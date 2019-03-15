Как составить семантическое ядро без помощи специалиста — руководство для владельцев интернет-магазинов

Если вам знакома боль от «нелюбви» поисковиков к страницам вашего интернет-магазина, прочитайте эту статью. Я расскажу о пути к повышению видимости сайта, а точнее, о его первом этапе — сборе ключевых слов и составлении семантического ядра. Об алгоритме его создания и инструментах, которые при этом используются.

Зачем составлять семантическое ядро?

Для повышения видимости страниц сайта. Cделать так, чтобы поисковые роботы Яндекса и Google начали находить по запросам пользователей страницы именно вашего сайта. Безусловно, сбор ключевых слов (составление семантики) — первый шаг к этой цели. Дальше набрасывается условный «скелет» для распределения ключевых слов по разным посадочным страницам. А затем уже пишутся и внедряются статьи/метатеги.

Кстати, на просторах интернета можно найти множество определений семантического ядра.

1. «Семантическое ядро — упорядоченный набор поисковых слов, их морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее точно характеризуют вид деятельности, товар или услугу, предлагаемые сайтом». Википедия.

2. Авторы словаря SEO-терминов сервиса SeoPult недалеко отошли от определения выше. По их мнению, семантическое ядро — база специально подобранных поисковых слов, их словосочетаний и морфологических форм, наиболее точно характеризующих вид деятельности, товары или услуги, которые предлагает сайт.

3. Авторы блога Seoprofy.ua дают следующее определение: семантическое ядро — список ключевых слов, которые распределены по сайту, и по которым будет вестись продвижение.

Если обобщить, семантическое ядро — полный перечень поисковых запросов, их форм и словосочетаний, которые описывают вид деятельности, товары, услуги, и полностью охватывают тематику сайта. При этом семантическое ядро учитывает желания, интересы пользователей и соответствует бизнес-целям проекта.

Для приближения к полевым условиям я рассмотрю составление семантического ядра для интернет-магазина постельного белья. Весь алгоритм состоит из пяти шагов.

1. Как собрать базовые запросы

Базовые запросы, они же базовые ключи — основные слова и фразы, которые соответствуют тематике интернет-магазина. Продумайте, какие ключевые фразы полностью характеризуют ваш продукт, и что входит в ассортимент.

Если вы оказались в ступоре, используйте правую колонку сервиса Яндекс.Вордстат. Там вы сможете найти фразы, которые пользователи чаще всего вводят вместе с заданным запросом. Введите свой запрос (например, «постельное белье») в поле поиска и нажмите «подобрать»:

Чтобы упростить работу с Яндекс.Вордстат и избавить себя от ручного копирования и фильтрации фраз, установите плагин Wordstat Helper (расширение для Mozilla Firefox и Google Chrome). С его помощью вы здесь же, на страничке Вордстата, сможете выбрать подходящие запросы и сохранить их в готовом списке, как это показано на картинке:

Сохраните этот готовый список в отдельном доксе. В него можно добавить фразы, сгенерированные в процессе мозгового штурма:

2. Как расширить семантическое ядро

Каждая выбранная фраза из вашего списка должна стать основой определенной группы запросов. Эту группу нужно собрать, расширить с помощью синонимов и перефразирования. Ваше время сэкономят Планировщик ключевых слов Google, Serpstat или другой сервис анализа конкурентов в поисковых системах.

2.1. Работаем с планировщиком ключевых слов Google

В разделе «Поиск новых ключевых по фразе, сайту или категории» введите несколько фраз, которые подходят для данной группы запросов. Остальные параметры оставьте без изменения и нажмите «Получить варианты»:

Скачайте список полученных фраз:

2.2. Используем Serpstat или другой сервис для анализа конкурентов

Сайты конкурентов — дополнительный источник семантики. Чтобы найти ключевые фразы, по которым ваши конкуренты занимают позиции в топе, я использую Serpstat. Но есть и другие инструменты — SEMRush, Searchmetrics.

