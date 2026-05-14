Як продати 320 товарів за 7 днів через Live-commerce: кейс бренду одягу з Казахстану
Тогжан Мусирова

У ритейлі Казахстану висока концентрація маркетплейсів: на них припадає 92% обсягу продажів в електронній комерції. Бренди стикаються з проблемою знеособлених продажів і високих комісій, втрачаючи прямий зв’язок із покупцем. Стандартна схема «завантажити товар і чекати» працює все гірше, а вартість платної реклами зростає.

Команда Netpeak протестувала гібридну модель продажів через LIVE-ефіри. За тиждень проєкт приніс обіг 2,56 млн ₸ на чистій органіці.

Проєкт: Fashion-бренд.
Регіон: Казахстан.
Період: 7 днів.
Послуга: Live-commerce.

Хто наш партнер

Наш партнер — казахстанський онлайн-магазин одягу, який розвиває продажі через Instagram і TikTok з 2025 року. Проєкт працює безпосередньо з постачальниками з Китаю, формує асортимент затребуваних товарів і використовує соціальні мережі як основний канал просування та комунікації з клієнтами.

Виклики

Ритейл у Казахстані перебуває під сильним впливом маркетплейсів. Бренди втрачають прямий контакт із покупцем, оскільки конкуренція відбувається не на рівні бренду, а всередині карток товарів. Це знижує лояльність аудиторії та ускладнює формування повторних покупок.

Додатковий тиск створюють високі комісії платформ і залежність від їхніх правил. Вони обмежують контроль над ціноутворенням, маржинальністю та масштабуванням. І все це на тлі зростання вартості платної реклами.

Паралельно змінюється поведінка аудиторії. За даними звіту Digital 2026: Kazakhstan, соцмережами користуються 16,9 млн осіб, тобто 80,8% населення. Ринок відрізняється високим рівнем споживання LIVE-контенту, що формує нові очікування: користувачам недостатньо просто бачити товар, їм важлива взаємодія з брендом у реальному часі.

Цілі співпраці

Ключовими напрямами стали диверсифікація каналів продажів і налагодження прямого контакту з аудиторією в обхід алгоритмів маркетплейсів.

Ми визначили такі цілі:

  1. Перевірити життєздатність ніші для регулярних і масових продажів.

  2. Скоротити шлях користувача від перегляду стриму до оплати.

  3. Налаштувати роботу з алгоритмами майданчика для отримання безплатного охоплення.

Стратегія просування: від «вітрини» до Creator-led моделі

TikTok є одним із головних драйверів охоплення ЦА, але тренд актуальний для всіх майданчиків з Live-функціоналом (Instagram, YouTube, Twitch). За нашими внутрішніми дослідженнями та моніторингом активності авторів у регіоні, у Казахстані налічується майже 300 000 унікальних творців LIVE-контенту.

Сумарне щоденне охоплення стрімінгу на всіх платформах становить 7 млн унікальних користувачів, а середній час перегляду ефірів досягає 50 хвилин на день.

Проте бренди рідко використовують TikTok як performance-канал. Ми зосередилися на creator-led моделі — коли продаж будується через довіру до експерта, а не через знеособлену вітрину магазину.

Етапи реалізації:

  1. Технічний аудит та перевірка алгоритмів.

  2. Зміна моделі позиціонування: від магазину до експерта.

  3. Налаштування транзакційного шляху Live-to-Click.

Крок 1. Технічний аудит і запуск тесту

Важливо було перевірити стабільність технічної бази (звук, світло) та реакцію алгоритмів майданчика на якість контенту, тому ми провели тестовий стрім.

Результати за 57 хвилин:

  • 609 унікальних глядачів відвідали ефір;

  • 92% трафіку — рекомендації платформи (безоплатне охоплення);

  • TV-like quality — висока якість зображення та звуку забезпечила утримання глядачів.

Якщо технічна база відповідає стандартам, алгоритми платформи масштабують ефір на цільову аудиторію без витрат на просування.

Крок 2. Реорганізація ефірів та робота із залученістю

Для зростання конверсії ми впровадили три зміни в структуру мовлення:

  1. Особистий формат. Перенесли трансляції з акаунта магазину в особистий профіль експерта. Це підвищило рівень довіри — глядач бачить живий огляд, а не пряму рекламу.

  2. Evening Prime. Запускали ефіри після 19:00 — у години пікової активності аудиторії в Казахстані.

  3. Вірусний розігрів. Використовували ролики-тізери для залучення трафіку. Один із наших роликів набрав 1 млн переглядів, що створило «вірусний хвіст» для подальших трансляцій.

Крок 3. Впровадження транзакційної моделі Live-to-Click

На майданчиках, на яких можливий Live-ефір у Казахстані, немає вбудованих кошиків, тому ми побудували безшовний ланцюжок:

Ефір → Модерація в чаті → Перехід у WhatsApp → Оплата через Kaspi/QR → Доставка.

Для довідки: Kaspi — провідна платіжна екосистема та супердодаток (Super App) у Казахстані. Це єдина платформа, яка об’єднує банк, маркетплейс та державні послуги, замінюючи користувачеві десяток окремих додатків. Оплата через QR-код у їхньому додатку є стандартом для місцевого ринку та дає змогу здійснювати транзакції миттєво.

Це допомогло обробляти замовлення на піку зацікавленності користувача.

Результати

За тиждень системної роботи з LIVE-ефірами ми отримали дані, що підтвердили готовність до масштабування:

Метрика

Результат

Реалізовано товарів

320 одиниць

Загальний обіг

2,56 млн ₸

Ціна одного виробу

8000 ₸

Середня тривалість ефіру

3–4 години

Зараз ми переходимо від стадії пілотних проектів до моделі Full-cycle, де LIVE стає системним каналом продажів із передбачуваними KPI.

Відгуки про співпрацю

Дарія Кусаінова, Head of Live eCommerce у Netpeak

Дані щодо 1,13% ВВП, котрі генерує TikTok у Казахстані — безпосереднє підтвердження того, що LIVE перестав бути розвагою. На сьогодні це повноцінний торговий канал, де прямий діалог із клієнтом конвертується в гроші швидше, ніж класичні інструменти.

Реалізація кейсу стала можливою завдяки чудовій роботі з нашим ритейл-партнером, який забезпечив якісну експертизу в продукті та готовність до швидких тестів. Така відкритість бренду до нових каналів допомогла нам на практиці довести: формат дає виручку на короткому циклі й не вимагає важкої IT-інфраструктури — достатньо налаштувати шлях через месенджери та мобільні платежі.

Як тільки технічна база відпрацьована, ми переходимо до математики: оптимізації вартості ліда та конверсії, перетворюючи ефіри на передбачуваний канал продажів.

Команда проєкту: Дарія Кусаінова, Head of Live eCommerce у Netpeak, Томіріс Зіяканова, Creator Growth Manager у Netpeak.

