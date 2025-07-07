AI-поиск и SEO: как бизнесу адаптироваться к новой реальности

AI-поиск и SEO: как бизнесу адаптироваться к новой реальности

AI-ассистенты меняют то, как пользователи ищут информацию, постепенно вытесняя классический поиск. Вместо привычных результатов в поисковой выдаче Chat GPT, Gemini, Perplexity и другие инструменты предоставляют персонализированные ответы, в которых присутствие вашего бренда определяется репутацией, контекстом и качеством упоминаний.

В этом материале рассказываю, как SEO-специалистам, маркетологам и владельцам бизнеса переосмыслить стратегию продвижения в эпоху развития искусственного интеллекта, повысить видимость в AI-ответах и сохранить лидерство в поиске.

Больше инсайтов — в видео.

Что такое LLM, AI-ассистенты и AI-поиск

LLM (Large Language Models или большие языковые модели) — это нейронные сети, обученные на огромных объемах текстовых данных, чтобы лучше понимать человеческий язык и формулировать ответы естественным образом.

Именно эти модели лежат в основе современных AI-ассистентов, среди которых — Gemini, GPT, Claude, Perplexity, Copilot.

На базе LLM появился новый формат поиска — AI-поиск. Его цель — сформировать персонализированный, удобный и точный ответ.

Главные отличия от классического поиска:

система понимает естественный язык;

определяет намерение пользователя (search intent);

подсказывает возможные уточнения или следующие действия;

отвечает в форме полноценного текста, как собеседник.

LLM работают по принципу предсказания следующего слова или символа. Это похоже на автозаполнение в смартфоне — когда вы вводите слово, а система предлагает окончания или варианты.

Усиление роли AI-ассистентов в поиске

AI-ассистенты стремительно набирают популярность. Безусловный лидер здесь — Chat GPT.

CEO OpenAI Сэм Альтман в феврале 2025 года сообщил, что количество активных пользователей удвоилось — с 400 до 800 млн в неделю. И хотя эти данные еще не подтверждены официально, сигнал весьма показательный.

Вот как распределяются каналы поиска по данным на октябрь 2024 года:

Google — 83% рынка;

— 83% рынка; YouTube — почти 7%;

— почти 7%; ChatGPT — более 4%.

Эти 4% набраны менее чем за два года активного использования инструмента. Для сравнения: YouTube с 15-летней историей имеет лишь немного большую долю.

Типы AI-помощников

Чтобы понять, как работает AI-поиск, стоит разобраться в типах ассистентов. Сегодня существует три основные категории.

Ассистенты без доступа к веб-поиску

Эти модели работают только на основе данных, полученных во время обучения, и не поддерживают поиск. Они не обладают актуальной информацией и не могут подтвердить ответы ссылками на источники.

Ассистенты со встроенным веб-поиском

Совмещают обучающие данные с поиском и предоставляют ответы со ссылками на источники: цитатами или фрагментами страниц, где была найдена информация.

Гибридные AI-модели

Такие системы используют как обучающие данные, так и возможность активировать поиск для получения более релевантной или актуальной информации. Они включают поиск тогда, когда это необходимо.

И хотя LLM обучаются на разных данных, дают разные ответы, используют разные источники и имеют различный интерфейс, рынок движется к интеграции поиска во все модели.

Как работают LLM с дополненным поиском

Чтобы понять логику работы AI-ассистентов, важно разобраться в двух ключевых режимах: стандартном и RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Стандартный режим (без поиска)

В этом случае модель формирует ответ только на основе обучающего набора данных. Например, GPT может дать ответ на запрос вроде: «Лучшие методы снятия стресса», используя знания, полученные в процессе тренировки. Ответ не содержит ссылок, так как внешние источники не привлекаются.

Пример ответа из чистой LLM

GPT Search как промежуточная функция

Этот инструмент был внедрен в 2023 году. Пользователь самостоятельно включает поиск в интерфейсе, чтобы быстрее найти информацию в интернете. Однако до сих пор многие не знают об этой возможности, поэтому она используется редко. В результате чат генерирует ответ с указанием источников и добавляет ссылки.

