Антикейс: як неправильний запуск на Amazon коштував бізнесу $12000

Amazon створює відчуття контролю ще до того, як він у вас справді з’являється. Логістика, зберігання, доставка — усе виглядає налаштованим за замовчуванням. Але якщо запуск проходить без розуміння правил, така модель швидко починає працювати проти продавця.

У цьому антикейсі ми розберемо реальну ситуацію, коли брак стратегії та експертизи на старті обернулася відчутними втратами для бізнесу.

Період: грудень 2025 — теперішній час.

Регіон: США.

Послуга: просування на Amazon.

Хто наш партнер

Новий бренд у ніші Toys для ринку США, який планував вихід на Amazon за моделлю FBA (платформа відповідає за зберігання, доставку та обробку замовлень).

Контекст

Проєкт мав потенціал і вже залучений бюджет у виробництво та логістику, проте запуском на маркетплейсі займався сторонній підрядник без чіткої стратегії та глибокої експертизи Amazon. Через критичні помилки платформа розцінила дії як порушення правил і заблокувала лістинг. У результаті понад 2500 одиниць товару фактично «застрягли» на складах без продажів і руху.

Оскільки товар не продавався, Amazon автоматично почав нараховувати плату за його зберігання та обробку. Крім того, в налаштуваннях акаунта було обрано сценарій утилізації: якщо товар не продається протягом 90 днів, платформа самостійно знищує його замість повернення продавцю, що додатково збільшувало ризики фінансових втрат.

На момент звернення до Netpeak бізнес опинився в кризі:

товар розташовувався на складах Amazon;

продажів не було;

лістинг заблокували через порушення правил у категорії;

на рахунку накопичувалися списання та борги.

Цілі співпраці

Зупинити подальші фінансові втрати. Зберегти максимально можливу кількість товару. Повернути контроль над акаунтом. Перебудувати запуск продажів з урахуванням правил Amazon, щоб уникнути повторних блокувань.

Наша стратегія

Ми вирішили не фокусуватися на подачі численних апеляцій у підтримку Amazon. Натомість зосередилися на системному рішенні, яке усуває першопричини проблеми:

Крок 1. Відновлення контролю над акаунтом

Почали з комплексного аудиту продавця в Amazon, щоб зафіксувати реальний стан акаунту та зрозуміти джерела фінансових і операційних проблем.

З’ясувалося, що акаунт був деактивований через несплачені рахунки, а всі лістинги — видалені. Це повністю зупинило продажі та автоматично запустило нарахування витрат за зберігання й обробку товару на складах Amazon.

У межах аудиту ми:

перевірили статус акаунту та причини деактивації;

проаналізували фінансові списання та заборгованості;

детально визначили причини видалення лістингів, зокрема порушення вимог правил платформи в категорії дитячих іграшок.

Так ми не лише відновили доступ до акаунту, а й отримали чітке розуміння, які помилки призвели до блокування та фінансових втрат. Це стало базою для подальших антикризових дій і безпечного перезапуску проєкту.

Крок 2. Аудит фінансів та операцій

Під час аналізу ми з’ясували, що Amazon почав масово списувати кошти за утилізацію товару. Причина — відсутність продажів понад 90 днів після блокування лістинга.

Автоматичні комісії Amazon за утилізацію товару на акаунті партнера

Ситуація виглядала так:

2435 одиниць товару вже було знищено;

одиниць товару вже було знищено; ще 347 одиниць перебували в процесі утилізації;

одиниць перебували в процесі утилізації; сукупні фінансові втрати, разом з комісіями Amazon, перевищили $12 000.

Крок 3. Спроба зупинити утилізацію

Ми звернулися до підтримки Amazon із запитом на скасування другого ордера на утилізацію товару. Проте відповідь платформи була однозначною: процес запускається автоматично й не може бути зупинений вручну.

Офіційна відповідь Amazon Support про незворотність автоматичної утилізації товару

Цей етап чітко показав ключовий ризик для бізнесу — після старту утилізації Amazon не залишає можливостей для втручання, а продукція фактично втрачається без можливості повернення.

Крок 4. Підготовка до безпечного перезапуску

Паралельно з антикризовими діями наша команда перебудувала підхід до запуску продажів:

ініціювала реєстрацію бренду в Amazon;

почала створення нових лістингів з повним урахуванням вимог безпеки та правил платформи;

підготувала план повторного завезення товару на Amazon без ризику повторних блокувань.

Результати

Цей кейс — приклад того, що запуск на Amazon може зупинитися ще до перших продажів, якщо ігнорувати вимоги платформи.

У результаті роботи ми:

відновили активний статус акаунту;

зупинили подальше накопичення боргів;

надали партнеру чітке розуміння масштабів втрат і причин їхнього виникнення;

вивели проєкт з хаотичного стану в керований процес;

заклали основу для безпечного та коректного перезапуску продажів.

Висновки: як не варто запускатися на Amazon

Запуск на Amazon вимагає точності на кожному етапі: частину рішень після старту вже неможливо змінити. Тому є сенс заздалегідь перевірити ключові зони ризику:

Не ігнорувати вимоги платформи, особливо в чутливих і жорстко регульованих категоріях на кшталт дитячих іграшок. Порушення правил тут швидко призводять до блокувань. Не завозити товар на склади Amazon (модель FBA) до повної перевірки лістинга й документів. Після блокування товар перетворюється на постійне джерело витрат. Не розраховувати, що проблему можна вирішити через службу підтримки. Здебільшого процеси на Amazon автоматизовані й часто незворотні. Не залишати налаштування FBA без контролю — вони напряму впливають на фінансові ризики. Реагувати на будь-які проблеми з акаунтом або товарами, адже багато процесів на платформі автоматизовані й після запуску їх складно або неможливо зупинити.

Що далі

Наша команда і далі працює над перезапуском продажів: готуємо SEO-оптимізовані лістинги з урахуванням вимог Amazon і запускаємо поетапне просування всередині платформи через Amazon Ads.

Це надасть змогу безпечно повернути товар у продаж і побудувати прогнозовану модель зростання.

Відгуки про співпрацю

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak

Amazon не пробачає помилок на старті. Цей антикейс показує, що запуск без стратегії, контролю та експертизи може зупинити навіть сильний продукт ще до перших продажів.