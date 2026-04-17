Антикейс: як неправильний запуск на Amazon коштував бізнесу $12000
Amazon створює відчуття контролю ще до того, як він у вас справді з’являється. Логістика, зберігання, доставка — усе виглядає налаштованим за замовчуванням. Але якщо запуск проходить без розуміння правил, така модель швидко починає працювати проти продавця.
У цьому антикейсі ми розберемо реальну ситуацію, коли брак стратегії та експертизи на старті обернулася відчутними втратами для бізнесу.
Період: грудень 2025 — теперішній час.
Регіон: США.
Послуга: просування на Amazon.
Хто наш партнер
Новий бренд у ніші Toys для ринку США, який планував вихід на Amazon за моделлю FBA (платформа відповідає за зберігання, доставку та обробку замовлень).
Контекст
Проєкт мав потенціал і вже залучений бюджет у виробництво та логістику, проте запуском на маркетплейсі займався сторонній підрядник без чіткої стратегії та глибокої експертизи Amazon. Через критичні помилки платформа розцінила дії як порушення правил і заблокувала лістинг. У результаті понад 2500 одиниць товару фактично «застрягли» на складах без продажів і руху.
Оскільки товар не продавався, Amazon автоматично почав нараховувати плату за його зберігання та обробку. Крім того, в налаштуваннях акаунта було обрано сценарій утилізації: якщо товар не продається протягом 90 днів, платформа самостійно знищує його замість повернення продавцю, що додатково збільшувало ризики фінансових втрат.
На момент звернення до Netpeak бізнес опинився в кризі:
- товар розташовувався на складах Amazon;
- продажів не було;
- лістинг заблокували через порушення правил у категорії;
- на рахунку накопичувалися списання та борги.
Цілі співпраці
- Зупинити подальші фінансові втрати.
- Зберегти максимально можливу кількість товару.
- Повернути контроль над акаунтом.
- Перебудувати запуск продажів з урахуванням правил Amazon, щоб уникнути повторних блокувань.
Наша стратегія
Ми вирішили не фокусуватися на подачі численних апеляцій у підтримку Amazon. Натомість зосередилися на системному рішенні, яке усуває першопричини проблеми:
Крок 1. Відновлення контролю над акаунтом
Почали з комплексного аудиту продавця в Amazon, щоб зафіксувати реальний стан акаунту та зрозуміти джерела фінансових і операційних проблем.
З’ясувалося, що акаунт був деактивований через несплачені рахунки, а всі лістинги — видалені. Це повністю зупинило продажі та автоматично запустило нарахування витрат за зберігання й обробку товару на складах Amazon.
У межах аудиту ми:
- перевірили статус акаунту та причини деактивації;
- проаналізували фінансові списання та заборгованості;
- детально визначили причини видалення лістингів, зокрема порушення вимог правил платформи в категорії дитячих іграшок.
Так ми не лише відновили доступ до акаунту, а й отримали чітке розуміння, які помилки призвели до блокування та фінансових втрат. Це стало базою для подальших антикризових дій і безпечного перезапуску проєкту.
Крок 2. Аудит фінансів та операцій
Під час аналізу ми з’ясували, що Amazon почав масово списувати кошти за утилізацію товару. Причина — відсутність продажів понад 90 днів після блокування лістинга.
Автоматичні комісії Amazon за утилізацію товару на акаунті партнера
Ситуація виглядала так:
- 2435 одиниць товару вже було знищено;
- ще 347 одиниць перебували в процесі утилізації;
- сукупні фінансові втрати, разом з комісіями Amazon, перевищили $12 000.
Крок 3. Спроба зупинити утилізацію
Ми звернулися до підтримки Amazon із запитом на скасування другого ордера на утилізацію товару. Проте відповідь платформи була однозначною: процес запускається автоматично й не може бути зупинений вручну.
Офіційна відповідь Amazon Support про незворотність автоматичної утилізації товару
Цей етап чітко показав ключовий ризик для бізнесу — після старту утилізації Amazon не залишає можливостей для втручання, а продукція фактично втрачається без можливості повернення.
Крок 4. Підготовка до безпечного перезапуску
Паралельно з антикризовими діями наша команда перебудувала підхід до запуску продажів:
- ініціювала реєстрацію бренду в Amazon;
- почала створення нових лістингів з повним урахуванням вимог безпеки та правил платформи;
- підготувала план повторного завезення товару на Amazon без ризику повторних блокувань.
Результати
Цей кейс — приклад того, що запуск на Amazon може зупинитися ще до перших продажів, якщо ігнорувати вимоги платформи.
У результаті роботи ми:
- відновили активний статус акаунту;
- зупинили подальше накопичення боргів;
- надали партнеру чітке розуміння масштабів втрат і причин їхнього виникнення;
- вивели проєкт з хаотичного стану в керований процес;
- заклали основу для безпечного та коректного перезапуску продажів.
Висновки: як не варто запускатися на Amazon
Запуск на Amazon вимагає точності на кожному етапі: частину рішень після старту вже неможливо змінити. Тому є сенс заздалегідь перевірити ключові зони ризику:
- Не ігнорувати вимоги платформи, особливо в чутливих і жорстко регульованих категоріях на кшталт дитячих іграшок. Порушення правил тут швидко призводять до блокувань.
- Не завозити товар на склади Amazon (модель FBA) до повної перевірки лістинга й документів. Після блокування товар перетворюється на постійне джерело витрат.
- Не розраховувати, що проблему можна вирішити через службу підтримки. Здебільшого процеси на Amazon автоматизовані й часто незворотні.
- Не залишати налаштування FBA без контролю — вони напряму впливають на фінансові ризики.
- Реагувати на будь-які проблеми з акаунтом або товарами, адже багато процесів на платформі автоматизовані й після запуску їх складно або неможливо зупинити.
Що далі
Наша команда і далі працює над перезапуском продажів: готуємо SEO-оптимізовані лістинги з урахуванням вимог Amazon і запускаємо поетапне просування всередині платформи через Amazon Ads.
Це надасть змогу безпечно повернути товар у продаж і побудувати прогнозовану модель зростання.
Відгуки про співпрацю
Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak
Amazon не пробачає помилок на старті. Цей антикейс показує, що запуск без стратегії, контролю та експертизи може зупинити навіть сильний продукт ще до перших продажів.
Команда проєкту: Юлія Токарєва, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Борис Судос, Client Project Manager.
