Продвижение на Etsy: все, что нужно знать

Продвижение на Etsy: все, что нужно знать

В октябре 2023 года в Украине начала работать платежная система Etsy Payments. Теперь украинские продавцы могут регистрироваться и продавать товары на маркетплейсе Etsy, что открывает дополнительные возможности выхода на международный рынок. В этой статье расскажу об особенностях платформы и как продвигать товары на ней.

Что такое Etsy

Etsy — популярный глобальный маркетплейс, где пользователи со всего мира продают результаты своего творчества, антиквариат и другие уникальные товары.

Его история началась в 2005 году, а уже в 2007 на сайте продали миллионный товар, и общая сумма покупок составила $4,3 млн. В 2015 году Etsy вышел на IPO, вовлекая $267 млн при капитализации $3 млрд.

В маркетплейсе есть несколько важных преимуществ.

Огромная аудитория потенциальных покупателей, которые ценят уникальность и качество ручной работы. По данным Statista, на платформе зарегистрировано около 90 млн покупателей из 234 стран мира. Это единственный маркетплейс, полностью посвященный ручной работе. Простой процесс регистрации и использования, что делает его доступным для продавцов с любым уровнем опыта. В 2024 году Etsy представил инструмент «Gift Mode» на базе OpenAI GPT-4. Он объединяет искусственный интеллект и человеческую экспертизу для облегчения поиска идеальных подарков.

Какие товары продавать на Etsy

Целевая аудитория Etsy — люди, которые ценят уникальность, качество и ручную работу. По данным SimilarWeb, треть посетителей Etsy возрастом от 25 до 34 лет.

Перечислю наиболее популярные категории на маркетплейсе.

Home & Living: товары для дома и кухни, ковры, освещение, декор стен и мебель. По данным Backlinko, на эту категорию приходится $3,2 млрд ежегодных продаж. Jewelry: кольца, сережки, браслеты, украшения ручной работы. Craft Supplies & Tools: картины, статуэтки, аксессуары и предметы декоративного искусства. Clothing: одежда, обувь и аксессуары.

Чтобы успешно продавать на Etsy, важно понимать потребности и предпочтения аудитории. Для этого проанализируйте несколько моментов.

Спрос и уровень конкуренции на Etsy. Маркетплейс рекомендует инструменты для поиска популярных товаров в категориях, анализ ключевых слов, трендов продаж и качества оптимизации листингов: Marmalead, Erank, EtsyHunt и др.

Социальные сети. Etsy имеет активное сообщество в Instagram, где можно следить за трендами и тенденциями, постами продавцов и покупателей. Отзывы покупателей. Их анализ поможет понять, что пользователи ценят в изделиях и как это улучшить.

Відгук про невідповідність розміру реального товару і фотографії

Конкуренция на Etsy

В популярных категориях выделиться непросто. По данным Statista, на платформе зарегистрировано около 7 млн продавцов. Поделюсь стратегиями, как это сделать.

Продавайте уникальные товары, которые тяжело найти в другом месте. Например, предложите покупателям варианты кастомизации товаров: выгравировать на кухонной доске бабушкин рецепт, написать имя домашнего любимца на будке и др. Создавайте качественные фотографии. Они влияют на решение о покупке. Удивляйте клиентов подарками и предложениями. Они стимулируют оставлять отзывы о магазине. Предоставляйте отличный сервис. Позитивный опыт покупок повышает вероятность возвращения клиентов.

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Как создать магазин на Etsy: пошаговая инструкция

Шаг 1. Создание бренда и выбор названия для магазина

Перед запуском важно создать бренд — совокупность элементов, которые помогают покупателям распознавать бизнес: название, лого, визуальный стиль, баннеры и др. Бренд должен быть:

уникальным, чтобы выделяться среди других продавцов;

последовательным во всех маркетинговых материалах;

легко узнаваемым покупателями.

Пример успешного бренда — Gibsongirldress

Особенное внимание уделите названию магазина, ведь его первым увидят потенциальные покупатели. При выборе учтите несколько моментов.

Убедитесь, что оно еще не зарегистрировано. Для этого сформируйте линк https://www.etsy.com/shop/BrandName, где вместо BrandName — название магазина. Если при загрузке такого линка выдаст ошибку, значит название можно использовать. Оно должно быть коротким и легко запоминаться. Должно описывать бизнес или продукты, которые продает магазин. Максимальная длина — 20 символов без пробелов.

