Как продать 320 товаров за 7 дней через Live-commerce: кейс бренда одежды из Казахстана

В ритейле Казахстана высокая концентрация маркетплейсов: на них приходится 92% объема продаж в электронной коммерции. Бренды сталкиваются с проблемой обезличенных продаж и высоких комиссий, теряя прямую связь с покупателем. Стандартная схема «загрузить товар и ждать» работает всё хуже, а стоимость платной рекламы растет.

Команда Netpeak протестировала гибридную модель продаж через LIVE-эфиры. За неделю проект принес оборот 2,56 млн ₸ на чистой органике.

Проект: Fashion-бренд.

Регион: Казахстан.

Период: 7 дней.

Услуга: Live-commerce.

Кто наш партнер

Наш партнер — казахстанский онлайн-магазин одежды, развивающий продажи через Instagram и TikTok с 2025 года. Проект работает напрямую с поставщиками из Китая, формирует ассортимент востребованных товаров и использует социальные сети как основной канал продвижения и коммуникации с клиентами.

Вызовы

Ритейл в Казахстане под сильным влиянием маркетплейсов. Бренды теряют прямой контакт с покупателем, поскольку конкуренция происходит не на уровне бренда, а внутри карточек товаров. Это снижает лояльность аудитории и усложняет формирование повторных покупок.

Дополнительное давление создают высокие комиссии платформ и зависимость от их правил. Они ограничивают контроль над ценообразованием, маржинальностью и масштабированием. И все это на фоне роста стоимости платной рекламы.

Параллельно меняется поведение аудитории. По данным отчета Digital 2026: Kazakhstan, соцсетями пользуются 16,9 млн человек, то есть 80,8% населения. Рынок отличается высоким уровнем потребления LIVE-контента, что формирует новые ожидания: пользователям недостаточно просто видеть товар, им важно взаимодействие с брендом в реальном времени.

Цели сотрудничества

Ключевыми направлениеми стали диверсификация каналов продаж и налаживание прямого контакта с аудиторией в обход алгоритмов маркетплейсов.

Мы определили следующие цели:

Проверить жизнеспособность ниши для регулярных и массовых продаж. Сократить путь пользователя от просмотра стрима до оплаты. Настроить работу с алгоритмами площадки для получения бесплатного охвата.

Стратегия продвижения: от «витрины» к Creator-led модели

TikTok является одним из главных драйверов охвата ЦА, но тренд актуален для всех площадок с Live-функционалом (Instagram, YouTube, Twitch). По нашим внутренним исследованиям и мониторингу активности авторов в регионе, в Казахстане насчитывается около 300 000 уникальных создателей LIVE-контента.

Суммарный ежедневный охват стриминга на всех платформах составляет 7 млн уникальных пользователей, а среднее время потребления эфиров достигает 50 минут в день.

Тем не менее, бренды редко используют TikTok как performance-канал. Мы сфокусировались на creator-led модели — когда продажа строится через доверие к эксперту, а не через обезличенную витрину магазина.

Этапы реализации:

Шаг 1. Технический аудит и запуск теста

Важно было проверить стабильность технической базы (звук, свет) и реакцию алгоритмов площадки на качество контента, поэтому мы провели тестовый стрим.

Результаты за 57 минут:

609 уникальных зрителей посетили эфир;

92% трафика — рекомендации платформы (бесплатный охват);

TV-like quality — высокое качество картинки и звука обеспечило удержание зрителей.

Если техническая база соответствует стандартам, алгоритмы платформы масштабируют эфир на целевую аудиторию без затрат на продвижение.

Шаг 2. Реорганизация эфиров и работа с вовлеченностью

Для роста конверсии мы внедрили три изменения в структуру вещания:

Личный формат. Перенесли трансляции из аккаунта магазина в личный профиль эксперта. Это повысило уровень доверия — зритель видит живой обзор, а не прямую рекламу. Evening Prime. Запускали эфиры после 19:00 — в часы пиковой активности аудитории в Казахстане. Виральный прогрев. Использовали ролики-тизеры для привлечения трафика. Один из наших роликов набрал 1 млн просмотров, что создало «виральный хвост» для последующих трансляций.

Шаг 3. Внедрение транзакционной модели Live-to-Click

На площадках, на которых возможен Live-эфир в Казахстане нет встроенных корзин, поэтому мы выстроили бесшовную цепочку:

Эфир → Модерация в чате → Переход в WhatsApp → Оплата через Kaspi/QR → Доставка.

Для справки: Kaspi — ведущая платежная экосистема и супер-апп (Super App) в Казахстане. Это единая платформа, которая объединяет банк, маркетплейс и госуслуги, заменяя пользователю десяток отдельных приложений. Оплата через QR в их приложении является стандартом для локального рынка и позволяет проводить транзакции мгновенно.

Это позволило обрабатывать заказы на пике интереса пользователя.

Результаты

За неделю системной работы с LIVE-эфирами мы получили данные, подтвердившие готовность к масштабированию:

Метрика Результат Реализовано товаров 320 единиц Общий оборот 2,56 млн ₸ Цена одного изделия 8000 ₸ Средняя длительность эфира 3–4 часа

Сейчас мы переходим от стадии пилотов к Full-cycle модели, где LIVE становится системным каналом продаж с предсказуемыми KPI.

Отзывы о сотрудничестве

Дария Кусаинова, Head of Live eCommerce в Netpeak

Цифра в 1,13% ВВП, которую генерирует TikTok в Казахстане — прямое подтверждение, что LIVE перестал быть развлечением. На сегодня это полноценный торговый канал, где прямой диалог с клиентом конвертируется в деньги быстрее классических инструментов. Реализация кейса стала возможной благодаря отличной работе с нашим ритейл-партнером, который обеспечил качественную экспертизу в продукте и готовность к быстрым тестам. Такая открытость бренда к новым каналам позволила нам на практике доказать: формат дает выручку на коротком цикле и не требует тяжелой IT-инфраструктуры — достаточно настроить путь через мессенджеры и мобильные платежи. Как только техническая база отработана, мы переходим к математике: оптимизации стоимости лида и конверсии, превращая эфиры в предсказуемый канал продаж.