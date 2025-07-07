AI-поиск и SEO: как бизнесу адаптироваться к новой реальности
AI-ассистенты меняют то, как пользователи ищут информацию, постепенно вытесняя классический поиск. Вместо привычных результатов в поисковой выдаче Chat GPT, Gemini, Perplexity и другие инструменты предоставляют персонализированные ответы, в которых присутствие вашего бренда определяется репутацией, контекстом и качеством упоминаний.
В этом материале рассказываю, как SEO-специалистам, маркетологам и владельцам бизнеса переосмыслить стратегию продвижения в эпоху развития искусственного интеллекта, повысить видимость в AI-ответах и сохранить лидерство в поиске.
Больше инсайтов — в видео.
Что такое LLM, AI-ассистенты и AI-поиск
LLM (Large Language Models или большие языковые модели) — это нейронные сети, обученные на огромных объемах текстовых данных, чтобы лучше понимать человеческий язык и формулировать ответы естественным образом.
Именно эти модели лежат в основе современных AI-ассистентов, среди которых — Gemini, GPT, Claude, Perplexity, Copilot.
На базе LLM появился новый формат поиска — AI-поиск. Его цель — сформировать персонализированный, удобный и точный ответ.
Главные отличия от классического поиска:
- система понимает естественный язык;
- определяет намерение пользователя (search intent);
- подсказывает возможные уточнения или следующие действия;
- отвечает в форме полноценного текста, как собеседник.
LLM работают по принципу предсказания следующего слова или символа. Это похоже на автозаполнение в смартфоне — когда вы вводите слово, а система предлагает окончания или варианты.
Усиление роли AI-ассистентов в поиске
AI-ассистенты стремительно набирают популярность. Безусловный лидер здесь — Chat GPT.
CEO OpenAI Сэм Альтман в феврале 2025 года сообщил, что количество активных пользователей удвоилось — с 400 до 800 млн в неделю. И хотя эти данные еще не подтверждены официально, сигнал весьма показательный.
Вот как распределяются каналы поиска по данным на октябрь 2024 года:
- Google — 83% рынка;
- YouTube — почти 7%;
- ChatGPT — более 4%.
Эти 4% набраны менее чем за два года активного использования инструмента. Для сравнения: YouTube с 15-летней историей имеет лишь немного большую долю.
Типы AI-помощников
Чтобы понять, как работает AI-поиск, стоит разобраться в типах ассистентов. Сегодня существует три основные категории.
Ассистенты без доступа к веб-поиску
Эти модели работают только на основе данных, полученных во время обучения, и не поддерживают поиск. Они не обладают актуальной информацией и не могут подтвердить ответы ссылками на источники.
Ассистенты со встроенным веб-поиском
Совмещают обучающие данные с поиском и предоставляют ответы со ссылками на источники: цитатами или фрагментами страниц, где была найдена информация.
Гибридные AI-модели
Такие системы используют как обучающие данные, так и возможность активировать поиск для получения более релевантной или актуальной информации. Они включают поиск тогда, когда это необходимо.
И хотя LLM обучаются на разных данных, дают разные ответы, используют разные источники и имеют различный интерфейс, рынок движется к интеграции поиска во все модели.
Как работают LLM с дополненным поиском
Чтобы понять логику работы AI-ассистентов, важно разобраться в двух ключевых режимах: стандартном и RAG (Retrieval-Augmented Generation).
Стандартный режим (без поиска)
В этом случае модель формирует ответ только на основе обучающего набора данных. Например, GPT может дать ответ на запрос вроде: «Лучшие методы снятия стресса», используя знания, полученные в процессе тренировки. Ответ не содержит ссылок, так как внешние источники не привлекаются.
Пример ответа из чистой LLM
GPT Search как промежуточная функция
Этот инструмент был внедрен в 2023 году. Пользователь самостоятельно включает поиск в интерфейсе, чтобы быстрее найти информацию в интернете. Однако до сих пор многие не знают об этой возможности, поэтому она используется редко. В результате чат генерирует ответ с указанием источников и добавляет ссылки.
