Що таке Amazon Brand Registry, і Як співпрацювати з ним

Що таке Amazon Brand Registry, і Як співпрацювати з ним

Конкуренція на платформі Amazon посилюється, а заразом зростає кількість недобросовісних продавців. Вони використовують чужі бренди, імітують оригінальні товари або вводять покупців в оману. Саме з такими випадками покликана боротися програма Brand Registry.

Розкажу про особливості цієї програми, як в ній зареєструвати свій бренд і покращити просування товарів. А також продемонструю успішні кейси.

Що таке Amazon Brand Registry

Це програма захисту права інтелектуальної власності брендів, що розміщують товари на платформі Amazon. Вона дає можливість офіційним представникам торгової марки контролювати свої продукти й боротися з підробками, а також мати більше впливу на розміщення товарів у каталозі маркетплейсу.

У Amazon Brand Registry можуть брати участь як власники торгових марок, так і їхні офіційні представники, наприклад, ліцензовані дистриб’ютори або агенти. Для реєстрації необхідно надати підтвердження прав на бренд, тобто реєстраційні документи та офіційні дозволи від власника торгової марки. Це дає змогу власникам моніторити використання назв брендів на платформі Amazon і забезпечити додаткові права й можливості для їхнього захисту.

Завдяки Brand Registry компанії зменшують ризики поширення підробок, одержують захист репутації та зміцнюють довіру покупців.

Окрім захисту від підробок, участь у програмі Amazon Brand Registry відкриває брендам доступ до розширених інструментів управління контентом і просування:

A+ Content (Enhanced Brand Content) — дає змогу створювати привабливі візуальні описи з таблицями, графіками й банерами, що значно підвищує конверсію.

— дає змогу створювати привабливі візуальні описи з таблицями, графіками й банерами, що значно підвищує конверсію. Brand Analytics — розширена аналітика пошукових запитів, поведінки покупців і конкурентів, яка недоступна звичайним продавцям.

— розширена аналітика пошукових запитів, поведінки покупців і конкурентів, яка недоступна звичайним продавцям. Sponsored Brands (брендова реклама) — можливість запускати рекламу з логотипом бренду, заголовком і кількома продуктами одночасно.

— можливість запускати рекламу з логотипом бренду, заголовком і кількома продуктами одночасно. Amazon Storefront — створення власного міні-сайту бренду на Amazon з окремою URL-адресою.

— створення власного міні-сайту бренду на Amazon з окремою URL-адресою. Project Zero, Transparency, IP Accelerator — додаткові програми для автоматичного виявлення підробок і пришвидшення процесу захисту бренду.

Без реєстрації бренду доступ до цих можливостей або повністю відсутній, або значно обмежений. Тому Brand Registry — це не просто захист, а фундамент для побудови сильного, впізнаваного бренду на Amazon.

Ключові можливості функціоналу Brand Registry

Захист торгових марок. Власники брендів можуть повідомляти про порушення й видаляти неправомірні списки товарів, що використовують їхні логотипи чи назви. Інструменти моніторингу, що дозволяють швидко виявити потенційні порушення — неправильне використання торгових знаків або підроблені продукти. Покращений контроль над усім контентом, що асоціюється з продуктами брендів, як-от можливість створення і редагування описів, зображень і інших матеріалів, котрі бачать покупці. Захист від сторонніх продавців. Запобігання ситуацій, коли сторонні продавці продають товари під брендом, до якого не мають стосунку або навмисне плутають споживачів. Наприклад, коли недобросовісні торговці реалізують товар одного бренду під виглядом продукції його конкурентів.

Отже, Brand Registry дає власникам брендів ефективні інструменти для захисту інтелектуальної власності. Зміцнює репутацію і контроль над тим, як їхні продукти представлені на Amazon.

Доступ до розширених інструментів для управління контентом та аналітики

Участь у Brand Registry розширює можливості управління контентом:

A+ Content на Amazon — допомагає продавцям створювати цікавіший і візуально привабливий контент. Це можуть бути детальні описи продуктів, інфографіка, порівняльні таблиці, історії бренду тощо. Такий контент допомагає краще представити продукт, виділити його переваги і підвищити довіру покупців.

