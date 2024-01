Використання AI в SEO: як зберегти час і гроші

Використання ШІ дає безліч можливостей фахівцям диджитал-маркетингу. Але чи все зводиться до гігантів індустрії: ChatGPT і Bing Chat? У цій статті я розповім: у яких аспектах штучний інтелект може допомогти SEO-фахівцю, які є конкуренти ChatGPT та для яких завдань їх можна використовувати. А ще відкрию завісу генерації картинок за запитом.

Які завдання вже вирішує штучний інтелект у SEO?

ШІ активно використовується в SEO, заощаджуючи час фахівців і гроші бізнесу. У чому саме його варто використовувати?

Написання оригінальних текстів

Якщо у проєкту немає бюджету на написання текстів для аутріча, блогу, сторінок категорій і товарів сайту, можна використовувати текстові генератори. Наприклад, ChatGPT.

З мінусів — перенасичення згенерованого тексту «водою» і дивними мовленнєвими зворотами. Усе-таки доведеться витратити час, щоб відредагувати такий матеріал перед публікацією. Також не варто забувати, що текстові редактори теж можуть робити помилки, а в українській мові, наприклад, неабияк наповнювати текст русизмами.

Написання метатегів

Складно сказати, що ChatGPT дасть вам ідеальні метатеги з нуля, навіть якщо в запиті прописувати ключові слова і максимальну кількість символів — друге найчастіше система проігнорує. Але використання AI допоможе надихнутися і придумати метатеги, що по-справжньому привертають увагу, а також розв’яже проблему з їхнім перекладом іншими мовами.

Швидкий переклад тексту

З ШІ ви отримаєте швидкий результат. Особливо, коли йдеться про великі обсяги або про переклад рідкісними мовами.

Перевірка тексту

Якщо потрібно перевірити текст на орфографічні, елементарні пунктуаційні або інші види помилок, також можна скористатися AI. Ще можна попросити відредагувати текст з погляду стилістичних особливостей, наприклад, запросити переписати текст в офіційному стилі.

Пошук тем для статей

Штучний інтелект допомагає знайти нові теми для аутрічу або статей у блог. Якщо пропало натхнення — завжди можна звернутися до додаткових ресурсів. З мінусів — працює для evergreen тем, але зазвичай погано генерує тексти на «гарячі теми», адже текстові моделі часто мають обмежений доступ до глобальної мережі та до останніх новин.

Генерація технічних елементів

Використання AI в SEO допомагає у вирішенні повсякденних проблем, як-от: підбір регулярних виразів, елементарних скриптів, мікророзмітки, елементів коду (прописування регіональності сайту, наприклад). Але завжди варто перевіряти згенеровані елементи окремо, перш ніж завантажувати їх у код сайту.

Створення заголовків, що чіпляють

Виділений заголовок допомагає привернути увагу відвідувачів до вашого контенту. Але як бути, коли на думку не спадає щось таке, що запам’ятається? AI допоможе вам зловити натхнення і запропонує парочку варіантів заголовків. З мінусів — рано чи пізно шаблон заголовків буде повторюватися.

Пошук синонімів для ключових слів

Якщо ви шукаєте можливості для максимального розширення семантики, попросіть AI допомогти з пошуком синонімів і варіацій для ключових слів.

Це не весь список можливостей AI для оптимізації сайту, адже існує безліч окремих програм, які можуть допомогти в більш специфічних завданнях: транскрибування аудіо- та відеозаписів, генерації картинок та інфографіки.

Штучний інтелект для SEO: як вибрати

AI і текстові генератори для широкого використання це не тільки Della і ChatGPT, а й безліч інших програм у розробці. Пропоную звернути увагу на деякі з них.

Grammarly AI

Багато хто знайомий з Grammarly, програмою, створеною компанією-єдинорогом з українським корінням. Вона допомагає редагувати текст англійською мовою і виправляти пунктуаційні, синтаксичні та орфографічні помилки. Але набагато менше користувачів знають, що вже доступна бета-версія штучного інтелекту GrammarlyGO. Вона пропонує різноманітний функціонал з генерації текстів і заголовків англійською мовою. Бета-версія GrammarlyGO доступна як у безкоштовній, так і в преміум-версії програми.

