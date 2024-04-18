Бесперспективные ниши для старта продаж на Amazon

Бесперспективные ниши для старта продаж на Amazon

Amazon — больше чем онлайн-магазин. Эта гигантская интернет-платформа — символ электронной коммерции. Тем не менее на Amazon есть ниши, где новичкам сложно добиться успеха. В этой статье расскажу о них и дам советы, как правильно выбрать товары для старта.

Почему стоит продавать на Amazon

Многие покупатели доверяют Amazon и считают его надежной платформой для онлайн-покупок. За 2021 год на маркетплейс зашли более 2,3 млрд уникальных посетителей. Amazon предоставляет практичные решения по логистике и хранению товаров вроде Fulfillment by Amazon (FBA). Позволяет продавцам отправлять продукты на склады маркетплейса, после чего компания берет на себя отправку/возврат товаров и обслуживание клиентов. Продавцы имеют возможность увеличивать ассортимент товаров и выходить на новые рынки. Маркетплейс предоставляет инструменты для изучения спроса, отслеживания продаж, планирования запасов и оптимизации маркетинговых стратегий.

Эти факторы делают Amazon привлекательной площадкой для запуска и развития бизнеса.

Как определиться с нишей для продаж

Прежде всего проведите тщательное исследование рынка: проанализируйте конкурентов, оцените целесообразность товаров и поймите потенциальные риски.

Избегайте перенасыщенных ниш

Новичкам сложно проникнуть в сферы с интенсивной конкуренцией и большим количеством хорошо зарекомендовавших себя продавцов.

Приведу пример метрик для оценки насыщенности ниши. В отчете по продажам наушников видно, что: товар продают крупные бренды вроде JBL, Apple и TOZO;

они осуществляют десятки тысяч продаж. Это не лучшие условия для выхода на рынок.

Обходите ниши с низким спросом

В них медленные продажи и ограниченный потенциал роста.

На отчете видно, что в нише музыкальных инструментов плохо продаются электрические барабаны. Продавец JXW сделал 92 продажи, у всех остальных их нет совсем.

Не продавайте продукты, спрос на которые основывается на прихотях или трендах

Такие товары испытывают быстрое падение спроса, что заставляет избавляться от запасов.

В начале тренда на спиннеры на маркетплейсе было более 500 продаж в месяц. Продавцы разместили большое количество товаров на складах Amazon с перспективой на будущее. Через полгода продажи еще были, но их количество уже не окупало затраты и уменьшало маржинальность товара. За следующие полгода спрос тренда значительно упал, но спиннеры оставались на складах. Продавцам пришлось искать дополнительные средства на их вывоз и утилизацию.

Избегайте товаров с высокой степенью регулирования

Продукты вроде детского питания, лекарственных препаратов и средств для полости рта имеют строгие правила продаж и требуют сертификации.

К примеру, для продажи лекарственных средств без рецепта (OTC), продавцы должны иметь: сертификат соответствия производственной практики (GMP);

сертификат анализа (CoA) для каждой партии медикаментов или Premarket Notification 510 (K);

документы, подтверждающие закупку товаров от производителя или его официального дистрибьютора;

номер регистрации работодателя (EIN) и налоговый идентификационный номер зарегистрированного бизнеса.

Избегайте хрупких товаров

Склонные к поломке продукты создают логистические проблемы и повышают риск недовольства клиентов. Это стеклянные чайники, сервизы, декоративные товары для дома из стекла или дешевой пластмассы, духи и т. д.

Неудачные ниши для начала продаж на Amazon

Перечислю товары, с которых не стоит стартовать на Amazon.

Электроника

По данным SellerApp, на маркетплейсе продается около 10 миллионов электронных гаджетов. Новичкам трудно выделиться среди такого разнообразия.

Также электроника требует высокого уровня технической экспертизы у работников службы поддержки, что становится препятствием для начинающих продавцов.

Мода/Одежда

Эта категория занята огромным количеством брендов, включая всемирно известные, поэтому новичкам сложно пробиться на рынок.

Также ниша одежды требует значительных инвестиций для создания качественного контента: фото и детальных описаний товаров, инфографики, видео и т. д.

Игрушки

Большинство продаж происходят зимой — игрушки покупают как подарки к праздникам. Новым продавцам трудно перебить рождественские предложения известных брендов.

Книги

Amazon ежегодно продает 300 миллионов печатных изданий и более 487 миллионов электронных книг через свою платформу Kindle. Устоявшиеся издатели и авторы доминируют на рынке, что затрудняет получение популярности новыми продавцами.

Продукты питания

В первом квартале 2018 года продажи продуктов на Amazon в США выросли почти на 50% по сравнению с 2017. Компания охватила 18% рынка онлайн-продаж еды в США, что является самым большим показателем среди ритейлеров, поэтому конкуренция огромная.

В нише доминируют устоявшиеся розничные торговцы. Новым продавцам сложно конкурировать с ними по цене и ассортименту.

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Выводы