Пример короткого и удачного названия — BusyPuzzle

Шаг 2. Регистрация аккаунта продавца на Etsy

Чтобы начать регистрацию на Etsy, необходимо иметь активный и верифицированный аккаунт в платежной системе Payoneer.

Зайдите на сайт Etsy и зарегистрируйтесь как покупатель через кнопку Register.

Подтвердите email, нажав кнопку в письме, которое отправит Etsy после регистрации. В меню профиля продавца нажмите на Sell on Etsy. Выберите Украину среди стран, оставьте английский язык и доллар США как основную валюту. Укажите уникальное название магазина. Его можно изменить позже. Создайте первый листинг, добавив фото, заголовок и описание товара. Этот этап максимально упрощен благодаря подсказкам Etsy. Укажите локацию банка и подключите существующий аккаунт в Payoneer. После подтверждения регистрации в Etsy Payments покупателям станут доступны все способы оплаты.

Введите данные платежной карты, которой планируете оплачивать комиссии Etsy. Вначале маркетплейс снимет небольшую сумму для верификации, поэтому рекомендую иметь ее на счету. Предоставьте свой адрес, который можно подтвердить выпиской из банка или счетом на коммунальные платежи. Он должен точно совпадать с адресом, указанным в Payoneer. Установите двухфакторную аутентификацию для защиты профиля. Нажмите Открыть магазин — и готово!

Совет. После регистрации не забудьте скопировать список кодов Backup codes. Они будут полезны при восстановлении пароля от аккаунта или когда не будет возможности получить код в SMS на телефон.

Шаг 3. Создание визуального контента

Кроме визуального стиля вашего магазина, важно понять, как сделать качественные фото продукта. Во время процесса их создания придерживайтесь нескольких советов.

Продумывайте композицию фотографий. Создайте фото в интерьере, на модели, вместе с другими аксессуарами. Сделайте отцентрованные и отдаленные снимки, чтобы при масштабировании изображения не обрезались. Используйте профессиональный фон и хорошее освещение, что поможет фотографиям выглядеть профессионально. Снимите несколько ракурсов, чтобы покупатели видели товары со всех сторон.

Пример магазина с профессиональными фотографиями — KharkivForge

Кроме фото используйте и другие виды визуального контента.

Инфографику, чтобы проиллюстрировать информацию о продукте: материалы, инструкция по уходу и др.

Таблицы размеров, чтобы помочь покупателям подобрать правильный товар.

Сравнения разных вариантов продуктов или показ их отличий от конкурентов. Видео использования продукта в действии или демонстрация его создания, чтобы пользователи смогли заглянуть в закулисье магазина.

Шаг 4. Создание листингов и описаний продуктов

Листинги — страницы с информацией о продуктах в магазине Etsy. Вот несколько советов для их создания.

Используйте короткие и информативные названия продуктов, чтобы покупатели могли легко их найти в результатах поиска. Добавьте фотографии.

Сделайте четкое и подробное описание продукта, которое включает уникальные особенности: размер, цвет, материал итд.

При создании описания:

заинтересуйте покупателей с первых строчек — текст должен быть четким и содержать основные ключевые слова;

— текст должен быть четким и содержать основные ключевые слова; добавьте информацию о преимуществах продукта;

продукта; разместите линки на популярные листинги , категории или купоны вашего магазина;

, категории или купоны вашего магазина; вовлекайте покупателей: добавить товар в корзину, заказать товар сейчас и т.д.

Шаг 5. Ценообразование

Правильная цена — важный фактор успеха на Etsy. Если установить очень высокую, покупатели не будут брать товар. Если очень низкую — потеряете прибыль. Перечислю основные стратегии ценообразования.

По цене конкурентов. Наиболее простая стратегия, которая не дает конкурентного преимущества. По стоимости. Цена, которая покрывает затраты и обеспечивает желаемую прибыль. По цене преимущества. Цена более высокая, чем у конкурентов, но предлагает дополнительное преимущество или услугу.

Изделия магазина Plum and Posey имеют более высокую цену, но у каждого украшения есть расшифровка его особенного предназначения. Продавец позиционирует их как «Jewelry with meaning» («Украшения со смыслом»).