Пример ответа с использованием функции Chat GPT Search
Режим RAG: генерация с дополненным поиском
Если модель обнаруживает, что ей не хватает актуальной или конкретной информации, она активирует RAG. Тогда запрос параллельно обрабатывается двумя каналами:
- через LLM;
- через поиск в интернете.
Модель получает результаты поиска, обобщает их и выдает структурированный ответ со ссылками на источники.
В RAG-режиме модели становятся менее креативными. Пользователь видит, откуда именно берется информация, — а значит, может на нее влиять. Это важно с точки зрения SEO.
Пример того, как выглядит RAG-ответ
Как выглядит AI в поиске Google
В традиционном поиске появляется все больше элементов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Самый заметный из них — AI Overviews.
AI Overviews — это короткие обобщенные ответы на запрос, которые появляются перед результатами поиска. Они содержат краткий ответ со ссылками на источники и часто закрывают потребность пользователя без перехода на сайт.
Несмотря на это, примерно 50% пользователей все же нажимают на ссылки, так что шанс получить трафик остается.
Gemini в поиске Google
Google также встроил своего AI-ассистента Gemini в поисковую строку. Его можно вызвать через символ @, что стало признаком постепенного перехода к интерфейсу, ориентированному на AI.
Инеграция AI-ассистента Gemini в поиск
Компания также представила AI Mode — новый полноценный режим, который знаменует начало новой эры поиска. Он:
- работает на базе модели Gemini;
- открывается в отдельном окне после обычного поиска;
- не всегда показывает ссылки на сайты.
Все это означает, что классический поиск меняется.
AI-поиск и веб-поиск формируют новую экосистему взаимодействия с информацией.
SEO vs GEO: как меняется логика оптимизации
Когда речь идет об оптимизации под AI-поиск, можно встретить разные аббревиатуры: GEO (Generative Engine Optimization), AIO (AI Optimization), LLMO (LLM Optimization), AEO (Answer Engine Optimization).
Все эти термины описывают общую идею — новый подход к оптимизации контента для работы с AI-ассистентами.
Классическое SEO фокусируется на:
- ранжировании в поисковых системах;
- росте видимости по релевантным ключевым словам;
высоких позициях в результатах поиска (SERP).
GEO ориентировано на:
- правильное представление бренда в контексте;
- соответствие намерению пользовательского запроса;
- упоминание бренда в ответах AI.
Почему продуктовые запросы — ключевые
AI-ассистенты работают не с короткими запросами вроде «купить телефон», а с детализированными формулировками, например: «Я ищу платформу для онлайн-консультаций с психологом. Что порекомендуешь?»
Модель понимает намерение пользователя, его потребность и подбирает конкретное решение. Именно поэтому:
- важно фокусироваться на продуктовых запросах, которые напрямую связаны с сервисом;
- непродуктовые запросы (например, «как выбрать психолога») могут не дать видимости, так как не содержат четкого намерения покупки.
Непродуктовый запрос — это запрос, по которому ваша компания или сервис не могут быть прямо рекомендованы.
Как собирать продуктовые запросы
Поскольку пока нет систем, которые предоставляют статистику по AI-запросам, лучше ориентироваться на такие источники:
- user-generated контент — Reddit, Quora (для англоязычных рынков), DOU для Украины, тематические форумы;
- обратитесь к командам продаж и поддержки, чтобы узнать, какие вопросы задают клиенты;
- поисковые ключи из классического SEO — на их основе можно сформулировать продуктовые запросы (например, вместо просто «task management» — «какой таск-менеджер подойдет для небольшой команды»).
Важно. Инструментов для точного измерения частотности таких запросов сейчас нет. Если кто-то обещает дать точные цифры частотности запросов в ChatGPT — это, скорее всего, манипуляция.
