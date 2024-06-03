Що таке ключові слова, і Чому важливо їх використовувати

Що таке ключові слова, і Чому важливо їх використовувати

Ключові слова — терміни або словосполучення, які описують зміст вебсторінки, лістингу на маркетплейсі, застосунку в App Store тощо. Користувачі вводять їх у вигляді запитів у пошукову стрічку. Алгоритми пошуковиків співвідносять ці запити з ключовими словами на сайті чи в продуктовому лістингу і вирішують, чи вони релевантні одне одному.

У цій статті розповім про типи ключових слів, як їх знайти і чому важливо використовувати.

Чому варто використовувати ключові слова

Дослідження ключових слів дозволяє зрозуміти, що шукає цільова аудиторія і які наміри має. До прикладу, якщо користувач вводить запит «купити кросівки київ», він налаштований на покупку.

Для SEO аналіз ключів дозволяє створювати та адаптувати контент сайту відповідно до користувацьких запитів, а також покращувати позиції в пошуковій видачі. Понад 36% SEO-фахівців витрачають більшу частину свого часу на дослідження ключових слів. Використання правильних ключів збільшує шанси, що контент досягне цільової аудиторії. Аналіз ключових слів дає цінну інформацію про ринкові тенденції.

Ключові слова важливо використовувати і в інших диджитал-каналах — PPC, ASO, просуванні на маркетплейсах тощо. Це допомагає підвищити CTR і збільшити кількість трафіку.

Де використовують ключові слова

Додавання релевантних ключових слів допомагає покращити результативність низки маркетингових активностей.

Ключові слова для SEO

За даними SEJ, сайти на першій сторінці результатів пошуку Google отримують 91,5% трафіку. Щоб на неї потрапити, потрібно використовувати найбільш релевантні ключові слова. Читайте про це детальніше в нашій статті про збір семантичного ядра.

Ключові слова можна інтегрувати кількома способами:

органічно додати у блоги, статті та описи продуктів на сайті;

використати в заголовках H1, H2 тощо;

оптимізувати за допомогою ключових слів URL-адреси;

додати до альтернативного тексту зображень;

використовувати як якірний текст для внутрішніх посилань;

отримати зворотні посилання з інших сайтів з потрібними ключами в якості анкорного тексту.

Ключові слова «вишиті плаття» в URL та заголовку сторінки

Де знайти ключові слова для SEO: Google Keyword Planner, Serpstat, Ahrefs, Moz Keyword Explorer, Ubersuggest, Keyword Tool, Keyword Eye, Answer the Public, Keyword Shitter.

Ключові слова для контекстної реклами

Зосередившись в платних рекламних кампаніях на ключах з високою релевантністю та низькою конкуренцією, зможете досягти кращого розміщення оголошень та вищих показників кліків без перевитрат.

Ключові слова використовують в:

1. Google Ads для запуску оголошень у результатах пошуку.

2. Медійних оголошеннях, щоб розміщуватись на потрібних сайтах.

3. Текстах оголошень, щоб підвищити їхню релевантність і отримати більше кліків.

Кейс. Спеціалісти Netpeak допомогли компанії «Ковальська Нерухомість» з низкою послуг для налаштування пошукової реклами ЖК, у тому числі зі збором ключових слів. У пошукових рекламних кампаніях до співпраці з Netpeak використовували широкі і, відповідно, дорогі ключові слова — «квартиру купити», «квартира київ» тощо. Така реклама приводила нецільову аудиторію і провокувала нераціональне використання бюджету. Що зробили спеціалісти: відмовилися від загальних і дуже дорогих ключових слів;

розбили семантику на кампанії з прив’язкою до геолокації (вулиця, район міста, станція метро) та групи із загальними й комерційними ключами;

налаштували рекламні кампанії за конкурентними ЖК. Результати: кількість конверсій виросла на 75%.

Ключові слова для ASO

Використання ключових слів в ASO покращує видимість в пошуковій видачі магазинів застосунків. Це призводить до збільшення кількості завантажень і залучення користувачів. Вони з більшою ймовірністю відкриють і встановлять застосунок, який займає одне з перших місць в результатах пошуку.

Ключові слова варто використовувати в:

назві додатка;

описі застосунка;

спеціальному полі для ключових слів, які є в магазинах на кшталт Apple App Store;

в заголовках та описах продуктів.

Кейс. Спеціалісти RadASO допомагали оптимізувати застосунок онлайн-банкінгу Ampere Business Bank. Для аналізу ключових слів використали власний інструмент Tech Boosted Solution. В семантичне ядро потрапили усі ключові запити, за якими ранжуються конкуренти, їхні тайтли та сабтайтли, а також пошукові підказки. Спеціалісти відфільтрували ключові запити за: популярністю;

поточною позицією застосунку;

найкращою позицією застосунку протягом всього часу;

кількістю конкурентів у першій десятці;

загальною кількістю застосунків у видачі;

конверсією тощо. А потім зробили висновки щодо пріоритизації включення у метадані того чи іншого ключового запиту. Результати: збільшили покази застосунку на 1615% та встановлення на 770%.

Інструменти пошуку ключових слів для ASO: App Annie, Sensor Tower, Mobile Action і TheTool.

Ключові слова для маркетплейсу

Вони допомагають показувати продукти у релевантних результатах пошуку на онлайн-майданчиках на кшталт Amazon, eBay та Etsy. Їх варто використовувати в:

заголовках продуктів;

описах товарів;

списках, які підкреслюють ключові особливості та переваги продукту;

спеціальних внутрішніх полях, які невидимі покупцям, але використовуються для пошукового ранжування;

тегах.

Де знайти ключові слова для маркетплейсів:

Типи ключових слів

Ключові слова можна класифікувати залежно від їхніх характеристик та використання. Ось основні типи.

За довжиною

1. Короткі ключові слова (Short-tail Keywords). Також відомі як головні ключові слова (head keywords). Складаються з одного або двох слів.

Приклади: «взуття», «цифровий маркетинг».

2. Довгі ключові слова (Long-tail Keywords). Складаються з трьох або більше слів, вони більш конкретні і менш конкурентні. Мають вищі показники конверсії.

Приклади: «найкращі кросівки для жінок», «стратегія цифрового маркетингу для малого бізнесу».

За метою пошуку

1. Інформаційні ключові слова. Використовуються тими, хто шукає певну інформацію або відповіді на свої запитання. Часто починаються зі слів «як», «що», «чому» тощо.

Приклади: «як схуднути», «що таке блокчейн».

2. Транзакційні ключі. Використовуються людьми, які мають намір зробити покупку. Часто включають слова «купити», «знижка», «купон».

Приклади: «купити iPhone 12», «дешеві авіаквитки в Париж».

3. Навігаційні ключові слова. Їх вводять користувачі, які шукають конкретну компанію або конкретний сайт.

Приклади: «L’Oreal Paris», «login Instagram».

4. Загальні ключові слова. Коли людина вводить запит, але по ньому не зрозуміло, який у неї намір — почитати інформацію чи зробити покупку.

Приклади: «плаття для випускного», «біла машина».

5. Ключі для пошуку мультимедіа. Використовуються тими, хто шукає певний тип контенту на тему: картинки, відео, інфографіки тощо.

Приклади: «зачіска на весілля фото», «гітара Yamaha відео».

Метрики ключових слів

Важливо слідкувати за метриками ключових слів, щоб визначити їхню ефективність та релевантність. Ось основні з них, на які варто звернути увагу.

Складність ключового слова (Keyword Difficulty) для SEO. Цей показник оцінює, наскільки складно буде отримати позицію за певним ключовим словом в результатах органічного пошуку. Допомагає оцінити конкурентоспроможність ключового слова. Вища складність означає більше зусиль і ресурсів, необхідних для ранжування. Ціна за клік (Cost Per Click) для PPC. Це середня ціна, яку платить рекламодавець за клік по його оголошенню, викликаний певним ключовим словом. Корисний для бюджетування та визначення потенційної вартості PPC-кампаній. Вища ціна за клік вказує на більш конкурентне і потенційно прибутковіше ключове слово. Коефіцієнт конверсії (Conversion Rate). Відсоток користувачів, які виконують бажану дію (наприклад, роблять покупку, підписуються на розсилку) після натискання на посилання або оголошення. Вимірює ефективність ключового слова в стимулюванні цінних дій, а не тільки трафіку. Аналіз трендів (Trend Analysis). Це потенціал обсягу пошуку за ключовим словом з плином часу. Виявляє сезонні тенденції та довгострокові зміни в популярності ключових слів, допомагаючи відповідно планувати контент і маркетингові стратегії.

Висновки