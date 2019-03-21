Текст — главный инструмент коммуникации между бизнесом и покупателем в мире digital, самый простой и одновременно самый сложный путь общения. Он встречается в разных формах: надписи на кнопках, рекламные слоганы на баннерах, призывы к действиям, статьи на листингах, статьи на блоге.
Есть два традиционных варианта использования этого мощного инструмента:
1. «Чтобы было»
Грубо говоря, «захламить» сайт словами, надеясь, что пользователь сам разберется... Да и вообще, кто эти тексты читает? Как правило, копирайтеры выбираются по одному критерию: самая низкая стоимость за 1000 символов, а что он напишет — без разницы, лишь бы уникальность была 100%.
2. Качественный текстовый контент
Встречается крайне редко, я бы сказала, практически никогда. Но если встречается — дает отличные результаты. Давайте разбираться, что такое хороший текст для сайта и каким он должен быть.
Подготовка технического задания
Написание текста начинается с создания технического задания с параметрами будущего текста:
- ключевые слова — слова или словосочетания, задают вектор написания текста. Они описывают, о чем будет будущий текст;
- объем текста — как правило, заказчик дает диапазон символов, но идеальный объем текста — это полный ответ на вопрос пользователя;
- тезисы — краткие основные посылы текста, будущие подзаголовки;
- уникальность — процентный показатель отличия текста от существующих в интернете. Стремится к 100%;
- плотность ключевых слов — частота использования ключевых слов в тексте. Очень скользкий показатель, варьируется от текста к тексту.
Параметры текста подобрали, техническое задание составили, передали копирайтеру и он написал текст. Теперь нужно его проверить. Давайте рассмотрим, как это делать.
Шаг 1. Проверка тезисного плана
Берем готовый текст, читаем и сопоставляем с тезисами технического задания. Универсального рецепта по проверке не существует, но в тексте должен быть четкий «ответ» на тезис.
Например, даны тезисы:
- Что такое пасхальный декор?
- Виды пасхального декора.
- Как подготовить дом к Пасхе?
- Топ 3 идей для пасхального декора.
После прочтения вы должны узнать о каждом из тезисов. Если этого не случилось, дописывайте текст и добавлять информацию.
Шаг 2. Проверка уникальности
Есть много программ для проверки уникальности текста. Чаще всего каждый текст проверяется отдельно — мы копируем готовый текст, вставляем в интерфейс программы и получаем показатель.
Существуют ситуации, когда на эти действия уйдет слишком много времени, например, нужно проверить весь сайт и определить страницы с неуникальным контентом или на проверке 1000 текстов и проверять каждый отдельно не представляется возможным. В таких ситуациях помогает «пакетная проверка уникальности» — загружаются все тексты оптом и автоматически проверяются. Рассмотрим самые популярные программы проверки уникальности.
Advego Plagiatus
Одна из самых популярных программ по проверке уникальности текста.
Недостатки: нужно устанавливать на ПК.
Скачиваем программу с официального сайта. Выбираем нужную версию операционной системы.
Устанавливаем тип проверки «Написать текст в программе».
При первом запуске программы нужно выставить настройки. Для этого заходим в пункт «Настройки» — «Настройки проверки».
Вставляем список прокси, если мы хотим их использовать при проверке.
Настраиваем «Соединение» и «Поиск»:
- размер шингла — количество слов, по которым будут искаться совпадения. Здесь не учитываются знаки препинания и стоп-слова. Оптимально 4 слова;
- прерывать при совпадении более % — останавливает проверку, если найдено совпадение текста на %. Можно установить 30%, чтобы не тратить время на лишнюю проверку заведомо неуникального текста;
- ограничение на размер страниц — лучше установить на максимум. Все зависит от того, какие тексты планируете проверять;
- тайм-аут — задержка в секундах между запросами. Если не используете прокси, не нужно выставлять менее 3 секунд;
- ограничение на размер бинарных файлов — лучше установить на максимум;
- учитывать совпадения от % — минимальный процент совпадения с источником, который учитывать при проверке. Устанавливаем 0.5%;
- поисковая фраза — размер фразы в поиске. Ставим 4.