Які є налаштування у Grammarly AI

У меню налаштувань GrammarlyGO є кілька пунктів, які можна вибрати для кастомізації тексту:

Формальність тексту — розмовний, нейтральний. Тон тексту — можна вибрати до трьох пунктів із переліку: приємний (personable), упевнений (confident), прямий (direct), емпатичний (empathetic), кумедний (witty), такий, що чіпляє (engaging). Професія — продакт-дизайнер, інженер, HR-фахівець, фахівець у сфері маркетингу, власник або керівник бізнесу, IT-фахівець, фахівець із продажу, дизайнер, бізнесмен, фахівець у сфері права, письменник, студент, медичний персонал, рекрутер, CEO, інше. Діалект мови — британська англійська, американська англійська, канадська англійська та індійська англійська.

Хоча загальний функціонал GrammarlyGO доступний усім користувачам, існують важливі відмінності між кількістю запитів в платному та безкоштовному тарифах. У платній версії є 1000 запитів, які можна використати за 26 днів, тоді як для безкоштовної версії — 100 запитів за 30 днів.

Види запитів GrammarlyGO

Згідно з блогом Grammarly, існує три види запитів, які може обробляти їхній штучний інтелект:

1. Кастомізований запит — тут враховуються всі запити, які можуть стати в пригоді під час написання текстів. Офіційний блог рекомендує використовувати такий шаблон:

Write a [composition type] for [audience] that [purpose]. Зробіть його [tone] and [length].

Тобто слід визначити аудиторію, привід для написання тексту, його тон, вид і довжину. Це допоможе отримати в результаті текст, який чітко відповідатиме вашим побажанням.

2. Запропонований запит — коли можна скористатися пропозиціями GrammarlyGO, які знаходяться в блоці «Ідея для тебе».

Після того, як ви натиснули на варіанти ідей, додаток пропонує згенерувати тему.

GrammarlyGO пропонує розмаїття ситуацій, під які може стати в пригоді згенерований ним текст. Для SEO-фахівців найбільш корисні функції для блогу:

згенерувати ідеї для поста в блог (generate ideas for a blog post);

запропонувати корисні поради (offer helpful tips and advice);

написати маркетингову пропозицію (write a marketing proposal);

розповісти історію (tell a story).

Для спілкування з клієнтами та вебмайстрами буде зручно використовувати такі запити:

написати звіт про прогрес проєкту (write a project progress report);

відповісти на скаргу клієнта (respond to a customer complaint);

написати захоплюючий лист-представлення (write an engaging introductory email);

лист-відповідь на запит клієнта (follow up on a customer request);

написати новину про проєкт (provide a project update);

запропонувати вирішити питання (offer to resolve an issue);

написати вибачення (write an apology).

Ось приклад інформації, яка знадобиться для написання звіту про прогрес проєкту:

Ці функції допоможуть вам заощадити час і сили на написання листів і текстів. Також будуть корисною підмогою, якщо ви не впевнені у своїх знаннях англійської, але повинні вести бізнес-комунікації з клієнтами.

3. Відповіді на повідомлення. Відправляючи повідомлення на електронний лист, можете натиснути кнопку «Показати сповіщення» — ви отримаєте пропозицію оригінального електронного листа та три підказки для відповіді.

Чи можна кастомізувати результат GrammarlyGO?

Після того, як текст згенерувався, його можна відредагувати залежно від тону або ж перефразувати. Наприклад:

1. Був заданий запит щодо генерації тексту з темою «Як оптимізувати свій сайт».

2. Приклад зміни тексту, якщо обрати додатковим тоном «наполегливий», «переконливий» і «формальний»:

«Переконливий»

«Наполегливий»

«Формальний»

Як можна помітити — різниця є, але вона мінімальна і стосується лише заміни певних слів і виразів на ті, що більше відповідають заданим параметрам. Суттєвої зміни наповнення тексту очікувати від кастомізації тонами не варто.

