Что такое Amazon Brand Registry, и Как с ним работать

Что такое Amazon Brand Registry, и Как с ним работать

Конкуренция на платформе Amazon усиливается, а заодно растет количество недобросовестных продавцов. Они используют чужие бренды, имитируют оригинальные товары или вводят покупателей в заблуждение. Именно с такими случаями призвана бороться программа Brand Registry.

Расскажу об особенностях этой программы, как в ней зарегистрировать свой бренд и улучшить продвижение товаров. А также продемонстрирую успешные кейсы.

Что такое Amazon Brand Registry

Это программа защиты права интеллектуальной собственности брендов, размещающих товары на платформе Amazon. Она дает возможность официальным представителям торговой марки контролировать свои продукты и бороться с подделками, а также иметь больше влияния на размещение товаров в каталоге маркетплейса.

В Amazon Brand Registry могут участвовать как владельцы торговых марок, так и их официальные представители, например, лицензированные дистрибьюторы или агенты.

Для регистрации необходимо предоставить подтверждение прав на бренд, то есть регистрационные документы и официальные разрешения от владельца торговой марки. Это позволяет владельцам мониторить использование названий брендов на платформе Amazon и обеспечить дополнительные права и возможности для их защиты.

Благодаря Brand Registry компании уменьшают риски распространения подделок, получают защиту репутации и укрепляют доверие покупателей.

Помимо защиты от подделок, участие в программе Amazon Brand Registry открывает брендам доступ к расширенным инструментам управления контентом и продвижения:

A+ Content (Enhanced Brand Content) — позволяет создавать привлекательные визуальные описания с таблицами, графиками и баннерами, что значительно повышает конверсию.

— позволяет создавать привлекательные визуальные описания с таблицами, графиками и баннерами, что значительно повышает конверсию. Brand Analytics — расширенная аналитика поисковых запросов, поведения покупателей и конкурентов, которая недоступна обычным продавцам.

— расширенная аналитика поисковых запросов, поведения покупателей и конкурентов, которая недоступна обычным продавцам. Sponsored Brands (брендова реклама) — возможность запускать рекламу с логотипом бренда, заголовком и несколькими продуктами одновременно.

— возможность запускать рекламу с логотипом бренда, заголовком и несколькими продуктами одновременно. Amazon Storefront — создание собственного мини-сайта бренда на Amazon с отдельным URL-адресом.

— создание собственного мини-сайта бренда на Amazon с отдельным URL-адресом. Project Zero, Transparency, IP Accelerator — дополнительные программы для автоматического выявления подделок и ускорения процесса защиты бренда.

Без регистрации бренда доступ к этим возможностям либо полностью отсутствует, либо значительно ограничен. Поэтому Brand Registry — это не просто защита, а фундамент для построения сильного, узнаваемого бренда на Amazon.

Ключевые возможности функционала Brand Registry

Защита торговых марок. Владельцы брендов могут сообщать о нарушениях и удалять неправомерные списки товаров, использующих их логотипы или названия. Инструменты мониторинга, позволяющие быстро выявить потенциальные нарушения — неправильное использование торговых знаков или поддельные продукты. Улучшенный контроль над всем контентом, ассоциирующимся с продуктами брендов, например, возможность создания и редактирования описаний, изображений и других материалов, которые видят покупатели. Защита от сторонних продавцов. Предотвращение ситуаций, когда сторонние продавцы продают товары под брендом, к которому не имеют отношения или умышленно путают потребителей. Например, когда недобросовестные торговцы реализуют товар одного бренда под видом продукции его конкурентов.

Итак, Brand Registry дает владельцам брендов эффективные инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Укрепляет репутацию и контроль над тем, как их продукты представлены на Amazon.

Доступ к расширенным инструментам для управления контентом и аналитики

Участие в Brand Registry расширяет возможности управления контентом:

A+ Content на Amazon — помогает продавцам создавать более интересный и визуально привлекательный контент. Это могут быть детальные описания продуктов, инфографика, сравнительные таблицы, истории бренда и тому подобное. Такой контент помогает лучше представить продукт, выделить его преимущества и повысить доверие покупателей.

