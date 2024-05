Что такое маркетплейс eBay, и Как продвигать на нём товары

Маркетплейс eBay дает возможность компаниям охватить потенциальных клиентов по всему миру. Освоение искусства продвижения на eBay повышает узнаваемость бренда, стимулирует продажи и способствует росту бизнеса.

В этой статье расскажу:

Что такое eBay

eBay — онлайн-платформа, где пользователи покупают товары через аукционы или объявления с фиксированной ценою, а также выставляют на продажу собственные позиции.

1. По данным Statista, в 2022 году маркетплейс занял второе место после Amazon по популярности.

2. eBay посещают активные пользователи из более чем 190 стран мира, и в 2022 году его приложение загрузили свыше 30,5 млн раз.

3. На маркетплейсе выставлены 1,7 млрд лотов. Самый дорогой товар, который продается на апрель 2024 года — почтовая марка «Ukraine 2022» за $20,2 миллионов. Её создали для помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

4. Маркетплейс имеет программу eBay for Charity. Часть от продаж товаров отправляют на благотворительность.

5. В 2002 году eBay приобрел платежную систему PayPal. Это стратегический шаг для упрощения платежей между покупателями и продавцами.

Типы продаж на eBay

Выставляя лот на маркетплейсе, продавцы предлагают один из трёх типов продаж, что отображаются в виде кнопок.

1. Аукцион (Place bid). Это торги, во время которых товар получает покупатель, который предложил самую высокую цену. Каждый лот выставляют на определенный период времени. Обычно конкуренция среди покупателей усиливается на последних минутах.

2. Buy It Now. Покупатель может приобрести товар по фиксированной цене, которая обычно выше, чем аукционная. Эта опция особенно уместна для редких предложений.

3. Make Offer. Продавец разрешает предложить собственную цену за товар. Если он принимает предложение, покупатель будет обязан приобрести товар по согласованной цене.

4. Комбинированный способ. Выбор за покупателем: купить товар мгновенно или торговаться за него на аукционе.

Если пользователь выберет участие в торгах, другой человек сможет приобрести товар по фиксированной цене. Поэтому нет гарантии, что он будет доступен до окончания аукциона.

Какие товары продавать на eBay

Перечислю самые популярные товарные категории на eBay.

Electronics: смартфоны, планшеты, компьютеры, аудио- и видеоаппаратура. Fashion: новая и использованная одежда, обувь и аксессуары. Media: книги, CD, DVD, виниловые пластинки и другие медиапродукты. Health & Beauty: косметические средства, парфюмы, средства по уходу за кожей и т.п. Sports: экипировка для фитнеса, спортивные аксессуары, одежда и обувь для спорта. Collectibles and Art: монеты, почтовые марки, панини, фигурки игрушек и другие предметы коллекционирования. Home & Garden: мебель, бытовая техника, посуда, декор для дома и т.п. Motors: запчасти для автомобилей, аксессуары и другие товары для автолюбителей.

Кейс. Специалисты Netpeak помогали продвигать товары мебельного магазина на eBay. Результат: выход на ежемесячный доход свыше восьми тысяч евро за первые шесть месяцев работы.

Конкуренция на eBay

Успешность на маркетплейсе зависит от типа товара и эффективности использования конкурентных стратегий. Перед выбором продуктов для продажи изучите рынок и проанализируйте спрос и конкуренцию в выбранной категории.

Определите интересную нишу и исследуйте спрос: популярность товаров, основных конкурентов и какие ключевые слова используются. Полезные инструменты: Terapeak и ZIK. Одна из основных стратегий конкуренции на eBay — дифференциация. Выясните, что делают конкуренты, и как среди них выделиться. Предложить уникальные товары? Привлечь покупателей ценой или обслуживанием? Определите целевую аудиторию и разработайте стратегию маркетинга, чтобы привлечь внимание пользователей. Постоянно совершенствуйтесь. Изучайте отзывы покупателей, следите за трендами рынка и реагируйте на изменения в спросе.

Как начать продавать на eBay: пошаговая инструкция

Чтобы начать работу на eBay, создайте учетную запись продавца.