Чи є різниця між якістю текстів від платної або безкоштовної версії?

Ми провели експеримент між двома версіями, щоб з’ясувати, чи працює штучний інтелект однаково для безоплатної та преміум-версій.

1. В обох версіях обрали такі ідеї та налаштування для генерації контенту: «генерувати ідеї для посту в блог», «нейтральний стиль», «такий, що чіпляє», «кумедний», «продакт-дизайнер», «американська англійська».

2. Було введено «Search Engine Optimisation for E-commerce» у рядок запиту:

3. Отримали такий результат:

«Платна версія»

«Безкоштовна версія»

Можна стверджувати, що великої різниці в згенерованих темах у безкоштовній і преміум-версії немає.

Підсумок

GrammarlyGO може допомогти SEO-фахівцям заощадити час на написання текстів, листів до клієнтів і вебмайстрів, а також у пошуку тем для статей у блог. Різниці між платною і безплатною версією практично немає, є відмінності тільки в кількості допустимих запитів за місяць. А якість згенерованого контенту в обох версіях приблизно однакова.

Serpstat

Збагатила свій функціонал використанням елементів штучного інтелекту і SEO-платформа Serpstat.

Майже всі функції Serpstat AI підтримують 24 мови:

грецький;

англійська;

українська;

шведська;

німецька;

болгарська;

данська;

чеська;

естонська,

іспанська;

фінська;

французька;

угорська;

італійська;

японська;

литовська;

латвійська;

нідерландська;

польська;

румунська;

португальська;

російська;

словацька;

словенська;

турецька;

китайська.

Тепер у програмі можна знайти кілька пропозицій функціоналу за допомогою AI:

генерація Title;

генерація Description;

рерайт текстів;

перевірка граматики та орфографії;

генерація статей;

детекція AI контенту;

YouTube транскрибація;

витяг фраз;

мішок слів;

шаблони фраз;

конструктор статті;

генерація FAQ;

унікальність тексту;

генерація оголошень;

соціальні мережі.

Про унікальність тексту і його перевірку я розповідала в статті про текстову релевантність.

9 можливостей Serpstat AI для SEO

1. Коротка витримка тексту «Description generation»

Інструмент узагальнює доданий текст і генерує опис сторінок сайту.

1 запит = 150 кредитів, внутрішньої валюти Serpstat, для запитів англійською мовою, 1 запит = 450 кредитів для запитів іншими мовами.

Навіщо потрібен інструмент?

Важливо! Інструмент не підходить для створення метатега description, адже він не виділяє ключові слова й описує радше загальні тези тексту, але не його основну суть.

Інструмент використовується для тезового опису тексту, коли потрібно виокремити головні факти та причинно-наслідкові зв’язки. Наприклад, якщо хочете швидко зробити витримку інформації у статті блогу або ж хочете зрозуміти, на які блоки слід розділити текст.

Вижимку можна зберегти у форматі .txt. Максимально за раз можна ввести 1024 символи.

2. Детектор контенту, генерованого AI (AI content detector)

Кожна тисяча символів тексту = 100 кредитів модуля «Інструменти».

Потрібно вставити свій текст нижче і інструмент покаже відсоткову ймовірність того, що він був створений штучним інтелектом (червоний) або людиною (зелений). Може перевірятися до 5000 символів одночасно.

Навіщо потрібен інструмент?

Щоб перевірити, чи був текст написаний людиною або згенерований за допомогою штучного інтелекту.

З реальної практики: деякі платформи для аутріча можуть відмовляється від текстів, написаних ChatGPT. За допомогою цього інструменту можна оцінити загальну якість тексту та його природність.

3. Генерація FAQ

Цей інструмент працює у два етапи: генерує ідеї запитань, а також генерує відповіді на поставлене запитання. Ви можете пропустити перший крок і додати свої власні запитання, щоб створити FAQ для вашого вебсайту.

Кожен запит на генерацію = 100 кредитів модуля «Інструменти».