Ключевые слова vs контекст
В традиционном SEO ключевые слова подбираются на основе частотности — то есть того, сколько людей ищут ту или иную фразу. Основные источники:
- Google Ads — дает базовую статистику запросов;
- аналитические системы — Serpstat, Ahrefs и подобные.;
- тактики внедрения ключей — зависят от типа запроса и намерения пользователя.
Главная задача — охватить как можно больше релевантных фраз, которые могут привести заинтересованных пользователей.
В GEO на первый план выходит не просто поисковая фраза, а контекст, в котором пользователь задает запрос. Например: «Мне нужен инструмент для автоматизации продаж — мы уже пробовали X, но он не подошел из-за сложности интерфейса. Ищем что-то для небольшой команды в сфере услуг».
В таких запросах сразу есть:
- потребность (автоматизация продаж);
- контекст (сфера, размер команды);
- намерение (найти конкретное решение).
Пример поискового (слева) и контекстного (справа) запросов
Что это означает для оптимизации
Просто внедрять ключевые слова уже недостаточно. Нужно понимать и моделировать контексты, в которых пользователи могут упомянуть ваш продукт.
Ссылки vs упоминания бренда
В традиционном SEO важную роль играют ссылки с качественных площадок. Чем их больше и чем они авторитетнее — тем лучше.
В контексте AI-поиска все меняется. Ссылки сами по себе не гарантируют видимости, если:
- бренд не упомянут напрямую;
- платформа не считается релевантной или авторитетной с точки зрения AI.
AI больше обращает внимание на контекстуальные упоминания и на то, что пишут пользователи:
- UGC-контент (user-generated content) — посты на Reddit, комментарии, обсуждения;
- PR-публикации и статьи с упоминанием бренда;
- продуктовые подборки, где ваш бренд назван среди лучших или рекомендованных.
Это не значит, что линкбилдинг больше не работает. Но важно не просто получить ссылку, а встроить упоминание бренда в контекст. С развитием AI спрос на контекстуальные упоминания будет только расти.
Соответствие контента
Поисковая оптимизация уже давно не основывается только на продвижении по ключевым словам. SEO перешло к тематическому охвату, где важно:
- строить структуру контента вокруг одной темы;
- создавать подтемы и материалы разных форматов;
- последовательно укреплять авторитет бренда в выбранной области.
Generative Engine Optimization развивает эту идею дальше, вводя понятие сущностей (entities) — семантических единиц, связанных между собой в определенном контексте.
Модель не просто ищет ключевые слова — она понимает, к какой тематике относится запрос, анализируя содержание и сопутствующие термины.
Например, если упомянуто слово «flight», модель распознает семантическую категорию транспорта и подбирает соответствующие материалы — например, про авиаперевозки, маршруты, бронирование.
Такой подход не ограничивается прямыми синонимами слов. AI оперирует более глубоким пониманием смыслов:
- системы «раскладывают» запрос по семантическим полочкам;
- ищут ответ в нужном тематическом кластере;
- выбирают материалы, которые лучше всего соответствуют заданному контексту.
Техническая доступность
|
SEO
|
GEO
|
Блокировка от сканирования ботами
|
Нельзя блокировать поисковых ботов, иначе страницы не будут индексироваться
|
Если AI-бот не имеет доступа к сайту, он не сможет включить его в ответ
|
Ключевые технические тактики
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|
|
Развитость технического подхода
|
SEO имеет много инструментов и устоявшихся практик
|
GEO еще на старте: тактик пока меньше, но экосистема активно развивается
|
Влияние структуры сайта
|
Важны логика, навигация, корректная верстка для краулеров
|
AI-бот лучше интерпретирует контент при наличии четкой структуры
|
JavaScript-сайты
|
Частично поддерживаются, есть решения для индексации
|
AI-боты пока не обрабатывают такие сайты полноценно
С чего начать
Шаг 1. Отслеживайте AI-видимость и AI-трафик
Первый шаг — это измерение. Если вы не видите, как AI-платформы реагируют на ваш бренд, вы не сможете оценить эффективность GEO-оптимизации, выявить ошибки или масштабировать успешные подходы:
- AI-трафик — это посещения сайта с платформ, в которых интегрированы AI-ассистенты;
- AI-видимость — показывает, насколько часто бренд упоминается в AI-ответах на продуктовые запросы.
