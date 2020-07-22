Что такое URL — как создать корректный адрес сайта

В SEO существует множество факторов, которые влияют на итоговый результат продвижения в поисковых системах. Один из них — оптимизация URL-адресов.

В справке Google для вебмастеров существует отдельный раздел по оптимизации урлов. В этом посте я расскажу о том, что такое веб-адреса страниц, об их видах и влиянии на SEO, как правильно оптимизировать URL- адреса страниц на сайте (в рамках рубрики «Азбука SEO»).

URL или URL-адрес (Uniform Resource Locator) — унифицированный указатель ресурса. Это уникальный набор символов, который дает возможность идентифицировать всевозможные ресурсы в интернете (страницы сайтов, файлы, изображения, видео и так далее). Он указывает местоположение конкретного сайта в сети и то, каким образом можно получить к нему доступ.

Из чего состоит веб-адрес

Чтобы унифицировать все веб-адреса создан специальный стандарт, благодаря которому у всех урлов существует простой и понятный путь к хранению файла.

Символы, которые мы видим в адресной строке и есть URL-адрес. Структура любого URL выглядит так:

В структуре обязательно используется <схема> и <хост>, остальные части необязательные.

Схема — протокол передачи данных. Существует огромное количество протоколов, но чаще всего это:

FTP:// (File Transfer Protocol) предоставляет удаленный доступ к хостингу, передаче данных с сервера на устройство пользователя и наоборот;

(File Transfer Protocol) предоставляет удаленный доступ к хостингу, передаче данных с сервера на устройство пользователя и наоборот; HTTP:// (Hyper Text Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста предназначен для транспортировки произвольных данных (изначально, в формате HTML).

HTTPS:// (Hyper Text Transfer Protocol Secure) — HTTP протокол, для повышения безопасности работающий с помощью транспортных механизмов SSL и TLS.

SMTP:// (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол передачи почты в сетях TCP/IP.

Логин: пароль — имя и пароль для входа в учетную запись. Для HTTP/HTTPS-протоколов не используется. Обычно применяется для протокола FTP (ftp://name:password@qwerty.ua).

Хост — доменное имя сайта. Зачастую используется название бренда, например netpeak.ua. Также может использоваться IP-адрес (172.217.168.195), но сейчас его применяют очень редко, так как IP запомнить сложнее.

Порт — составная часть веб-адреса, числовой идентификатор программы или процесса, предоставляющий возможность доступа к ресурсам на указанном IP-адресе. Например, за http-сервером закреплен 80 порт, а за https — 443. То есть для соединения с веб-сервером нам необходимо знать IP-адрес компьютера и его порт. В свою очередь, чтобы веб-сервер мог передать данные на наш компьютер, ему необходимо предоставить IP и порт нашего компьютера, чтобы принять ответ от сервера, а после обработать данные.

URL-путь — это адрес, где расположен ресурс или файл на веб-сервере. К примеру, по адресу https://netpeak.ua/services/seo/ можно понять, что услуги категории «SEO» расположены в директории «Услуги».

Параметры — специальные данные, которые браузер сообщает веб-серверу. Как правило, параметры указываются после знака «?» и разделяются «&». Всё, что идет до вопросительного — основной URL, после — дополнительные параметры. https://site.com/cat332t1.html?sort_direction=desc&sort_by=price_desc

Якорь — вид закладки на странице, которая направляет пользователя на определенную часть страницы (помеченный фрагмент кода). Реализовывается с помощью символа «#»: https://en.wikipedia.org/wiki/URL#Syntax.

Влияние URL на SEO

На продвижение сайтов влияет множество факторов, которые помогают добиться необходимых результатов в ранжировании сайта.

При прочих равных, правильно оптимизированный URL-адрес страницы даёт преимущество над сайтами, у которых URL сформирован CMS системой.

Степень значимости оптимизированного URL в SEO зависит от частотности запросов и конкуренции. Как правило, главные разделы сайта продвигаются по высокочастотным запросам, на них оптимизация URL не сильно отражается. А вот для низкочастотных запросов правильно составленные веб-адреса важны и существенно помогают в ранжировании сайта.

Виды URLов

Существует два типа URL-адресов: статические и динамические.

Статический URL — постоянный адрес веб-страниц, который не содержит дополнительных параметров и не меняется со временем (или меняется, но крайне редко): https://serpstat.com/ru/blog/novie-vozmozhnosti-iyunskie-obnovleniya-serpstat/.

Динамический URL — веб-адрес страницы, который генерируется в ответ на определенный запрос пользователя.

В динамических веб-адресах присутствуют разделители в виде знаков «?», «=», «&». После этих разделителей отображаются дополнительные параметры страницы. Динамические URL обычно формируются после выбора фильтров, сортировки товаров, поиска по сайту и другого.

Как выглядят такие страницы:

https://www.amazon.com/s?i=specialty-aps&bbn=16225009011&rh=n%3A%2116225009011%2Cn%3A541966&ref=nav_em__nav_desktop_sa_intl_computers_and_accessories_0_2_21_6

У динамических URL есть свои недостатки:

сложно запоминаются;

CTR ниже, чем у статических;

в них не учитываются ключевые слова;

пользователи не понимают, какое содержимое будет на странице;

возникают сложности при копировании — они могут обрезаться.

Транслитерация, латиница или кириллица: что лучше?

Поисковые системы одинаково хорошо распознают все форматы URL. Какой выбрать — решать вам.

Транслитерация

Транслитерация чаще всего используется для названия статей.

Преимущества:

Приятные для восприятия и легко читаются. Информативные. По URL-адресу пользователь сразу понимает, какой контент будет на странице. Положительно влияют на поисковые системы — в адресе легко распознаются ключевые слова. Благодаря таким URL удобно просматривается структура сайта. Также пользователь может удалить часть URL-адреса (с конца) и попасть в нужную категорию.

Из недостатков можно выделить то, что такие УРЛы увеличивают нагрузку на сайт за счет установки дополнительных плагинов для CMS-системы.

Латинские URL (перевод на английский)

Это универсальный вариант для URL. Латинские символы знает множество пользователей, к тому же они легко обрабатываются поисковыми роботами.

Данный тип URL обычно используется для страниц категорий, подкатегорий, рубрик (статических страниц). Вместо «/novosti/» используют «/news/», вместо «/o-nas/» — «/about-us/» и так далее.

Кириллические URL

Такой тип URL используется, если домен или его часть кириллические, а также, если часть адреса не слишком длинная:

Преимущества:

Удобные и простые для запоминания. Большое количество свободных доменов, так как кириллица ещё не столь популярна. Использование ключевых слов в URL-адресе.

Недостаток: если скопировать URL и отправить кому-то или вставить в текстовый редактор, то получится непонятный набор символов:

Копируем и вставляем:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Дело в том, что в стандарте доменных имен используется 37 символов, которые входят в таблицу кодировки ASCII (American standard code for information interchange): 26 символов латинского алфавита, арабские цифры от 0 до 9 и дефис. Все остальные символы перекодируются с помощью Punycode (стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов).

Сложность восприятия для зарубежных пользователей — они привыкли, что URL состоит из латинских символов и такой вариант для них будет непонятен. Сложности чтения таких URL поисковыми роботами. Они возникают при настройке файлов robots.txt, sitemap.xml, а также с атрибутом link тега canonical и настройкой 301-редиректов. Такие URL сначала необходимо преобразовать в кодировку Punycode.

ЧПУ URL и правила их оформления

Поисковые системы рекомендуют использовать человекопонятные URL, их ещё называют дружественными URL-адресами. Это адреса страниц, которые дают понимание пользователю и поисковым ботам, какая информация может находиться по ссылке. Англоязычный термин ЧПУ (человекопонятный урл — SEF URL (search engine friendly url).

Для формирования дружественных URL-адресов необходимо придерживаться общепринятых правил:

для русскоязычных страниц использовать правила транслитерации:

а → a e → e й → y o → o у → u ш → sh э → e б → b ё → e к → k п → p ф → f щ → shch ю → yu в → v ж → zh л → l р → r х → h ъ → пропускается г → g з → z м → m с → s ц → ts ы → y я → ya д → d и → i н → n т → t ч → ch ь → пропускается

* исключение «ый» — транслитерируется как «iy».

все знаки препинания и пробелы заменять на дефис. Если CMS система использует нижнее подчеркивание, тогда оставляйте такой вариант;

два или более дефиса или нижних подчеркивания подряд необходимо заменить на один дефис;

если в начале или в конце URL появляется символ «-», то его необходимо удалить.

в URL не должно быть заглавных букв, а только строчные. URL-адреса чувствительны к регистру. Для поисковых систем страницы https://site.com/Novosti/ и https://site.com/novosti/ — две разные страницы;

рекомендуются короткие URL.

Среди вебмастеров принято использовать в адресе не более 3-5 слов. Чем меньше, тем лучше. Длинные URL обрезаются в поисковой выдаче, при этом снижается вес ключевых слов. Также они неудобны для пользователей, так как тяжело запоминаются и усложняют навигацию по сайту. Исключение составляют новостные сайты, URL которых зачастую состоит из более чем трех слов.