Регистрация аккаунта на eBay

1. Перейдите на главную страницу eBay и нажмите Register.

2. Выберите тип аккаунта: Personal (Личный) или Business (Бизнес).

3. Заполните регистрационную форму и нажмите Create account (Создать учетную запись).

4. Укажите контактные данные и кликните Continue (Продолжить).

СОВЕТ. Выбирайте аккаунт Personal, ведь его при необходимости можно изменить на Business. Наоборот — не получится. Аккаунт Personal предназначен для продажи небольшого количества товаров. Business даёт возможность продавать большие объемы товаров, регистрировать юридическое название бизнеса и настраивать магазин согласно с корпоративным брендом.

Выставление первого товара на продажу

1. Откройте выпадающее меню My eBay и выберите пункт Selling.

2. На странице My eBay Selling Overview нажмите кнопку List an item и перейдите к форме Sell Your Item.

3. Заполните необходимую информацию о товаре и нажмите List it.

Объявление сохранится черновиком, а вы перейдете на страницу регистрации учётной записи продавца.

Создание учётной записи продавца на eBay

1. После создания первого листинга, нажмите Get started.

Листинг — это карточка товара на маркетплейсе.

2. Введите номер телефона и подтвердите его с помощью одноразового кода безопасности, который пришлет маркетплейс.

При регистрации на eBay, учётные данные должны быть подтверждены. Это необходимо, чтобы получать выплаты через eBay Managed Payments на банковский счет или на счет Payoneer, в зависимости от страны регистрации. В каждой стране — собственные правила и регуляции относительно финансовых транзакций.

3. Если есть аккаунт Payoneer, нажмите Yes, sign in и залогинтесь в системе, чтобы ваши данные синхронизировались с eBay.

Рекомендую заранее создать и верифицировать аккаунт Payoneer, чтобы избежать блокировки на eBay.

4. После синхронизации с Payoneer, добавьте данные кредитной карты, которая будет использоваться для оплаты комиссий eBay. Дальше проверьте и подтвердите регистрационные данные, нажав Submit request.

5. После подтверждения регистрационных данных, eBay отправит запрос к Payoneer для проверки информации. Она будет продолжаться 5-20 дней, после чего откроется возможность продавать на eBay.

СОВЕТ. Регистрируйтесь пошагово. Делайте каждый день один шаг, чтобы показать алгоритму eBay, что вы не бот, а реальный человек. За подозрительную активность аккаунт могут автоматически заблокировать.

Секреты привлекательного магазина eBay Store

Успешность eBay Store зависит от внешнего вида. Расскажу, как сделать его привлекательнее.

Секрет 1. Правильно выберите тип подписки eBay Store Subscription

Подписка на eBay Store даёт возможность получить доступ к разнообразным инструментам и функциям. На маркетплейсе есть несколько разновидностей платных подписок, что зависит от нужд бизнеса и объёма продаж.

Starter (от $4,95 в месяц). Базовый план, подходит для начинающих и магазинов с небольшим количеством товаров. Предоставляет основные инструменты для управления магазином. Basic (от $21,95 в месяц). Подходит для магазинов с большими объёмами товаров и продаж. Предоставляет расширенные функции: скидку на комиссии за выставление лотов, больше маркетинговых инструментов и т.п. Premium (от $59,95 в месяц). Предназначен для профессионалов, которые имеют большой объём продаж и хотят получить максимальное количество инструментов для управления магазином. Предоставляет больше инструментов для маркетинга и аналитики, а также сниженные комиссии. Anchor (от $299,95 в месяц). Высокоуровневый план, предоставляет дополнительные преимущества вроде приоритетной поддержки клиентов и возможности настройки ограниченного доступа к магазину для сотрудников. Enterprise (от $2 999,95 в месяц). План предназначен для больших компаний и корпораций, которые имеют специфические потребности относительно управления магазином на eBay. Предоставляет индивидуальные решения и персональную поддержку.

Секрет 2. Уместно настройте и оформите eBay Store

Перечислю ключевые элементы, на которые стоит обратить особенное внимание.

Название магазина (Store name)

Выберите короткое уникальное название, которое отвечает специфике товарного ассортимента или бренда.

Из названия EcoFlow Official Store сразу понятно, что продаёт магазин

Главное изображение (Main image)

Это первое, что видит пользователь во время перехода в магазин. Загрузите качественное и привлекательное фото, которое отобразит стиль бренда и ассортимент товаров.

Главный баннер магазина автозапчастей Detroit Axle, который имеет доход свыше $10 млн в месяц

Логотип магазина (Store logo)

Создайте уникальный логотип, который ассоциируется с брендом. Он должен быть чётким и читабельным. Используйте высококачественные изображения, которые будут хорошо выглядеть на десктопе, смартфонах и планшетах.

Пример удачного логотипа магазина Bullseye Deals

Описание магазина (Store description)

Напишите короткий, но содержательный текст, который будет описывать основные преимущества ассортимента и обслуживания. Используйте в нём ключевые слова, относительно ниши.

Пример описания магазина Enjoy The Wood

Категории магазина (Featured categories)

Выберите ключевые категории товаров, которые хотите выделить на главной странице магазина.

Каждая категория должна иметь иконку, которая чётко будет отображать её наполнение. Иконки помогут пользователям быстрее сориентироваться в ассортименте товаров. Сделайте иконки однородными, чтобы подчеркнуть гармоничный дизайн магазина.

Пример выделенных категорий в магазине бренда корейской косметики Neulii

Выделенные товары (Featured items)

Чтобы привлечь внимание покупателей и стимулировать покупки, выделите на витрине магазина самые популярные или самые актуальные товары.

Магазин одежды на eBay BHFO выделяет популярные товары на витрине как Best Sellers

Маркетинговый баннер (Marketing banner)

Привлекает внимание покупателей к акциям, распродажам или новому ассортименту. Важно, чтобы баннер был привлекательным и чётко отображал предложения.

Пример маркетингового баннера книжного магазина ThriftBooks

Видео магазина (Store video)

Добавьте видео, которое демонстрирует преимущества продукта или подчеркивает уникальность бренда. Оно поможет получить дополнительное внимание покупателей и повысит их заинтересованность.

Відео бренду BLUETTI на eBay

Политика магазина (Store policies)

Четко определите политику магазина относительно доставки, возврата товаров и обработки заказов. Покупатели должны понимать, чего им ожидать от сотрудничества с магазином.

Пример политики магазина GreatStar на eBay

Все элементы должны гармонично сочетаться и отображать бренд с его уникальным стилем и предложениями.

Придерживайтесь требований eBay к дизайну, чтобы магазин отвечал стандартам платформы.

Как создать эффективный листинг на eBay

Перечислю основные шаги для создания листинга, который привлечет внимание пользователей.

Шаг 1. Исследуйте конкурентов

Перед размещение товаров на eBay:

посмотрите аналогичные товары, которые уже продаются на платформе;

обратите внимание на их цены, описания, фотографии и условия доставки.

Полезные инструменты: ZIK, внутренний сервис eBay Terapeak.

Сервис ZIK показывает, что по запросу «Ukrainian» лучше всего продаются армейские и патриотические нашивки. Больше всего заказов имеет магазин UkraineOnline с доходом свыше $20 000 в месяц.

Шаг 2. Сделайте профессиональные фото и видео продукта

По данным исследования eBay, объявления с лучшим качеством фотографий имеют больше шансов на продажу. Вот несколько рекомендаций относительно идеального изображения товара для продажи на eBay.

Обеспечьте яркое освещение и чёткий ракурс. Покажите товар на фото с разных углов. Делайте детальные снимки, чтобы покупатели могли рассмотреть все характеристики. Используйте однотонный простой задний план, чтобы избежать отвлекающих деталей. Делайте фото при естественном свете или используйте мягкое, равномерное освещение от светодиодных ламп или световых боксов. Избегайте теней и пересвеченности. Используйте штатив, чтобы обеспечить чёткость изображения. Разрешение фотографий должно быть высоким — не менее 1600 пикселей по ширине. Разместите товар в центре кадра, обеспечивая простор вокруг него. Добавьте на фото предметы, чтобы показать реальный масштаб товара: руку, монету или рулетку.

