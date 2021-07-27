20 полезных инструментов для актуального SEO-копирайтинга

Освоить SEO-оптимизацию непросто, особенно если вы только начинаете работать с контентом. К счастью, сегодня существует множество онлайн SEO-инструментов, которые помогут разобраться в поисковой оптимизации даже новичку. Редакция «Контентим» рассказывает о 20 самых полезных инструментах для создания материалов, попадающих в топ выдачи.

Зачем нужны SEO-инструменты?

Основная их задача — избавлять вас от ручного подбора ключевых слов и анализа данных. С помощью инструментов вы сможете увидеть, что действительно работает, а какие части вашей стратегии могут выиграть от корректировки. SEO-инструменты также готовят сравнительные отчеты и позволяют оценивать эффективность представления в поиске по странам, регионам или языкам.

Дальше — лучше. Если вы управляете несколькими веб-сайтами, SEO-инструменты помогут оценить эффективность каждого. Вместо того чтобы анализировать бесконечные таблицы с данными вручную, можно сэкономить часы усилий и генерировать точные отчеты одним кликом мыши. Давайте посмотрим, какие инструменты помогут вам наладить работу с SEO-копирайтингом.

Ahrefs — один из наиболее рекомендуемых SEO-инструментов. Самая классная его фишка — функция «Аудит сайта». Инструмент показывает, какие части вашего сайта нужно доработать для лучшего ранжирования в поисковых системах.

Ahrefs поможет в отслеживании обратных ссылок конкурентов, чтобы использовать их в качестве отправной точки для подготовки гостевых публикаций. Его также применяют для поиска цитируемого контента в вашей нише, проверки и исправления неработающих ссылок и обзора эффективных страниц (так вы сможете увидеть, какая информация привлекает посетителей).

Google Search Console — программа, доступная бесплатно всем, у кого есть сайт. Отслеживает и предоставляет отчеты о присутствии ресурса в выдаче Google. Search Console покажет, как поисковик и его пользователи воспринимают ваш ресурс, и позволит оптимизировать его для улучшения показателей.

SEMRush — настоящий фаворит в SEO-сообществе. Он позволяет оценить рейтинг сайта и найти новые возможности для ранжирования. Одна из самых популярных функций здесь — анализ DomainVsDomain, который сравнит ваш сайт с конкурентами.

Если вы ищете аналитические отчеты, которые помогут разобраться в данных о поиске сайта, трафике или конкурентах, этот сервис для вас. Здесь можно сравнить ключевые слова и домены. Еще один полезный инструмент, On-Page SEO Checker, позволяет легко отслеживать рейтинг и находить рекомендации, как улучшить показатели сайта.

Ubersuggest — это инструмент для поиска ключевых слов, который помогает подобрать ключевики, а также поисковые намерения, стоящие за ними. Сервис показывает верхние строчки SERPs — от коротких до длинных фраз. Здесь вы можете найти правильные термины для использования на сайте.

Ubersuggest включает в свои отчеты такие показатели, как объем ключевых слов, конкуренция, CPC и сезонные тенденции. Отлично подходящий как для органического SEO, так и для платного PPC. Этот инструмент поможет определить, стоит ли нацеливаться на ключевое слово и насколько оно конкурентоспособно.

Бесплатные SEO-инструменты — такие, как Answer The Public — помогают найти темы для блога. Скажем, проект об инвестициях может использовать этот бесплатный SEO-инструмент для создания контента по таким ключевым словам, как инвестиции, облигации, вложения, биткоин, ценные бумаги, и охватить весь спектр тематик.

Александра Шестопалова, главный редактор по материалам на английском языке в «Контентим», ведущий маркетолог:

Сервис AnswerthePublic очень выручает, когда нужно собрать побольше вопросов целевой аудитории и ответить на них в разделе Q&A экспертной статьи или придумать тему для гостевого постинга. На этом сайте информация по тематическим вопросам обновляется гораздо быстрее, чем у больших дорогих SEO-инструментов, а еще он бесплатный и удобный.

Keywords Everywhere — это SEO-расширение для Chrome. Оно объединяет данные из различных SEO-инструментов (Google Analytics, Search Console, Google Trends и других), чтобы помочь найти лучшие ключевые слова для ранжирования. Вместо того чтобы каждый день просматривать несколько сайтов, вам достаточно воспользоваться одним сервисом, который сэкономит огромное количество времени.

Serpstat — это платформа для достижения целей SEO, PPC и контент-маркетинга. Если вы ищете доступный универсальный инструмент для решения SEO-задач, анализа конкурентов и управления командой, Serpstat станет отличным выбором.

Самая популярная функция Serpstat — «Отсутствующие ключевые слова». Она определяет ключевые слова, по которым ваши конкуренты занимают места в топ-10 результатов поиска, а вы — нет.

KWFinder поможет найти длинные ключевые фразы с низким уровнем конкуренции. Эксперты используют этот сервис для поиска лучших ключей и запускают аналитические отчеты по обратным ссылкам и SERP.

Встроенный инструмент Rank Tracker определит рейтинг сайта, отслеживая его улучшение на основе одной ключевой метрики. Еще вы получите множество новых идей для ключевых слов, которые помогут ранжировать сайт еще выше.

