Что такое липкость сайта, и Как ее измерить

Что такое липкость сайта, и Как ее измерить

Stickiness (с англ. липкость, лояльность сайта) — это показатель, характеризующий способность веб-ресурса удерживать пользователей, стимулируя их к повторным посещениям и взаимодействиям. Его отслеживание помогает повышать конверсии, улучшать результаты SEO и увеличивать прибыльность.

В статье я рассмотрю преимущества липких сайтов, ключевые факторы, влияющие на лояльность клиентов, способы повышения липкости и методы ее измерения.

Что такое stickiness, липкость или лояльность сайта

Stickiness — это параметр, свидетельствующий об эффективности сайта в удержании внимания посетителей и способности обеспечить им полезный и интересный контент. Высокая липкость сайта способствует созданию стабильной аудитории, повышению уровня вовлеченности и оптимизации маркетинговых целей. В частности, она предоставляет следующие преимущества:

Повышение лояльности клиентов. Липкий сайт способствует формированию постоянной аудитории, которая возвращается за новым контентом или продуктами, создавая стабильную клиентскую базу. Увеличение конверсий. Пользователи, которые проводят больше времени на сайте, более вероятно совершат целевые действия, такие как покупки или подписки. Улучшение брендовой узнаваемости. Регулярное взаимодействие с сайтом повышает осведомленность о бренде, способствуя его положительному восприятию. Уменьшение затрат на привлечение новых клиентов. Удержание имеющихся пользователей дешевле, чем привлечение новых, поэтому липкий сайт помогает снизить маркетинговые расходы. Повышение эффективности контент-маркетинга. Лояльные посетители активнее взаимодействуют с контентом, что повышает его эффективность и расширяет охват аудитории. Улучшение аналитики и принятия решений. Липкий сайт за счет большого количества посетителей предоставляет больше информации о них, на основе которой можно эффективнее изучать аудиторию, строить маркетинговые активности и стратегии.

Ключевые факторы, влияющие на липкость сайта

1. Качество контента

Релевантный, интересный и полезный контент удерживает пользователей, стимулируя их возвращаться. Это повышает уровень вовлеченности и увеличивает продолжительность пребывания на сайте.

Пример: Новостной сайт, который постоянно обновляет новости и публикует глубокие аналитические материалы, будет привлекать посетителей чаще и на более длительное время.

2. Удобство навигации

Интуитивно понятная структура сайта (user-friendly interface) облегчает доступ к необходимой информации. Это повышает вероятность, что пользователи проведут больше времени на сайте, исследуя другие разделы и контент.

Пример: Интернет-магазин с хорошо организованными категориями товаров, четкими фильтрами и удобными инструментами поиска позволит покупателям быстро находить нужные продукты, что стимулирует их возвращение.

3. Скорость загрузки страниц

Уменьшение времени ожидания способствует улучшению пользовательского опыта. Посетители склонны покидать сайты, которые загружаются медленно.

Пример: Блог, использующий ускоренные мобильные страницы (AMP), обеспечит быструю загрузку контента на мобильных устройствах. Это повысит удовольствие читателей и их желание возвращаться.

4. Мобильная адаптивность

Рост количества пользователей мобильных устройств делает адаптивный дизайн сайта необходимостью. Сайт, хорошо отображающийся и функционирующий на смартфонах и планшетах, стимулирует возвращение посетителей.

Пример: Онлайн-издание, которое адаптировало свой дизайн для мобильных устройств, позволяет удобно читать статьи на смартфонах. Это повышает вовлеченность читателей на сайт.

5. Интерактивность

Включение интерактивных элементов, таких как комментарии, опросы, форумы и возможности для общения способствует активному участию посетителей и создает ощущение сообщества.

Пример: Образовательный сайт, предлагающий тесты, видеоуроки с возможностью комментирования и обсуждения, стимулирует студентов активно взаимодействовать с контентом и возвращаться для участия в новых обсуждениях.

6. Персонализация контента

Персонализированные рекомендации и контент на основе предыдущих действий пользователей делают опыт более релевантным и интересным. Люди чаще возвращаются на сайты, которые предлагают им индивидуальный подход.

Пример: Стриминговый сервис, рекомендующий фильмы и сериалы на основе просмотров клиента, создает персонализированный опыт.

7. Отзывы

Отзывы и социальные взаимодействия, например, количество подписчиков, лайки, повышают доверие к сайту. Люди склонны больше доверять странице, имеющей положительные отзывы и активное сообщество.

Пример: Платформа для онлайн-покупок, которая показывает отзывы и рейтинги товаров, помогает новым посетителям принимать решение о покупке, стимулируя их к повторным посещениям.

8. Регулярные обновления

Частое обновление контента удерживает интерес пользователей и побуждает их возвращаться на сайт для проверки новостей.

Пример: Блог о технологиях, который ежедневно публикует новости и аналитику о новейших гаджетах и технологических разработках, привлекает аудиторию, желающую быть в курсе последних новинок.

