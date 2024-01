Использование AI в SEO: как сохранить время и деньги

Использование ИИ дает множество возможностей специалистам диджитал-маркетинга. Но все ли сводится к гигантам индустрии: ChatGPT и Bing Chat? В этой статье я расскажу: в каких аспектах искусственный интеллект может помочь SEO-специалисту, какие есть конкуренты ChatGPT, для каких заданий их можно использовать. А ещё приоткрою завесу генерации картинок по запросу.

Какие задачи уже решает искусственный интеллект в SEO?

ИИ активно используется в SEO, экономя время специалистов и деньги бизнеса. В чем именно его стоит использовать?

Написания оригинальных текстов

Если у проекта нет денег на написание текстов для аутрича, блога, страниц категорий и товаров сайта, можно использовать текстовые генераторы. Например, ChatGPT. Это особенно актуально для стартапов или проектов с ограниченным бюджетом. Из минусов можно назвать перенасыщение сгенерированного текста «водой» и странными речевым оборотами — все-таки придется потратить свое время, чтобы отредактировать такой материал перед публикацией. Также не стоит забывать, что текстовые редакторы тоже могут делать ошибки, а в украинском языке, например, изрядно наполнять текст русизмами.

Написание мета-тегов

Сложно сказать, что ChatGPT даст вам идеальные мета-теги с нуля, даже если в запросе прописывать ключевые слова и максимальное количество символов — второе чаще всего система проигнорирует. Но использование AI поможет вдохновится и придумать по-настоящему цепляющие глаз мета-теги, а также решит проблему с их переводом на другие языки.





Быстрый перевод текста

С ИИ вы получите быстрый результат. Особенно, когда речь идет о больших объемах или о переводе на редкие языки.

Проверка текста

Если нужно проверить текст на орфографические, элементарные пунктуационные или другие виды ошибок, также можно воспользоваться AI. Еще можно попросить отредактировать текст с точки зрения стилистических особенностей, например, запросить переписать текст в официальном стиле.

Поиск тем для статей

Искусственный интеллект помогает найти новые темы для аутрича или статей в блог. Если пропало вдохновение — всегда можно обратится к дополнительным ресурсам. Из минусов — работает для «evergreen» тем, но обычно плохо генерирует тексты на «горячие темы», так как у текстовых моделей часто ограничен доступ к глобальной сети и к последним новостям.

Генерация технических элементов

Использование AI в SEO помогает в решении повседневных проблем, таких как: подбор регулярных выражений, элементарных скриптов, микроразметки, элементов кода (прописывание региональности сайта, например). Но всегда стоит проверять сгенерированные элементы отдельно, прежде чем загружать их в код сайта.

Создание цепляющих заголовков

Как известно, выделяющийся заголовок помогает привлечь посетителей к вашему контенту, но что делать, если на ум не приходит что-то остроумное и запоминающиеся? AI с радостью поможет вам словить вдохновение и предложит парочку вариантов заголовков. Из минусов — рано или поздно шаблон заголовков будет повторятся.

Поиск синонимов для ключевых слов

Если вы ищете возможности для максимального расширения семантики, можно попросить AI помочь с поиском синонимов и вариаций для ключевых слов.

Это не весь список возможностей AI для оптимизации сайта, ведь существует множество отдельных программ, которые могут помочь при более специфических заданиях: транскрибирование аудио- и видеозаписей, генерации картинок и инфографики, выжимка текста.

Искусственный интеллект для SEO: как выбрать?

AI и текстовые генераторы для широкого использования это не только Della и ChatGPT, но и множество других программ в разработке. Предлагаю обратить внимание на некоторые из них.

Grammarly AI

Много кто знаком с Grammarly, программой, созданной компанией-единорогом с украинскими корнями. Она помогает редактировать текст на английском языке и исправлять пунктуационные, синтаксические и орфографические ошибки. Но намного меньше пользователей знают, что уже доступна бета-версия искусственного интеллекта GrammarlyGO, которая предлагает разнообразный функционал по генерации текстов и заголовков на английском языке. Бета-версия GrammarlyGO доступна как в бесплатной, так и в премиум версии программы.