Чтобы отследить реферальный трафик, выполните следующие шаги.
- В аккаунте GA4 перейдите в меню Acquisition — Traffic acquisition.
- Возле поля Session primary channel group нажмите значок +.
- Добавьте Session source/medium.
Чтобы измерить AI-видимость:
- составьте список продуктовых вопросов, связанных с вашим бизнесом;
проверьте каждый запрос через AI-ассистент в режиме инкогнито;
- зафиксируйте, упоминается ли ваш бренд;
- посчитайте долю упоминаний, где 100% — это если бренд есть в ответах на все вопросы, это и будет показатель AI-видимости;
- повторите во всех основных AI-ассистентах.
AI-видимость — это про присутствие в новой среде поиска. Если бренд регулярно упоминается в ответах на релевантные запросы — вы в игре.
На рынке уже появляются первые решения, которые автоматизируют проверку AI-видимости. Они работают по алгоритму, описанному выше. Все эти инструменты пока новые, поэтому при выборе стоит внимательно проверить их функциональность, охват платформ и метод анализа.
Шаг 2. Внедряйте контекстуальную оптимизацию контента
Пользователи формулируют детальные, естественные запросы, в которых смешиваются опыт, проблемы, ожидания, критерии и намерения. Задача бизнеса — отвечать на эти контексты в своем контенте.
Для примера приведу AI-запрос:
«У меня десять лет опыта в трейдинге. Ищу платформу с нормальной аналитикой, быстрыми выплатами, потому что предыдущие сервисы мне не нравились».
AI-ассистент извлекает из этого смысловые сущности и старается подобрать ответ, релевантный ситуации. И если сайт или страница описывают похожие сценарии — с конкретикой, а не общими фразами — у бренда появляется шанс быть упомянутым.
Как это реализовать на практике
- Насыщайте контент формулировками, которые используют ваши клиенты.
- Используйте категории, в которых ищут ваш продукт: не просто «аналитическая платформа», а «инструмент для профессиональных трейдеров».
- Добавляйте факты, примеры, временные маркеры: «никаких задержек с выплатами с 2022 года», «восемь часов — время обработки выплат».
- Показывайте боли пользователя и решения именно так, как он мог бы их сформулировать.
Пример контекстуальной оптимизации
Кейс привлечения AI-трафика благодаря контекстной оптимизации
Что мы сделали. Для узкоспециализированного сайта со сложным техническим оборудованием добавили блок «Типовое применение», где описали реальные ситуации использования продукта и задачи, которые он решает.
Не техническим языком, а так, как это объяснил бы клиент менеджеру по продажам.
Результат:
- AI-трафик — всего 2,3% от органического;
- в абсолютном выражении — 100 сессий и пять транзакций.
Достичь высокой конверсии удалось благодаря точному совпадению контекста с потребностями пользователей.
Шаг 3. Размещайтесь на ресурсах, которые AI-ассистенты упоминают чаще всего
Это новый уровень digital PR, где вместо классического охвата работает логика: быть среди тех, кого цитирует искусственный интеллект.
Как найти нужные ресурсы
- Составьте список продуктовых запросов, которые относятся к вашей нише и предполагают поиск решений. Избегайте общих или информационных фраз — AI-ассистенты ориентируются на конкретные намерения.
- Проверьте результаты в режиме инкогнито:
- откройте веб-версию ChatGPT без авторизации;
- активируйте режим Search (значок глобуса);
- задавайте запросы из своего списка;
- фиксируйте источники, которые появляются в ответах чаще всего.
Важно: проверка должна проходить в режиме инкогнито, так как авторизованные ассистенты учитывают историю запросов, персонализируя выдачу.