Приклад із А+ контентом

Другий приклад із А+ контентом

Приклад без А+ контенту

Другий приклад без А+ контенту

Історія бренду — відображається над контентом А+.

В ній ви можете представити свій бренд, підкреслити особливі риси та УТП і, в ідеалі, викликати емоції, що посилюють рішення про покупку. Для створення історії є вибір макетів.





Фірмовий магазин. Хочете підкреслити особливості та асортимент продукції вашого бренду? Тоді вам необхідна ця опція. Коли користувач на сторінці товар натискає назву вашого бренду, він бачить магазин з продуманим контентом та візуальним оформленням. І жодних списків ваших конкурентів.





Спонсорована реклама бренду — так звані спонсоровані брендові оголошення (раніше HSA, Headline Search Ads) можуть використовувати лише зареєстровані бренди. Вони ставлять у першому рядку пошукової видачі як деякі з ваших продуктів, так і магазин вашого бренду.





Програма Amazon Vinе — в ній беруть участь продавці з зареєстрованим брендом і кваліфікованим товаром. Продавці надають власний продукт обраним користувачам безплатно. Натомість люди зазвичай створюють чесний відгук. Нові продукти легко генерують відгуки у такий спосіб.





A/B-тести — можна протестувати два варіанти контенту A+, два заголовки товарів або навіть зображення товарів.



Накопичувальні підписки — чудова можливість для продавців FBA (Fulfillment by Amazon, весь комплекс послуг, які надає Амазон продавцю) збільшити власні продажі без особливих зусиль. Опція доступна лише за умови успішної реєстрації бренду.





Amazon Brand Analytics — комплексний інструмент аналізу, що дає доступ до корисних звітів. Так ви можете дізнатися, які товари разом з одним із ваших продуктів найчастіше потрапляють до кошика покупця. У такий спосіб розпізнаєте потенціал для перехресних продажів або розширення асортименту.





Ці інструменти допоможуть залишатися конкурентоспроможними й оптимізувати свою присутність на платформі Amazon.

Як зареєструвати свій бренд у Brand Registry

Перш ніж розпочати процес реєстрації бренду, переконайтеся, що він відповідає основним вимогам програми.

Попередні вимоги: торговий знак і документація

Головною умовою є наявність зареєстрованого торгового знака у відповідній юрисдикції. Цей знак повинен бути або словесним (назва бренду), або графічним (логотип), а також офіційно зареєстрованим у патентному відомстві вашої країни.

Необхідна документація:

Реєстраційний номер торгового знака. Це офіційний номер, виданий патентним відомством, який підтверджує реєстрацію вашого знака. Країна реєстрації. Для участі в програмі Brand Registry ваш торговий знак має бути зареєстрований в офіційно визнаній патентній установі. Amazon приймає реєстрації торгових марок з певного переліку країн, включаючи США, Канаду, Великобританію, країни ЄС, Австралію, Індію, Японію тощо.



Повний перелік країн, з яких Amazon підтверджує реєстрацію, можна знайти на офіційному сайті Brand Registry або у довідковому центрі Amazon. Якщо ваша торгова марка зареєстрована в іншій країні, варто перевірити її відповідність вимогам Amazon перед поданням заявки. Список категорій товарів і послуг. Перелік категорій, під якими зареєстрований ваш торговий знак. Необхідний для правильного відображення на Amazon.

Покрокова інструкція з реєстрації бренду на Amazon

Увійдіть у свій обліковий запис Amazon Seller Central. Якщо у вас його немає, зареєструйтесь як продавець на платформі.





Перейдіть до Amazon Brand Registry. Знайдіть відповідний розділ у меню або перейдіть за посиланням на офіційній сторінці Brand Registry. Розпочніть реєстрацію. Натисніть на кнопку «Get Started» (Розпочати) і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Введіть інформацію про ваш бренд. Заповніть поля, вказавши назву бренду, реєстраційний номер торгового знака та країну його реєстрації.





