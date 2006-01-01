Максим Попов

Максим Попов

Автор NJ c 2024
Позиция:
Marketing Specialist
Компания:
Netpeak Agency Ukraine
Об авторе:
Менеджер по продажам на Amazon с 2018 года. Моя карьера началась с позиции PPC-специалиста, где я научился тонкостям эффективного рекламного кампейна. Я быстро осознал, что успех рекламных кампаний неразрывно связан с оптимизацией листингов, наличием истории и концепции бренда. Это привело меня к более глубокому углублению в маркетинговые исследования, позволяя выявить секреты успешного выделения среди конкурентов на Amazon.

Статьи автора

Бизнес
Marketplace Promotion
665 0
Как просчитать юнит-экономику товара для интернет-магазина
Кейсы
Marketplace Promotion
796 1
Запуск товара на Amazon с нуля до +2000% в продажах за четыре месяца — кейс Starla
Marketplace Promotion
1079 2
Amazon Moments: подробное руководство
Marketplace Promotion
2140 2
Что такое Amazon Brand Registry, и Как с ним работать
Кейсы
Marketplace Promotion
2178 11
Как увеличить продажи на 45% и восстановить 27 листингов — кейс сотрудничества в категории «Health Care» на Amazon
Marketplace Promotion
4936 1
Бесперспективные ниши для старта продаж на Amazon