Шаг 6. Использование акций и предложений

Вот несколько советов для стимулирования продаж.

Предложите значительные скидки, например, -40% или -60%. Люди склонны покупать, когда видят возможность сэкономить. Ограничьте время действия акции или предложения. Укажите, что осталось только три товара или что до конца акции всего два дня. Это создаст ощущение срочности и склонит к действиям покупателей.

Продвигайте акцию или предложение. Создайте промокупон и поделитесь им в социальных сетях, на своем сайте, в листингах других продуктов и т.д.

Совет. Листинги с акциями попадают в специальный фильтр On sale на сайте, что повышает трафик в магазин. Поэтому устанавливайте скидки на постоянной основе, меняя только размер и период.

Шаг 7. Настройка шаблонов доставки

Они позволяют установить цены и определить способ отправки продуктов. Также правильные шаблоны могут помочь:

удержать покупателей от отказа покупать из-за высокой цены на доставку;

создать положительный опыт покупок от клиентов.

Пример списка шаблонов доставки одного из магазинов на Etsy

Чтобы шаблоны доставки были привлекательными и эффективными, придерживайтесь нескольких советов.

Сделайте отдельные шаблоны под каждую категорию продуктов. Далее это упростит редактирование Processing time (время подготовки заказа), стоимость и сроки доставки. Включите стандартную доставку и экспресс-доставку. Учитывайте, где живут потенциальные покупатели, чтобы определить наиболее удобный способ доставки и установить скидки для заказов из определенных стран и регионов. Подключите бесплатную доставку US Free Guarantee Shipping, что увеличит трафик и заказы из США. Установите Processing time 1 day или 1-3 days, что позволит листингам показываться по фильтру Ready to ship in.

SEO на Etsy: как повысить видимость магазина для покупателей

SEO — важный аспект продвижения на Etsy. Правильная оптимизация листингов повышает видимость магазина в результатах поиска.

На уровне магазина стоит добавить уникальные SEO-названия для самого магазина, секций с товарами, анонса и страницы About Us. Это поможет:

поисковой системе Etsy лучше понимать и индексировать контент;

пользователям быстрее найти необходимое.

После этого нужно вне очереди оптимизировать каждый листинг. Чтобы они были видимыми в результатах поиска, в названия и описания лучше добавить теги — слова и фразы с ключевыми словами, которые пользователи используют для поиска подобных продуктов.

Пример релевантных тегов для продаж настенных полок для котов

Способы мониторинга релевантных тегов

Поиск на Etsy. Посмотрите на ключевые слова, которые выпадают в поисковом ряду.

Анализ листингов конкурентов. Найдите похожие листинги Bestsellers в поисковой выдаче по главным ключевым запросам и проанализируйте их.

Использование инструментов изучения ключевых слов типа eRank, Marmalead и EtsyHunt. Они помогают найти релевантные ключи и оценить их частоту использования, популярность и уровень конкуренции.

Советы по SEO-оптимизации листингов

Не злоупотребляйте тегами в каждом предложении. Используйте ключевые слова, которые органично вписываются в текст. Разместите главные ключи в начале Title, в первых строчках Description и блоке Tags.

Выбирайте теги с высоким объемом поиска — это означает, что много покупателей используют запросы с ними. У тегов должна быть низкая конкуренция — с их помощью проще попасть на первые страницы поисковой выдачи.

Не включайте в семантическое ядро листингов теги с названиями чужих брендов, поскольку это является нарушением авторских прав. Листинги могут деактивировать или даже заблокировать магазин. Чтобы понять эффективность SEO-стратегий, регулярно мониторьте ключевые слова, которые приводят трафик на листинги. Полезные инструменты: Alura, eRank, EtsyHunt.

Etsy Ads: как продвигать магазин на маркетплейсе через внутреннюю рекламу

У внутренней рекламы Etsy Ads есть ряд преимуществ. Она помогает:

быстро запустить первые продажи в новом магазине, по сравнению с SEO;

в новом магазине, по сравнению с SEO; показывать листинги выше в результатах поиска Etsy;

привлечь трафик в магазин ;

; закрепить репутацию на Etsy и повысить узнаваемость бренда.

Цель Etsy Ads — увеличить продажи, охватить более широкую аудиторию и показывать продукты людям, которые уже в них заинтересованы.