Если используете сервисы антикапчи — для них есть поля ниже. Все, настройка завершена. Сохраняем настройки:
- в окно программы вставляем наш текст для проверки;
- отмечаем нужные поисковые системы, они отображаются значками на нижней панели;
- в Advego есть 2 вида проверки: быстрая и полная. Быстрая поверхностно проверяет текст, а полная даст более исчерпывающие результаты, тщательно проверит текст на копипаст или рерайт. Выбираем «Полная проверка». Ждем результат на вкладке «Результат проверки»;
Результат, как видите, точный:
Content-Watch
Онлайн-сервис, часто используется специалистами.
Недостатки: бесплатно можно проверить текст длиной до 10000 символов или 3 проверки в день, API платный.
Заходим на сайт Content-Watch, вставляем текст и жмем «Проверить».
Если нужно проверить текст на сайте, нужно добавить домен в ячейку «Игнорировать сайт».
Ждем результат. Готово.
ETXT — программа для проверки уникальности
Еще одна отличная программа для проверки уникальности. Можно использовать наравне с предыдущими.
Недостатки: нужно устанавливать.
Скачиваем программу, устанавливаем ее и задаем настройки.
Выставляем настройки аналогичные Advego Plagiatus.
Вставляем текст и выбираем метод проверки уникальности. Тут их несколько: стандартная, экпресс, глубокая и на рейрайт. Выбираем нужный тип.
Вот такие результаты получили:
Пакетная проверка в ETXT
Есть ситуации, когда нужно проверить уникальность большего количества фрагментов сразу. Например, агентство прислало на проверку 50 текстов и, чтобы не тратить время даром, можно провести пакетную проверку и отсеять часть на доработку:
- Скачиваем ETXT и выставляем настройки, как описано выше.
- Выбираем «Пакетная проверка» на панели инструментов. Задаем настройки: директорию, откуда будут браться тексты, и две директории для сохранения проверенных текстов по заданному условию. Выбираем тип проверки и наслаждаемся процессом.
Шаг 3. Проверка использования ключевых слов в тексте
На этапе создания технического задания специалист подбирает ключевые слова и фразы для копирайтера. В зависимости от назначения текста требования к использованию ключей варьируются.
Чтобы быстро проверить ключевые слова в тексте можно использовать одну из программ:
«Семантический анализ текста» — онлайн-инструмент от Advego.
Заходим на ресурс, вставляем в форму готовый текст и нажимаем на кнопку «Проверить».
Практически мгновенно получаем статистику использования фраз в тексте с такими общими показателями:
Важно обратить внимание на показатели:
- «Семантическое ядро текста» — таблица показывает частоту использования всех слов в тексте, включая фразы. Оптимально ориентироваться на 3-3,5% (для ключевой фразы и/или слова). Естественно, если вы пишите текст о лодках, ключ «лодка» будет встречаться в тексте чаще всех остальных слов;
- «Вода» — примерное процентное количество слов без смысловой нагрузки. Если «воды» относительно много (более 70%) — тщательнее перечитайте текст. Сам показатель очень условный и ориентироваться на какой-либо числовой порог не стоит;
- «Классическая тошнота» — коэффициент, показывающий заспамленность текста самым повторяющимся словом. Нужно обращать внимание, но ориентироваться на числовой порог не нужно;
- «Академическая тошнота» — показатель характеризует «естественность текста». Если в статье много различных повторов слов —показатель академической тошноты будет большим;
Таблица «Слова» показывает частоту отдельных слов из текста (здесь фраз не будет). Используется аналогично «Семантическому ядру»;Блок «Стоп-слова» показывает статистику использования в тексте слов без самостоятельного значения (предлоги, например).
Семантический анализ текста онлайн — инструмент от istio.com
Заходим на ресурс, вставляем текст в поле и жмем кнопку «Анализ».
Результаты анализа показывают частоту использования ключевых слов в тексте. Общие показатели текста: количество символов, количество слов, водность, тошнота.
Значение параметров здесь немного отличается от Advego, но смысл тот же. Подробнее можно почитать на официальной странице справки сервиса.
Использование ключей в тексте также можно проверить ручным методом через функцию «Поиск» любого текстового редактора.
Самый важный показатель качества при проверке текста на вхождение ключевых фраз (или слов) — его читабельность. Если в процессе вычитки текста, чтобы понять текст, вам пришлось перечитать фразу несколько раз — предложение нужно переписывать. Главное, помнить, что текст пишется для читателя.
Шаг 4. LSI-копирайтинг. Проверка использования LSI
LSI-копирайтинг ( latent semantic indexing — латентно-семантическое индексирование) — это слова, задающие тематику, за исключением ключевых фраз. Прочитав список этих слов, сразу становится понятно, о чем текст, хотя ни одного ключа в списке нет.
Например, в поиске вбивается слово «плита». Плита — слишком неоднозначный ключ, если рассматривать только его, но, подключив LSI «кухонная, газовая, конфорки, электрическая, техника, доставка», становится понятно, что речь идет о кухонной плите, а не, к примеру, о бетонной.
Существует несколько популярных бесплатных методов для подбора LSI-ключей.
Поисковые подсказки и рекомендации поисковиков
Их можно собирать непосредственно из выдачи.
А можно использовать автоматические сервисы, например, Serpstat.
Парсинг подсветок из Инструментов Арсенкина
Сервис бесплатный, но нужна регистрация.
Загружаем список ключевых слов, выбираем регион (не всегда это важно, например, в Москве и Киеве термин «кухонная плита» означает одно и тоже), глубину проверки и жмем «Найди мне подсветки».
Результаты показывают самые частые слова в сниппетах. Убираем мусор и используем в нашем тексте.
SEO-анализ текста от Megaindex
Этот сервис выдает не просто список слов, а автоматическое техническое задание на написание текста. Его лучше использовать в качестве вспомогательного инструмента.
- Выбираем поисковую систему и регион.
- Вводим ключ или ключевые фразы и жмем «Показать».
- Результаты чистим и убираем мусорные.
Шаг 5. Вычитка текста
Самый важный этап проверки текста. При вычитке обязательно нужно внимательно и вдумчиво перечитывать текст. Если вы несколько раз перечитываете фразы или предложения, — смело переписывайте их заново или выбрасывайте.
Всегда нужно учитывать целевую аудиторию сайта. Например, текст написанный для молодых мамочек и для мужчин-рокеров будет иметь абсолютно разную стилистическую окраску.
Плотность ключевых слов, соответствие тематике, водность и тошнота — все эти показатели не дают точную оценку, в отличие от вычитки.
Главное правило на этом этапе — текст должен легко восприниматься, фразы не должны «резать слух» и статья должна быть интересной.
Вывод
Проверка текстов — процесс творческий и для него не существует шаблонов и универсальных правил. Проверяйте основные параметры, но обязательно руководствуйтесь здравым смыслом.
Основные этапы проверки текстов:
- Проверка тезисного плана — после вычитки текста, все тезисы должны быть освещены в статье.
- Проверка уникальности — не тратьте время на неуникальный контент, пользы от него все равно не будет.
- Проверка ключевых слов — ключи должны использоваться в тексте, но без фанатизма.
- LSI — если пишите текст для своего читателя, используете их даже без списка от сеошника.
Если вы используете другие варианты проверки, делитесь ими в комментариях. Всем хороших читабельных текстов, недорого цена в Киеве и Украине с доставкой.
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