Пример удачных фотографий от магазина Club Sneaker

Для увеличения конверсии листингов добавьте детальные инфографики и видео товара.

Пример удачных инфографик продукта на eBay магазина YUMARKET

Шаг 3. Напишите привлекательный заголовок (Title)

Заголовок — первое, что увидят покупатели, пересматривая листинги. Также он помогает найти листинг в поисковых результатах eBay. Вот несколько советов для увеличения его эффективности.

1. Используйте ключевые слова, которые лучше всего описывают товар. Для их поиска воспользуйтесь сервисами Google Keyword Planner и Ahrefs.

2. Сделайте заголовок коротким и информативным, до 80 символов. Включите в него главные характеристики товара: бренд, модель, цвет, размер и т.п.

3. Если товар имеет уникальные особенности или преимущества, укажите их в заголовке: «Новый», «Эксклюзивный», «Бесплатная доставка» и т.п.

4. Убедитесь, что заголовок отвечает категории товара, чтобы покупатели нашли листинг в соответствующем разделе.

5. Вы можете прибегнуть к автоматическому построению заголовков, для этого используйте инструменты ZIK Title Builder или Keywordtool.io.

Пример построения заголовка при помощи ZIK Title Builder: название товара — Electric Scooter.

спецификация товара — 350W Motor 19 mph Max Long Range.

целевая аудитория — for Adult.

цвет или материал — Black Color.

6. Убедитесь, что отсутствуют орфографические и грамматические ошибки.

7. Проведите А/Б-тестирование разных вариантов заголовков. Создайте дубли листингов с разными заголовками. Оставьте тот, который набирает больше просмотров и заказов, а другой отключите.

Шаг 4. Добавьте подробное описание листинга

Описание позволяет включить в листинг важную информацию о товаре и заранее ответить на вопросы покупателей. Он должен содержать:

название продукта, бренд, модельный номер, размер, цвет;

состояние товара — новый, использованный, с дефектами;

основные характеристики и преимущества продукта;

что идет с товаром — батареи, зарядное устройство и т.п.;

варианты доставки и политику возврата;

доступные промокоды и предложения со скидками.

Перечислю несколько рекомендаций относительно написания описания для листинга.

Используйте короткие абзацы, маркеры, жирное и курсивное выделение. Они помогут пользователям при быстром просмотре описания понять главное. Описание на eBay вмещает до 32 000 символов. Воспользуйтесь этим простором, чтобы детально рассказать о товаре. Чем больше информации предоставите, тем больше уверенности будут чувствовать покупатели, выбирая товар. Не просто перечисляйте технические характеристики, а подчеркивайте, почему покупатель должен выбрать этот товар. Поделитесь уникальными деталями и историями о товаре. Четко определите политику доставки и возврата. Оформите описание с помощью предварительно сформированного кода HTML, что сделает листинг привлекательнее и увеличит коэффициент конверсии. Стоит доверить его создание и верстку программистам.

Пример детального описания продукта с использованием HTML-кода

Шаг 5. Обеспечьте инклюзивность

Доступность имеет большое значение для привлечения широкой аудитории, включая людей с нарушением зрения. eBay рекомендует таким пользователям использовать программу считывания с экрана, чтобы покупать, искать или продавать товары.

Расскажу, как сделать объявления более инклюзивными и улучшить их видимость в поисковых результатах.

При добавлении кнопок, изображений или видео в описание товара, всегда используйте альтернативные теги (alt-тексты) в HTML-коде. Они предоставляют текстовое описание для программ чтения экрана, которые используют люди с нарушением зрения. Убедитесь, что alt-текст является описательным и содержит соответствующие ключевые слова. Используйте удобный для чтения размер шрифта. Структурируйте описание короткими предложениями и абзацами для улучшения читабельности для всех пользователей, включая тех, кто использует программы чтения экрана. Выбирайте цвета, которые обеспечивают достаточный контраст для легкого чтения. Например, чёрный текст на белом фоне вместо желтого текста на белом фоне. Регулярно проверяйте объявления на доступность с помощью специальных инструментов и программ чтения экрана. Убедитесь, что все содержание, включая изображения, видео и кнопки, доступно и понятно для всех пользователей.