Варіант 1: Генерація відповідей на зазначені вами запитання.

1. Вам потрібно ввести кілька запитань, які ви хотіли б винести в FAQ (Frequently Asked Question; Часті запитання):

2. Після натискання кнопки «Згенерувати відповіді», ви отримуєте результат генерації, який можна копіювати прямо з програми або зберегти у форматі txt, html або ж у форматі для shema.org, щоб оперативно зробити мікророзмітку вашого FAQ.

Варіант 2: Завантажте кілька ключових слів (до 200 символів), які допоможуть підібрати тематику і питання для FAQ. Варто пам’ятати, що питання будуть підніматися з бази даних Serpstat, тому вони не завжди можуть точно відповідати інтенту запиту.

Наприклад, при введенні ключового слова SEO можливі запитання включатимуть імена корейських поп-виконавців, тому що їх теж звуть Seo.

Після генерації запитань слід натиснути на генерацію відповідей — інші пункти збігатимуться з попереднім варіантом.

Навіщо потрібен інструмент?

Щоб швидко створити FAQ і мікророзмітку до них. Це може використовуватися як для блогу, так і для сторінок категорій.

4. Генерація статті (Article Generation)

Додайте текст, який передає сенс майбутньої статті, а інструмент сконструює статтю з готовою структурою. У середньому текст складатиметься з 4100 знаків із пробілами. Вартість: 1 запит = 1000 кредитів для запитів англійською мовою, 1 запит = 1500 кредитів для інших мов.

Слід ввести у вказане поле назву майбутньої статті:

Після чого менше ніж за хвилину буде згенеровано текст зі списками і підзаголовками Н1-Н2.

Навіщо потрібен інструмент?

Щоб швидко створити статтю для аутрічу, блогу чи сторінок категорій/товарів. Але слід враховувати, що все одно варто приділити час редагуванню та вичитуванню тексту.

5. Генерація Title

На відміну від інших функцій Serpstat AI, заголовок можна генерувати тільки англійською мовою.

Інтерфейс складається з меню історії запитів, поля для введення тексту (можна вводити до 1000 символів) і результату генерації.

Одна генерація коштує 150 кредитів, але поки що час генерації одного заголовка досить довгий — від 5 хвилин.

Навіщо потрібен інструмент?

Щоб створити заголовок для статті, якщо немає натхнення придумувати його власноруч. Для метатегів використання цього функціоналу поки що сумнівне, оскільки він не підкреслює ключові слова.

6. Мішок слів (Bag of words)

«Мішок слів» генерує таблицю з ключовими словами, які найчастіше зустрічаються в доданому тексті. Він підраховує слова в тексті та повертає список із даними про частоту повторень. Вартість: 1 запит = 100 кредитів модуля.

Можна власноруч ввести текст або додати з URL.Також можна вибрати показ слів, які згадувались один раз. У підсумку буде представлена така таблиця з повторюваністю слів:

Важливо: крім англійської, сервіс працює й іншими мовами. Але варто розуміти, що він не розрізняє допоміжні частини слова (наприклад, från, på, det, у шведській), тож вважатиме їх за окремі слова.

Навіщо потрібен інструмент?

Щоб підібрати ключові та LSI-слова для написання вашого матеріалу, спираючись на показники тексту конкурентів.

LSI-слова (latent semantic indexing — латентно-семантичне індексування) — це слова, які задають тематику, за винятком ключових фраз. Прочитавши список цих слів, одразу стає зрозуміло, про що текст, хоча жодного ключа в списку немає.

7. Транскрибація YouTube

Отримайте розшифровку відео YouTube за допомогою цього інструменту. Таким чином, ви зможете конвертувати відеоконтент у чернетку статті. Вартість: 1 запит = 100 кредитів модуля.

Необхідно додати в поле посилання на YouTube відео.

На транскрибацію відео тривалістю 11 хвилин у програми пішло менше хвилини, що досить оперативно. Як і в усіх програм такого типу, штучний інтелект поки що не навчився розставляти коми чи крапки, але загалом можна отримати адекватну чернетку текстового контенту.