Какие есть настройки у Grammarly AI

В меню настроек GrammarlyGO есть несколько пунктов, которые можно выбрать для кастомизации текста:

1. Формальность текста — разговорный, нейтральный, формальный.

2. Тон текста — можно выбрать до трех пунктов из перечня: приятный (personable), уверенный (confident), прямой (direct), эмпатичный (empathetic), забавный (witty), цепляющий (engaging).

3. Профессия — продакт-дизайнер, инженер, HR-специалист, специалист в области маркетинга, владелец или управляющий бизнеса, IT-специалист, специалист по продажам, дизайнер, бизнесмен, специалист в области права, писатель, студент, медицинский персонал, рекрутер, CEO, другое.

4. Диалект языка — британский английский, американский английский, канадский английский и индийский английский.

Хотя общий функционал GrammarlyGO доступен всем пользователям, существуют важные отличия между количеством запросов, предоставляемыми в платном и бесплатном тарифах. В платной версии есть возможность использовать 1000 запросов, которые можно использовать за 26 дней, тогда как для бесплатной версии — 100 запросов за 30 дней.

Виды запросов GrammarlyGO

Согласно блогу Grammarly, существует три вида запросов, которые может обрабатывать их искусственный интеллект:

Кастомизированный запрос — здесь учитываются все запросы, которые могут пригодится во время написания текстов. Официальный блог рекомендует использовать такой шаблон:

Write a [composition type] for [audience] that [purpose]. Make it [tone] and [length].

То есть следует определить аудиторию, предлог для написания текста, его тон, вид и длину. Это поможет получить в результате текст, который будет четко соответствовать вашим пожеланиям.

Предложенный запрос — когда можно воспользоваться предложениями GrammarlyGO, которые находятся в блоке «Идея для тебя».

После того, как вы нажали на варианты идей, приложение предлагает сгенерировать тему.

GrammarlyGO предлагает разнообразие ситуаций, под которые может пригодится сгенерированный им текст. Для SEO-специалистов наиболее полезны функции для блога:

сгенерировать идеи для поста в блог (generate ideas for a blog post);

предложить полезные советы (offer helpful tips and advice);

написать маркетинговое предложение (write a marketing proposal);

рассказать историю (tell a story).

Для общения с клиентами и веб-мастерами будет удобно использовать следующие запросы:

написать отчет про прогресс проекта (write a project progress report);

ответить на жалобу клиента (respond to a customer complaint);

написать захватывающее письмо-представление (write an engaging introductory email);

письмо-ответ на запрос клиента (follow up on a customer request);

написать новость о проекте (provide a project update);

предложить решить вопрос (offer to resolve an issue);

написать извинение (write an apology).

Вот пример информации, которая понадобится для написания отчета про прогресс проекта:

Эти функции помогут вам сэкономить время и силы на написание писем и текстов, а также будут полезным подспорьем, если вы не уверены в своих знаниях английского, но должны вести бизнес-коммуникации с клиентами.

Ответы на сообщение. Отправляя сообщения на электронный лист, вы можете нажать кнопку «Показать уведомления» — вы получите предложение оригинального электронного листа и три подсказки для ответа.

Можно ли кастомизировать результат GrammarlyGO?

После того, как текст был сгенерировал, его можно отредактировать в зависимости от тона или же перефразировать. Например:

1. Был задан запрос по генерации текста с темой «Как оптимизировать свой сайт».

2. Пример изменения текста, если выбрать дополнительным тоном «настойчивый», «убеждающий» и «формальный»:

«Убеждающий»

«Настойчивый»

«Формальный»

Как можно заметить — разница есть, но она достаточно минимальна и касается только замены определенных слов и выражений на более соответствующие заданным параметрам. Существенного изменения наполнения текста ожидать от кастомизации текста тонами не стоит.