Пример с А+ контентом

Второй пример с А+ контентом

Пример без А+ контента

Второй пример без А+ контента

История бренда — отображается над контентом А+.

В ней вы можете представить свой бренд, подчеркнуть особые черты и УТП и, в идеале, вызвать эмоции, усиливающие решение о покупке. Для создания истории есть выбор макетов.







Фирменный магазин. Хотите подчеркнуть особенности и ассортимент продукции вашего бренда? Тогда вам необходима эта опция. Когда пользователь на странице товар нажимает название вашего бренда, он видит магазин с продуманным контентом и визуальным оформлением. И никаких списков ваших конкурентов.





Спонсированная реклама бренда — так называемые спонсированные брендовые объявления (ранее HSA, Headline Search Ads) могут использовать только зарегистрированные бренды. Они ставят в первой строке поисковой выдачи как некоторые из ваших продуктов, так и магазин вашего бренда.



Программа Amazon Vinе — в ней участвуют продавцы с зарегистрированным брендом и квалифицированным товаром. Продавцы предоставляют собственный продукт выбранным пользователям бесплатно. Взамен люди обычно создают честный отзыв. Новые продукты легко генерируют отзывы таким образом.





A/B-тесты — можно протестировать два варианта контента A+, два заголовка товаров или даже изображения товаров.



Накопительные подписки — отличная возможность для продавцов FBA (Fulfillment by Amazon, весь комплекс услуг, которые предоставляет Амазон продавцу) увеличить собственные продажи без особых усилий. Опция доступна только при условии успешной регистрации бренда.





Amazon Brand Analytics — комплексный инструмент анализа, дающий доступ к полезным отчетам. Так вы можете узнать, какие товары вместе с одним из ваших продуктов чаще всего попадают в корзину покупателя. Таким образом распознаете потенциал для перекрестных продаж или расширения ассортимента.





Эти инструменты помогут оставаться конкурентоспособными и оптимизировать свое присутствие на платформе Amazon.

Как зарегистрировать свой бренд в Brand Registry

Прежде чем начать процесс регистрации бренда, убедитесь, что он соответствует основным требованиям программы.

Предварительные требования: торговый знак и документация

Главным условием является наличие зарегистрированного торгового знака в соответствующей юрисдикции. Этот знак должен быть либо словесным (название бренда), либо графическим (логотип), а также официально зарегистрированным в патентном ведомстве вашей страны.

Необходимая документация:

Регистрационный номер торгового знака. Это официальный номер, выданный патентным ведомством, который подтверждает регистрацию вашего знака.





Страна регистрации. Для участия в программе Brand Registry ваш торговый знак должен быть зарегистрирован в официально признанном патентном учреждении. Amazon принимает регистрации торговых марок из определенного перечня стран, включая США, Канаду, Великобританию, страны ЕС, Австралию, Индию, Японию и т. д.



Полный перечень стран, из которых Amazon подтверждает регистрацию, можно найти на официальном сайте Brand Registry или в справочном центре Amazon. Если ваша торговая марка зарегистрирована в другой стране, стоит проверить ее соответствие требованиям Amazon перед подачей заявки. Список категорий товаров и услуг. Перечень категорий, под которыми зарегистрирован ваш торговый знак. Необходим для правильного отображения на Amazon.

Пошаговая инструкция по регистрации бренда на Amazon

Войдите в свою учетную запись Amazon Seller Central. Если у вас ее нет, зарегистрируйтесь как продавец на платформе.



Перейдите в Amazon Brand Registry. Найдите соответствующий раздел в меню или перейдите по ссылке на официальной странице Brand Registry. Начните регистрацию. Нажмите на кнопку «Get Started» (Начать) и следуйте инструкциям на экране. Введите информацию о вашем бренде. Заполните поля, указав название бренда, регистрационный номер торгового знака и страну его регистрации.