Навіщо потрібен інструмент?

Існує багато причин, нащо може знадобиться транскрибація відео з YouTube. З основних факторів це:

додавання субтитрів до відео;

виділення основних тез для опису відео або ж статті, заснованої на відео;

швидке отримання потрібної інформації замість того, щоб дивитися довге відео;

для перекладу вмісту відео іншими мовами.

8. Шаблони ключових слів

Інструмент «Шаблони ключових слів» знаходить комбінації ключових слів, які зустрічаються найчастіше в доданому списку ключових слів. Він показує їхню частоту і приклади слів, які можна замінити в шаблоні.

Для використання функції потрібно вводити кожне ключове слово в новому рядку. Програма може обробляти до 10 тисяч ключових слів одночасно. На момент вересня 2023 року інструмент має безкоштовний доступ.

У результаті можна отримати шаблони ключових слів, які також можна зберегти у форматі .csv.

Навіщо потрібен інструмент?

Для отримання всіх можливих варіантів поглибленої семантики, а також для прописування скриптів для генерації зв’язки ключових слів.

9. Перефразування

Інструмент перефразування переписує доданий текст, зберігаючи його первісний зміст. Перефразуйте текст для сайту, щоб уникнути плагіату і перевірити рівень унікальності. Розглядатимуться тільки перші 750 символів.

Вартість: 1 запит = 500 кредитів для запитів англійською мовою, 1 запит = 750 кредитів для інших мов.

Після введення тексту в поле, можна отримати результат перефразування з різницею в понад 90%.

Навіщо потрібен інструмент?

Для підвищення унікальності тексту.

Як отримати доступ до функціоналу Serpstat AI?

Для використання Serpstat AI потрібно увійти до свого акаунта і зробити наступні кроки:

1. Натиснути на свій аватар у верхньому кутку праворуч, після чого вибрати «Account management».

2. Після цього потрібно скопіювати свій API токен.

3. Повернувшись до сторінки з функціоналом, який вас зацікавив, введіть свій токен у потрібне поле.

4. Перевірити кількість лімітів, що залишилися для функціоналу «AI для контенту», можна у вкладці «Інструменти» (Tools).





Тепер ви можете насолоджуватися функціоналом Serpstat AI для своєї роботи.

Підсумок

Serpstat AI має багатий функціонал, який допоможе розв’язувати регулярні SEO-завдання: від генерації статей 24-ма мовами до детального опрацювання семантики і транскрибації YouTube відео.

Які є AI для картинок?

Крім тексту, ШІ може допомагати при підборі картинок для ваших сайтів і аутріча. Є безліч платних і безкоштовних програм на будь-який смак. Детальніше розповім про три з них.

Програма для розфарбовування картинок із чорно-білого в колір. Без вотермарки. Є безкоштовний і платний тариф, у платному тарифі можна зберігати картинку в HD. Одноразова купівля зображення в HD якості коштує 2 долари, 75 картинок — 49 доларів.

Програма може бути корисною для тих, хто хоче додати трохи індивідуальності в картинки зі стоків. А також для тих, хто бажає тримати всі зображення на сайті в одному стилі.

Image Creator — це продукт, що допомагає користувачам створювати зображення штучного інтелекту за допомогою DALL-E. Наразі Image Creator підтримує запити лише англійською мовою.

Найкраще це працює, коли ви вмієте детально описувати. Проявіть творчий підхід і додайте деталі: прикметники, локації та навіть художні стилі, такі як «цифрове мистецтво» і «фотореалістичний».

Порада: щоб навчитися писати якісні запити, рекомендую спочатку навести курсором миші на зображення в розділі «Explore ideas». Вони показуватимуть, який запит дав таке зображення.

Так ви краще зрозумієте, як сформулювати свій запит.

Щодня дається 100 монеток-booster для прискорення роботи програми. Якщо вони вичерпаються, генерування займе більше часу.