Для сбора семантики конкурентов в Serpstat введите один из ключевых запросов, выберите регион, нажмите «Поиск» и перейдите в категорию «Анализ ключевых фраз». Затем выберите «SEO-анализ» и нажмите «Подбор фраз». Экспортируйте результаты:

2.3. Используем Key Collector/Словоёб для создания семантического ядра

Если нужно составить семантическое ядро для крупного интернет-магазина, без Key Collector не обойтись. Но если вы новичок, то удобней использовать бесплатный инструмент — Словоёб (пусть это название вас не пугает). Скачайте программу, а в настройках Яндекс.Директ укажите логин и пароль от своей Яндекс.Почты: Создайте новый проект. Во вкладке «Данные» выберите функцию «Добавить фразы». Выберите регион и введите запросы, которые вы получили ранее: Совет: создавайте отдельный проект под каждый новый домен, а под каждую категорию/посадочную страницу делайте отдельную группу. Например: Теперь соберите семантику из Яндекс.Вордстата. Откройте вкладку «Сбор данных» — «Пакетный сбор слов из левой колонки Yandex.Wordstat». В открывшемся окошке выберите галочку «Не добавлять фразы, если они уже есть в любых других группах». Впишите несколько самых популярных среди пользователей (высокочастотных) фраз и нажмите «Начать сбор»:

Кстати, для больших проектов в Key Collector можно собрать статистику из сервисов анализа конкурентов SEMrush, SpyWords, Serpstat (ex. Prodvigator) и других дополнительных источников.

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3. Как удалить лишние ключевые слова

Вы собрали внушительную базу ключевых слов. Но, если просмотреть их детальнее, не все слова полностью соответствуют тематике интернет-магазина, а значит — могут привести нецелевую аудиторию. От них нужно избавиться.

Допустим, наш сайт продает постельное белье, но не продает отдельно ткани для пошива такого белья. Следовательно, нам незачем писать о «тканях для постельного белья». В противном случае пользователи перейдут на сайт и сразу же покинут его, не найдя желаемого. Список стоп-слов создается вручную, в результате мозгового штурма. Можно выделить следующие типы стоп-слов для интернет-магазина:

фразы «бесплатно», «скачать бесплатно», «б/у», «старые»;

упоминания конкурентов;

упоминания городов и стран, в которых вы не планируете распространять товар;

ключевые слова с ошибками;

повторы.

3.1. Создайте список стоп-слов

Перейдите во вкладку «Данные» — «Стоп-слова» сервиса Словоёб и внесите туда список нежелательных фраз. Этот список можно вписать вручную (как мы это сделали в примере) или загрузить уже подготовленный прежде файл. Отметьте фразы во всех таблицах: Так мы удалим наиболее очевидные минус-слова — фразы, которые точно не релевантны для нашего интернет-магазина.

3.2. Используйте быстрый фильтр

Теперь нужно детально просмотреть полученную семантику и удалить лишние фразы в ручном режиме. Например, удалите все фразы с топонимами — городами, где товар не будет распространяться, или с наименованием бренда, который у вас не продается. Работу ускорит быстрый фильтр Словоёба:

выберите в полученном списке первое стоп-слово;

введите в поле поиска быстрого фильтра нужное слово (пусть это будет топоним «Киев») и нажмите Enter;

выделите нужные строки, удалите их правой кнопкой мыши;

снова нажмите Enter в поле поиска быстрого фильтра, чтобы вернуться к прежнему списку запросов.

Повторите этот алгоритм несколько раз и постарайтесь прочесать максимальный объем запросов.

4. Как группировать запросы

Чтобы понять, как распределять ключевые слова по отдельным страницам, нужно сгруппировать запросы. Для этого надо создать семантические кластеры.

Семантический кластер — группа похожих по смыслу запросов, оформленных в виде многоуровневой структуры. Например, внутри кластера первого уровня «постельное белье» находятся кластеры второго уровня «детское постельное», «одеяла», «подушки», «наматрасники», «пледы», «простыни» и другие.

Чаще всего, ключевые слова из кластеров первого и второго уровней определяются еще на этапе мозгового штурма. Для этого просто нужно хорошо разбираться в своем продукте или ориентироваться на структуру сайтов-конкурентов. Семантика остальных подуровней определяется на этапе детального составления семантического ядра и его кластеризации. Еще одно важное условие — каждая группа запросов последнего уровня должна соответствовать одной потребности пользователя. Например, покупка конкретного вида детского белья. Используем Словоёб с уже известной нам функцией быстрого фильтра. С его помощью можно легко отсортировать фразы по категориям для дальнейшего внедрения на посадочных страницах.

1. Введите в поле быстрого фильтра базовое ключевое слово, которое может станет названием для категории/подкатегории/посадочной страницы (например, бренд детского постельного белья «Непоседа») и нажмите Enter.

