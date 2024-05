Що таке маркетплейс eBay, і Як просувати на ньому товари

Маркетплейс eBay дає змогу компаніям охопити потенційних клієнтів у всьому світі. Опанування мистецтва просування на eBay підвищує впізнаваність бренду, стимулює продажі і сприяє зростанню бізнесу.

У цій статті розповім:

Що таке eBay

eBay — онлайн-платформа, де користувачі купують товари через аукціони або оголошення з фіксованою ціною, а також виставляють на продаж власні позиції.

1. За даними Statista, у 2022 році маркетплейс посів друге місце після Amazon за популярністю.

2. eBay відвідують активні користувачі з понад 190 країн світу, і у 2022 році його додаток завантажили понад 30,5 млн разів.

3. На маркетплейсі виставлені 1,7 млрд лотів. Найдорожчий товар, що продається на квітень 2024 року — поштова марка «Ukraine 2022» за $20,2 мільйонів. Її створили для допомоги українцям, постраждалим від війни з Росією.

4. Маркетплейс має програму eBay for Charity. Частку від продажу товарів відправляють на благодійність.

5. У 2002 році eBay придбав платіжну систему PayPal. Це стратегічний крок для спрощення платежів між покупцями та продавцями.

Типи продажів на eBay

Виставляючи лот на маркетплейсі, продавці пропонують один з трьох типів продажів, що відображаються у вигляді кнопок.

1. Аукціон (Place bid). Це торги, під час яких товар отримає покупець, що запропонував найвищу ціну. Кожен лот виставляють на певний період часу. Зазвичай конкуренція серед покупців посилюється на останніх хвилинах.

2. Buy It Now. Покупець може придбати товар за фіксованою ціною, яка зазвичай вища за аукціонну. Ця опція особливо доречна для рідкісних пропозицій.

3. Make Offer. Продавець дозволяє запропонувати власну ціну за товар. Якщо він прийме пропозицію, покупець буде зобов’язаний придбати товар за узгодженою вартістю.

4. Комбінований спосіб. Вибір за покупцем: купити товар миттєво чи торгуватися за нього на аукціоні.

Якщо користувач обере участь у торгах, інша людина зможе придбати товар за фіксовану ціну. Тому немає гарантії, що він буде доступний до завершення аукціону.

Які товари продавати на eBay

Перелічу найпопулярніші товарні категорії на eBay.

Electronics: смартфони, планшети, комп’ютери, аудіо- та відеоапаратура. Fashion: новий та вживаний одяг, взуття й аксесуари. Media: книги, CD, DVD, вінілові платівки й інші медіапродукти. Health & Beauty: косметичні засоби, парфуми, засоби по догляду за шкірою тощо. Sports: екіпірування для фітнесу, спортивні аксесуари, одяг і взуття для спорту. Collectibles and Art: монети, поштові марки, паніні, фігурки іграшок й інші предмети колекціонування. Home & Garden: меблі, побутова техніка, посуд, декор для дому тощо. Motors: запчастини для автомобілів, аксесуари та інші товари для автолюбителів.

Кейс. Спеціалісти Netpeak допомагали просувати товари меблевого магазину на eBay. Результат: вихід на щомісячний дохід понад вісім тисяч євро за перші шість місяців роботи.

Конкуренція на eBay

Успішність на маркетплейсі залежить від типу товару та ефективності використання конкурентних стратегій. Перед вибором продуктів для продажу, дослідіть ринок і проаналізуйте попит та конкуренцію в обраній категорії.

Визначте цікаву нішу і дослідіть попит: популярність товарів, основних конкурентів і які ключові слова використовуються. Корисні інструменти: Terapeak та ZIK. Одна з основних стратегій конкуренції на eBay — диференціація. З’ясуйте, що роблять конкуренти, і як серед них виділитися. Запропонувати унікальні товари? Залучити покупців ціною чи обслуговуванням? Визначте цільову аудиторію й розробіть стратегію маркетингу, щоб привернути увагу користувачів. Постійно вдосконалюйтесь. Вивчайте відгуки покупців, слідкуйте за трендами ринку і реагуйте на зміни у попиті.

Як почати продавати на eBay: покрокова інструкція

Щоб розпочати роботу на eBay, створіть обліковий запис продавця.