Предоставьте образцы использования торгового знака. Amazon может запросить дополнительную информацию или образцы использования вашего знака, например, изображение товара с логотипом или ссылку на официальный веб-сайт. Ожидайте проверки. После подачи заявки Amazon осуществит проверку предоставленной информации. Это может занять от нескольких дней до двух недель. Получите подтверждение о завершении регистрации. После успешной проверки вы получите на свой аккаунт подтверждение регистрации бренда в Brand Registry. Теперь вы сможете пользоваться всеми преимуществами программы.

Советы по избежанию ошибок при регистрации

Вот несколько проверенных способов не допустить досадных ошибок.

Убедитесь, что ваш торговый знак зарегистрирован правильно. Проверьте, действительно ли ваш торговый знак зарегистрирован в соответствующей юрисдикции и что все документы имеются в наличии. Используйте точные данные. Будьте внимательны с названием бренда и регистрационным номером торгового знака. Неправильные / неполные данные задержат процесс или приведут к отказу. Предоставьте необходимые материалы. Когда Amazon запрашивает дополнительные образцы или документы, советую предоставить их как можно быстрее. Проверьте наличие доступа к электронной почте. Убедитесь, что вы имеете доступ к почтовому ящику, связанному с вашим аккаунтом Amazon. Не откладывайте на потом. Особенно если вы планируете запуск новых продуктов или усиление защиты бренда в ближайшее время, не затягивайте с регистрацией.

Стоит ли регистрировать свой бренд в Brand Registry

Оформление бренда в программе важно для вас, если:

Имеете зарегистрированные торговые знаки. Вы получите эффективную защиту интеллектуальной собственности на платформе Amazon. Сталкиваетесь с проблемами подделок или неправомерного использования торгового знака. Если вы уже имели такой опыт, Brand Registry быстро и эффективно решит эти вопросы в будущем. Активно продвигаете свой бренд на Amazon. Доступ к инструментам Brand Registry критически важен для успешного маркетинга и увеличения продаж.

Потенциальные недостатки и ограничения программы

Хотя Brand Registry предлагает множество преимуществ, но учтите определенные ограничения.

Необходимость иметь зарегистрированный торговый знакПрограмма доступна только для владельцев торговых знаков, что может быть ограничением для новых или малых бизнесов, которые пока не зарегистрировали свои знаки.

Затраты времени на регистрациюПроцесс регистрации затягивается, когда ваша компания не имеет полного пакета документов или если возникают проблемы во время проверки.

Возможные сложности с мониторингомКомпании с большим ассортиментом могут столкнуться со сложностями в контроле за всеми продуктами, особенно если нарушения становятся систематическими.

В целом, регистрация в Brand Registry является выгодным шагом для большинства брендов, стремящихся защитить свою интеллектуальную собственность и успешно развиваться на платформе. Но перед принятием решения следует учесть преимущества и ограничения программы.

Как Brand Registry помогает продвигать продукты

Использование A+ Content и расширенных опций изображений

Одним из главных преимуществ участия в Brand Registry является доступ к A+ Content, позволяющий создавать расширенные и визуально привлекательные страницы продуктов.

A+ Content позволяет размещать дополнительные изображения, видео, диаграммы, таблицы и расширенные описания, которые делают товар более привлекательным для покупателей. Это помогает выделить ваши продукты среди конкурентов, повысить конверсию и привлечь больше покупателей.

Использование высококачественных изображений и мультимедийного контента помогает эффективнее передавать уникальные свойства и преимущества вашего товара.

Создание Amazon Store и возможность пользоваться инструментом Sponsored Brands

Brand Registry открывает возможность создания собственного Amazon Store — индивидуального мини-сайта на платформе, где вы можете представлять свой бренд и все свои продукты в одном пространстве.

Amazon Store дает организовать продукцию по категориям, рассказать историю бренда и улучшить взаимодействие с покупателями.

