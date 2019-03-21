Текстовая релевантность: как проверить и исправить. Инструкция для новичков

Текст — главный инструмент коммуникации между бизнесом и покупателем в мире digital, самый простой и одновременно самый сложный путь общения. Он встречается в разных формах: надписи на кнопках, рекламные слоганы на баннерах, призывы к действиям, статьи на листингах, статьи на блоге.

Есть два традиционных варианта использования этого мощного инструмента:

1. «Чтобы было»

Грубо говоря, «захламить» сайт словами, надеясь, что пользователь сам разберется... Да и вообще, кто эти тексты читает? Как правило, копирайтеры выбираются по одному критерию: самая низкая стоимость за 1000 символов, а что он напишет — без разницы, лишь бы уникальность была 100%.

2. Качественный текстовый контент

Встречается крайне редко, я бы сказала, практически никогда. Но если встречается — дает отличные результаты. Давайте разбираться, что такое хороший текст для сайта и каким он должен быть.

Подготовка технического задания

Написание текста начинается с создания технического задания с параметрами будущего текста:

ключевые слова — слова или словосочетания, задают вектор написания текста. Они описывают, о чем будет будущий текст;

объем текста — как правило, заказчик дает диапазон символов, но идеальный объем текста — это полный ответ на вопрос пользователя;

тезисы — краткие основные посылы текста, будущие подзаголовки;

уникальность — процентный показатель отличия текста от существующих в интернете. Стремится к 100%;

плотность ключевых слов — частота использования ключевых слов в тексте. Очень скользкий показатель, варьируется от текста к тексту.

Параметры текста подобрали, техническое задание составили, передали копирайтеру и он написал текст. Теперь нужно его проверить. Давайте рассмотрим, как это делать.

Шаг 1. Проверка тезисного плана

Берем готовый текст, читаем и сопоставляем с тезисами технического задания. Универсального рецепта по проверке не существует, но в тексте должен быть четкий «ответ» на тезис.

Например, даны тезисы:

Что такое пасхальный декор? Виды пасхального декора. Как подготовить дом к Пасхе? Топ 3 идей для пасхального декора.

После прочтения вы должны узнать о каждом из тезисов. Если этого не случилось, дописывайте текст и добавлять информацию.

Шаг 2. Проверка уникальности

Уникальность — процентный показатель отличия текста от существующих в интернете.

Есть много программ для проверки уникальности текста. Чаще всего каждый текст проверяется отдельно — мы копируем готовый текст, вставляем в интерфейс программы и получаем показатель.

Существуют ситуации, когда на эти действия уйдет слишком много времени, например, нужно проверить весь сайт и определить страницы с неуникальным контентом или на проверке 1000 текстов и проверять каждый отдельно не представляется возможным. В таких ситуациях помогает «пакетная проверка уникальности» — загружаются все тексты оптом и автоматически проверяются. Рассмотрим самые популярные программы проверки уникальности.

Одна из самых популярных программ по проверке уникальности текста.

Плюсы: удобный интерфейс, быстрая работа, глубокая проверка текста, можно добавить домены для исключения, гибкие параметры настройки. удобный интерфейс, быстрая работа, глубокая проверка текста, можно добавить домены для исключения, гибкие параметры настройки. Недостатки: нужно устанавливать на ПК.

Скачиваем программу с официального сайта. Выбираем нужную версию операционной системы.

Устанавливаем тип проверки «Написать текст в программе».

При первом запуске программы нужно выставить настройки. Для этого заходим в пункт «Настройки» — «Настройки проверки».

Вставляем список прокси, если мы хотим их использовать при проверке.

Прокси — это IP-адрес, посредник между вами и целевым сервером.

Настраиваем «Соединение» и «Поиск»:

размер шингла — количество слов, по которым будут искаться совпадения. Здесь не учитываются знаки препинания и стоп-слова. Оптимально 4 слова;

прерывать при совпадении более % — останавливает проверку, если найдено совпадение текста на %. Можно установить 30%, чтобы не тратить время на лишнюю проверку заведомо неуникального текста;

ограничение на размер страниц — лучше установить на максимум. Все зависит от того, какие тексты планируете проверять;

тайм-аут — задержка в секундах между запросами. Если не используете прокси, не нужно выставлять менее 3 секунд;

ограничение на размер бинарных файлов — лучше установить на максимум;

учитывать совпадения от % — минимальный процент совпадения с источником, который учитывать при проверке. Устанавливаем 0.5%;

поисковая фраза — размер фразы в поиске. Ставим 4.