Надайте зразки використання торгового знака. Amazon може запросити додаткову інформацію або зразки використання вашого знака, наприклад, зображення товару з логотипом або посилання на офіційний вебсайт. Очікуйте перевірки. Після подачі заявки Amazon здійснить перевірку наданої інформації. Це може зайняти від кількох днів до двох тижнів. Отримайте підтвердження про завершення реєстрації. Після успішної перевірки ви отримаєте на власний акант підтвердження реєстрації бренду у Brand Registry. Відтепер ви зможете користуватися всіма перевагами програми.

Поради щодо уникнення помилок під час реєстрації

Ось кілька перевірених способів не припуститися прикрих помилок.

Переконайтеся, що ваш торговий знак зареєстрований правильно. Перевірте, чи ваш торговий знак дійсно зареєстрований у відповідній юрисдикції й що всі документи є в наявності. Використовуйте точні дані. Будьте уважні із назвою бренду й реєстраційним номером торгового знака. Неправильні / неповні дані затримають процес або призведуть до відмови. Надайте необхідні матеріали. Коли Amazon запитує додаткові зразки або документи, раджу надати їх якнайшвидше. Перевірте наявність доступу до електронної пошти. Переконайтеся, що ви маєте доступ до поштової скриньки, що пов’язана з вашим акаунтом Amazon. Не відкладайте на потім. Особливо якщо ви плануєте запуск нових продуктів або посилення захисту бренду найближчим часом, не зволікайте із реєстрацією.

Чи варто реєструвати свій бренд у Brand Registry

Оформлення бренду в програмі важливе для вас у таких випадках.

Маєте зареєстровані торгові знаки. Ви отримаєте ефективний захист інтелектуальної власності на платформі Amazon. Стикаєтеся з проблемами підробок або неправомірного використання торгового знака. Якщо ви вже мали такий досвід, Brand Registry швидко й ефективно розв'яже ці питання в майбутньому. Активно просувають свій бренд на Amazon. Доступ до інструментів Brand Registry критично важливий для успішного маркетингу й збільшення продажів.

Потенційні недоліки й обмеження програми

Хоча Brand Registry пропонує безліч переваг, але врахуйте певні обмеження.

Необхідність мати зареєстрований торговий знак. Програма доступна лише для власників торгових знаків, що може бути обмеженням для нових або малих бізнесів, котрі поки не зареєстрували свої знаки. Витрати часу на реєстрацію. Процес реєстрації затягується, коли ваша компанія не має повного пакета документів чи якщо виникають проблеми під час перевірки. Можливі складнощі з моніторингом. Компанії з великим асортиментом можуть зіткнутися зі складнощами в контролі за всіма продуктами, особливо якщо порушення стають систематичними.

Загалом, реєстрація в Brand Registry є вигідним кроком для більшості брендів, що прагнуть захистити свою інтелектуальну власність та успішно розвиватися на платформі. Але перед прийняттям рішення слід врахувати переваги й обмеження програми.

Як Brand Registry допомагає просувати продукти

Використання A+ Content та розширених опцій зображень

Однією з головних переваг участі в Brand Registry є доступ до A+ Content, що дозволяє створювати розширені й візуально привабливі сторінки продуктів.

A+ Content дає змогу розміщувати додаткові зображення, відео, діаграми, таблиці та розширені описи, які роблять товар більш привабливим для покупців. Це допомагає виділити ваші продукти серед конкурентів, підвищити конверсію й залучити більше покупців.

Використання високоякісних зображень і мультимедійного контенту допомагає ефективніше передавати унікальні властивості й переваги вашого товару.

Створення Amazon Store і можливість користуватися інструментом Sponsored Brands

Brand Registry відкриває можливість створення власного Amazon Store — індивідуального мінісайту на платформі, де ви можете представляти свій бренд і всі свої продукти в одному просторі.

Amazon Store дає організувати продукцію за категоріями, розповісти історію бренду та покращити взаємодію з покупцями.