Пример ответа с использованием функции Chat GPT Search

Режим RAG: генерация с дополненным поиском

Если модель обнаруживает, что ей не хватает актуальной или конкретной информации, она активирует RAG. Тогда запрос параллельно обрабатывается двумя каналами:

через LLM;

через поиск в интернете.

Модель получает результаты поиска, обобщает их и выдает структурированный ответ со ссылками на источники.

В RAG-режиме модели становятся менее креативными. Пользователь видит, откуда именно берется информация, — а значит, может на нее влиять. Это важно с точки зрения SEO.

Пример того, как выглядит RAG-ответ

Как выглядит AI в поиске Google

В традиционном поиске появляется все больше элементов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Самый заметный из них — AI Overviews.

AI Overviews — это короткие обобщенные ответы на запрос, которые появляются перед результатами поиска. Они содержат краткий ответ со ссылками на источники и часто закрывают потребность пользователя без перехода на сайт.

Несмотря на это, примерно 50% пользователей все же нажимают на ссылки, так что шанс получить трафик остается.

Gemini в поиске Google

Google также встроил своего AI-ассистента Gemini в поисковую строку. Его можно вызвать через символ @, что стало признаком постепенного перехода к интерфейсу, ориентированному на AI.

Инеграция AI-ассистента Gemini в поиск

Компания также представила AI Mode — новый полноценный режим, который знаменует начало новой эры поиска. Он:

работает на базе модели Gemini;

открывается в отдельном окне после обычного поиска;

не всегда показывает ссылки на сайты.

Все это означает, что классический поиск меняется.

AI-поиск и веб-поиск формируют новую экосистему взаимодействия с информацией.

SEO vs GEO: как меняется логика оптимизации

Когда речь идет об оптимизации под AI-поиск, можно встретить разные аббревиатуры: GEO (Generative Engine Optimization), AIO (AI Optimization), LLMO (LLM Optimization), AEO (Answer Engine Optimization).

Все эти термины описывают общую идею — новый подход к оптимизации контента для работы с AI-ассистентами.

Классическое SEO фокусируется на:

ранжировании в поисковых системах;

росте видимости по релевантным ключевым словам;

высоких позициях в результатах поиска (SERP).

GEO ориентировано на:

правильное представление бренда в контексте;

соответствие намерению пользовательского запроса;

упоминание бренда в ответах AI.

Почему продуктовые запросы — ключевые

AI-ассистенты работают не с короткими запросами вроде «купить телефон», а с детализированными формулировками, например: «Я ищу платформу для онлайн-консультаций с психологом. Что порекомендуешь?»

Модель понимает намерение пользователя, его потребность и подбирает конкретное решение. Именно поэтому:

важно фокусироваться на продуктовых запросах, которые напрямую связаны с сервисом;

непродуктовые запросы (например, «как выбрать психолога») могут не дать видимости, так как не содержат четкого намерения покупки.

Непродуктовый запрос — это запрос, по которому ваша компания или сервис не могут быть прямо рекомендованы.

Как собирать продуктовые запросы

Поскольку пока нет систем, которые предоставляют статистику по AI-запросам, лучше ориентироваться на такие источники:

user-generated контент — Reddit, Quora (для англоязычных рынков), DOU для Украины, тематические форумы;

обратитесь к командам продаж и поддержки, чтобы узнать, какие вопросы задают клиенты;

поисковые ключи из классического SEO — на их основе можно сформулировать продуктовые запросы (например, вместо просто «task management» — «какой таск-менеджер подойдет для небольшой команды»).

Важно. Инструментов для точного измерения частотности таких запросов сейчас нет. Если кто-то обещает дать точные цифры частотности запросов в ChatGPT — это, скорее всего, манипуляция.

Ключевые слова vs контекст

В традиционном SEO ключевые слова подбираются на основе частотности — то есть того, сколько людей ищут ту или иную фразу. Основные источники:

Google Ads — дает базовую статистику запросов;

аналитические системы — Serpstat, Ahrefs и подобные.;

тактики внедрения ключей — зависят от типа запроса и намерения пользователя.

Главная задача — охватить как можно больше релевантных фраз, которые могут привести заинтересованных пользователей.

В GEO на первый план выходит не просто поисковая фраза, а контекст, в котором пользователь задает запрос. Например: «Мне нужен инструмент для автоматизации продаж — мы уже пробовали X, но он не подошел из-за сложности интерфейса. Ищем что-то для небольшой команды в сфере услуг».

В таких запросах сразу есть:

потребность (автоматизация продаж);

(автоматизация продаж); контекст (сфера, размер команды);

(сфера, размер команды); намерение (найти конкретное решение).

Пример поискового (слева) и контекстного (справа) запросов

Что это означает для оптимизации

Просто внедрять ключевые слова уже недостаточно. Нужно понимать и моделировать контексты, в которых пользователи могут упомянуть ваш продукт.

Ссылки vs упоминания бренда

В традиционном SEO важную роль играют ссылки с качественных площадок. Чем их больше и чем они авторитетнее — тем лучше.

В контексте AI-поиска все меняется. Ссылки сами по себе не гарантируют видимости, если:

бренд не упомянут напрямую;

платформа не считается релевантной или авторитетной с точки зрения AI.

AI больше обращает внимание на контекстуальные упоминания и на то, что пишут пользователи:

UGC-контент (user-generated content) — посты на Reddit, комментарии, обсуждения;

PR-публикации и статьи с упоминанием бренда;

продуктовые подборки, где ваш бренд назван среди лучших или рекомендованных.

Это не значит, что линкбилдинг больше не работает. Но важно не просто получить ссылку, а встроить упоминание бренда в контекст. С развитием AI спрос на контекстуальные упоминания будет только расти.

Соответствие контента

Поисковая оптимизация уже давно не основывается только на продвижении по ключевым словам. SEO перешло к тематическому охвату, где важно:

строить структуру контента вокруг одной темы;

создавать подтемы и материалы разных форматов;

последовательно укреплять авторитет бренда в выбранной области.

Generative Engine Optimization развивает эту идею дальше, вводя понятие сущностей (entities) — семантических единиц, связанных между собой в определенном контексте.

Модель не просто ищет ключевые слова — она понимает, к какой тематике относится запрос, анализируя содержание и сопутствующие термины.

Например, если упомянуто слово «flight», модель распознает семантическую категорию транспорта и подбирает соответствующие материалы — например, про авиаперевозки, маршруты, бронирование.

Такой подход не ограничивается прямыми синонимами слов. AI оперирует более глубоким пониманием смыслов:

системы «раскладывают» запрос по семантическим полочкам;

ищут ответ в нужном тематическом кластере;

выбирают материалы, которые лучше всего соответствуют заданному контексту.

Техническая доступность

SEO GEO Блокировка от сканирования ботами Нельзя блокировать поисковых ботов, иначе страницы не будут индексироваться Если AI-бот не имеет доступа к сайту, он не сможет включить его в ответ Ключевые технические тактики доступность

индексация

удаление мусорных страниц

метатеги

скорость загрузки доступность

микроразметка

структурированность контента

lllms.txt файл Развитость технического подхода SEO имеет много инструментов и устоявшихся практик GEO еще на старте: тактик пока меньше, но экосистема активно развивается Влияние структуры сайта Важны логика, навигация, корректная верстка для краулеров AI-бот лучше интерпретирует контент при наличии четкой структуры JavaScript-сайты Частично поддерживаются, есть решения для индексации AI-боты пока не обрабатывают такие сайты полноценно

С чего начать

Шаг 1. Отслеживайте AI-видимость и AI-трафик

Первый шаг — это измерение. Если вы не видите, как AI-платформы реагируют на ваш бренд, вы не сможете оценить эффективность GEO-оптимизации, выявить ошибки или масштабировать успешные подходы:

AI-трафик — это посещения сайта с платформ, в которых интегрированы AI-ассистенты;

— это посещения сайта с платформ, в которых интегрированы AI-ассистенты; AI-видимость — показывает, насколько часто бренд упоминается в AI-ответах на продуктовые запросы.