Реєстрація акаунту на eBay

1. Перейдіть на головну сторінку eBay і натисніть Register.

2. Оберіть тип акаунта: Personal (Особистий) чи Business (Бізнес).

3. Заповніть реєстраційну форму та натисніть Create account (Створити обліковий запис).

4. Вкажіть контактні дані й клікніть Continue (Продовжити).

ПОРАДА. Обирайте акаунт Personal, адже його за необхідності можна змінити на Business. Навпаки — не вийде. Акаунт Personal призначений для продажів невеликої кількості товарів. Business дає можливість продавати великі обсяги товарів, реєструвати юридичну назву бізнесу та налаштовувати магазин згідно з корпоративним брендом.

Виставлення першого товару на продаж

1. Відкрийте випадаюче меню My eBay і оберіть пункт Selling.

2. На сторінці My eBay Selling Overview натисніть кнопку List an item і перейдіть до форми Sell Your Item.

3. Заповніть необхідну інформацію про товар і натисніть List it.

Оголошення збережеться чернеткою, а ви перейдете на сторінку реєстрації облікового запису продавця.

Створення облікового запису продавця на eBay

1. Після створення першого лістингу, натисніть Get started.

Лістинг — це картка товару на маркетплейсі.

2. Введіть номер телефону і підтвердіть його за допомогою одноразового коду безпеки, який надішле маркетплейс.

При реєстрації на eBay, облікові дані мають бути підтверджені. Це необхідно, щоб отримувати виплати через eBay Managed Payments на банківський рахунок або на рахунок Payoneer, залежно від країни реєстрації. У кожній країні — власні правила та регуляції щодо фінансових трансакцій.

3. Якщо маєте акаунт Payoneer, натисніть Yes, sign in і залогіньтесь в системі, щоб ваші дані синхронізувались з eBay.

Рекомендую завчасно створити і верифікувати акаунт Payoneer, щоб уникнути блокування на eBay.

4. Після синхронізації з Payoneer, додайте дані кредитної карти, яка буде використовуватися для оплати комісій eBay. Далі перевірте й підтвердіть реєстраційні дані, натиснувши Submit request.

5. Після підтвердження реєстраційних даних, eBay відправить запит до Payoneer для перевірки інформації. Вона триватиме 5-20 днів, після чого відкриється можливість продавати на eBay.

ПОРАДА. Реєструйтеся поступово. Робіть щодня один крок, щоб показати алгоритму eBay, що ви не бот, а реальна людина. За підозрілу активність акаунт можуть автоматично заблокувати.

Секрети привабливого магазину eBay Store

Успішність eBay Store залежить від зовнішнього вигляду. Розповім, як зробити його привабливішим.

Секрет 1. Правильно оберіть тип підписки eBay Store Subscription

Підписка на eBay Store дає змогу отримати доступ до різноманітних інструментів і функцій. На маркетплейсі є кілька різновидів платних підписок, що залежать від потреб бізнесу та обсягу продажів.

Starter (від $4,95 на місяць). Базовий план, підходить для початківців і магазинів з невеликою кількістю товарів. Надає основні інструменти для управління магазином. Basic (від $21,95 на місяць). Підходить для магазинів з більшими обсягами товарів і продажів. Надає розширені функції: знижку на комісії за виставлення лотів, більше маркетингових інструментів тощо. Premium (від $59,95 на місяць). Призначений для професіоналів, які мають великий обсяг продажів і хочуть отримати максимальну кількість інструментів для управління магазином. Надає більше інструментів для маркетингу й аналітики, а також знижені комісії. Anchor (від $299,95 на місяць). Високорівневий план, надає додаткові переваги на кшталт пріоритетної підтримки клієнтів і можливості налаштування обмеженого доступу до магазину для співробітників. Enterprise (від $2 999,95 на місяць). План призначений для великих компаній та корпорацій, що мають специфічні потреби щодо управління магазином на eBay. Надає індивідуальні рішення і персональну підтримку.

Секрет 2. Доречно налаштуйте й оформіть eBay Store

Перелічу ключові елементи, на які варто звернути особливу увагу.

Назва магазину (Store name)

Оберіть коротку унікальну назву, що відповідає специфіці товарного асортименту чи бренду.

