Персонализация 2.0: как выйти из тупика холодных рассылок
Массовые скрипты в 2025 году, мягко говоря, не работают. «Входящие» большинства лидов с должностью выше менеджера завалены десятками похожих сообщений ежедневно. В такой конкуренции нужно не просто писать, а писать так, чтобы хотелось ответить.
Тестовые воронки Netpeak Ukraine показывают: 90% ответов приходят на сообщения, где адресат чувствует — «это написано именно мне». Далее покажу цифры, алгоритмы и рабочие приемы, которые подняли конверсию кампаний наших партнеров с 1% до 11% в звонки.
Почему персонализация работает
-
Алгоритмы это любят.
LinkedIn и email-сервисы повышают приоритет в выдаче, если видят уникальность в тексте сообщения.
-
Люди пролистывают массовые сообщения и кликают на то, что выделяется.
Массовый вариант (игнорируется):
Добрый день! Мы помогаем e-commerce бизнесам повысить продажи через email-, push- и Viber-рассылки.
Предлагаем бесплатный аудит вашего retention-маркетинга. Готовы обсудить, если интересно.
Персонализированный вариант (цепляющий):
Привет, Александр! Видела, что на Company_Name ~800k трафика ежемесячно — интересно, сколько из них возвращается?
Часто в e-com бизнесах львиная доля трафика исчезает навсегда просто потому, что не собрали контакт или не дожали вторую покупку.
Есть несколько идей, как это изменить. Поделиться?
Цифры говорят сами за себя.
|
Показатель
|
Массовые скрипты
|
Персонализированные
|
Open rate (email)
|
18%
|
40–50%
|
Reply rate (LinkedIn)
|
3–5%
|
15–20%
|
Звонки с лидов
|
<1%
|
8–12%
Данные взяты как средний показатель на основе 50 кампаний Netpeak Ukraine за первое полугодие 2025 года.
На чем основана персонализация
Сильная персонализация — это не просто вставка имени. Она всегда основана на трех вещах:
-
Контекст компании или человека. Что сейчас с ними происходит? Релиз, фандрейзинг, новая вакансия, пост, упоминание в новостях?
-
Боль или задача, которая с большой вероятностью актуальна для них:
-
новый Head of Growth — сигнал, что команда фокусируется на росте, ищет новые каналы или перестраивает воронку;
-
e-commerce без формы подписки на рассылки — вероятно, не используют email-маркетинг как retention-канал и теряют базу и возможность нарастить продажи;
-
открытая вакансия DevOps/SRE — технический долг или потребность в стабилизации инфраструктуры.
-
Сигнал, что вы не просто знаете, а понимаете.
Посмотрел ваш сайт — крутой каталог, но не нашел формы подписки на рассылку. В подобных кейсах это минус ≈2–4% клиентов в базу ежемесячно. Можем показать 2–3 варианта быстрого запуска, без изменений дизайна.
Как запускать персонализацию массово
Прежде всего.
Персонализация ≠ ручная работа.
Она масштабируется, если построена на правильной логике и автоматизации.
1. Сегментация + логика = шаблон.
Например, сегментируем по должности лида и его боли, которая должна быть релевантна для оффера.
Шаблон сообщения:
Как {{роль}}, вы наверняка сталкивались с {{боль}}.
Мы недавно решали эту проблему в {{аналогичная компания}} — сэкономили {{результат}}.
Можем поделиться кратким обзором кейса, будет интересно?
2. Поиск данных для шаблона.
Чтобы узнать роль лида, понадобятся LinkedIn или Sales Navigator. Инструменты помогут определить:
-
должность, зону ответственности — например, CMO, занимается AI-направлением, отвечает за автоматизацию;
-
активность в ленте / группах — комментарии, репосты, посты для упоминания в месседже;
-
масштаб команды / стадия компании — startup, scale-up, enterprise;
-
локация, фокус региона — например, работают с клиентами в ЕС или команда из Дубая.
Чтобы определить потенциальную боль, исследуйте сайт с инструментами BuiltWith, SimilarWeb. Ищите:
-
продукты / функционал на сайте — есть чат-бот, email-формы или SaaS-модель с пробным периодом;
-
техстек — React, Shopify, WordPress, Stripe и т. д. (через BuiltWith);
-
уровень / источники трафика — насколько активна компания, какие каналы используют (через SimilarWeb);
-
боль / возможность для улучшения — нет подписки, слабый ретаргетинг, сайт медленно загружается.
3. Формирование шаблона.
Для создания более полноценного шаблона понадобятся Clay, Zapier и ChatGPT.
-
Clay. Комбинация данных из разных источников (LinkedIn + сайт + email + CRM), извлечение конкретных переменных.
-
Zapier. Настройка интеграции, например, обновление Google Sheet, если новый лид в CRM.
-
GPT. Генерация кастомных инсайтов и коротких персонализированных сообщений на основе данных.