Moz всегда остается актуальным, несмотря на регулярные изменения алгоритмов Google. Независимо от того, нужны ли вам рекомендации по ключевым словам или сканирование сайта, Moz — подходящий сервис. Можно получить информацию о том, как работает ресурс и как его улучшить. Кроме того, у портала есть бесплатная панель инструментов MozBar с показателями сайта: она отображается при просмотре любой страницы.

Можно начать знакомство с этим инструментом с бесплатной версии. Она позволяет просмотреть количество поисковых запросов по ключевому слову в месяц и определить сложность ранжирования по нему. Также здесь можно проанализировать конкурентов и понять, какие ключевые слова они используют.

Кроме того, вы можете провести поиск на сайте конкурента (или на своем), чтобы увидеть, сколько органических ключевых слов у них есть, сколько ежемесячных кликов они получают, кто их платные и органические конкуренты, какие кампании они запускают в Google Ads и многое другое. SpyFu — один из самых подробных инструментов SEO-аналитики на рынке.

Woorank предлагает бесплатные и платные опции для составления отчетов о маркетинговых данных. Вы можете включить в выборку своих конкурентов, чтобы узнать, на какие ключевые слова они нацелены.

Woorank поможет понять, как ключевые слова работают с течением времени, чтобы оптимизировать их для пользователей и поисковых систем. Кроме того, он подскажет, чего не хватает вашему сайту как с технической точки зрения, так и с точки зрения содержания. Woorank выявит дублированный контент, простои и проблемы с безопасностью, и даст рекомендации по их устранению.

У Majestic есть не только полезные, но и познавательные функции — например, он составляет рейтинг «Миллион лучших сайтов».

Функция Site Explorer готовит общий обзор вашего сайта и анализирует количество обратных ссылок. Она также работает как SEO-инструмент для поиска перспективных ключевых слов, сравнения сайтов и отслеживания вашего рейтинга.

Google Trends существует уже много лет, но используется недостаточно широко. Этот сервис не только показывает востребованность ключевых слов, но и дает представление о тенденциях в этой области, что может оказаться бесценным на любом этапе развития бизнеса.

Найдите ключевые слова в любой стране и получите информацию о топ-запросах, растущих запросах, изменении интереса и распространенности в мире.

Инструмент позволяет ввести URL веб-сайта — любого веб-сайта, даже если он не ваш — и сгенерировать отчет. SEOWorkers экономит время и предоставляет справочную информацию о ресурсах.

В отчете по ключевым словам здесь отображаются основные термины (однословные ключевые слова), а также двух-, трех- и четырехсловные ключевые фразы. Данные SEOWorkers могут отличаться от того, что показывают другие SEO-инструменты. Для начинающих специалистов, которые все еще изучают хитрости профессии, это может быть полезно.

KeywordTool.io использует ту же концепцию, что и Google Suggest, но не ограничивается Google. Здесь есть Amazon, Play Store, YouTube и даже Instagram. Если вы занимаетесь SEO на разных площадках, стоит обратить внимание на этот инструмент.

Siteliner помогает найти дублированный контент (тот, который уже есть на других страницах) на вашем сайте. С его помощью вы также найдете битые ссылки, определите средний размер и скорость загрузки страницы, количество внутренних ссылок на страницу и многое другое.

Еще Siteliner сравнивает результаты вашего сайта со средними показателями других ресурсов, проверенных с помощью этого инструмента.

Fat Rank — расширение для Chrome, с помощью которого удобно анализировать производительность сайта и отслеживать рейтинг ключевых слов.

Если страница не занимает место в топ-100 результатов, FatRank сообщит, что вы не ранжируетесь по этому ключевому слову.

Screaming Frog считается одним из лучших SEO-инструментов. Он быстро анализирует сайт для проведения аудита. Также сервис информирует о дублированном контенте, ошибках, которые необходимо исправить, некорректных редиректах и возможностях для построения ссылок.

Бесплатный SEO Report Card от UpCity поможет понять, насколько ваш сайт выигрывает у конкурентов. В обмен на небольшое количество контактной информации SEO Report Card предоставит отчет, который охватывает следующие параметры:

Анализ рейтинга: какое место занимает ваш сайт в рейтингах Google, Yahoo! и Bing. Рейтинг основан на основных ключевых словах.

Внешние ссылки: подробный отчет о количестве сайтов, которые ссылаются на ваш ресурс.

Анализ сайта: насколько успешно вы использовали основные ключевые слова на сайте.

Доступность сайта: информация о времени загрузки и доступности вашего сайта.

Показатели доверия: обзор уровня доверия или авторитетности вашего сайта.

Текущее индексирование: сколько страниц вашего сайта было проиндексировано.

Internet Marketing Ninjas предлагает множество бесплатных инструментов, которые можно использовать для сравнения вашего сайта с конкурентами, оптимизации веб-страниц под определенные ключевые слова, генерации метатегов и увеличения органического трафика на сайт.

Инструменты SEO-продвижения Internet Marketing Ninja помогут выявить неработающие ссылки и редиректы, а также использовать функцию Site Crawl для создания XML sitemap вашего сайта, оптимизировать сайт для оценки содержания веб-страниц, мета-тегов и внутренних ссылок и многое другое.

Заключение

Теперь, когда вы узнали о 20-ти бесплатных и платных SEO-инструментах, определите, какой из них поможет в достижении ваших SEO-целей. После чего приступайте к аудиту, оптимизации и мониторингу вашего сайта, отдельных веб-страниц и контента. Мы желаем вам удачи!