Чтобы отследить реферальный трафик, выполните следующие шаги.

В аккаунте GA4 перейдите в меню Acquisition — Traffic acquisition.

Возле поля Session primary channel group нажмите значок +.

Добавьте Session source/medium.

Чтобы измерить AI-видимость:

составьте список продуктовых вопросов, связанных с вашим бизнесом;

проверьте каждый запрос через AI-ассистент в режиме инкогнито;

проверьте каждый запрос через AI-ассистент в режиме инкогнито; зафиксируйте, упоминается ли ваш бренд;

посчитайте долю упоминаний, где 100% — это если бренд есть в ответах на все вопросы, это и будет показатель AI-видимости;

повторите во всех основных AI-ассистентах.

AI-видимость — это про присутствие в новой среде поиска. Если бренд регулярно упоминается в ответах на релевантные запросы — вы в игре.

На рынке уже появляются первые решения, которые автоматизируют проверку AI-видимости. Они работают по алгоритму, описанному выше. Все эти инструменты пока новые, поэтому при выборе стоит внимательно проверить их функциональность, охват платформ и метод анализа.

Шаг 2. Внедряйте контекстуальную оптимизацию контента

Пользователи формулируют детальные, естественные запросы, в которых смешиваются опыт, проблемы, ожидания, критерии и намерения. Задача бизнеса — отвечать на эти контексты в своем контенте.

Для примера приведу AI-запрос:

«У меня десять лет опыта в трейдинге. Ищу платформу с нормальной аналитикой, быстрыми выплатами, потому что предыдущие сервисы мне не нравились».

AI-ассистент извлекает из этого смысловые сущности и старается подобрать ответ, релевантный ситуации. И если сайт или страница описывают похожие сценарии — с конкретикой, а не общими фразами — у бренда появляется шанс быть упомянутым.

Как это реализовать на практике

Насыщайте контент формулировками, которые используют ваши клиенты. Используйте категории, в которых ищут ваш продукт: не просто «аналитическая платформа», а «инструмент для профессиональных трейдеров». Добавляйте факты, примеры, временные маркеры: «никаких задержек с выплатами с 2022 года», «восемь часов — время обработки выплат». Показывайте боли пользователя и решения именно так, как он мог бы их сформулировать.

Пример контекстуальной оптимизации

Кейс привлечения AI-трафика благодаря контекстной оптимизации Что мы сделали. Для узкоспециализированного сайта со сложным техническим оборудованием добавили блок «Типовое применение», где описали реальные ситуации использования продукта и задачи, которые он решает. Не техническим языком, а так, как это объяснил бы клиент менеджеру по продажам. Результат: AI-трафик — всего 2,3% от органического;

в абсолютном выражении — 100 сессий и пять транзакций. Достичь высокой конверсии удалось благодаря точному совпадению контекста с потребностями пользователей.

Шаг 3. Размещайтесь на ресурсах, которые AI-ассистенты упоминают чаще всего

Это новый уровень digital PR, где вместо классического охвата работает логика: быть среди тех, кого цитирует искусственный интеллект.

Как найти нужные ресурсы

Составьте список продуктовых запросов, которые относятся к вашей нише и предполагают поиск решений. Избегайте общих или информационных фраз — AI-ассистенты ориентируются на конкретные намерения.



Проверьте результаты в режиме инкогнито:

откройте веб-версию ChatGPT без авторизации;

активируйте режим Search (значок глобуса);

задавайте запросы из своего списка;

фиксируйте источники, которые появляются в ответах чаще всего.