Пример обрезанного URL:

уровень вложенности страниц. Структура URL-адреса должна повторять структуру самого сайта, но это не всегда полезно, если страницы находятся в 4-5 и более кликах от главной. В таких случаях необходимо сокращать уровень вложенности, скрывая промежуточные разделы;

использование символа «#» в URL;

поисковые системы не учитывают части URL-адреса, которые идут после хэштега. Именно поэтому их можно использовать для улучшения навигации пользователя. Обычно символ решетки используют на страницах статей и сайтах-одностраничниках для создания якорного меню;

если же это будет последовательность из двух символов «#!», так называемых шебанг (shebang или hashbang), тогда URL проиндексируется. Детальнее об индексации страниц на AJAX и JavaScript можно прочитать в блоге.

в конце URL использовать «.html/.php» или правый слэш «/»? На ранжирование и индексацию эти варианты не влияют. Поэтому можно использовать оба варианта, но помните, чем короче URL, тем лучше, поэтому рекомендую использовать правый слэш.

Формирование оптимальной структуры URL для разных типов страниц

Один из часто задаваемых вопросов по внутренней SEO-оптимизации касается правильной структуры URL-адреса. Давайте на примере интернет-магазинов рассмотрим разные варианты логики построения структуры URL-адреса.

Страница раздела/категории. Здесь всё просто, так как после домена сразу идет страница раздела/категории: https://site.ua/category1/. Страница подкатегории. Рассмотрим два часто используемых варианта:

повторять структуру сайта: https://site.ua/category1/subcategory1/subcategory2/subcategory3/;

убирать промежуточные папки в URL-адресе: https://site.ua/category1/subcategory3/;

Страница карточки товара.

всё также сохранять иерархию страниц, добавляя в URL карточку товара: https://site.ua/category1/subcategory1/subcategory2/product/

Преимущества:

можно показать поисковым роботам структуру сайта и его содержание, что положительно скажется на индексации;

можно отслеживать трафик в аналитике, так как видно, с какого раздела/категории пришел пользователь;

пользователи сразу понимают, в каком разделе сайта они находятся — им проще ориентироваться по сайту.

Недостатки:

длинный URL уменьшает вес ключевых слов в веб-адресе;

в некоторых CMS-системах нет возможности создавать дополнительные разделы/подкатегории;

велика вероятность появления дублей страниц. Например, один товар может находиться в двух категориях. Это приводит к появлению дублей страниц. Например iPhone XS может находиться сразу в нескольких разделах: https://site.com.ua/smarfony/iphonexs/; https://site.com.ua/smarfony/apple/iphonexs/.

Ещё вариант — не привязывать карточку товара к определенной категории и хранить всё в корне сайта: https://site.ua/product/.

Преимущества:

товары не закреплены за страницами определенных категорий, что исключает возможность появления дублей страниц;

увеличение веса ключевых слов в URL на определённом разделе;

оптимальная длина веб-адреса, за счет исключения промежуточных категорий/подкатегорий.

Недостатки:

не в каждой системе управления контентом есть возможность убирать ненужные для URL папки;

нет возможности отслеживать трафик в аналитике: так товар не будет закреплен за конкретным разделом/категорией.

Когда же стоит использовать первый вариант, а когда второй? Всё зависит от тематики и возможности сайта. Если это небольшой интернет-магазин, в котором карточки товаров закреплены за определенным разделом/подкатегорией, тогда можно первый.

Второй рекомендую в том случае, когда товар может относиться к разным категориям. Товары не будут закреплены за категориями и таким образом можно решить проблему появления дублей страниц.

О том, как формировать структуру URL для страниц фильтров , можно прочитать в блоге.

Частые ошибки при работе с URL

Грубые ошибки при работе с URL:

изменение URL-адреса без 301 редиректа. Если вы задумываете изменить или уже создали новые адреса страниц, вам необходимо настроить 301 редирект, чтобы не дублировать страницы. То же касается и других версий сайта (с www, http и https, маленький и большой регистр и так далее);

Если вы задумываете изменить или уже создали новые адреса страниц, вам необходимо настроить 301 редирект, чтобы не дублировать страницы. То же касается и других версий сайта (с www, http и https, маленький и большой регистр и так далее); разные URL, но одинаковое содержание контента. К примеру, два параметра фильтра, таких как цвет и размер. Посетитель может отфильтровать товары по цвету и потом по размеру или наоборот, по размеру и цвету. Здесь важно соблюдать одну логику формирования URL для страниц фильтров, чтобы избежать огромного количества дублированного контента.

Рекомендации по оптимизации адресов:

максимально короткий URL ;

; по возможности не используйте параметры . Параметры URL делают его длиннее, могут создать проблемы с дублированным контентом, ну и просто нечитабельны для пользователя;

. Параметры URL делают его длиннее, могут создать проблемы с дублированным контентом, ну и просто нечитабельны для пользователя; без спама. Использование ключевых слов в URL поможет сайту ранжироваться немного лучше. Но не стоит злоупотреблять с ними в URL, иначе поисковик может посчитать, что сайт использует спамные методы продвижения.

Выводы