Здебільшого починаючі «ютубери» роблять класичну помилку ― недооцінюють важливість оптимізації свого каналу. Правильне налаштування SEO дає з легкістю нарощувати популярність відеоконтенту.

Розберу в статті, що таке SEO-оптимізація в контексті YouTube, як працює та як застосувати можливості SEO-оптимізації максимально; як правильно підбирати ключові слова, щоб ваші відео частіше зʼявлялись у результатах пошуку.

Що таке SEO для YouTube, і як воно працює

Ще з далекого 2012 року YouTube почав використовувати нову структуру алгоритмів, яка повністю побудована на інтересах глядачів. Ці алгоритми просувають відео, котрі цікаві більшій кількості людей. Тому, забігаючи наперед, одразу дам відповідь на головне питання всіх початківців, які ж відео знімати.

Створюйте те, що подобається людям. Здається, аж надто тривіально, хоча на практиці зовсім інакше. На початкових етапах розвитку каналам дуже важко потрапити в поле зору YouTube і показати йому, що контент дійсно буде цікавим глядачам.

Часто буває так, що перші 10 тисяч підписників на каналі можуть означати, що канал і досі є в пошуках своєї аудиторії. Але, на мою думку, такий пошук триває приблизно до кількості в пʼять тисяч підписників. Усе, що відбувається до цього ― фактично, є навчанням. Як вашим, так і алгоритмів YouTube, які вчаться розуміти, кому ваше відео показувати. Водночас усі основні помилки авторів полягають саме в слабкій оптимізації каналу й контенту.

Справа в тому, що YouTube використовує ту саму технологію ранжування відео, що й пошуковик Google ― алгоритми машинного навчання. Суть їхньої роботи полягає в наступному:

Алгоритм YouTube аналізує запити, які користувачі вводять у пошукову стрічку. На основі цих даних він знаходить відео на YouTube, в метаданих яких (назвах, описах, тегах) містяться слова цих запитів.

Наприклад, якщо люди часто шукають «купити iPhone 13», алгоритм знаходить всі ролики, де в назві, описі чи тегах є словосполучення «купити iPhone 13». Тому чим більше відповідностей між пошуковим запитом і метаданими відео, тим вище його позиція в результатах пошуку.

Аби ваш канал і відео частіше зʼявлялись у видачі YouTube та одержували більше переглядів, потрібно правильно оптимізувати відео, підбирати ключові слова та використовувати їх під час створення контенту. Список того, як оптимізувати контент, можна продовжувати нескінченно, тому що кожен маленький крок у роботі над каналом і контентом впливає на ті чи інші показники. Проте я сьогодні розкажу саме про SEO-оптимізацію.

Що таке SEO? Пошукова оптимізація ― оптимізація ваших даних під певну систему, у нашому випадку під пошукову систему YouTube. Чим вище в пошуковій видачі ваше відео, тим краще ви його оптимізували, а, отже, воно приведе до вас більше органічного трафіку. А чим більше трафіку, тим більшій кількості людей покаже це відео платформа YouTube. Унаслідок ― YouTube буде «закидати» ваш контент у рекомендовані відео.

Покажу на прикладі відео одного з моїх клієнтів. Введіть в пошуку запит «комплекс вправ від болю в шиї». Ролик випадає другим за цим запитом. Отже, оптимізацію виконано успішно.

Щоб правильно оптимізувати відео, треба зробити:

Підбір ключових слів та пошукових запитів як для конкретного готового відео, так і для створення контент-плану за запитами. Оптимізація відео, тобто складання правильної назви, опису, тегів і відповідного підбору ключових слів. Аналітика та поліпшення результатів. Тобто ви дивитесь, які позиції в пошуковій видачі займають ваші відео, аналізуєте трафік ― чи працює ваша оптимізація, і продумуєте стратегію щодо поліпшення показників.

Як правильно підібрати ключові слова для YouTube?

Одним із основних моментів в оптимізації YouTube-каналу є правильний підбір ключових слів та фраз, або, як їх ще називають ― keywords. Проте насправді один лише підготовчий етап, коли ви вирішуєте завести канал, уже є початком роботи над оптимізацією, адже ви вибираєте нішу й тему свого каналу.

Наприклад, ніша «Нерухомість», тема «Інвестиції на Балі». Це вже можна вважати за начерки вашого SEO для каналу, адже зрозуміло, в якій галузі шукати теми ― інвестиції в нерухомість та огляди на неї.

Від того, наскільки точно ключові слова відображатимуть тематику ваших відео та будуть збігатись із запитами глядачів, залежатиме й успіх просування каналу.