З назви EcoFlow Official Store відразу зрозуміло, що продає магазин

Головне зображення (Main image)

Це перше, що бачить користувач під час переходу в магазин. Завантажте якісне та привабливе фото, котре відобразить стиль бренду й асортимент товарів.

Головний банер магазину автозапчастин Detroit Axle, що має дохід понад $10 млн на місяць

Логотип магазину (Store logo)

Створіть унікальний логотип, що асоціюється з брендом. Він має бути чітким і читабельним. Використайте високоякісне зображення, яке гарно виглядатиме на десктопі, смартфонах і планшетах.

Приклад вдалого логотипу магазину Bullseye Deals

Опис магазину (Store description)

Напишіть короткий, але змістовний текст, котрий описуватиме основні переваги асортименту й обслуговування. Використайте в ньому ключові слова, відповідно до ніші.

Приклад опису магазину Enjoy The Wood

Категорії магазину (Featured categories)

Оберіть ключові категорії товарів, котрі хочете виділити на головній сторінці магазину.

Кожна категорія повинна мати іконку, яка чітко відображатиме її наповнення. Іконки допоможуть користувачам швидше зорієнтуватися в асортименті товарів. Зробіть іконки однорідними, щоб підкреслити гармонійний дизайн магазину.

Приклад виділених категорій в магазині бренду корейської косметики Neulii

Виділені товари (Featured items)

Щоб привернути увагу покупців і стимулювати покупки, виділіть на вітрині магазину найпопулярніші або найактуальніші товари.

Магазин одягу на eBay BHFO виділяє популярні товари на вітрині як Best Sellers

Маркетинговий банер (Marketing banner)

Привертає увагу покупців до акцій, розпродажів або нового асортименту. Важливо, щоб банер був привабливим і чітко відображав пропозиції.

Приклад маркетингового банеру книжкового магазину ThriftBooks

Відео магазину (Store video)

Додайте відео, яке демонструє переваги продукту або підкреслює унікальність бренду. Воно допоможе здобути додаткову увагу покупців і підвищити їхню зацікавленість.

Відео бренду BLUETTI на eBay

Політика магазину (Store policies)

Чітко визначте політику магазину щодо доставки, повернення товарів і обробки замовлень. Покупці повинні розуміти, чого їм очікувати від співпраці з магазином.

Приклад політик магазину GreatStar на eBay

Всі елементи повинні гармонійно поєднуватись і відображати бренд з його унікальним стилем і пропозиціями.

Дотримуйтеся вимог eBay до дизайну, щоб магазин відповідав стандартам платформи.

Як створити ефективний лістинг на eBay

Перелічу основні кроки для створення лістингу, що приверне увагу користувачів.

Крок 1. Дослідіть конкурентів

Перед розміщенням товарів на eBay:

перегляньте аналогічні товари, що вже продаються на платформі;

зверніть увагу на їхні ціни, описи, фотографії й умови доставки.

Корисні інструменти: ZIK, внутрішній сервіс eBay Terapeak.

Сервіс ZIK показує, що за запитом «Ukrainian» найкраще продаються армійські та патріотичні нашивки. Найбільше замовлень має магазин Ukraine_Online з доходом понад $20 000 на місяць.

Крок 2. Зробіть професійні фото та відео продукту

За даними досліджень eBay, оголошення з кращою якістю фотографій мають більше шансів на продаж. Ось кілька рекомендацій щодо ідеального зображення товару для продажу на eBay.

Забезпечте яскраве освітлення і чіткий ракурс. Покажіть товар на фото з різних кутів. Робіть детальні знімки, щоб покупці могли роздивитися всі характеристики. Використовуйте однорідний простий задній план, щоб уникнути відволікаючих деталей. Робіть фото при природному світлі або використовуйте м’яке, рівномірне освітлення від світлодіодних ламп або світлових боксів. Уникайте тіней і переосвітленості. Використовуйте штатив, щоб забезпечити чіткість зображення. Роздільна здатність фотографій має бути високою — не менше 1600 пікселів по ширині. Розмістіть товар в центрі кадру, забезпечуючи простір навколо нього. Додайте на фото предмети, щоб показати реальний масштаб товару: руку, монету або рулетку.

Приклад вдалих фотографій від магазину Club Sneaker

Для збільшення конверсії лістингів додавайте детальні інфографіки й відео товару.