Шаг 6. Выберите правильную категорию

Важно указать в листинге товара уместную категорию. На eBay есть возможность выбрать две категории за дополнительную плату в размере $0,3. Она обеспечит больше показов и сделает листинг виднее для покупателей, которые используют фильтры.

Шаг 7. Заполните все характеристики

Укажите имеющуюся информацию о товаре, включая UPC (идентификатор товара). Это увеличит шансы добавления продукта в рекламные кампании на eBay.

Пример листинга на eBay с подробной спецификацией продукта

Шаг 8. Установите конкурентную цену

Исследование цен на аналогичные товары — самый лучший помощник в определении оптимальной начальной стоимости или цены «Buy It Now».

Не забывайте учитывать все траты и комиссии, чтобы обеспечить желаемый уровень прибыли. На eBay есть три основных типа комиссий.

Комиссия за продажу (Final Value Fee). eBay отсчитывает от 2,5% до 15% конечной цены товара. Размер комиссии зависит от категории товара и других факторов. Фиксированная плата за размещение объявления (Insertion fees). Кроме процента от продажи, eBay иногда берет фиксированную плату за размещение объявления на их сайте. Эта плата зависит от количества объявлений, их длительности и других параметров. International fee. Взимается, если адрес доставки или адрес зарегистрированного покупателя находится за пределами вашей страны. Составляет 1,65% от общей суммы продажи.

Шаг 9. Предложите варианты доставки

Определите варианты доставки заранее, чтоб покупатели знали, чего ждать. Создайте Shipping Policy и укажите, необходима ли оплата стоимости доставки.

eBay рекомендует предлагать быструю и недорогую доставку и установить срок отправки до двух дней.

Пример Shipping Policy со стандартной и ускоренной доставкой

Шаг 10. Используйте дополнительные платные опции улучшения листингов

eBay предлагает несколько платных улучшений для усиления листинга.

1. Gallery Plus – это дополнительная функция за $1,2, которая позволяет покупателям нажимать или наводить курсор мыши на значок, и появится большая версия изображения товара.

2. Дополнительный подзаголовок для увеличения видимости в результатах поиска за $2,4.

3. Дополнительная категория для получения большего объема в результатах поиска по соответствующим фильтрам за $0,36.

4. Показ на локальных маркетплейсах для большего охвата целевой аудитории за $1.

Минимальные расходы обеспечат значительное увеличение заинтересованности и продаж.

SEO на eBay: внутренняя поисковая система Cassini

За ранжирование результатов поиска на eBay отвечает внутренний поисковый алгоритм Cassini. Он учитывает соответствие объявления запросам покупателей, полноту характеристик товаров, рейтинг продавцов, политику возвратов и т.п. Перечислю ключевые аспекты функционирования Cassini.

Cassini анализирует описание, заголовки и атрибуты товаров, чтобы определить их соответствие поисковым запросам пользователей. Поэтому продавцам стоит использовать ключевые слова и фразы. Продавцы с высоким рейтингом и положительными отзывами имеют больше шансов появиться на верхних позициях поисковых результатов. eBay уделяет большое внимание удовлетворению клиентов. Товары от продавцов с гибкой политикой возврата привлекательнее для покупателей, поэтому имеют более высокие позиции в поисковых результатах. Cassini учитывает историю поиска пользователя, его локацию, типы товаров, которые часто пересматриваются, и другие персонализованные факторы.

Внутренняя реклама eBay Promoted Listings

eBay Promoted Listings — внутренний сервис для увеличения видимости товаров в результатах поиска и на страницах других продуктов. Основная цель этой рекламы — сделать товары более заметными для покупателей, которые их активно ищут.

Когда продавец подключает товар к Promoted Listings, он платит за каждую успешную транзакцию или за каждый клик на рекламу. Сервис предоставляет детальные отчеты об эффективности рекламной кампании, что даёт возможность анализировать и совершенствовать стратегии продвижения.