Приведу пример персонализации для IT-компании, которая таргетирует FinTech-продукты с платежной инфраструктурой.
Цель — предложить:
-
поддержку в разработке core-финансовой логики;
-
модули верификации, AML/KYC, карточную интеграцию;
-
или оптимизацию скорости транзакций, API, бэкенда.
Шаг 1. Собираю данные
Из Sales Navigator беру:
-
Название компании.
-
Сайт.
-
Должность — CTO, Product Lead, Head of Payments.
В Google Sheets добавляю:
-
Has_KYC_flow (да / нет). Описан ли процесс верификации — ищу в FAQ, onboarding или через Google site:[домен] kyc.
-
Payment_API_visible (да / нет). Есть ли публичный API/документация — проверяю в футере или Google site:[домен] API.
-
Transaction_delay_complaints (да / нет). Есть ли жалобы на задержки — анализирую Trustpilot, Reddit или Google-поиск.
-
Mobile_App_rating (1–5). Смотрю рейтинг приложения через App Store / Google Play или scraper (SerpAPI, Apify).
Шаг 2. ChatGPT-промпт
Пишу лаконичный промпт, который проанализирует собранную информацию.
Act as a FinTech dev consultant and reply **in russian**.
Input variables
– Has_KYC_flow: {{Has_KYC_flow}}
– Payment_API_visible: {{Payment_API_visible}}
– Transaction_delay_complaints: {{Transaction_delay_complaints}}
– Mobile_App_rating: {{Mobile_App_rating}} / 5
Output **exactly two sentences** (no greetings, no line breaks).
If Has_KYC_flow = "No", state that the absence of a KYC-flow slows integrations and lowers partner trust.
If Payment_API_visible = "No", add that the lack of a public API also hinders integrations.
Combine both issues in one concise sentence when both are «No".
Offer help in one concise sentence:
Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией.
Tone: credible, conversational, non-salesy.
ChatGPT выдает:
Обратил внимание, что у вас нет KYC-флоу и публичного API — это часто тормозит интеграцию и снижает доверие со стороны партнеров.
Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией (без лишнего оверхеда).
Шаг 3. Шаблон для рассылки
Вступление и конец шаблона прописываю вручную, а середину заполняет ChatGPT.
Привет {{firstName}},
Заглянул в {{company}} — интересно, как вы масштабируетесь в FinTech с такими высокими требованиями к UX и доверию.
{{gpt_pitch}}
Если полезно, могу скинуть чеклист с рисками по payment flow или организуем короткий аудит с техническим фидбеком. Будет интересно?
Шаг 4. Готовое сообщение
Привет, Анна!
Посмотрел PayWave — интересно, как вы масштабируетесь в FinTech с такими высокими требованиями к UX и доверию.
Обратил внимание, что у вас нет KYC-флоу и публичного API — это часто тормозит интеграцию и снижает доверие со стороны партнеров.
Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией (без лишнего оверхеда).
Если полезно, могу скинуть чеклист с рисками по payment flow или организуем короткий аудит с техническим фидбеком. Будет интересно?
Шаг 5. Масштабирование
-
Собираю 50-100 компаний в Google Sheets.
-
Пишу промпт один раз в СhatGPT, он выдает 50 персонализированных вариантов.
-
Вставляю варианты в шаблон.
-
Делаю рассылку.
Запомнить
-
Персонализация — это внимание к контексту и умение говорить просто.
-
Честный месседж весит больше, чем «теплое» письмо. Если нет фразы, релевантной именно этому человеку, это спам.
-
Масштабировать можно и нужно, но только если структура гибкая, а не шаблонная.
-
AI ускоряет процесс. Хорошие сигналы дают сильный текст, плохие данные — плохую персонализацию.
-
Всегда давайте CTA. Без понятного следующего шага даже лучший крючок теряется.
-
Измеряйте и обновляйте. С помощью A/B-тестирования оценивайте крючки и помните: триггеры быстро устаревают, данные нужно обновлять.
Хотите увидеть, как это работает? Напишите — покажем пример из вашей ниши. Такой персонализации вы точно не ожидаете.
Свежее
Кейс Hallo Beauty: SEO-продвижение косметологической студии в Германии и рост бронирования услуг на 500%
Переделали структуру и дизайн сайта под нужды клиентов и трафик превратился в заявки
Маркетинг, который работает: как научить рекламные алгоритмы приносить больше прибыли
Рекламные кампании не дают желаемого результата? Узнайте о новейших инструментах веб-аналитики и превратите рекламный бюджет из расходов в инвестиции
Cloud Marketing и AI-аналитика: как бизнес оптимизирует рекламу благодаря данным
В статье рассмотрю, как внедрить AI, GA4 и Google Cloud в маркетинг, сократить время до инсайта и повысить ROMI. Покажу, как бизнес адаптируется к новым требованиям и повышает эффективность за счёт данных