Приклад вдалих інфографік продукту на eBay магазину YUMARKET

Крок 3. Напишіть привабливий заголовок (Title)

Заголовок — перше, що бачать покупці, переглядаючи лістинги. Також він допомагає знайти лістинг у пошукових результатах eBay. Ось декілька порад для підвищення його ефективності.

Використовуйте ключові слова, котрі найкраще описують товар. Для їхнього пошуку скористайтесь сервісами Google Keyword Planner і Ahrefs. Зробіть заголовок коротким та інформативним, до 80 символів. Включіть у нього головні характеристики товару: бренд, модель, колір, розмір тощо. Якщо товар має унікальні особливості або переваги, вкажіть їх у заголовку: «Новий», «Ексклюзивний», «Безкоштовна доставка» тощо. Впевніться, що заголовок відповідає категорії товару, щоб покупці знайшли лістинг у відповідному розділі. Ви можете вдатися до автоматичної побудови заголовків, для цього використовуйте інструменти ZIK Title Builder або Keywordtool.io.

Приклад побудови заголовка за допомогою ZIK Title Builder: назва товару — Electric Scooter.

специфікація товару — 350W Motor 19 mph Max Long Range.

цільова аудиторія — for Adult.

колір чи матеріал — Black Color.

Переконайтеся, що відсутні орфографічні й граматичні помилки. Проведіть А/Б-тестування різних варіантів заголовків. Створіть дублі лістингів з різними заголовками. Залишіть той, який набирає більше переглядів і замовлень, а інший відключіть.

Крок 4. Додайте детальний опис лістингу

Опис дозволяє включити в лістинг важливу інформацію про товар і заздалегідь відповісти на запитання покупців. Він має містити:

назву продукту, бренд, модельний номер, розмір, колір;

cтан товару — новий, вживаний, з дефектами;

основні характеристики й переваги продукту;

що йде з товаром — батареї, зарядний пристрій тощо;

варіанти доставки та політику повернення;

доступні промокоди і пропозиції зі знижками.

Перелічу декілька рекомендацій щодо написання опису для лістингу.

Використовуйте короткі абзаци, маркери, жирне та курсивне виділення. Вони допоможуть користувачам при швидкому перегляді опису зрозуміти головне. Описи на eBay вміщують до 32 000 символів. Скористайтеся цим простором, щоб детально розповісти про товар. Чим більше інформації надасте, тим більше впевненості відчуватимуть покупці, обираючи товар. Не просто перераховуйте технічні характеристики, а підкреслюйте, чому покупець має обрати цей товар. Поділіться унікальними деталями й історіями про товар. Чітко визначте політику доставки та повернення. Оформіть опис за допомогою попередньо сформованого коду HTML, що зробить лістинг привабливішим і збільшить коефіцієнт конверсії. Варто доручити його створення та верстку програмістам.

Приклад детального опису продукту з використанням HTML-коду

Крок 5. Забезпечте інклюзивність

Доступність має велике значення для привернення ширшої аудиторії, включаючи людей з порушенням зору. eBay рекомендує таким користувачам використовувати програму зчитування з екрана, щоб купувати, шукати або продавати товари.

Розповім, як зробити оголошення більш інклюзивними і покращити їхню видимість у пошукових результатах.

При додаванні кнопок, зображень або відео в опис товару, завжди використовуйте альтернативні теги (alt-тексти) в HTML-коді. Вони надають текстовий опис для програм читання екрану, котрі використовують люди з порушенням зору. Переконайтеся, що alt-текст є описовим і містить відповідні ключові слова. Використовуйте зручний для читання розмір шрифту. Структуруйте опис короткими реченнями й абзацами для покращення читабельності для всіх користувачів, включаючи тих, хто використовує програми читання екрану. Вибирайте кольори, що забезпечують достатній контраст для легкого читання. Наприклад, чорний текст на білому фоні замість жовтого тексту на білому фоні. Регулярно перевіряйте оголошення на доступність за допомогою спеціальних інструментів і програм читання екрану. Переконайтеся, що весь вміст, включаючи зображення, відео й кнопки, доступний та зрозумілий для всіх користувачів.

