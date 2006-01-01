Ключевые показатели эффективности

Ключевые метрики Retention-маркетинга для разных ниш: полный гайд
Retention-маркетинг
год назад6
Анна Бондарь
1
Как отслеживать остаток бюджета в Google Ads — скрипт для оповещений в Telegram
PPC
год назад6
Оксана Кобзаренко
10
Обзор изменений в GA4: различие между ключевыми событиями (Key events) и конверсиями (Conversions)
Аналитика
год назад6
Елизавета Бережко
6
Три фактора успешной PPC-рекламы, если не учитывать настройки
PPC
год назад4
Василий Солонецкий
6
Настройка конверсий на отправку формы в Google Analytics 4
PPC Аналитика
год назад7
Оксана Бондаренко
14
Кто такие уникальные посетители, и Почему их важно считать
SEO
год назад4
Наталя Кошель
2
Что такое липкость сайта, и Как ее измерить
SEO
год назад6
Наталя Кошель
4
Настройка электронной торговли в Google Analytics 4. Подробная инструкция
Аналитика
2 года назад22
Сергей Гордеев
10
Что такое Cost Per Lead, и Как его рассчитать
PPC Аналитика
2 года назад6
Катерина Каркунова
2
Что такое ROI, и Где посчитать рентабельность инвестиций
Аналитика
2 года назад5
Наталя Кошель
2
Что такое CRO, и Как оптимизация конверсии помогает увеличить доход
Аналитика UX/UI & CRO
2 года назад8
Владимир Демчук
2
Сравнение сервисов мобильной аналитики: как выбрать инструмент для ваших целей
Аналитика Мобайл
2 года назад9
Елизавета Бережко
8
Как оценить эффективность рассылки: 10 главных метрик еmail-маркетинга
Email-маркетинг
2 года назад8
Валерия Лисняк
2
Когортное исследование в Google Analytics 4: как эффективнее удерживать клиентов
Аналитика
2 года назад11
Инна Соколюк
2
Что нужно понимать в SEO-отчетах, чтобы оценить эффективность продвижения
SEO
5 лет назад7
Катерина Варова-Недашковская
29
Почему контекстная реклама в агентстве стоит дорого — развернутый ответ для клиентов
PPC
5 лет назад8
Александр Плуток
69
Отчеты Google Analytics — подробное руководство с объяснениями
Аналитика
7 лет назад37
Сергей Бережной
133
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