- Повторите этот процесс для других AI-ассистентов. Они работают с разными базами данных, поэтому результаты могут отличаться.
Также можно использовать платные инструменты, которые автоматически анализируют AI-видимость бренда. Например, Serpstat разрабатывает модуль AI Visibility, который:
- проверяет выдачу по продуктовым запросам;
- определяет, упоминается ли бренд;
- выделяет приоритетные и второстепенные источники для размещения.
Что делать с полученным списком
Каждый источник стоит рассматривать как потенциальную точку входа в выдачу AI-ассистентов:
- проанализируйте, где ваш бренд уже упоминается, а где — нет;
- попробуйте получить публикации или упоминания в релевантных источниках;
- добавьте контекст и бренд-месседж — простого упоминания недостаточно, важно, чтобы система ассоциировала бренд с нужной темой;
- при необходимости используйте платные PR-возможности или коллаборации.
Шаг 4. Встройтесь в PR-активности и аутрич
Если вы уже занимаетесь пиаром или работаете с размещениями, стоит скорректировать фокус: не просто получать упоминания, а создавать релевантное присутствие бренда в авторитетных источниках, которые LLM-ассистенты учитывают в ответах:
- выбирайте площадки, которые чаще всего появляются в выдаче AI по вашим продуктовым запросам;
- формируйте позиционирование с учетом намерений пользователей — как именно вас могут упоминать в контексте задач, болей, потребностей;
- адаптируйте темы публикаций под ожидания и логику AI-моделей — живой опыт, сравнения, альтернативы, экспертное мнение;
- используйте кейсы, цифры, уникальный опыт — все, что повышает доверие к бренду в глазах и людей, и моделей;
- ориентируйтесь не только на охват, но и на качество упоминания — важно не просто присутствовать, а быть в правильном контексте.
Будущее SEO в эпоху AI
С появлением искусственного интеллекта тактики меняются, но потребность в поисковой оптимизации сохраняется.
Бренд и репутация — ключ к видимости
AI-ассистенты формируют ответы на основе информации из авторитетных источников. Если у вашего бренда неоднозначная репутация или его сложно «считать», вас просто не порекомендуют.
Надежность, регулярные упоминания, экспертность и четкое позиционирование становятся основой для SEO в новых условиях.
Контентная стратегия смещается
Информационный контент постепенно теряет эффективность, так как такие запросы закрывают AI-ассистенты. Вместо этого стоит сместить фокус на:
- темы, которые приближают пользователя к покупке;
- экспертный и нишевой контент;
- глубокие материалы для конкретных сегментов аудитории;
- контент, который сложно сгенерировать без реального опыта.
Уменьшение трафика
Искусственный интеллект берет на себя верхнюю часть воронки: пользователи узнают базовую информацию до того, как попадут на сайт. Это значит, что объем трафика сокращается, но его качество и конверсия растут. Потенциальные клиенты уже заинтересованы, информированы и чаще готовы к действию.
В центре всего — пользователь. Где пользователь, там и возможности. Там и нужно работать.
Контент усложняется
Чтобы оставаться видимыми, нужно создавать контент:
- с участием экспертов;
- с учетом контекста и намерения пользователя;
- который легко поймут и человек, и LLM.
eCommerce: пока без конкретных решений
AI-интеграция в eCommerce пока находится на стадии формирования. Известно, что OpenAI планирует новый модуль для покупок в ChatGPT. Но практических решений сейчас немного.
Масштабная контекстная оптимизация для тысяч товаров неэффективна без автоматизации. Поэтому в этой сфере стоит следить за новостями и ждать первых кейсов.
Выводы
Большинство AI-нововведений сначала появляются на англоязычных рынках. Это дает украинскому бизнесу время проанализировать тенденции, собрать данные, адаптироваться и протестировать гипотезы, пока изменения не стали массовыми.
Но менять тактику — значит не потерять результат, а закрепить позиции.
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