Також учасники програми мають доступ до інструменту Sponsored Brands, що дозволяє їм просувати бренд за допомогою банерної реклами. Цей інструмент допомагає залучати більше трафіку до ваших продуктів і підвищувати їхню видимість на платформі.

Аналітичні інструменти для відстеження ефективності

Ви отримуєте доступ до розширених аналітичних інструментів, що допомагають відстежувати ефективність рекламних кампаній, аналізувати поведінку покупців і оцінювати показники продажів.

Такі інструменти дають отримувати детальну інформацію про те, як ваші продукти перформують на ринку, які маркетингові стратегії працюють найкраще і де можливі поліпшення. Ви зможете приймати обґрунтовані рішення щодо просування продуктів, оптимізувати рекламні бюджети і підвищувати рентабельність інвестицій.

Приклади успішних кейсів

Розгляну кілька прикладів компаній, котрі успішно скористалися програмою Brand Registry для захисту свого бренду та підвищення продажів.

Компанія XYZ (споживчі товари) — спеціалізується на виробництві високоякісних кухонних інструментів. Коли бренд набрав популярність на Amazon, на платформі з'явилися підробки під їхнім іменем. Це негативно вплинуло на репутацію компанії й призвело до зниження продажів. Після реєстрації у Brand Registry компанія XYZ отримала можливість швидко виявляти й видаляти списки підроблених товарів. В результаті не тільки відновили контроль над своїм брендом, але й покращили взаємодію з клієнтами. Це збільшило продажі на 20% протягом першого кварталу після реєстрації.

Компанія Faweio US (електроніка) — виробляє інноваційні гаджети. Також зіткнулися з неправомірним використання їхнього товарного знака іншими продавцями. Завдяки Brand Registry моніторили порушення захистили свої продукти від підробок. Додатково покращити якість контенту товарів за допомогою A+ Content, що підвищило конверсію їхніх продуктів на Amazon на 15%.

Як Brand Registry допоміг розв'язати питання з підробками й підвищити продажі

Підробки — одна з найбільших загроз для бренду на Amazon. Завдяки доступу до інструментів моніторингу компанії оперативно виявляють підозрілі списки й швидко видаляти їх з платформи. Це захищає репутацію бренду й забезпечує збереження лояльності клієнтів, що безпосередньо впливає на збільшення продажів. Водночас можливість покращити контент своїх продуктів і використовувати рекламні інструменти, такі як Sponsored Brands, допомагає компаніям підвищити видимість товарів і збільшити їхній продаж.

Висновки

Brand Registry на Amazon — потужний інструмент, що надає власникам брендів численні переваги для захисту й просування їхньої продукції. Серед ключових переваг можна виділити:

Посилений захист інтелектуальної власності дає швидко реагувати на порушення і видаляти підроблені товари з платформи. Повний контроль над списками продуктів забезпечує точне відображення товарів і підвищення конверсії завдяки використанню A+ Content та інших інструментів. Доступ до розширених маркетингових і аналітичних інструментів, таких як Sponsored Brands і Amazon Store, що допомагають збільшити видимість і продажі продукції.

Всупереч численним перевагам, програма Amazon Brand Registry має і певні обмеження:

Обов’язкова наявність зареєстрованої торгової марки. Без реєстрації ТМ у відповідних патентних органах неможливо скористатися перевагами Brand Registry. Обмежені можливості впливу на сторонніх продавців. Хоча програма допомагає боротися з підробками, вона не дає повного контролю над сторонніми продавцями, котрі можуть пропонувати аналогічні товари. Не всі країни підтримуються. Якщо торговий знак зареєстрований у країні, яка не входить до списку Amazon, використання Brand Registry неможливе. Необхідність постійного моніторингу. Попри автоматичні засоби виявлення порушень власник бренду має самостійно стежити за порушеннями й подавати скарги. Не гарантує абсолютний захист. Brand Registry значно спрощує захист бренду, але не є ідеальним механізмом проти шахрайства і недобросовісної конкуренції.

Для успішного захисту свого бренду на Amazon продавцям рекомендую: