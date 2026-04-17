Антикейс: як неправильний запуск на Amazon коштував бізнесу $12000
Антон Точило

Amazon створює відчуття контролю ще до того, як він у вас справді з’являється. Логістика, зберігання, доставка — усе виглядає налаштованим за замовчуванням. Але якщо запуск проходить без розуміння правил, така модель швидко починає працювати проти продавця.

У цьому антикейсі ми розберемо реальну ситуацію, коли брак стратегії та експертизи на старті обернулася відчутними втратами для бізнесу.

Період: грудень 2025 — теперішній час.
Регіон: США.
Послуга: просування на Amazon.

Хто наш партнер

Новий бренд у ніші Toys для ринку США, який планував вихід на Amazon за моделлю FBA (платформа відповідає за зберігання, доставку та обробку замовлень). 

Контекст

Проєкт мав потенціал і вже залучений бюджет у виробництво та логістику, проте запуском на маркетплейсі займався сторонній підрядник без чіткої стратегії та глибокої експертизи Amazon. Через критичні помилки платформа розцінила дії як порушення правил і заблокувала лістинг. У результаті понад 2500 одиниць товару фактично «застрягли» на складах без продажів і руху.

Оскільки товар не продавався, Amazon автоматично почав нараховувати плату за його зберігання та обробку. Крім того, в налаштуваннях акаунта було обрано сценарій утилізації: якщо товар не продається протягом 90 днів, платформа самостійно знищує його замість повернення продавцю, що додатково збільшувало ризики фінансових втрат.

На момент звернення до Netpeak бізнес опинився в кризі:

  • товар розташовувався на складах Amazon;
  • продажів не було;
  • лістинг заблокували через порушення правил у категорії;
  • на рахунку накопичувалися списання та борги.

Цілі співпраці

  1. Зупинити подальші фінансові втрати.
  2. Зберегти максимально можливу кількість товару.
  3. Повернути контроль над акаунтом.
  4. Перебудувати запуск продажів з урахуванням правил Amazon, щоб уникнути повторних блокувань.

Наша стратегія

Ми вирішили не фокусуватися на подачі численних апеляцій у підтримку Amazon. Натомість зосередилися на системному рішенні, яке усуває першопричини проблеми:

  1. Зафіксували реальний стан акаунту та причини блокувань.
  2. Провели аудит фінансових втрат і операцій.
  3. Перевірили можливість зупинити незворотні процеси.
  4. Підготували проєкт до безпечного перезапуску.

Крок 1. Відновлення контролю над акаунтом

Почали з комплексного аудиту продавця в Amazon, щоб зафіксувати реальний стан акаунту та зрозуміти джерела фінансових і операційних проблем.

З’ясувалося, що акаунт був деактивований через несплачені рахунки, а всі лістинги — видалені. Це повністю зупинило продажі та автоматично запустило нарахування витрат за зберігання й обробку товару на складах Amazon.

У межах аудиту ми:

  • перевірили статус акаунту та причини деактивації;
  • проаналізували фінансові списання та заборгованості;
  • детально визначили причини видалення лістингів, зокрема порушення вимог правил платформи в категорії дитячих іграшок.

Так ми не лише відновили доступ до акаунту, а й отримали чітке розуміння, які помилки призвели до блокування та фінансових втрат. Це стало базою для подальших антикризових дій і безпечного перезапуску проєкту.

Крок 2. Аудит фінансів та операцій

Під час аналізу ми з’ясували, що Amazon почав масово списувати кошти за утилізацію товару. Причина — відсутність продажів понад 90 днів після блокування лістинга.

Автоматичні комісії Amazon за утилізацію товару на акаунті партнера

Ситуація виглядала так:

  • 2435 одиниць товару вже було знищено;
  • ще 347 одиниць перебували в процесі утилізації;
  • сукупні фінансові втрати, разом з комісіями Amazon, перевищили $12 000.

Крок 3. Спроба зупинити утилізацію

Ми звернулися до підтримки Amazon із запитом на скасування другого ордера на утилізацію товару. Проте відповідь платформи була однозначною: процес запускається автоматично й не може бути зупинений вручну.

Офіційна відповідь Amazon Support про незворотність автоматичної утилізації товару

Цей етап чітко показав ключовий ризик для бізнесу — після старту утилізації Amazon не залишає можливостей для втручання, а продукція фактично втрачається без можливості повернення.

Крок 4. Підготовка до безпечного перезапуску

Паралельно з антикризовими діями наша команда перебудувала підхід до запуску продажів:

  • ініціювала реєстрацію бренду в Amazon;
  • почала створення нових лістингів з повним урахуванням вимог безпеки та правил платформи;
  • підготувала план повторного завезення товару на Amazon без ризику повторних блокувань.

Читайте більше про те, як ми перезапустили магазин після масових блокувань товарів на Amazon.

Результати

Цей кейс — приклад того, що запуск на Amazon може зупинитися ще до перших продажів, якщо ігнорувати вимоги платформи.

У результаті роботи ми:

  • відновили активний статус акаунту;
  • зупинили подальше накопичення боргів;
  • надали партнеру чітке розуміння масштабів втрат і причин їхнього виникнення;
  • вивели проєкт з хаотичного стану в керований процес;
  • заклали основу для безпечного та коректного перезапуску продажів.

Висновки: як не варто запускатися на Amazon

Запуск на Amazon вимагає точності на кожному етапі: частину рішень після старту вже неможливо змінити. Тому є сенс заздалегідь перевірити ключові зони ризику:

  1. Не ігнорувати вимоги платформи, особливо в чутливих і жорстко регульованих категоріях на кшталт дитячих іграшок. Порушення правил тут швидко призводять до блокувань.
  2. Не завозити товар на склади Amazon (модель FBA) до повної перевірки лістинга й документів. Після блокування товар перетворюється на постійне джерело витрат.
  3. Не розраховувати, що проблему можна вирішити через службу підтримки. Здебільшого процеси на Amazon автоматизовані й часто незворотні.
  4. Не залишати налаштування FBA без контролю — вони напряму впливають на фінансові ризики.
  5. Реагувати на будь-які проблеми з акаунтом або товарами, адже багато процесів на платформі автоматизовані й після запуску їх складно або неможливо зупинити.

Що далі

Наша команда і далі працює над перезапуском продажів: готуємо SEO-оптимізовані лістинги з урахуванням вимог Amazon і запускаємо поетапне просування всередині платформи через Amazon Ads. 

Це надасть змогу безпечно повернути товар у продаж і побудувати прогнозовану модель зростання.

Відгуки про співпрацю

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak

Amazon не пробачає помилок на старті. Цей антикейс показує, що запуск без стратегії, контролю та експертизи може зупинити навіть сильний продукт ще до перших продажів.

Команда проєкту: Юлія Токарєва, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Борис Судос, Client Project Manager. 

Антон Точило
Антон Точило

У 2014 році розпочав свій шлях в ecommerce, створивши власний сайт та дропплатформу. У 2016 році відкрив для себе продажі на глобальних маркетплейсах. З того часу активно займаюсь просуванням товарів на Amazon, eBay, Etsy, Walmart тощо.

Допомагаю українським виробникам та брендам виходити на міжнародний ринок та успішно продавати товари за кордоном.