Если используете сервисы антикапчи — для них есть поля ниже. Все, настройка завершена. Сохраняем настройки:

в окно программы вставляем наш текст для проверки;

отмечаем нужные поисковые системы, они отображаются значками на нижней панели;

в Advego есть 2 вида проверки: быстрая и полная. Быстрая поверхностно проверяет текст, а полная даст более исчерпывающие результаты, тщательно проверит текст на копипаст или рерайт. Выбираем «Полная проверка». Ждем результат на вкладке «Результат проверки»;

Результат, как видите, точный:

Онлайн-сервис, часто используется специалистами.

Плюсы: простой, быстрый, есть доступ онлайн, можно добавить страницы на постоянный мониторинг уникальности. простой, быстрый, есть доступ онлайн, можно добавить страницы на постоянный мониторинг уникальности. Недостатки: бесплатно можно проверить текст длиной до 10000 символов или 3 проверки в день, API платный.

Заходим на сайт Content-Watch, вставляем текст и жмем «Проверить».

Если нужно проверить текст на сайте, нужно добавить домен в ячейку «Игнорировать сайт».

Ждем результат. Готово.

ETXT — программа для проверки уникальности

Еще одна отличная программа для проверки уникальности. Можно использовать наравне с предыдущими.

Плюсы: простой, быстрый, есть доступ онлайн, можно проверять картинки, есть пакетная проверка. простой, быстрый, есть доступ онлайн, можно проверять картинки, есть пакетная проверка. Недостатки: нужно устанавливать.

Скачиваем программу, устанавливаем ее и задаем настройки.

Выставляем настройки аналогичные Advego Plagiatus.

Вставляем текст и выбираем метод проверки уникальности. Тут их несколько: стандартная, экпресс, глубокая и на рейрайт. Выбираем нужный тип.

Вот такие результаты получили:

Пакетная проверка в ETXT

Есть ситуации, когда нужно проверить уникальность большего количества фрагментов сразу. Например, агентство прислало на проверку 50 текстов и, чтобы не тратить время даром, можно провести пакетную проверку и отсеять часть на доработку:

Скачиваем ETXT и выставляем настройки, как описано выше. Выбираем «Пакетная проверка» на панели инструментов. Задаем настройки: директорию, откуда будут браться тексты, и две директории для сохранения проверенных текстов по заданному условию. Выбираем тип проверки и наслаждаемся процессом.

Шаг 3. Проверка использования ключевых слов в тексте

На этапе создания технического задания специалист подбирает ключевые слова и фразы для копирайтера. В зависимости от назначения текста требования к использованию ключей варьируются.

Чтобы быстро проверить ключевые слова в тексте можно использовать одну из программ:

Заходим на ресурс, вставляем в форму готовый текст и нажимаем на кнопку «Проверить».

Практически мгновенно получаем статистику использования фраз в тексте с такими общими показателями:

Важно обратить внимание на показатели:

«Семантическое ядро текста» — таблица показывает частоту использования всех слов в тексте, включая фразы. Оптимально ориентироваться на 3-3,5% (для ключевой фразы и/или слова). Естественно, если вы пишите текст о лодках, ключ «лодка» будет встречаться в тексте чаще всех остальных слов;

«Вода» — примерное процентное количество слов без смысловой нагрузки. Если «воды» относительно много (более 70%) — тщательнее перечитайте текст. Сам показатель очень условный и ориентироваться на какой-либо числовой порог не стоит;

«Классическая тошнота» — коэффициент, показывающий заспамленность текста самым повторяющимся словом. Нужно обращать внимание, но ориентироваться на числовой порог не нужно;

«Академическая тошнота» — показатель характеризует «естественность текста». Если в статье много различных повторов слов —показатель академической тошноты будет большим;

Таблица «Слова» показывает частоту отдельных слов из текста (здесь фраз не будет). Используется аналогично «Семантическому ядру»; Блок «Стоп-слова» показывает статистику использования в тексте слов без самостоятельного значения (предлоги, например).