Крок 6. Виберіть правильну категорію

Важливо вказати в лістингу товару доречну категорію. На eBay є можливість обрати дві категорії за додаткову плату у розмірі $0,3. Вона забезпечить більше показів і зробить лістинг видимішим для покупців, які використовують фільтри.

Крок 7. Заповніть всі характеристики

Вкажіть наявну інформацію про товар, включаючи UPC (ідентифікатор товару). Це збільшить шанси додавання продукту в рекламні кампанії на eBay.

Приклад лістингу на eBay з детальною специфікацію продукту

Крок 8. Встановіть конкурентну ціну

Дослідження цін на аналогічні товари — найкращий помічник у визначенні оптимальної початкової вартості або ціни «Buy It Now».

Не забувайте враховувати всі витрати та комісії, щоб забезпечити бажаний рівень прибутку. На eBay є три основні типи комісій.

Комісія за продаж (Final Value Fee). eBay відраховує від 2,5% до 15% кінцевої ціни товару. Розмір комісії залежить від категорії товару й інших факторів. Фіксована плата за розміщення оголошення (Insertion fees). Окрім відсотка від продажу, eBay інколи бере фіксовану плату за розміщення оголошення на їхньому сайті. Ця плата залежить від кількості оголошень, їхньої тривалості й інших параметрів. International fee. Стягується, якщо адреса доставки або адреса зареєстрованого покупця знаходиться за межами вашої країни. Становить 1,65% від загальної суми продажу.

Крок 9. Запропонуйте варіанти доставки

Визначте варіанти доставки заздалегідь, щоб покупці знали, чого чекати. Створіть Shipping Policy і вкажіть, чи необхідна оплата вартості доставки.

eBay рекомендує пропонувати швидку та недорогу доставку і встановлювати термін відправлення до двох днів.

Приклад Shipping Policy із стандартною і прискореною доставкою

Крок 10. Використовуйте додаткові платні опції покращення лістингів

eBay пропонує декілька платних покращень для підсилення лістингу.

1. Gallery Plus – це додаткова функція за $1,2, яка дозволяє покупцям натискати або наводити курсор миші на значок, і з'явиться більша версія зображення товару.

2. Додатковий підзаголовок для збільшення видимості в результатах пошуку за $2,4.

3. Додаткова категорія для отримання більшого обсягу в результатах пошуку за відповідними фільтрами за $0,36.

4. Показ на локальних маркетплейсах для більшого охоплення цільової аудиторії за $1.

Мінімальні витрати забезпечать значне зростання зацікавленості та продажів.

SEO на eBay: внутрішня пошукова система Cassini

За ранжування результатів пошуку на eBay відповідає внутрішній пошуковий алгоритм Cassini. Він враховує відповідність оголошень запитам покупців, повноту характеристик товарів, рейтинг продавців, політику повернень тощо. Перелічу ключові аспекти функціонування Cassini.

Cassini аналізує описи, заголовки й атрибути товарів, щоб визначити їхню відповідність пошуковим запитам користувачів. Тому продавцям варто використовувати ключові слова і фрази. Продавці з високим рейтингом і позитивними відгуками мають більші шанси з’явитися на верхніх позиціях пошукових результатів. eBay приділяє велику увагу задоволенню клієнтів. Товари від продавців з гнучкою політикою повернення привабливіші для покупців, тому мають вищі позиції у пошукових результатах. Cassini враховує історію пошуку користувача, його локацію, типи товарів, що часто переглядаються, та інші персоналізовані фактори.

Внутрішня реклама eBay Promoted Listings

eBay Promoted Listings — внутрішній сервіс для підвищення видимості товарів у результатах пошуку і на сторінках інших продуктів. Основна ціль цієї реклами — зробити товари більш помітними для покупців, які їх активно шукають.

Коли продавець підключає товар до Promoted Listings, він платить за кожну успішну трансакцію або за кожен клік на рекламу. Сервіс надає детальні звіти про ефективність рекламної кампанії, що дає змогу аналізувати і вдосконалювати стратегії просування.