Как сделать сайт липким

Проведите тщательный анализ текущего состояния веб-ресурса. Поймите потребности аудитории и определите ключевые цели. После этого переходите к конкретным мероприятиям, которые помогут повысить лояльность пользователей и удерживать их на сайте.

Создайте логичную, понятную и легко доступную навигацию. Организуйте меню так, чтобы посетители могли быстро найти необходимую информацию. Используйте выпадающие меню для категорий и подкатегорий. Разместите поисковую строку на видном месте. Сделайте внутренние ссылки , чтобы направить посетителей к связанным статьям или продуктам. Включайте ссылки на другие статьи или разделы сайта в тексте. Добавляйте блоки «Похожие статьи» или «Рекомендуемые продукты» под основным контентом.

Предлагайте дополнительный контент, который может быть интересен аудитории, на основе того, что она уже просмотрела. Для этого используйте виджеты со связанным чтением на боковых панелях или в конце статей, создавайте серии статей с логическим продолжением темы.

Разработайте ключевые страницы, которые будут основными точками входа. Оптимизируйте страницы с наиболее популярным или важным контентом. Создайте привлекательные целевые страницы для рекламных кампаний. Анализируйте сайты конкурентов, чтобы понять, какие элементы привлекают пользователей и как можно улучшить собственный сайт. Изучайте структуру, контент и интерактивные элементы конкурентов. Используйте лучшие практики и адаптируйте их под свой сайт. Предложите посетителям общаться и обмениваться опытом на сайте. Добавьте форумы, комментарии или чаты. Организуйте конкурсы и мероприятия для привлечения. Предоставляйте персонализированный контент и рекомендации, исходя из поведения аудитории и интересов. Используйте данные о просмотрах и покупках для создания персонализированных предложений. Внедряйте технологии машинного обучения для улучшения рекомендаций. Используйте инструменты веб-аналитики для измерения вовлеченности и удержания. Отслеживайте показатели, такие как продолжительность сессий, количество просмотренных страниц и возвраты посетителей. Анализируйте данные, чтобы выявить слабые места и улучшать пользовательский опыт.

Как измерить липкость сайта

Для измерения липкости сайта подойдут метрики привлечения пользователей . Вы можете выбрать те, что измеряет система аналитики, или же вывести собственные и работать с ними. Это могут быть:

показатель отказов (Bounce Rate);

средняя продолжительность сессии (Average Session Duration);

количество страниц за сессию (Pages per Session);

количество вернувшихся пользователей (Returning users);

частота посещений (Visit Frequency);

среднее время на странице (Average Time on Page);

коэффициент переходов (Click-Through Rate, CTR).

Используйте инструменты для отслеживания поведения посетителей вашего сайта, к примеру, GA4 или Hotjar.

Примеры липких сайтов, и что делает их таковыми

YouTube. Его основные липкие инструменты:

Персонализированные рекомендации — алгоритм, который предлагает видео на основе просмотров посетителей.

Автовоспроизведение — видео запускаются одно за другим, что удерживает пользователей дольше.

Комментарии и сообщество — люди могут оставлять комментарии и взаимодействовать друг с другом.

Читайте также как оптимизировать ваш YouTube-канал

Facebook. Обеспечивает удержание и возврат пользователей благодаря:

Персонализированной ленте новостей, контента от друзей и страниц, интересующих посетителей. Оповещениям, постоянным обновлениям об активности друзей и страниц.

Группам и событиям. Люди могут присоединяться к группам по интересам и участвовать в событиях, что повышает вовлеченность.

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Amazon, как торговая площадка использует:

Персонализированные рекомендации, предложения товаров на основе предыдущих покупок и просмотров. Отзывы и рейтинги, социальные доказательства, помогающие принимать решение о покупке.

Prime Membership — программа лояльности с бесплатной доставкой и доступом к эксклюзивному контенту.

Узнайте как продвигать товары на Amazon.

У Netflix есть свой липкий арсенал:

Алгоритмы рекомендаций — подбор фильмов и сериалов на основе просмотров. Автоматическое воспроизведение — серии сериалов запускаются одна за другой. Оригинальный контент — эксклюзивные шоу и фильмы, которые нельзя найти на других платформах.

Соцсеть Reddit использует:

Систему рейтингов, голосования за посты и комментарии, что повышает их видимость. Сабреддиты — тематические сообщества, где посетители могут найти контент по своим интересам. Комментарии и дискуссии, возможность обсуждения тем и взаимодействия с другими пользователями.

Основные инструменты Medium:

Персонализированные рекомендации, подбор статей на основе предыдущих чтений и предпочтений посетителя.

Комментарии и реакции, пользователи могут оставлять комментарии и реагировать на статьи, создавая взаимодействие.

Высокое качество контента, платформа для публикации статей от известных авторов и экспертов в различных областях.

Выводы