Можна спробувати згенерувати малюнок, використовуючи кнопку «Здивуй мене» («Surprise me»), яка іноді може видавати дуже милі картинки, що запам’ятовуються:

Порада: не просіть штучний інтелект генерувати картинку з людьми, оскільки він, найімовірніше, створить щось моторошне, з викривленими в жахливих посмішках обличчями.

Також не рекомендується вписувати назву, оскільки ваші побажання щодо додавання слів до картинки будуть, скоріше, проігноровані.

Ця програма підійде для завдань в SEO, які передбачають використання зображень. Наприклад, якщо ви хочете знайти картинку на свій сайт або ж для тексту на аутріч. Але взагалі можливості Image Creator from Microsoft Bing дуже різноманітні — від генерації логотипів до аватарок у соціальних мережах, все залежить від вашого інтенту.

Ще одна програма, яка допоможе вам у генерації картинок для сайту. Генерація понад 2 зображень на день і їх збереження — платні. Безлімітна генерація коштує 5 доларів на місяць, разом із понад 4000 безкоштовними збереженнями і довічним архівом згенерованих вами картинок. Fy! Studio працює за таким самим принципом, як Image Creator from Microsoft Bing — слід описати те, що ви хочете побачити на зображенні, у полі та натиснути на кнопку.

Особливістю цієї програми є зручніший вибір стилів — різноманітні варіанти, щоб ви чітко уявляли, що можете очікувати від обраних вами налаштувань.

Ще в цьому сервісі є можливість генерувати картинки 18+, що неможливо в Image Creator from Microsoft Bing.

Також можна додавати свої фотографії, щоб AI міг їх відтворити в іншому стилі. Як у випадку із попереднім сайтом, спроби зробити щось із фотографіями людей можуть вас розчарувати:

Відкидаючи проблеми зі сприйняттям людей штучним інтелектом, варто зауважити, що Fy! Studio чудово підійде, якщо ви хочете знайти гарну картинку на свій сайт або ж для тексту на аутріч.

Легальність використання картинок ШІ

Існує безліч програм, які допомагають генерувати красиві та якісні картинки (зрозуміло, якщо це не малюнки людей). Але варто пам’ятати, що закони про авторське право і зображення, створені штучним інтелектом, все ще розвиваються і різняться залежно від країни і юрисдикції. Однак загалом користувачам рекомендується позначати зображення, створені ШІ, відповідним чином, щоб уникнути плутанини або неправильної атрибуції.

Також будь-які зображення, створені за допомогою текстового запиту до поточних генеративних моделей штучного інтелекту, не можуть бути захищені авторським правом у США. Так стверджує Бюро авторських прав США (USCO), яке прирівняло такі підказки до того, що покупець вказує художнику. «Люди вказують, що має відобразитися, але саме машина визначає, як інструкції користувачів реалізуються на виході», — пише USCO в новому керівництві. Тому авторські права на такі картинки на вашому сайті ви вимагати теж не можете.

Загалом поки що картинками, згенерованими ШІ, можна вільно користуватися, але варто стежити за останніми новинами в цій індустрії.

Висновок

Сьогодні безліч завдань SEO-фахівців, особливо для Junior, можуть прискориться у виконанні за рахунок використання AI. Наприклад: написання технічних завдань для копірайтерів, створення метатегів, наповнення блогу сайту новими статтями та оперативні переклади контенту різними мовами. Уже існують і продовжують розроблятися AI та текстові генератори для широкого використання, серед них:

Grammarly АІ — функціональний як у платній, так і в безкоштовній версії. Ресурс допомагає SEO-фахівцям у написанні текстів, листів до клієнтів і вебмайстрів, а також у пошуку тем для статей у блог;

Serpstat AI так само допомагає в роботі з текстами, зокрема генерує FAQ, статті та транскрибацію YouTube.

Штучний інтелект також допомагає в підборі картинок для сайтів та аутріча.

Тож використання такого помічника як штучний інтелект уже стає повсякденною рутиною в роботі SEO-фахівців.

Як ми бачимо, вибір AI не обмежується тільки ChatGPT і Bing Chat, які встигли зарекомендувати себе гігантами сфери.