Як почати використовувати eBay Promoted Listings

Оберіть товари, котрі хочете просувати за допомогою Promoted Listings. Це мають бути пропозиції з високим попитом та конкурентоспроможними цінами. Виберіть формат реклами, який найбільше підходить потребам і бюджету. Встановіть бюджет для рекламної кампанії. Оберіть суму, котру готові витратити на просування товарів. Створіть рекламні кампанії для товарів, вибираючи необхідні параметри. Регулярно аналізуйте ефективність рекламних кампаній за допомогою звітів від eBay. Вносьте відповідні зміни для оптимізації і покращення результатів.

На платформі eBay є декілька форматів реклами.

Формати реклами на eBay

Найпоширеніший формат реклами, за допомогою якого продавці просувають товари у внутрішньому пошуці та на сторінках інших продуктів на платформі.

Продавець обирає товари, котрі хоче просувати, і встановлює плату за клік або успішну транзакцію. Товари з’являються в результатах пошуку або на сторінках товарів з позначкою «Sponsored».

Вигоди: підвищена видимість товарів серед покупців, оплата за результ, аналітика ефективності.

Приклад реклами Promoted Listings Standard

Дає змогу власникам магазинів ефективніше керувати рекламними кампаніями на eBay. Продавці обирають конкретні ключові слова для реклами й керують вартістю кліків, щоб оптимізувати рекламні кампанії.

Вигоди: більший контроль над рекламною кампанією, можливість вибору стратегій і параметрів таргетингу.

Приклад реклами Promoted Listings Advanced

Promoted Display

Формат реклами дає змогу продавцям виводити оголошення на сторінки лотів схожих товарів у вибраній категорії. Коли покупці клікають на рекламу, вони потрапляють на сторінку категорії у магазині продавця.

Вигоди: розширення аудиторії, залучення покупців, підвищення уваги до товарів.

Приклад реклами Promoted Display

Offsite Ads

Формат реклами дозволяє просувати товари на зовнішніх платформах і каналах для залучення нових покупців.

eBay співпрацює з зовнішніми партнерами на кшталт Google та Facebook, щоб показувати рекламу товарів користувачам, що не використовують платформу eBay.

Вигоди: розширення аудиторії за рахунок зовнішніх каналів, залучення нових покупців, можливість платити лише за успішні трансакції.

Додаткові маркетингові інструменти просування на eBay

Інструмент дає змогу продавцям створювати промоактивності для товарів: знижки, безкоштовну доставку, промокоди тощо. Перелічу основні типи Promotions на eBay.

1. Order Size Discounts (Знижки від розміру замовлення). Допомагає пропонувати знижки залежно від розміру замовлення або суми, котру витрачає покупець. Наприклад, встановити дисконт на загальну суму замовлення або створити пропозицію «купи один товар і отримай другий безкоштовно».

2. Volume Pricing (Об’ємні ціни). Дозволяє пропонувати знижки клієнтам, які замовляють більше однієї одиниці товару.

3. Shipping Discounts (Знижки на доставку). Надає можливість дешевої або безкоштовної доставки для замовлень, що відповідають умовам продавця. Наприклад для замовлень понад певну суму.

4. Sale Event + Markdown (Розпродаж + Знижка). Дозволяє на певний час знизити ціни на вибрані товари або категорії.

5. Coded Coupons (Купони з кодами). Дозволяє створювати купони зі знижками, які покупці використовуватимуть на платформі eBay і за її межами. Надалі користувачі вводитимуть спеціальні промокоди під час оформлення замовлення, щоб отримати знижку.

Магазини з цим статусом мають кілька переваг.

Отримують більшу видимість у пошукових результатах і більше шансів залучити увагу покупців. Користуються рекламою на платформі eBay за знижену ціну або з пріоритетним розміщенням. eBay надає їм додаткову підтримку і ресурси, що допомагає у вирішенні проблем та оптимізації бізнесу. Помітка «Top Rated Seller» дає покупцям додаткову впевненість у надійності магазину.

Продавець на eBay отримує цей статус залежно від історії продажів і відповідності регіональним вимогам.

Функція, котра дозволяє продавцям:

надати індивідуальну знижку чи безкоштовну доставку покупцеві , який виявив інтерес до товару, але не здійснив покупку;

, який виявив інтерес до товару, але не здійснив покупку; налаштувати індивідуальні пропозиції залежно від потреби.

Приклад створення та відправки покупцю офера із знижкою 7%

Щоб дізнатися про просування на інших маркетплейсах, читайте статті:

Висновки