Що робити на цьому етапі:

Подумайте, на яку саме цільову аудиторію буде орієнтований ваш контент. Знання ЦА допоможе суттєво звузити коло інтересів та запитів. Знову ж таки, якщо ви робите канал про нерухомість, можна виокремити кілька напрямів — огляди новобудов та елітної нерухомості, поради з вибору та купівлі квартир, інвестиції в нерухомість, нерухомість за кордоном тощо. Складіть список запитів за цими темами та проаналізуйте їх за популярністю за допомогою спеціальних сервісів на кшталт Google Trends, VidIQ чи Keyword Tool. Це дає змогу відібрати найбільш релевантні для вашої ніші слова та оцінити потенційну конкуренцію з боку інших YouTube-каналів. Доберіть остаточний набір з 10-15 ключових слів і максимально використовуйте їх під час створення назв, описів та тегів до кожного окремого відео.

Чим вужче ви формулюєте запити відео за темами, тим швидше й легше знайдете своїх глядачів на платформі. Тому я завжди рекомендую невеликим каналам-початківцям працювати під вузькі теми, наприклад, якщо ви робите огляд Zeekr 001, вам необхідно пошукати, які питання люди найчастіше задають про цей електрокар.

Так ви зможете скласти список популярних тем для відео, а також час від часу підшукувати і відмічати собі найпопулярніші теми, зважаючи на запити глядачів.

Наступний етап ― оптимізація самого відео, коли вам потрібно грамотно оформити вже готовий контент за допомогою метаданних. Метаданими на YouTube називають всю текстову інформацію про відео: його назву, опис, теги та хештеги.

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Від того, наскільки вдало й точно будуть написані ці поля, залежатиме видимість та популярність вашого контенту. Ось декілька порад:

Назва ― головний фактор ранжування відео в пошуку та залучення глядачів до перегляду. Робіть її максимально точною, використовуйте в ній ключові слова, цікавий гачок або емоцію. Якщо ви пишете спочатку клікбейтну назву, а потім пошуковий запит, то ви вбиваєте відразу двох зайців.

Опис відео ― має бути розгорнутим, містити базові ключові слова та мотивувати глядача перейти на відео. Найважливішу роль в оптимізації опису грають перші 250 символів, тобто перші два-три рядки, які завжди показуються глядачам. Тому немає сенсу гаяти дорогоцінне місце на привітання чи побажання гарного перегляду. Не забувайте і про таймкоди ― позначки, які вставляються в опис відео на YouTube та дають змогу глядачеві переходити до певного моменту у відео. Хештеги ― мають бути повʼязаними з темою відео, адже вони допомагають одержати додатковий органічний охват серед зацікавленої аудиторії. Теги до відео ― це певні слова чи короткі фрази, які допомагають алгоритму зрозуміти тему ролика. Вони також пояснюють YouTube, якій аудиторії і за якими запитами видавати ваше відео.

Плейлисти на YouTube також можуть видаватися в пошуковій видачі за вашим запитом. Вони оптимізуються точно так само, як і відео на каналі.

Після того, як ви повністю оформили свої відео, настав час збирати плоди ваших трудів, а саме ― подивитись аналітику та поліпшити результати за необхідності. Аналітика, крім очевидного інструменту, який покаже вам ефективність вашої роботи, також є джерелом ідей для відео.

Тривалість часу перегляду ― явний сигнал, подобається чи ні вашим глядачам конкретне відео. А вже завдяки роботі з усіма іншими інструментами аналітики можна точно сказати, що саме подобається: тема, подача чи дуже грамотна оптимізація, яка спрацювала для абсолютно звичайної теми відео. Проте памʼятайте, що саме залучення та утримання глядачів ― найголовніший сигнал для YouTube, щоби показувати ваше відео більшій кількості глядачів. Тому завжди краще робити ролики коротшими, але цікавішими, бо так ваше утримання виграватиме.

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А чи можна отримати ще більше переглядів?

SEO-оптимізація ― чудова можливість отримати стабільний органічний прихід переглядів з пошуку та рекомендацій YouTube. Однак існують і додаткові методи, які допоможуть прискорити зростання аудиторії вашого каналу, і це:

залучення глядачів із зовнішніх ресурсів . Не соромтесь залишати посилання на нові відео у своїх соцмережах, розсилати їх друзям, просити профільні спільноти поділитися відео з підписниками;

. Не соромтесь залишати посилання на нові відео у своїх соцмережах, розсилати їх друзям, просити профільні спільноти поділитися відео з підписниками; реакції на тренди та хайп . Створюйте відео на актуальні теми, які зараз активно обговорюються цільовою аудиторією;

. Створюйте відео на актуальні теми, які зараз активно обговорюються цільовою аудиторією; інтеграція з іншими платформами ― IGTV, TikTok, Stories. Публікуйте туди превʼю з основного YouTube відео і залучайте перегляди на повну версію.

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Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.