Как начать использовать eBay Promoted Listings

Выберите товары, которые хотите продвинуть при помощи Promoted Listings. Это должны быть предложения с высоким спросом и конкурентоспособными ценами. Выберите формат рекламы, который больше всего подходит потребностям и бюджету. Установите бюджет для рекламной кампании. Выберите сумму, которую готовы потратить на продвижение товаров. Создайте рекламные кампании для товаров, выбирая необходимые параметры. Регулярно анализируйте эффективность рекламных кампаний с помощью отчетов от eBay. Вносите соответствующие изменения для оптимизации и улучшения результатов.

На платформе eBay есть несколько форматов рекламы.

Форматы рекламы на eBay

Самый распространенный формат рекламы, с помощью которого продавцы продвигают товары во внутреннем поиске и на страницах других продуктов на платформе.

Продавец выбирает товары, которые хочет продвигать, и устанавливает оплату за клик или успешную транзакцию. Товары появляются в результатах поиска или на страницах товаров с отметкой «Sponsored».

Выгоды: повышенная видимость товаров среди покупателей, оплата за результат, аналитика эффективности.

Пример рекламы Promoted Listings Standard

Дает возможность владельцам магазинов эффективнее управлять рекламными кампаниями на eBay. Продавцы выбирают конкретные ключевые слова для рекламы и управляют стоимостью кликов, чтобы оптимизировать рекламные кампании.

Выгоды: больший контроль над рекламной кампанией, возможность выбора стратегий и параметров таргетинга.

Пример рекламы Promoted Listings Advanced

Promoted Display

Формат рекламы даёт возможность продавцам выводить объявления на страницы лотов похожих товаров в выбранной категории. Когда покупатели кликают на рекламу, они попадают на страницу категории в магазине продавца.

Выгоды: расширение аудитории, привлечение покупателей, повышение внимания к товарам.

Пример рекламы Promoted Display

Offsite Ads

Формат рекламы позволяет продвигать товары на внешних платформах и каналах для привлечения новых покупателей.

eBay сотрудничает с внешними партнерами вроде Google и Facebook, чтобы показывать рекламу товаров пользователям, которые не используют платформу eBay.

Выгоды: расширение аудитории за счет внешних каналов, привлечение новых покупателей, возможность платить только за успешные транзакции.

Дополнительные маркетинговые инструменты продвижения на eBay

Инструмент даёт возможность продавцам создавать промоактивности для товаров: скидки, бесплатную доставку, промокоды и т.п. Перечислю основные типы Promotions на eBay.

1. Order Size Discounts (Скидки от размера заказа). Помогает предлагать скидки в зависимости от размера заказа или суммы, которую тратит покупатель. Например, установить дисконт на общую сумму заказа или создать предложение «купи один товар и получи второй бесплатно».

2. Volume Pricing (Объемные цены). Разрешает предлагать скидки клиентам, которые заказывают больше одной единицы товара.

3. Shipping Discounts (Скидки на доставку). Даёт возможность дешевой или бесплатной доставки для заказов, которые отвечают условиям продавца. Например, для заказов свыше определенной суммы.

4. Sale Event + Markdown (Распродажа + Скидка). Позволяет на определенное время снизить цены на выбранные товары или категории.

5. Coded Coupons (Купоны с кодами). Позволяет создавать купоны со скидками, которые покупатели будут использовать на платформе eBay и за её пределами. В дальнейшем пользователи будут вводить специальные промокоды во время оформления заказа, чтобы получить скидку.

Магазины с этим статусом имеют несколько преимуществ.

Получают большую видимость в поисковых результатах и больше шансов привлечь внимание покупателей. Пользуются рекламой на платформе eBay по сниженной цене или с приоритетным размещением. eBay предоставляет им дополнительную поддержку и ресурсы, которые помогают в решении проблем и оптимизации бизнеса. Пометка «Top Rated Seller» даёт покупателям дополнительную уверенность в надежности магазина.

Продавец на eBay получает этот статус в зависимости от истории продаж и соответствия региональным требованиям.

Функция, которая позволяет продавцам:

предоставить индивидуальную скидку или бесплатную доставку покупателю , который проявил интерес к товару, но не совершил покупку;

, который проявил интерес к товару, но не совершил покупку; настроить индивидуальные предложения в зависимости от надобности.

Пример создания и отправки покупателю оффера со скидкой 7%