Пример рекламных объявлений на маркетплейсе

Кейс. Специалисты Netpeak помогали настраивать рекламную кампанию Etsy Ads одному из магазинов. Бюджет составлял $100 в день, продвигали 116 листингов. За период рекламной кампании потратили $722. Результаты: 166 200 просмотров;

2 440 кликов на листинги;

36 заказов;

$6 827 дохода. Позитивные моменты: CTR (коэффициент кликов) 1,46%. Для Etsy Ads — хороший результат. CVR (коэффициент конверсии) 1,47%. Говорит об эффективности листингов в превращении кликов на заказы. ROAS (рентабельность затрат на рекламу) 9,44. Магазин получает $9,44 за каждый потраченный на реклам $1.

Совет. Успешная рекламная кампания требует мониторинга и регулярного анализа эффективности, что позволяет оптимизировать ее для лучшей работы.

Маркетинговые инструменты Etsy как дополнительные возможности продвижения

Перечислю дополнительные инструменты Etsy, которые повышают видимость и увеличивают количество продаж.

Etsy Plus

Еtsy Plus — платная подписка, которая позволяет настраивать дополнительное оформление магазина и получить ежемесячный кредит на продвижение. Стоит $10 в месяц.

Витрина магазина beStylishWood без подписки Etsy Plus:

Витрина магазина CustomCraftUA с подпиской — есть дополнительные баннеры для выделенных категорий Featured Items:

Sales and discounts

Функция Sales and discounts на Etsy позволяет магазинам:

устанавливать скидки на один или несколько листингов;

автоматически отправлять промокоды покупателям;

привлекать новых клиентов и получать их лояльность;

увеличивать частоту заказов.

Чтобы найти инструмент, перейдите на Etsy Seller Dashboard > Marketing > Sales and discounts. Чтобы создать скидки, нажмите Run a sale, чтобы промокоды — Create a promo code.

Make an Offer

Подключение Make an Offer позволяет взаимодействовать с покупателями и делать им персональные предложения. Как это работает?

Активируйте функцию Make an Offer для отдельных товаров или всего магазина.

Покупатель видит на объявлении кнопку Make an Offer и вводит сумму, которую готов заплатить. Вы получаете сообщение о предложении. Можете его принять, отклонить или сделать встречное предложение.

Советы Максимальная скидка должна отвечать ценовой политике магазина. Быстро отвечайте продавцам во время рассмотрения предложения. Кроме цены учитывайте историю покупателя.

Share & Save

Включив инструмент, получите уникальные ссылки, которые позволяют задействовать клиентов и сэкономить на комиссиях. Поделитесь этими линками в соцсетях, и после каждого успешного заказа будете получать 4% возврата на счет Etsy.

Чтобы его использовать, перейдите на Etsy Seller Dashboard > Marketing > Share & Save. Далее скопируйте ссылку на магазин, нажав на Copy, или сформируйте ссылку на отдельный листинг через Share a listing.

Offsite Ads

Offsite Ads — отличный способ привлечения новых клиентов и расширения аудитории магазина из внешних ресурсов. Позволяет размещать рекламу товаров на платформах типа Google, Facebook та Instagram.

Заказы, которые приходят благодаря Offsite Ads, подлежат дополнительной комиссии. Она рассчитывается на основе общего дохода магазина Etsy за предыдущие 365 дней:

доход магазина < $10 000 — комиссия составляет 15% от суммы продаж, до применения стандартной комиссии Etsy за транзакцию;

— комиссия составляет 15% от суммы продаж, до применения стандартной комиссии Etsy за транзакцию; доход магазина ≥ $10 000 — получаете скидку, оплачивая только 12% комиссии за Offsite Ads.

Сумма комиссии никогда не превышает $100 за один заказ, независимо от его общей стоимости.

Кейс. Специалисты Netpeak помогали с настройкой листингов для рекламной кампании Offsite Ads одному из магазинов. Затраты на рекламу Offsite Ads составили $2,125. Результаты: 24 183 клика;

46 заказов;

$17 904 прибыли. Другие показатели CVR (коэффициент конверсии) — 0,19%. Это свидетельствует, что листинги требуют оптимизации. ROAS (показатель рентабельности) — 8,42. Хороший результат.

Выводы