2. Выделите нужные фразы и скопируйте их.

3. Удалите отмеченные строки правой кнопкой мыши.

4. Создайте в правом меню новую группу (например, с названием «Непоседы»).

5. Для добавления только что выбранных фраз в эту группу, перейдите во вкладку «Данные» — «Добавить фразы».

6. Вернитесь к прежнему списку нажатием клавиши Enter в поле поиска быстрого фильтра.

7. Повторите эту процедуру с другими запросами. Ключевые фразы автоматически выстроятся в алфавитном порядке, благодаря чему можно легко удалить лишние слова или выделить похожие фразы в отдельную группу.

Группировка вручную требует много времени (особенно в том случае, если семантика достаточно широкая). Для автоматизации этого процесса можно использовать платные Key Collector, Rush-Analytics, Just-Magic, или бесплатный скрипт Devaka.ru. Часто приходится объединять некоторые группы запросов. Например, такие:

Согласитесь, создавать две отдельные категории под фразы «красивое белье» и «стильное белье» неразумно :) Для понимания важности фраз для каждой категории/посадочной страницы, скопируйте их в Планировщик ключевых слов Google в раздел «Получение статистики запросов и трендов»:

Так вы проверяете популярность (частотность) поискового запроса. В целом все поисковые запросы делятся на:

ВЧ-запросы (высокочастотные). СЧ-запросы (среднечастотные). НЧ-запросы (низкочастотные). Микро НЧ-запросы.

При этом нет точных цифр, по которым можно с уверенностью сказать, что запрос принадлежит к определенной группе. Все зависит от тематики сайта. В одних тематиках фраза с частотностью 1000 запросов в месяц может быть низкочастотной (фильмы, музыка), в других — 200 запросов уже может быть признаком высокочастотной фразы (финансовая тематика). Соотношение этих групп: Наиболее высокочастотные запросы впоследствии вписывайте в метатеги. А под низкочастотные оптимизируйте страницы сайта. Как правило, они очень низкоконкурентны, и достаточно провести качественную работу с текстами, чтобы вывести соответствующие страницы в ТОП.

Читайте, как привлечь целевой трафик на сайт с помощью формирования максимально широкого семантического ядра .

После всех этих манипуляций вы получите подробную структуру сайта, состоящую из ключевых фраз для:

категорий и подкатегорий интернет-магазина. Визуализировать «скелет» сайта поможет XMind;

посадочных страниц;

информационных страниц сайта («Главная», «О магазине», «Доставка», для статей и тегов в рубриках «Новости/Блог»).

5. Альтернативные способы расширения семантики

Семантическое ядро должно расти вместе с сайтом. Собирайте ключевые запросы в рамках каждой отдельно взятой группы — так удобнее и быстрее. Существуют альтернативные источники семантики — поисковые подсказки и ассоциированные запросы/похожие фразы.

Например, для сбора тем для блога введите высокочастотный запрос (например, все то же «постельное белье») в поиск сервиса Serpstat, выберите регион и нажмите «Поиск». Перейдите в категорию «Контент-маркетинг» — «Поисковые вопросы»:

Поисковые подсказки также можно найти с помощью Ubersuggest, Keyword Tool, Rush Analytics и других сервисов.

Узнайте, как еще найти темы, чтобы составить контент-план для блога на год.

Вывод

Для составления полноценного семантического ядра для интернет-магазина нужно:

Составить список базовых ключевых слов, которые станут основой групп запросов (составлять их на основе ассортимента своего интернет-магазина, анализа сайтов-конкурентов, мозгового штурма и Yandex.Wordstat). Расширить семантику в рамках каждой отдельно взятой группы с помощью встроенных инструментов поисковиков, сервисов анализа конкурентов и специальных инструментов по созданию СЯ. Проанализировать собранные ключи и удалить фразы, которые не подходят по смыслу. Провести детальную группировку запросов и создать структуру сайта. Регулярно расширять семантическое ядро с помощью альтернативных источников.

Описанный метод составления семантического ядра не единственный — он самый удобный, на мой взгляд. Конечно, дальнейшее составление текстов, метатегов и улучшение структуры интернет-магазина — тема отдельной статьи.

На данном этапе вам придется решать новые вопросы, связанные с созданием структуры понятных url-адресов, оформлением товарных страниц , повышением релевантности текстов.

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