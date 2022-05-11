Какова длина идеального текста для Интернета?

Как человеческий мозг обрабатывает информацию?

Человеческий мозг распознает буквы как маленькие изображения, которые еще предстоит соединить в слова, предложения и т. д. Средний пользователь Интернета теряет интерес к тексту примерно через 7 минут. За это время он может прочитать около 1500 слов.

Исследования показывают, что способ передачи контента влияет на количество запоминаемой информации. Предполагается, что мы запоминаем только 1/10 информации из прочитанного текста. Мы намного лучше обрабатываем информацию, представленную графически, например, в инфографике. До 90% данных остается в кратковременной памяти, и они не исчезают так быстро — через 3 дня мы все еще можем вспомнить до 63% информации, содержащейся в инфографике.

Если в печатных книгах формы представления контента ограничены, при написании для Интернета вы должны убедиться, что контент представлен в привлекательном виде. Фото, инфографика и видео дополняют, а иногда даже расширяют то, что описано в статье.

Мультимедийный характер текста также увеличивает его маркетинговую ценность. Согласно исследованию, добавление только видеоматериалов делает статью в три раза ценнее для построения ссылок, чем сами слова. Это значение удваивается, если помимо видео вы разнообразите контент графикой и маркированными списками.

Шаблоны чтения на мониторах

В настоящее время широко распространено мнение о том, что мы сканируем, а не читаем контент на мониторах.

Краткие заголовки, короткие абзацы, четкие буквы и наиболее важные части текста, выделенные жирным шрифтом, — вот секрет самых читаемых статей.

Также важна ширина столбца (в одной строке должно быть не более десятка слов) и абзаца, состоящего примерно из пяти строк.

Nielsen Norman Group, одна из самых известных и признанных UX консалтинговых компаний в мире, представляет несколько моделей чтения цифрового контента:

1. F-шаблон. Предполагает, что если в тексте или его частях отсутствуют заголовки и списки, пользователь лишь ненадолго сканирует контент. Обратите внимание, что форма буквы F соответствует направлению чтения слева направо. В случае содержания, например, в арабском языке, буква F перевернута.

F-шаблон или F-паттерн чтения



2. Шаблон «Пятнистый узор». Название шаблона пошло от того, как тепловая карта рисует точки отслеживания взгляда во время исследования. Фиксация зрения на определенных словах может быть результатом, например, жирного текста, ссылок или другого стиля. Сосредоточение внимания на пятнистом шаблоне также можно увидеть там, где пользователь ожидает определенного контента, побуждающего к действию, например, в электронном магазине при нажатии кнопки «Перейти в корзину».

Пример фиксации зрения на определенных словах



3. Шаблон «Слоеный пирог». Тепловая карта показывает, что зрение фокусируется в первую очередь на заголовках и подзаголовках. Это может означать, что пользователь вообще не читает текст между заголовками.

4. Шаблон приверженности указывает на лояльность пользователя компании. Текст читается от корки до корки. Пользователь мотивирован читать каждое слово, потому что он знает и ценит бренд или человека, опубликовавшего статью. Он убежден, что имеет дело с ценным текстом.

Есть ли идеальный текст для Интернета?

Как видите, дополнение написанного слова графикой и видео, а также оформление статьи по шаблонам для чтения на разных устройствах — вопросы не менее важные, чем соответствующая длина текста для Интернета.

С точки зрения SEO, подходящая длина текста составляет не менее 900 слов. Более короткие статьи менее эффективны для построения ссылок. Идеальное количество слов находится впределах 1800–3000. Тексты такой длины до 15 раз эффективнее текстов менее 600 слов. В свою очередь, подсказки от YOAST SEO, популярного плагина WordPress, который помогает оптимизировать ваш блог для поисковых систем, указывают на идеальную длину от 300 до 1000 слов.

То, как пользователи Интернета ищут информацию, влияет на то, какие тексты считаются лучшими. Прошли те времена, когда в поисковые системы вводили фразы из 2 или 3 слов. Сегодня слов может быть даже вдвое больше, а фраза точно описывает то, что ищет интернет-пользователь. В ответ на такой длинный запрос Google отображает контент длиной до 2000 слов.

Удивительно, но многие блогеры, такие как разработчик маркетинговой аналитики Нил Патель, рекомендуют вам не сокращать содержание, если оно естественно длинное и представляет собой интересную и всеобъемлющую тему. Его советы также применимы к продвижению постов в социальных сетях. Основываясь на собственном опыте, он утверждает, что длинные сообщения в блоге, содержащие более 1500 слов, продвигаемые в Facebook и Twitter, вызвали примерно на 1/3 больше реакции, чем короткие.

Длина текста — выберите идеальную

В контент-маркетинге хороший текст — это текст, который:

уникален;

оптимизирован для поисковых систем;

отвечает на вопросы пользователей и раскрывает тему.

В результате читатель будет доволен, что нашел время прочитать контент, ответивший на все его вопросы. Кроме того, он с удовольствием поделится им в социальных сетях.

Однако существует ли заданная длина текста, которая сделает его легко читаемым и понравится Google? Ответ может быть только один: нет! Золотого рецепта идеального текста не существует. При написании вы должны учитывать свою аудиторию и тип контента, который создаете. Более того, место, где публикуется контент. Например, Twitter может накладывать ограничения на количество символов.

Также следите за содержанием ваших прямых конкурентов. Введите фразу, на которой вы хотите основать свою экспертную статью или сообщение в блоге в Google. Контент, занимающий самые высокие позиции в результатах поиска, награждается алгоритмами Google и легко читается пользователями. Какой из этого вывод?

Их длину можно считать идеальной. Возьмите среднее значение и предположите, что ваш текст должен быть примерно на такое же количество символов.

Общие выводы свидетельствуют о том, что: