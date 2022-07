Оптимизация на URL адреси

Всички сме виждали онези странни дълги (и подозрителни понякога) адреси с главни и малки букви и всевъзможни символи, съдържанието зад които остава напълно непонятно… докато не ги отворим. Нужно ли е да казваме, че е един оптимизиран URL адрес би изглеждал доста по-приемливо от потребителска гледна точка? Е, казваме го.

Пък и “чистият” уеб адрес се запомня сравнително лесно - можем директно да го напишем в браузъра, вместо да го търсим из сайта. ;)

Всъщност SEF (Search Engine Friendly) URL адресите са полезни и за търсещите машини, както и името им подсказва. Освен всеизвестния факт, че URL адресите на сайта ни трябва да бъдат уникални (за да бъдат обходени и индексирани), струва си да споменем и че при равни други условия търсещите машини биха класирали по-напред страниците с user-friendly адреси.

За Google наличието на ключови думи в уеб адресите не играе кой знае каква роля и веднага поместваме твърдение от страна на самия John Mueller по темата (2017г.):

Keywords in URLs are overrated for Google SEO. Make URLs for users. Also, on mobile you usually don't even see them.