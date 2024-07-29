Что такое ключевые слова, и Почему важно их использовать

Что такое ключевые слова, и Почему важно их использовать

Ключевые слова — термины или словосочетания, которые описывают содержание веб-страницы, листинга на маркетплейсе, приложения в App Store и т. д. Пользователи вводят их в виде запросов в поисковую ленту. Алгоритмы поисковиков соотносят эти запросы с ключевыми словами на сайте или в продуктовом листинге и решают, релевантны ли они друг другу.

В этой статье расскажу о типах ключевых слов, как их найти и почему важно использовать.

Почему стоит использовать ключевые слова

Исследование ключевых слов позволяет понять, что ищет целевая аудитория и какие намерения имеет. К примеру, если пользователь вводит запрос «купить кроссовки киев», он настроен на покупку.

Для SEO анализ ключей позволяет создавать и адаптировать контент сайта в соответствии с пользовательскими запросами, а также улучшать позиции в поисковой выдаче. Более 36% SEO-специалистов тратят большую часть своего времени на исследование ключевых слов. Использование правильных ключей увеличивает шансы, что контент достигнет целевой аудитории. Анализ ключевых слов дает ценную информацию о рыночных тенденциях.

Ключевые слова важно использовать и в других диджитал-каналах — PPC, ASO, продвижении на маркетплейсах и т.д. Это помогает повысить CTR и увеличить количество трафика.

Где используют ключевые слова

Добавление релевантных ключевых слов помогает улучшить результативность ряда маркетинговых активностей.

Ключевые слова для SEO

По данным SEJ, сайты на первой странице результатов поиска Google получают 91,5% трафика. Чтобы на нее попасть, нужно использовать наиболее релевантные ключевые слова. Читайте об этом подробнее в нашей статье о сборе семантического ядра.

Ключевые слова можно интегрировать несколькими способами:

органично добавить в блоги, статьи и описания продуктов на сайте;

использовать в заголовках H1, H2 и т.д;

оптимизировать с помощью ключевых слов URL-адреса;

добавить в альтернативный текст изображений;

использовать как якорный текст для внутренних ссылок;

получить обратные ссылки с других сайтов с нужными ключами в качестве анкорного текста.

Ключевая фраза «вышитые платья» в URL и заголовке страницы

Где найти ключевые слова для SEO: Google Keyword Planner, Serpstat, Ahrefs, Moz Keyword Explorer, Ubersuggest, Keyword Tool, Keyword Eye, Answer the Public, Keyword Shitter.

Ключевые слова для контекстной рекламы

Сосредоточившись в платных рекламных кампаниях на ключах с высокой релевантностью и низкой конкуренцией, сможете достичь лучшего размещения объявлений и более высоких показателей кликов без перерасхода.

Ключевые слова используют в:

1. Google Ads для запуска объявлений в результатах поиска.

2. Медийных объявлениях, чтобы размещаться на нужных сайтах.

3. Текстах объявлений, чтобы повысить их релевантность и получить больше кликов.

Кейс. Специалисты Netpeak помогли компании «Ковальская Недвижимость» с рядом услуг для настройки поисковой рекламы ЖК, в том числе со сбором ключевых слов. В поисковых рекламных кампаниях до сотрудничества с Netpeak использовали широкие и, соответственно, дорогие ключевые слова — «квартиру купить», «квартира киев» и т. д. Такая реклама приводила нецелевую аудиторию и провоцировала нерациональное использование бюджета. Что сделали специалисты: отказались от общих и очень дорогих ключевых слов;

разбили семантику на кампании с привязкой к геолокации (улица, район города, станция метро) и группы с общими и коммерческими ключами;

настроили рекламные кампании по конкурентным ЖК. Результаты: количество конверсий выросло на 75%.

Где найти ключевые слова для PPC: Google Keyword Planner, Serpstat, Ahrefs, SpyFu.

Ключевые слова для ASO

Использование ключевых слов в ASO улучшает видимость в поисковой выдаче магазинов приложений. Это приводит к увеличению количества загрузок и привлечению пользователей. Они с большей вероятностью откроют и установят приложение, которое занимает одно из первых мест в результатах поиска.

Ключевые слова стоит использовать в:

названии приложения;

описании приложения;

специальном поле для ключевых слов, которые есть в магазинах вроде Apple App Store;

в заголовках и описаниях продуктов.