Важно: проверка должна проходить в режиме инкогнито, так как авторизованные ассистенты учитывают историю запросов, персонализируя выдачу.

Повторите этот процесс для других AI-ассистентов. Они работают с разными базами данных, поэтому результаты могут отличаться.

Также можно использовать платные инструменты, которые автоматически анализируют AI-видимость бренда. Например, Serpstat разрабатывает модуль AI Visibility, который:

проверяет выдачу по продуктовым запросам;

определяет, упоминается ли бренд;

выделяет приоритетные и второстепенные источники для размещения.

Что делать с полученным списком

Каждый источник стоит рассматривать как потенциальную точку входа в выдачу AI-ассистентов:

проанализируйте, где ваш бренд уже упоминается, а где — нет;

попробуйте получить публикации или упоминания в релевантных источниках;

добавьте контекст и бренд-месседж — простого упоминания недостаточно, важно, чтобы система ассоциировала бренд с нужной темой;

при необходимости используйте платные PR-возможности или коллаборации.

Шаг 4. Встройтесь в PR-активности и аутрич

Если вы уже занимаетесь пиаром или работаете с размещениями, стоит скорректировать фокус: не просто получать упоминания, а создавать релевантное присутствие бренда в авторитетных источниках, которые LLM-ассистенты учитывают в ответах:

выбирайте площадки, которые чаще всего появляются в выдаче AI по вашим продуктовым запросам;

формируйте позиционирование с учетом намерений пользователей — как именно вас могут упоминать в контексте задач, болей, потребностей;

адаптируйте темы публикаций под ожидания и логику AI-моделей — живой опыт, сравнения, альтернативы, экспертное мнение;

используйте кейсы, цифры, уникальный опыт — все, что повышает доверие к бренду в глазах и людей, и моделей;

ориентируйтесь не только на охват, но и на качество упоминания — важно не просто присутствовать, а быть в правильном контексте.

Будущее SEO в эпоху AI

С появлением искусственного интеллекта тактики меняются, но потребность в поисковой оптимизации сохраняется.

Бренд и репутация — ключ к видимости

AI-ассистенты формируют ответы на основе информации из авторитетных источников. Если у вашего бренда неоднозначная репутация или его сложно «считать», вас просто не порекомендуют.

Надежность, регулярные упоминания, экспертность и четкое позиционирование становятся основой для SEO в новых условиях.

Контентная стратегия смещается

Информационный контент постепенно теряет эффективность, так как такие запросы закрывают AI-ассистенты. Вместо этого стоит сместить фокус на:

темы, которые приближают пользователя к покупке;

экспертный и нишевой контент;

глубокие материалы для конкретных сегментов аудитории;

контент, который сложно сгенерировать без реального опыта.

Уменьшение трафика

Искусственный интеллект берет на себя верхнюю часть воронки: пользователи узнают базовую информацию до того, как попадут на сайт. Это значит, что объем трафика сокращается, но его качество и конверсия растут. Потенциальные клиенты уже заинтересованы, информированы и чаще готовы к действию.

В центре всего — пользователь. Где пользователь, там и возможности. Там и нужно работать.

Контент усложняется

Чтобы оставаться видимыми, нужно создавать контент:

с участием экспертов;

с учетом контекста и намерения пользователя;

который легко поймут и человек, и LLM.

eCommerce: пока без конкретных решений

AI-интеграция в eCommerce пока находится на стадии формирования. Известно, что OpenAI планирует новый модуль для покупок в ChatGPT. Но практических решений сейчас немного.

Масштабная контекстная оптимизация для тысяч товаров неэффективна без автоматизации. Поэтому в этой сфере стоит следить за новостями и ждать первых кейсов.

Выводы

Большинство AI-нововведений сначала появляются на англоязычных рынках. Это дает украинскому бизнесу время проанализировать тенденции, собрать данные, адаптироваться и протестировать гипотезы, пока изменения не стали массовыми.

Но менять тактику — значит не потерять результат, а закрепить позиции.

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