Семантический анализ текста онлайн — инструмент от istio.com

Заходим на ресурс, вставляем текст в поле и жмем кнопку «Анализ».

Результаты анализа показывают частоту использования ключевых слов в тексте. Общие показатели текста: количество символов, количество слов, водность, тошнота.

Значение параметров здесь немного отличается от Advego, но смысл тот же. Подробнее можно почитать на официальной странице справки сервиса.

Все показатели частотности ключевых фраз очень приблизительны — на них можно ориентироваться при беглом первичном анализе текста, но вывод о качестве текста может сделать только специалист после вычитки.

Использование ключей в тексте также можно проверить ручным методом через функцию «Поиск» любого текстового редактора.

Самый важный показатель качества при проверке текста на вхождение ключевых фраз (или слов) — его читабельность. Если в процессе вычитки текста, чтобы понять текст, вам пришлось перечитать фразу несколько раз — предложение нужно переписывать. Главное, помнить, что текст пишется для читателя.

Шаг 4. LSI-копирайтинг. Проверка использования LSI

LSI-копирайтинг ( latent semantic indexing — латентно-семантическое индексирование) — это слова, задающие тематику, за исключением ключевых фраз. Прочитав список этих слов, сразу становится понятно, о чем текст, хотя ни одного ключа в списке нет.

Например, в поиске вбивается слово «плита». Плита — слишком неоднозначный ключ, если рассматривать только его, но, подключив LSI «кухонная, газовая, конфорки, электрическая, техника, доставка», становится понятно, что речь идет о кухонной плите, а не, к примеру, о бетонной.

Существует несколько популярных бесплатных методов для подбора LSI-ключей.

Поисковые подсказки и рекомендации поисковиков

Их можно собирать непосредственно из выдачи.

А можно использовать автоматические сервисы, например, Serpstat.

Сервис бесплатный, но нужна регистрация.

Загружаем список ключевых слов, выбираем регион (не всегда это важно, например, в Москве и Киеве термин «кухонная плита» означает одно и тоже), глубину проверки и жмем «Найди мне подсветки».

Результаты показывают самые частые слова в сниппетах. Убираем мусор и используем в нашем тексте.

Этот сервис выдает не просто список слов, а автоматическое техническое задание на написание текста. Его лучше использовать в качестве вспомогательного инструмента.

Выбираем поисковую систему и регион. Вводим ключ или ключевые фразы и жмем «Показать». Результаты чистим и убираем мусорные.

Шаг 5. Вычитка текста

Самый важный этап проверки текста. При вычитке обязательно нужно внимательно и вдумчиво перечитывать текст. Если вы несколько раз перечитываете фразы или предложения, — смело переписывайте их заново или выбрасывайте.

Всегда нужно учитывать целевую аудиторию сайта. Например, текст написанный для молодых мамочек и для мужчин-рокеров будет иметь абсолютно разную стилистическую окраску.

Плотность ключевых слов, соответствие тематике, водность и тошнота — все эти показатели не дают точную оценку, в отличие от вычитки.

Главное правило на этом этапе — текст должен легко восприниматься, фразы не должны «резать слух» и статья должна быть интересной.

Вывод

Проверка текстов — процесс творческий и для него не существует шаблонов и универсальных правил. Проверяйте основные параметры, но обязательно руководствуйтесь здравым смыслом.

Основные этапы проверки текстов:

Проверка тезисного плана — после вычитки текста, все тезисы должны быть освещены в статье. Проверка уникальности — не тратьте время на неуникальный контент, пользы от него все равно не будет. Проверка ключевых слов — ключи должны использоваться в тексте, но без фанатизма. LSI — если пишите текст для своего читателя, используете их даже без списка от сеошника.

Если вы используете другие варианты проверки, делитесь ими в комментариях. Всем хороших читабельных текстов, недорого цена в Киеве и Украине с доставкой.