Есть ли разница между качеством текстов от платной или бесплатной версии?

Мы провели эксперимент между двумя версиями, чтобы выяснить, работает ли искусственный интеллект одинаково для бесплатной и премиум версий.

1. В обоих версиях были выбраны такие идеи и настройки для генерации контента: «генерировать идеи для поста в блог», «нейтральный стиль», «цепляющий», «забавный», «продакт дизайнер», «американский английский».

2. Было введено «Search Engine Optimisation for E-commerce» в строку запроса:

3. Получили такой результат:

«Платная версия»

«Бесплатная версия»

Можно утверждать, что большой разницы в сгенерированных темах в бесплатной и премиум версии нет.

Итог

GrammarlyGO может помочь SEO-специалистам сэкономить время на написание текстов, писем к клиентам и вебмастерам, а также в поиске тем для статей в блог. Разницы между платной и бесплатной версией практически нет, есть отличия только в количестве допустимых запросов за месяц. А качество сгенерированного контента в обоих версиях приблизительно одинаково.

Serpstat

Обогатила свой функционал использованием элементов искусственного интеллекта и SEO-платформа Serpstat.

Почти все функции Serpstat AI поддерживают 24 языка:

греческий;

английский;

украинский;

шведский;

немецкий;

болгарский;

датский;

чешский;

эстонский,

испанский;

финский;

французский;

венгерский;

итальянский;

японский;

литовский;

латвийский;

нидерландский;

польский;

румынский;

португальский;

русский;

словацкий;

словенский;

турецкий;

китайский.

Теперь в программе можно найти несколько предложений функционала с помощью AI:

генерация Title;

генерация Description;

рерайт текстов;

проверка грамматики и орфографии;

генерация статей;

детекция AI контента;

YouTube транскрибация;

извлечение фраз;

мешок слов;

шаблоны фраз;

конструктор статьи;

генерация FAQ;

уникальность текста;

генерация объявлений;

социальные сети.

Про уникальность текста и его проверку я рассказывала в статье про текстовую релевантность.

9 возможностей Serpstat AI для SEO

Короткая выжимка текста «Description generation»

Инструмент обобщает добавленный текст и генерирует описание страниц сайта.

1 запрос = 150 кредитов, внутренней валюты Serpstat, для запросов на английском языке, 1 запрос = 450 кредитов для запросов на других языках.

Зачем нужен инструмент?

Важно! Инструмент не подходит для создания мета-тега description, ведь он не выделяет ключевые слова и описывает скорее общие тезисы текста, но не его основную суть.

Инструмент используется для тезисного описания текста, когда нужно выделить главные факты и причинно-следственные связи. Например, если хотите быстро сделать выжимку информации в статье блога или же хотите понять, на какие блоки информации следует разделить текст.

Выжимку можно сохранить в формате .txt. Максимально за раз можно ввести 1024 символов.

Детектор контента, генерированного AI (AI content detector)

Каждая тысяча символов текста = 100 кредитов модуля «Инструменты».

Нужно вставить свой текст ниже, и инструмент покажет процентную вероятность того, что он был создан искусственным интеллектом (красный) или человеком (зеленый). Может проверяться до 5000 символов одновременно.

Зачем нужен инструмент?

Чтобы проверить был ли текст написан человеком или сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Из реальной практики: некоторые площадки для аутрича могут отказывается от текстов, написанных ChatGPT. С помощью этого инструмента можно оценить общее качество текста и его естественность.

Генерация FAQ

Этот инструмент работает в два этапа: генерирует идеи вопросов, а также генерирует ответы на заданный вопрос. Вы можете пропустить первый шаг и добавить свои собственные вопросы, чтобы создать FAQ для вашего веб-сайта.

Каждый запрос на генерацию = 100 кредитов модуля Инструменты.

Вариант 1: Генерация ответов на указанные вами вопросы

1. Вам нужно ввести несколько вопросов, которые вы хотели бы вынести в FAQ (Frequently Asked Question, Часто задаваемые вопросы):

2. После нажатия кнопки «Сгенерировать ответы», вы получаете результат генерации, который можно копировать прямо из программы или сохранить в формате txt, html или же формате для shema.org, чтобы оперативно сделать микроразметку вашего FAQ.

Вариант 2: Загрузите несколько ключевых слов (до 200 символов), которые помогут подобрать тематику и вопросы для FAQ. Стоит помнить, что вопросы будут подниматься из базы данных Serpstat, поэтому они не всегда могут точно отвечать интенту запроса.

Например, при введении ключевого слова SEO возможные вопросы будут включать имена корейских поп-исполнителей, потому что их тоже зовут Seo.

После генерации вопросов следует нажать на генерацию ответов — остальные пункты будут совпадать с предыдущим вариантом.

Зачем нужен инструмент?

Чтобы быстро создать FAQ и микроразметку к ним. Это может использоваться как для блога, так и для страниц категорий.

Генерация статьи (Article Generation)

Добавьте текст, передающий смысл будущей статьи, а инструмент сконструирует статью с готовой структурой. В среднем текст будет состоять из 4100 знаков с пробелами. Стоимость: 1 запрос = 1000 кредитов для запросов на английском языке, 1 запрос = 1500 кредитов для других языков.

Следует ввести в указанное поле название будущей статьи:

После чего меньше чем за минуту будет сгенерирован текст со списками и подзаголовками Н1-Н2.

Зачем нужен инструмент?

Чтобы быстро создать статью для аутрича, блога или страниц категорий/товаров. Но следует учитывать, что все равно стоит уделить время редактированию и вычитке текста.

Генерация Title

В отличии от других функций Serpstat AI, заголовок можно генерировать только на английском языке.

Интерфейс состоит из меню истории запросов, поля для введения текста (можно вводить до 1000 символов) и результата генерации.

Одна генерация стоит 150 кредитов, но пока что время генерации одного заголовка достаточно длинное — от 5 минут.

Зачем нужен инструмент?

Чтобы создать заголовок для статьи, если нет вдохновения придумывать его собственноручно. Для мета-тегов использование этого функционала пока что сомнительно, так как он не подчеркивает ключевые слова.

Мешок слов (Bag of words)

«Мешок слов» генерирует таблицу с наиболее часто встречающимися ключевыми словами в добавленном тексте. Он подсчитывает слова в тексте и возвращает список с данными о частоте повторений. Стоимость: 1 запрос = 100 кредитов модуля.

Можно собственноручно ввести текст или добавить из URL . Также можно выбрать показ слов, которые были упомянуты единожды. В итоге будет представлена такая таблица с повторяемостью слов:

Важно: кроме английского, сервис работает и на других языках, но стоит понимать, что он не различает вспомогательные части слова (например, från, på, det, в шведском), поэтому будет считать их за отдельные слова.

Зачем нужен инструмент?

Чтобы подобрать ключевые и LSI-слова для написания вашего материала, опираясь на показатели текста конкурентов.

LSI-слова (latent semantic indexing — латентно-семантическое индексирование) — это слова, задающие тематику, за исключением ключевых фраз. Прочитав список этих слов, сразу становится понятно, о чем текст, хотя ни одного ключа в списке нет.

Транскрибация YouTube

Получите расшифровку видео YouTube с помощью этого инструмента. Таким образом, вы сможете конвертировать видеоконтент в черновик статьи. Стоимость: 1 запрос = 100 кредитов модуля.

Следует добавить в поле ссылку на YouTube видео.

На транскрибацию видео длительностью 11 минут у программы ушло меньше 1 минуты времени, что довольно оперативно. Как и у всех программ такого рода, искусственный интеллект пока не научился расставлять запятые или точки, но в общем можно получить адекватный черновик текстового контента.

Зачем нужен инструмент?

Существует много причин, зачем может понадобится транскрибация видео из YouTube. Из основных факторов это:

добавление субтитров к видео;

выделение основных тезисов для описания видео или же статьи, основанной на видео;

быстрое получение нужной информации вместо того, чтобы смотреть долгое видео;

для перевода содержимого видео на другие языки.

Шаблоны ключевых слов

Инструмент «Шаблоны ключевых слов» находит комбинации ключевых слов, встречающихся чаще всего в добавленном списке ключевых слов. Он показывает их частоту и примеры слов, которые можно заменить в шаблоне. Список шаблонов не содержит ключевые слова, встречающиеся менее 2 раз.

Для использования функции нужно вводить каждое ключевое слово в новой строке. Программа может обрабатывать до 10 тысяч ключевых слов одновременно. На момент сентября 2023 года инструмент имеет бесплатный доступ.

В результате можно получить шаблоны ключевых слов, которые также можно сохранить в формате .csv.

Зачем нужен инструмент?

Для получения всех возможных вариантов углубленной семантики, а также для прописывания скриптов для генерации связки ключевых слов.

Перефразирование

Инструмент перефразирования переписывает добавленный текст, сохраняя его первоначальный смысл. Перефразируйте текст для сайта, чтобы избежать плагиата и проверить уровень уникальности. Будут рассмотрены только первые 750 символов.

Стоимость: 1 запрос = 500 кредитов для запросов на английском языке, 1 запрос = 750 кредитов для других языков.

После введения текста в поле, можно получить результат перефразирования с разницей в более 90%.

Зачем нужен инструмент?

Для повышения уникальности текста.

Как получить доступ к функционалу Serpstat AI?

Для использования Serpstat AI нужно войти в свой аккаунт и следовать таким шагам:

Нажать на свой аватар в верхнем углу справа, после чего выбрать «Account management».

2. После этого нужно скопировать свой API токен.

3. Вернувшись к страничке с функционалом, который вас заинтересовал, введите свой токен в нужное поле.

4. Проверить количество оставшихся лимитов для функционала «AI для контента» можно во вкладке «Инструменты« (Tools).



Теперь вы можете наслаждаться функционалом Serpstat AI для своей работы.

Итог

Serpstat AI имеет богатый функционал, который поможет решать регулярные SEO задания: от генерации статей на 24 языках до детальной проработки семантики и транскрибации YouTube видео.

Какие есть AI для картинок?

Кроме текста, ИИ может помогать при подборе картинок для ваших сайтов и аутрича. Есть множество платных и бесплатных программ на любой вкус. Подробнее расскажу о трех из них.

Программа для раскрашивания картинок из черно-белого в цвет. Без вотермарки. Есть бесплатный и платный тариф, в платном тарифе можно сохранять картинку в HD. Единоразовая покупка изображения в HD качестве стоит 2 доллара, 75 картинок — 49 долларов.

Программа может быть полезна тем, кто хочет добавить немного индивидуальности в картинки со стоков, а также желающим держать все изображения на сайте в одном стиле.

Image Creator — это продукт, помогающий пользователям создавать изображения искусственного интеллекта с помощью DALL·E. В настоящее время Image Creator поддерживает запросы только на английском языке.

Лучше всего это работает, когда вы очень описательны. Проявите творческий подход и добавьте детали: прилагательные, локации и даже художественные стили, такие как «цифровое искусство» и «фотореалистичный».

Совет: чтобы научиться писать качественные запросы, рекомендую сначала навести курсором мыши на изображения в разделе «Explore ideas». Они будут показывать, какой запрос дал такое изображение.

Так вы лучше поймете, как сформулировать свой запрос.

Каждый день дается 100 монеток-booster для ускорения работы программы. Если они исчерпаются, генерирование займет больше времени.

Можно попробовать сгенерировать рисунок, используя кнопку «Удиви меня» («Surprise me»), которая иногда может даже выдавать очень милые запоминающиеся картинки:

Совет: Не просите искусственный интеллект генерировать картинку с людьми, так как он, скорее всего, создаст что-то жуткое, с искривленными в ужасающих ухмылках лицами.

Также не рекомендуется вписывать название, так как ваши пожелания по добавлению слов к картинке будут скорее всего проигнорированы.

Эта программа подойдет для заданий в SEO, которые подразумевают использование изображений. Например, если вы хотите найти красивую картинку на свой сайт или же для текста на аутрич. Но вообще возможности Image Creator from Microsoft Bing очень разнообразны — от генерации логотипов до аватарок в социальных сетях, все зависит от вашего интента.

Ещё одна программа, которая поможет вам в генерации картинок для сайта. Генерация более 2 изображений в день и их сохранение — платные. Безлимитная генерация стоит 5 долларов в месяц, вместе с более 4000 бесплатными сохранениями и пожизненным архивом сгенерированных вами картинок. Fy! Studio работает по такому же принципу, как Image Creator from Microsoft Bing — следует описать то, что вы хотите увидеть на картинке, в поле и нажать на кнопку.

Особенностью этой программы является более удобный выбор стилей — разнообразные варианты, чтобы вы четко представляли, что можете ожидать от выбранных вами настроек.

Ещё в этом сервисе есть возможность генерировать картинки 18+, что невозможно в Image Creator from Microsoft Bing.

Также можно добавлять свои фотографии, чтобы AI мог их воспроизвести в другом стиле. Как в случае и с предыдущим сайтом, попытки сделать что-то с фотографиями людей могут вас разочаровать:

Отбрасывая проблемы с восприятием людей искусственным интеллектом, стоит заметить, что Fy! Studio отлично подойдет, если вы хотите найти красивую картинку на свой сайт или же для текста на аутрич.

Легальность использования картинок ИИ

Существует множество программ, которые помогают генерировать красивые и качественные картинки (если это не рисунки людей, разумеется). Но стоит помнить, что законы об авторском праве и изображениях, созданных искусственным интеллектом, все еще развиваются и различаются в зависимости от страны и юрисдикции. Однако в целом пользователям рекомендуется помечать изображения, созданные ИИ, соответствующим образом, чтобы избежать путаницы или неправильной атрибуции.

Также любые изображения, созданные с помощью текстового запроса к текущим генеративным моделям искусственного интеллекта, не могут быть защищены авторским правом в США. Так утверждает Бюро авторских прав США (USCO), которое приравняло такие подсказки к тому, что покупатель дает указания художнику. «Люди определяют, что должно отобразиться, но именно машина определяет, как инструкции пользователей реализуются на выходе», — пишет USCO в новом руководстве. Поэтому авторские права на такие картинки на вашем сайте вы потребовать тоже не можете.

В целом пока что картинками, сгенерированными ИИ, можно свободно пользоваться, но стоит следовать за последними новостями в этой индустрии.

Вывод

Сегодня множество заданий SEO-специалистов, особенно для Junior, могут ускорится в выполнении за счет использования AI. Например: написание технических заданий для копирайтеров, создание бросающихся в глаза мета-тегов, наполнения блога сайта новыми статьями и оперативные переводы контента на разные языки. Уже существуют и продолжают разрабатываться AI и текстовые генераторы для широкого использования, среди них:

Grammarly AІ - функционален как в платной, так и в бесплатной версии. Ресурс помогает SEO-специалистам в написании текстов, писем к клиентам и вебмастерам, а также в поиске тем для статей в блог.

Serpstat AI так же помогает в работе с текстами, в частности генерирует FAQ, статьи и транскрибацию YouTube.

Искусственный интеллект также помогает в подборе картинок для сайтов и аутрича.

Поэтому использование такого помощника как искусственный интеллект уже становится повседневной рутиной в работе SEO-специалистов.

Как мы видим, выбор AI не ограничивается только ChatGPT и Bing Chat, которые успели зарекомендовать себя гигантами сферы.