламных кампаний и конверсии, а также продуктовая аналитика для оптимизации пользовательского опыта и увеличения выручки.
При достаточном бюджете лучше всего из поставленными задачами справится комбинация Adjust или AppsFlyer в сочетании с Amplitude.
- Проект — социальная платформа для обмена фотографиями. Важны данные по эффективности рекламы для привлечения новых пользователей и понимания их взаимодействия с приложением. Тут нужна как маркетинговая, так и продуктовая аналитика, а функциональность UI не стоит на первом месте.
Бюджет у проекта умеренный, поэтому я рекомендую вариант комбинации Adjust или AppsFlyer в сочетании с Firebase.
- Проект — приложение для управления задачами и планирования. Есть потребность в базовой аналитике для оценки использования приложения.
Поскольку бюджет у проекта ограничен, а потребности базовые, отличным вариантом станет бесплатный план Firebase.
Заключение
- Выбор сервиса мобильной аналитики зависит от индивидуальных целей приложения и общей маркетинговой стратегии.
- Если основная цель — маркетинговая аналитика, рассматривайте AppsFlyer или Adjust. Для продуктовой аналитики подходят Amplitude и Mixpanel.
- Firebase подходит для стартапов и малых компаний из-за бесплатного базового плана.
- Firebase, Amplitude и Mixpanel имеют опцию легкой выгрузки данных. В Adjust интеграция через API бесплатна, а у AppsFlyer это платный модуль.
- Если у проекта достаточный бюджет, лучше комбинировать платные тарифы сервисов продуктовой и маркетинговой аналитики. Если же бюджет ограничен, а потребности в аналитике базовые, отличным выбором станет Firebase.
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