Также участники программы имеют доступ к инструменту Sponsored Brands, что позволяет им продвигать бренд с помощью баннерной рекламы. Этот инструмент помогает привлекать больше трафика к вашим продуктам и повышать их видимость на платформе.

Аналитические инструменты для отслеживания эффективности

Вы получаете доступ к расширенным аналитическим инструментам, помогающим отслеживать эффективность рекламных кампаний, анализировать поведение покупателей и оценивать показатели продаж.

Такие инструменты дают получать подробную информацию о том, как ваши продукты перформируют на рынке, какие маркетинговые стратегии работают лучше всего и где возможны улучшения. Вы сможете принимать обоснованные решения по продвижению продуктов, оптимизировать рекламные бюджеты и повышать рентабельность инвестиций.

Примеры успешных кейсов

Рассмотрю несколько примеров компаний, которые успешно воспользовались программой Brand Registry для защиты своего бренда и повышения продаж.

Компания XYZ (потребительские товары) — специализируется на производстве высококачественных кухонных инструментов. Когда бренд набрал популярность на Amazon, на платформе появились подделки под их именем. Это негативно повлияло на репутацию компании и привело к снижению продаж.



После регистрации в Brand Registry компания XYZ получила возможность быстро выявлять и удалять списки поддельных товаров. В результате не только восстановили контроль над своим брендом, но и улучшили взаимодействие с клиентами. Это увеличило продажи на 20% в течение первого квартала после регистрации.

Компания Faweio US (электроника) — производит инновационные гаджеты. Также столкнулись с неправомерным использованием их товарного знака другими продавцами. Благодаря Brand Registry мониторили нарушения и защитили свои продукты от подделок. Дополнительно улучшить качество контента товаров с помощью A+ Content, что повысило конверсию их продуктов на Amazon на 15%.

Как Brand Registry помогает решить вопрос с подделками и повысить продажи

Подделки — одна из самых больших угроз для бренда на Amazon. Благодаря доступу к инструментам мониторинга компании оперативно обнаруживают подозрительные списки и быстро удаляют их с платформы. Это защищает репутацию бренда и обеспечивает сохранение лояльности клиентов, что напрямую влияет на увеличение продаж.

В то же время возможность улучшить контент своих продуктов и использовать рекламные инструменты, такие как Sponsored Brands, помогает компаниям повысить видимость товаров и увеличить их продажи.

Выводы

Brand Registry на Amazon — мощный инструмент, предоставляющий владельцам брендов многочисленные преимущества для защиты и продвижения их продукции. Среди ключевых преимуществ можно выделить:

Усиленная защита интеллектуальной собственности дает быстро реагировать на нарушения и удалять поддельные товары с платформы. Полный контроль над списками продуктов обеспечивает точное отображение товаров и повышение конверсии благодаря использованию A+ Content и других инструментов. Доступ к расширенным маркетинговым и аналитическим инструментам, таким как Sponsored Brands и Amazon Store, помогающим увеличить видимость и продажи продукции.

Вопреки многочисленным преимуществам, программа Amazon Brand Registry имеет и определенные ограничения:

Обязательно наличие зарегистрированной торговой марки. Без регистрации ТМ в соответствующих патентных органах невозможно воспользоваться преимуществами Brand Registry. Ограниченные возможности влияния на сторонних продавцов. Хотя программа помогает бороться с подделками, она не дает полного контроля над сторонними продавцами, которые могут предлагать аналогичные товары. Не все страны поддерживаются. Если торговый знак зарегистрирован в стране, которая не входит в список Amazon, использование Brand Registry невозможно. Необходимость постоянного мониторинга. Несмотря на автоматические средства выявления нарушений, владелец бренда должен самостоятельно следить за нарушениями и подавать жалобы. Не гарантирует абсолютную защиту. Brand Registry значительно упрощает защиту бренда, но не является идеальным механизмом против мошенничества и недобросовестной конкуренции.

Для успешной защиты своего бренда на Amazon продавцам рекомендую: