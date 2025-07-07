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AI-поиск и SEO: как бизнесу адаптироваться к новой реальности
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Елена Воскобойник

AI-ассистенты меняют то, как пользователи ищут информацию, постепенно вытесняя классический поиск. Вместо привычных результатов в поисковой выдаче Chat GPT, Gemini, Perplexity и другие инструменты предоставляют персонализированные ответы, в которых присутствие вашего бренда определяется репутацией, контекстом и качеством упоминаний.

В этом материале рассказываю, как SEO-специалистам, маркетологам и владельцам бизнеса переосмыслить стратегию продвижения в эпоху развития искусственного интеллекта, повысить видимость в AI-ответах и сохранить лидерство в поиске. 

Больше инсайтов — в видео.

Что такое LLM, AI-ассистенты и AI-поиск

LLM (Large Language Models или большие языковые модели) — это нейронные сети, обученные на огромных объемах текстовых данных, чтобы лучше понимать человеческий язык и формулировать ответы естественным образом.

Именно эти модели лежат в основе современных AI-ассистентов, среди которых — Gemini, GPT, Claude, Perplexity, Copilot.
На базе LLM появился новый формат поиска — AI-поиск. Его цель — сформировать персонализированный, удобный и точный ответ.

Главные отличия от классического поиска:

  • система понимает естественный язык;
  • определяет намерение пользователя (search intent);
  • подсказывает возможные уточнения или следующие действия;
  • отвечает в форме полноценного текста, как собеседник.

LLM работают по принципу предсказания следующего слова или символа. Это похоже на автозаполнение в смартфоне — когда вы вводите слово, а система предлагает окончания или варианты.

Усиление роли AI-ассистентов в поиске

AI-ассистенты стремительно набирают популярность. Безусловный лидер здесь — Chat GPT.
CEO OpenAI Сэм Альтман в феврале 2025 года сообщил, что количество активных пользователей удвоилось — с 400 до 800 млн в неделю. И хотя эти данные еще не подтверждены официально, сигнал весьма показательный.

Вот как распределяются каналы поиска по данным на октябрь 2024 года:

  • Google — 83% рынка;
  • YouTube — почти 7%;
  • ChatGPT — более 4%.

Эти 4% набраны менее чем за два года активного использования инструмента. Для сравнения: YouTube с 15-летней историей имеет лишь немного большую долю.

Типы AI-помощников

Чтобы понять, как работает AI-поиск, стоит разобраться в типах ассистентов. Сегодня существует три основные категории.

Ассистенты без доступа к веб-поиску

Эти модели работают только на основе данных, полученных во время обучения, и не поддерживают поиск. Они не обладают актуальной информацией и не могут подтвердить ответы ссылками на источники.

Ассистенты со встроенным веб-поиском

Совмещают обучающие данные с поиском и предоставляют ответы со ссылками на источники: цитатами или фрагментами страниц, где была найдена информация.

Гибридные AI-модели

Такие системы используют как обучающие данные, так и возможность активировать поиск для получения более релевантной или актуальной информации. Они включают поиск тогда, когда это необходимо.

И хотя LLM обучаются на разных данных, дают разные ответы, используют разные источники и имеют различный интерфейс, рынок движется к интеграции поиска во все модели.

Как работают LLM с дополненным поиском

Чтобы понять логику работы AI-ассистентов, важно разобраться в двух ключевых режимах: стандартном и RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Стандартный режим (без поиска)

В этом случае модель формирует ответ только на основе обучающего набора данных. Например, GPT может дать ответ на запрос вроде: «Лучшие методы снятия стресса», используя знания, полученные в процессе тренировки. Ответ не содержит ссылок, так как внешние источники не привлекаются.

Пример ответа из чистой LLM

Пример ответа из чистой LLM

GPT Search как промежуточная функция

Этот инструмент был внедрен в 2023 году. Пользователь самостоятельно включает поиск в интерфейсе, чтобы быстрее найти информацию в интернете. Однако до сих пор многие не знают об этой возможности, поэтому она используется редко. В результате чат генерирует ответ с указанием источников и добавляет ссылки.

Пример ответа с использованием функции Chat GPT Search

Пример ответа с использованием функции Chat GPT Search

Режим RAG: генерация с дополненным поиском

Если модель обнаруживает, что ей не хватает актуальной или конкретной информации, она активирует RAG. Тогда запрос параллельно обрабатывается двумя каналами:

  • через LLM;
  • через поиск в интернете.

Модель получает результаты поиска, обобщает их и выдает структурированный ответ со ссылками на источники.

В RAG-режиме модели становятся менее креативными. Пользователь видит, откуда именно берется информация, — а значит, может на нее влиять. Это важно с точки зрения SEO.

Пример того, как выглядит RAG-ответ

Пример того, как выглядит RAG-ответ

Как выглядит AI в поиске Google

В традиционном поиске появляется все больше элементов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Самый заметный из них — AI Overviews.

AI Overviews — это короткие обобщенные ответы на запрос, которые появляются перед результатами поиска. Они содержат краткий ответ со ссылками на источники и часто закрывают потребность пользователя без перехода на сайт.

Несмотря на это, примерно 50% пользователей все же нажимают на ссылки, так что шанс получить трафик остается.

Gemini в поиске Google

Google также встроил своего AI-ассистента Gemini в поисковую строку. Его можно вызвать через символ @, что стало признаком постепенного перехода к интерфейсу, ориентированному на AI.

Инеграция AI-ассистента Gemini в поиск

Инеграция AI-ассистента Gemini в поиск

Компания также представила AI Mode — новый полноценный режим, который знаменует начало новой эры поиска. Он:

  • работает на базе модели Gemini;
  • открывается в отдельном окне после обычного поиска;
  • не всегда показывает ссылки на сайты.

Все это означает, что классический поиск меняется. 

AI-поиск и веб-поиск формируют новую экосистему взаимодействия с информацией.

SEO vs GEO: как меняется логика оптимизации

Когда речь идет об оптимизации под AI-поиск, можно встретить разные аббревиатуры: GEO (Generative Engine Optimization), AIO (AI Optimization), LLMO (LLM Optimization), AEO (Answer Engine Optimization).

Все эти термины описывают общую идею — новый подход к оптимизации контента для работы с AI-ассистентами.

Классическое SEO фокусируется на:

GEO ориентировано на:

  • правильное представление бренда в контексте;
  • соответствие намерению пользовательского запроса;
  • упоминание бренда в ответах AI.

Почему продуктовые запросы — ключевые

AI-ассистенты работают не с короткими запросами вроде «купить телефон», а с детализированными формулировками, например: «Я ищу платформу для онлайн-консультаций с психологом. Что порекомендуешь?»

Модель понимает намерение пользователя, его потребность и подбирает конкретное решение. Именно поэтому:

  • важно фокусироваться на продуктовых запросах, которые напрямую связаны с сервисом;
  • непродуктовые запросы (например, «как выбрать психолога») могут не дать видимости, так как не содержат четкого намерения покупки.

Непродуктовый запрос — это запрос, по которому ваша компания или сервис не могут быть прямо рекомендованы.

Пример продуктового и непродуктового запросов

Как собирать продуктовые запросы

Поскольку пока нет систем, которые предоставляют статистику по AI-запросам, лучше ориентироваться на такие источники:

  • user-generated контент — Reddit, Quora (для англоязычных рынков), DOU для Украины, тематические форумы;
  • обратитесь к командам продаж и поддержки, чтобы узнать, какие вопросы задают клиенты;
  • поисковые ключи из классического SEO — на их основе можно сформулировать продуктовые запросы (например, вместо просто «task management» — «какой таск-менеджер подойдет для небольшой команды»).

Важно. Инструментов для точного измерения частотности таких запросов сейчас нет. Если кто-то обещает дать точные цифры частотности запросов в ChatGPT — это, скорее всего, манипуляция.

Ключевые слова vs контекст

В традиционном SEO ключевые слова подбираются на основе частотности — то есть того, сколько людей ищут ту или иную фразу. Основные источники:

  • Google Ads — дает базовую статистику запросов;
  • аналитические системы — Serpstat, Ahrefs и подобные.;
  • тактики внедрения ключей — зависят от типа запроса и намерения пользователя.

Главная задача — охватить как можно больше релевантных фраз, которые могут привести заинтересованных пользователей.

В GEO на первый план выходит не просто поисковая фраза, а контекст, в котором пользователь задает запрос. Например: «Мне нужен инструмент для автоматизации продаж — мы уже пробовали X, но он не подошел из-за сложности интерфейса. Ищем что-то для небольшой команды в сфере услуг».

В таких запросах сразу есть:

  • потребность (автоматизация продаж);
  • контекст (сфера, размер команды);
  • намерение (найти конкретное решение).

Пример поискового (слева) и контекстного (справа) запросов

Пример поискового (слева) и контекстного (справа) запросов

Что это означает для оптимизации

Просто внедрять ключевые слова уже недостаточно. Нужно понимать и моделировать контексты, в которых пользователи могут упомянуть ваш продукт.

Ссылки vs упоминания бренда 

В традиционном SEO важную роль играют ссылки с качественных площадок. Чем их больше и чем они авторитетнее — тем лучше.

В контексте AI-поиска все меняется. Ссылки сами по себе не гарантируют видимости, если:

  • бренд не упомянут напрямую;
  • платформа не считается релевантной или авторитетной с точки зрения AI.

AI больше обращает внимание на контекстуальные упоминания и на то, что пишут пользователи:

  • UGC-контент (user-generated content) — посты на Reddit, комментарии, обсуждения;
  • PR-публикации и статьи с упоминанием бренда;
  • продуктовые подборки, где ваш бренд назван среди лучших или рекомендованных.

Это не значит, что линкбилдинг больше не работает. Но важно не просто получить ссылку, а встроить упоминание бренда в контекст. С развитием AI спрос на контекстуальные упоминания будет только расти.

Соответствие контента

Поисковая оптимизация уже давно не основывается только на продвижении по ключевым словам. SEO перешло к тематическому охвату, где важно:

  • строить структуру контента вокруг одной темы;
  • создавать подтемы и материалы разных форматов;
  • последовательно укреплять авторитет бренда в выбранной области.

Generative Engine Optimization развивает эту идею дальше, вводя понятие сущностей (entities) — семантических единиц, связанных между собой в определенном контексте.

Модель не просто ищет ключевые слова — она понимает, к какой тематике относится запрос, анализируя содержание и сопутствующие термины.

Например, если упомянуто слово «flight», модель распознает семантическую категорию транспорта и подбирает соответствующие материалы — например, про авиаперевозки, маршруты, бронирование.

Такой подход не ограничивается прямыми синонимами слов. AI оперирует более глубоким пониманием смыслов:

  • системы «раскладывают» запрос по семантическим полочкам;
  • ищут ответ в нужном тематическом кластере;
  • выбирают материалы, которые лучше всего соответствуют заданному контексту.

Техническая доступность

SEO

GEO

Блокировка от сканирования ботами

Нельзя блокировать поисковых ботов, иначе страницы не будут индексироваться

Если AI-бот не имеет доступа к сайту, он не сможет включить его в ответ

Ключевые технические тактики
  • доступность
  • индексация
  • удаление мусорных страниц
  • метатеги
  • скорость загрузки
  • доступность
  • микроразметка
  • структурированность контента
  • lllms.txt файл

Развитость технического подхода

SEO имеет много инструментов и устоявшихся практик

GEO еще на старте: тактик пока меньше, но экосистема активно развивается

Влияние структуры сайта

Важны логика, навигация, корректная верстка для краулеров

AI-бот лучше интерпретирует контент при наличии четкой структуры

JavaScript-сайты

Частично поддерживаются, есть решения для индексации

AI-боты пока не обрабатывают такие сайты полноценно

С чего начать

Шаг 1. Отслеживайте AI-видимость и AI-трафик

Первый шаг — это измерение. Если вы не видите, как AI-платформы реагируют на ваш бренд, вы не сможете оценить эффективность GEO-оптимизации, выявить ошибки или масштабировать успешные подходы:

  • AI-трафик — это посещения сайта с платформ, в которых интегрированы AI-ассистенты;
  • AI-видимость — показывает, насколько часто бренд упоминается в AI-ответах на продуктовые запросы.

Чтобы отследить реферальный трафик, выполните следующие шаги.

  1. В аккаунте GA4 перейдите в меню Acquisition — Traffic acquisition.
  1. Возле поля Session primary channel group нажмите значок +.

  1. Добавьте Session source/medium.

Чтобы измерить AI-видимость:

  • составьте список продуктовых вопросов, связанных с вашим бизнесом;
    проверьте каждый запрос через AI-ассистент в режиме инкогнито;
  • зафиксируйте, упоминается ли ваш бренд;
  • посчитайте долю упоминаний, где 100% — это если бренд есть в ответах на все вопросы, это и будет показатель AI-видимости;
  • повторите во всех основных AI-ассистентах.

AI-видимость — это про присутствие в новой среде поиска. Если бренд регулярно упоминается в ответах на релевантные запросы — вы в игре.

На рынке уже появляются первые решения, которые автоматизируют проверку AI-видимости. Они работают по алгоритму, описанному выше. Все эти инструменты пока новые, поэтому при выборе стоит внимательно проверить их функциональность, охват платформ и метод анализа.

Шаг 2. Внедряйте контекстуальную оптимизацию контента

Пользователи формулируют детальные, естественные запросы, в которых смешиваются опыт, проблемы, ожидания, критерии и намерения. Задача бизнеса — отвечать на эти контексты в своем контенте.

Для примера приведу AI-запрос:
«У меня десять лет опыта в трейдинге. Ищу платформу с нормальной аналитикой, быстрыми выплатами, потому что предыдущие сервисы мне не нравились».

AI-ассистент извлекает из этого смысловые сущности и старается подобрать ответ, релевантный ситуации. И если сайт или страница описывают похожие сценарии — с конкретикой, а не общими фразами — у бренда появляется шанс быть упомянутым.

Как это реализовать на практике

  1. Насыщайте контент формулировками, которые используют ваши клиенты.
  2. Используйте категории, в которых ищут ваш продукт: не просто «аналитическая платформа», а «инструмент для профессиональных трейдеров».
  3. Добавляйте факты, примеры, временные маркеры: «никаких задержек с выплатами с 2022 года», «восемь часов — время обработки выплат».
  4. Показывайте боли пользователя и решения именно так, как он мог бы их сформулировать.

Пример контекстуальной оптимизации

Пример контекстуальной оптимизации

Кейс привлечения AI-трафика благодаря контекстной оптимизации

Что мы сделали. Для узкоспециализированного сайта со сложным техническим оборудованием добавили блок «Типовое применение», где описали реальные ситуации использования продукта и задачи, которые он решает.

Не техническим языком, а так, как это объяснил бы клиент менеджеру по продажам.

Результат:

  • AI-трафик — всего 2,3% от органического;
  • в абсолютном выражении — 100 сессий и пять транзакций.

Достичь высокой конверсии удалось благодаря точному совпадению контекста с потребностями пользователей.

Шаг 3. Размещайтесь на ресурсах, которые AI-ассистенты упоминают чаще всего

Это новый уровень digital PR, где вместо классического охвата работает логика: быть среди тех, кого цитирует искусственный интеллект.

Как найти нужные ресурсы

  1. Составьте список продуктовых запросов, которые относятся к вашей нише и предполагают поиск решений. Избегайте общих или информационных фраз — AI-ассистенты ориентируются на конкретные намерения.

  2. Проверьте результаты в режиме инкогнито:
  • откройте веб-версию ChatGPT без авторизации;
  • активируйте режим Search (значок глобуса);
  • задавайте запросы из своего списка;
  • фиксируйте источники, которые появляются в ответах чаще всего.

Важно: проверка должна проходить в режиме инкогнито, так как авторизованные ассистенты учитывают историю запросов, персонализируя выдачу.

  1. Повторите этот процесс для других AI-ассистентов. Они работают с разными базами данных, поэтому результаты могут отличаться.

Также можно использовать платные инструменты, которые автоматически анализируют AI-видимость бренда. Например, Serpstat разрабатывает модуль AI Visibility, который:

  • проверяет выдачу по продуктовым запросам;
  • определяет, упоминается ли бренд;
  • выделяет приоритетные и второстепенные источники для размещения.

Что делать с полученным списком

Каждый источник стоит рассматривать как потенциальную точку входа в выдачу AI-ассистентов:

  • проанализируйте, где ваш бренд уже упоминается, а где — нет;
  • попробуйте получить публикации или упоминания в релевантных источниках;
  • добавьте контекст и бренд-месседж — простого упоминания недостаточно, важно, чтобы система ассоциировала бренд с нужной темой;
  • при необходимости используйте платные PR-возможности или коллаборации.

Шаг 4. Встройтесь в PR-активности и аутрич

Если вы уже занимаетесь пиаром или работаете с размещениями, стоит скорректировать фокус: не просто получать упоминания, а создавать релевантное присутствие бренда в авторитетных источниках, которые LLM-ассистенты учитывают в ответах:

  • выбирайте площадки, которые чаще всего появляются в выдаче AI по вашим продуктовым запросам;
  • формируйте позиционирование с учетом намерений пользователей — как именно вас могут упоминать в контексте задач, болей, потребностей;
  • адаптируйте темы публикаций под ожидания и логику AI-моделей — живой опыт, сравнения, альтернативы, экспертное мнение;
  • используйте кейсы, цифры, уникальный опыт — все, что повышает доверие к бренду в глазах и людей, и моделей;
  • ориентируйтесь не только на охват, но и на качество упоминания — важно не просто присутствовать, а быть в правильном контексте.

Будущее SEO в эпоху AI

С появлением искусственного интеллекта тактики меняются, но потребность в поисковой оптимизации сохраняется.

Бренд и репутация — ключ к видимости

AI-ассистенты формируют ответы на основе информации из авторитетных источников. Если у вашего бренда неоднозначная репутация или его сложно «считать», вас просто не порекомендуют.

Надежность, регулярные упоминания, экспертность и четкое позиционирование становятся основой для SEO в новых условиях.

Контентная стратегия смещается

Информационный контент постепенно теряет эффективность, так как такие запросы закрывают AI-ассистенты. Вместо этого стоит сместить фокус на:

  • темы, которые приближают пользователя к покупке;
  • экспертный и нишевой контент;
  • глубокие материалы для конкретных сегментов аудитории;
  • контент, который сложно сгенерировать без реального опыта.

Уменьшение трафика

Искусственный интеллект берет на себя верхнюю часть воронки: пользователи узнают базовую информацию до того, как попадут на сайт. Это значит, что объем трафика сокращается, но его качество и конверсия растут. Потенциальные клиенты уже заинтересованы, информированы и чаще готовы к действию.

В центре всего — пользователь. Где пользователь, там и возможности. Там и нужно работать.

Контент усложняется

Чтобы оставаться видимыми, нужно создавать контент:

  • с участием экспертов;
  • с учетом контекста и намерения пользователя;
  • который легко поймут и человек, и LLM.

eCommerce: пока без конкретных решений

AI-интеграция в eCommerce пока находится на стадии формирования. Известно, что OpenAI планирует новый модуль для покупок в ChatGPT. Но практических решений сейчас немного.

Масштабная контекстная оптимизация для тысяч товаров неэффективна без автоматизации. Поэтому в этой сфере стоит следить за новостями и ждать первых кейсов.

Выводы

Большинство AI-нововведений сначала появляются на англоязычных рынках. Это дает украинскому бизнесу время проанализировать тенденции, собрать данные, адаптироваться и протестировать гипотезы, пока изменения не стали массовыми.

Но менять тактику — значит не потерять результат, а закрепить позиции.

Обращайтесь к экспертам Netpeak Ukraine, мы поможем адаптировать стратегию, повысить AI-видимость и удержать бизнес в поле зрения пользователя в новой поисковой реальности.

Елена Воскобойник

Начала свою карьеру в Netpeak в 2014 году с должности Junior SEO Specialist. Работала с проектами различных тематик (автотовары, медицина, музыкальные инструменты, одежда) будучи Middle SEO Specialist. В 2017-2018 помогала настраивать производственные процессы SEO отдела в нашем болгарском представительстве. С 2019 работала заместителем руководителя отдела SEO в агентстве и занималась развитием услуги. С 2020 являюсь руководителем отдела SEO в Netpeak.

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