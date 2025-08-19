Персонализация 2.0: как выйти из тупика холодных рассылок

Массовые скрипты в 2025 году, мягко говоря, не работают. «Входящие» большинства лидов с должностью выше менеджера завалены десятками похожих сообщений ежедневно. В такой конкуренции нужно не просто писать, а писать так, чтобы хотелось ответить.

Тестовые воронки Netpeak Ukraine показывают: 90% ответов приходят на сообщения, где адресат чувствует — «это написано именно мне». Далее покажу цифры, алгоритмы и рабочие приемы, которые подняли конверсию кампаний наших партнеров с 1% до 11% в звонки.

Почему персонализация работает

Алгоритмы это любят.

LinkedIn и email-сервисы повышают приоритет в выдаче, если видят уникальность в тексте сообщения.

Люди пролистывают массовые сообщения и кликают на то, что выделяется.

Массовый вариант (игнорируется):

Добрый день! Мы помогаем e-commerce бизнесам повысить продажи через email-, push- и Viber-рассылки. Предлагаем бесплатный аудит вашего retention-маркетинга. Готовы обсудить, если интересно.

Персонализированный вариант (цепляющий):

Привет, Александр! Видела, что на Company_Name ~800k трафика ежемесячно — интересно, сколько из них возвращается?

Часто в e-com бизнесах львиная доля трафика исчезает навсегда просто потому, что не собрали контакт или не дожали вторую покупку. Есть несколько идей, как это изменить. Поделиться?

Цифры говорят сами за себя.



Показатель Массовые скрипты Персонализированные

сообщения Open rate (email) 18% 40–50% Reply rate (LinkedIn) 3–5% 15–20% Звонки с лидов <1% 8–12%

Данные взяты как средний показатель на основе 50 кампаний Netpeak Ukraine за первое полугодие 2025 года.

На чем основана персонализация

Сильная персонализация — это не просто вставка имени. Она всегда основана на трех вещах:

Контекст компании или человека. Что сейчас с ними происходит? Релиз, фандрейзинг, новая вакансия, пост, упоминание в новостях? Боль или задача, которая с большой вероятностью актуальна для них:

новый Head of Growth — сигнал, что команда фокусируется на росте, ищет новые каналы или перестраивает воронку;

e-commerce без формы подписки на рассылки — вероятно, не используют email-маркетинг как retention-канал и теряют базу и возможность нарастить продажи;

открытая вакансия DevOps/SRE — технический долг или потребность в стабилизации инфраструктуры.

Сигнал, что вы не просто знаете, а понимаете.

Посмотрел ваш сайт — крутой каталог, но не нашел формы подписки на рассылку. В подобных кейсах это минус ≈2–4% клиентов в базу ежемесячно. Можем показать 2–3 варианта быстрого запуска, без изменений дизайна.

Как запускать персонализацию массово

Прежде всего.

Персонализация ≠ ручная работа.

Она масштабируется, если построена на правильной логике и автоматизации.

1. Сегментация + логика = шаблон.

Например, сегментируем по должности лида и его боли, которая должна быть релевантна для оффера.

Шаблон сообщения:

Как {{роль}}, вы наверняка сталкивались с {{боль}}. Мы недавно решали эту проблему в {{аналогичная компания}} — сэкономили {{результат}}. Можем поделиться кратким обзором кейса, будет интересно?

2. Поиск данных для шаблона.

Чтобы узнать роль лида, понадобятся LinkedIn или Sales Navigator. Инструменты помогут определить:

должность, зону ответственности — например, CMO, занимается AI-направлением, отвечает за автоматизацию;

активность в ленте / группах — комментарии, репосты, посты для упоминания в месседже;

масштаб команды / стадия компании — startup, scale-up, enterprise;

локация, фокус региона — например, работают с клиентами в ЕС или команда из Дубая.

Чтобы определить потенциальную боль, исследуйте сайт с инструментами BuiltWith, SimilarWeb. Ищите:

продукты / функционал на сайте — есть чат-бот, email-формы или SaaS-модель с пробным периодом;

техстек — React, Shopify, WordPress, Stripe и т. д. (через BuiltWith);

уровень / источники трафика — насколько активна компания, какие каналы используют (через SimilarWeb);

боль / возможность для улучшения — нет подписки, слабый ретаргетинг, сайт медленно загружается.

3. Формирование шаблона.

Для создания более полноценного шаблона понадобятся Clay, Zapier и ChatGPT.

Clay. Комбинация данных из разных источников (LinkedIn + сайт + email + CRM), извлечение конкретных переменных. Zapier. Настройка интеграции, например, обновление Google Sheet, если новый лид в CRM. GPT. Генерация кастомных инсайтов и коротких персонализированных сообщений на основе данных.

Приведу пример персонализации для IT-компании, которая таргетирует FinTech-продукты с платежной инфраструктурой.

Цель — предложить:

поддержку в разработке core-финансовой логики;

модули верификации, AML/KYC, карточную интеграцию;

или оптимизацию скорости транзакций, API, бэкенда.

Шаг 1. Собираю данные

Из Sales Navigator беру:

Название компании. Сайт. Должность — CTO, Product Lead, Head of Payments.

В Google Sheets добавляю:

Has_KYC_flow (да / нет). Описан ли процесс верификации — ищу в FAQ, onboarding или через Google site:[домен] kyc. Payment_API_visible (да / нет). Есть ли публичный API/документация — проверяю в футере или Google site:[домен] API. Transaction_delay_complaints (да / нет). Есть ли жалобы на задержки — анализирую Trustpilot, Reddit или Google-поиск. Mobile_App_rating (1–5). Смотрю рейтинг приложения через App Store / Google Play или scraper (SerpAPI, Apify).

Шаг 2. ChatGPT-промпт

Пишу лаконичный промпт, который проанализирует собранную информацию.

Act as a FinTech dev consultant and reply **in russian**. Input variables

– Has_KYC_flow: {{Has_KYC_flow}}

– Payment_API_visible: {{Payment_API_visible}}

– Transaction_delay_complaints: {{Transaction_delay_complaints}}

– Mobile_App_rating: {{Mobile_App_rating}} / 5 Output **exactly two sentences** (no greetings, no line breaks). If Has_KYC_flow = "No", state that the absence of a KYC-flow slows integrations and lowers partner trust. If Payment_API_visible = "No", add that the lack of a public API also hinders integrations. Combine both issues in one concise sentence when both are «No". Offer help in one concise sentence: Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией. Tone: credible, conversational, non-salesy.

ChatGPT выдает:

Обратил внимание, что у вас нет KYC-флоу и публичного API — это часто тормозит интеграцию и снижает доверие со стороны партнеров. Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией (без лишнего оверхеда).

Шаг 3. Шаблон для рассылки

Вступление и конец шаблона прописываю вручную, а середину заполняет ChatGPT.

Привет {{firstName}},

Заглянул в {{company}} — интересно, как вы масштабируетесь в FinTech с такими высокими требованиями к UX и доверию.



{{gpt_pitch}}



Если полезно, могу скинуть чеклист с рисками по payment flow или организуем короткий аудит с техническим фидбеком. Будет интересно?

Шаг 4. Готовое сообщение

Привет, Анна! Посмотрел PayWave — интересно, как вы масштабируетесь в FinTech с такими высокими требованиями к UX и доверию. Обратил внимание, что у вас нет KYC-флоу и публичного API — это часто тормозит интеграцию и снижает доверие со стороны партнеров. Можем помочь: быстро внедряем кастомные KYC-модули + открываем API с базовой документацией (без лишнего оверхеда). Если полезно, могу скинуть чеклист с рисками по payment flow или организуем короткий аудит с техническим фидбеком. Будет интересно?

Шаг 5. Масштабирование

Собираю 50-100 компаний в Google Sheets. Пишу промпт один раз в СhatGPT, он выдает 50 персонализированных вариантов. Вставляю варианты в шаблон. Делаю рассылку.

Запомнить

Персонализация — это внимание к контексту и умение говорить просто. Честный месседж весит больше, чем «теплое» письмо. Если нет фразы, релевантной именно этому человеку, это спам. Масштабировать можно и нужно, но только если структура гибкая, а не шаблонная. AI ускоряет процесс. Хорошие сигналы дают сильный текст, плохие данные — плохую персонализацию. Всегда давайте CTA. Без понятного следующего шага даже лучший крючок теряется. Измеряйте и обновляйте. С помощью A/B-тестирования оценивайте крючки и помните: триггеры быстро устаревают, данные нужно обновлять.

Хотите увидеть, как это работает? Напишите — покажем пример из вашей ниши. Такой персонализации вы точно не ожидаете.