Кейс. Специалисты RadASO помогали оптимизировать приложение онлайн-банкинга Ampere Business Bank. Для анализа ключевых слов использовали собственный инструмент Tech Boosted Solution. В семантическое ядро попали все ключевые запросы, по которым ранжируются конкуренты, их тайтлы и сабтайтлы, а также поисковые подсказки. Специалисты отфильтровали ключевые запросы по: популярности;

текущей позиции приложения;

лучшей позиции приложения в течение всего времени;

количеству конкурентов в первой десятке;

общему количеству приложений в выдаче;

конверсией и тому подобное. А потом сделали выводы по приоритизации включения в метаданные того или иного ключевого запроса. Результаты: увеличили показы приложения на 1615% и установку на 770%.

Инструменты поиска ключевых слов для ASO: App Annie, Sensor Tower, Mobile Action і TheTool.

Ключевые слова для маркетплейса

Они помогают показывать продукты в релевантных результатах поиска на онлайн-площадках вроде Amazon, eBay и Etsy. Их стоит использовать в:

заголовках продуктов;

описаниях товаров;

списках, которые подчеркивают ключевые особенности и преимущества продукта;

специальных внутренних полях, которые невидимы покупателям, но используются для поискового ранжирования;

тегах.

Где найти ключевые слова для маркетплейсов:

Типы ключевых слов

Ключевые слова можно классифицировать в зависимости от их характеристик и использования. Вот основные типы.

По длине

1. Короткие ключевые слова (Short-tail Keywords). Также известны как главные ключевые слова (head keywords). Состоят из одного или двух слов.

Примеры: «обувь», «цифровой маркетинг».

2. Длинные ключевые слова (Long-tail Keywords). Состоят из трех или более слов, они более конкретные и менее конкурентные. Имеют более высокие показатели конверсии.

Примеры: «лучшие кроссовки для женщин», «стратегия цифрового маркетинга для малого бизнеса».

По цели поиска

1. Информационные ключевые слова. Используются теми, кто ищет определенную информацию или ответы на свои вопросы. Часто начинаются со слов «как», «что», «почему» и тому подобное.

Примеры: «как похудеть», «что такое блокчейн».

2. Транзакционные ключи. Используются людьми, которые намерены совершить покупку. Часто включают слова «купить», «скидка», «купон».

Примеры: «купить iPhone 12», «дешевые авиабилеты в Париж».

3. Навигационные ключевые слова. Их вводят пользователи, которые ищут конкретную компанию или конкретный сайт.

Примеры: «L’Oreal Paris», «login Instagram».

4. Общие ключевые слова. Когда человек вводит запрос, но по нему не понятно, какое у него намерение — почитать информацию или совершить покупку.

Примеры: «платье для выпускного», «белая машина».

5. Ключи для поиска мультимедиа. Используются теми, кто ищет определенный тип контента на тему: картинки, видео, инфографики и т.д.

Примеры: «прическа на свадьбу фото», «гитара Yamaha видео».

Метрики ключевых слов

Важно следить за метриками ключевых слов, чтобы определить их эффективность и релевантность. Вот основные из них, на которые стоит обратить внимание.

Сложность ключевого слова (Keyword Difficulty) для SEO. Этот показатель оценивает, насколько сложно будет получить позицию по определенному ключевому слову в результатах органического поиска. Помогает оценить конкурентоспособность ключевого слова. Более высокая сложность означает больше усилий и ресурсов, необходимых для ранжирования. Цена за клик (Cost Per Click) для PPC. Это средняя цена, которую платит рекламодатель за клик по его объявлению, вызванный определенным ключевым словом. Полезен для бюджетирования и определения потенциальной стоимости PPC-кампаний. Более высокая цена за клик указывает на более конкурентное и потенциально более прибыльное ключевое слово. Коэффициент конверсии (Conversion Rate). Процент пользователей, которые выполняют желаемое действие (например, совершают покупку, подписываются на рассылку) после нажатия на ссылку или объявление. Измеряет эффективность ключевого слова в стимулировании ценных действий, а не только трафика. Анализ трендов (Trend Analysis). Это потенциал объема поиска по ключевому слову с течением времени. Выявляет сезонные тенденции и долгосрочные изменения в популярности ключевых слов, помогая соответственно планировать контент и маркетинговые стратегии.

Несколько инструментов, которые помогут измерить и проанализировать эти показатели:

Выводы