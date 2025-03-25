Как увеличить продажи на 45% и восстановить 27 листингов — кейс сотрудничества в категории «Health Care» на Amazon
Современные потребители все больше склоняются к качественной косметике и биологически активным добавкам (БАДам). Однако рынок переполнен предложениями, и покупателям сложно найти действительно эффективные средства среди множества вариантов.
Мы помогаем бизнесу не просто продавать больше, а создавать долгосрочные отношения с клиентами, что является ключом к стабильному росту и успеху в нише косметики и БАДов.
Проект: магазин косметики в категории «Health Care».
Период продвижения: ноябрь 2022 – апрель 2023.
Регион продвижения: США.
Услуга: перезапуск бренда и полноценный запуск новых листингов под ключ.
Команда проекта: Ангелина Гагарина, Project Manager; Максим Попов, Amazon Specialist.
Кто наш партнер
Владелец магазина косметики и БАДов в категории «Health Care». Средний чек: $90. Основная особенность — высокая конкуренция в нише и необходимость строгого соблюдения требований Amazon к документам и оформлению товаров.
Причина обращения
Партнер столкнулся с систематическими блокировками листингов, низкой конверсией и слабой видимостью на платформе из-за недостаточной оптимизации контента и отсутствия отзывов.
Как видно из отчета, значительная часть трафика и продаж приходится только на одну страницу, тогда как другие имеют минимальные показатели. Это свидетельствует о недостаточной оптимизации контента на других страницах магазина или слабом продвижении через внешние источники.
Цели продвижения
После аудита аккаунта подготовили детальный отчет с перечнем задач и план работ.
- Восстановить заблокированные листинги.
- Увеличить видимость товаров.
- Запустить новые продукты.
- Увеличить общий объем продаж на 30%.
- Улучшить визуальное оформление и восприятие бренда.
Стратегия продвижения: как обеспечить стабильный рост продаж
В маркетинговой стратегии мы сосредоточились на:
- построении доверия к бренду через качественный контент, отзывы, коллаборации с инфлюенсерами и экспертами в сфере красоты и здоровья;
- четкой сегментации аудитории для создания персонализированных рекламных кампаний и эффективного привлечения целевых клиентов;
- оптимизации воронки продаж, чтобы потребители легко находили нужный товар, получали всю необходимую информацию и не испытывали сомнений перед покупкой;
- повышении среднего чека за счет стратегий кросс-продаж, апсейлов и специальных предложений для постоянных клиентов.
Для продвижения продуктов нашего партнера мы предприняли следующие шаги.
- Полная оптимизация листингов с акцентом на релевантные ключевые слова.
Поисковые запросы играют ключевую роль в том, как потенциальные покупатели находят товар. Без правильной оптимизации даже качественный продукт может остаться незамеченным. Анализируя конкурентов и тренды, чтобы включить наиболее эффективные слова и фразы в заголовки, булеты и описание.
Результат: листинг лучше ранжируется, что повышает его видимость в поиске и, соответственно, увеличивает количество органического трафика.
- Создание профессионального визуального контента и обновление фирменного стиля.
Покупатель принимает решение за секунды, и визуальное оформление играет ключевую роль. Мы создаем качественные изображения, инфографику и видео, которые:
- соответствуют современным стандартам Amazon;
- демонстрируют товар в действии, что повышает доверие;
- выделяют продукт среди конкурентов.
Результат: улучшается конверсия, поскольку покупатель получает всю необходимую информацию без необходимости читать длинные описания.
- Подготовка полного пакета документов для восстановления и защиты листингов от блокировок.
Amazon строго контролирует соответствие товаров политике платформы. Часто листинги могут блокировать из-за несоответствия в сертификатах, отсутствия прав на продажу или жалоб конкурентов. Мы обеспечиваем:
- проверку и подготовку сертификатов соответствия;
- регистрацию торговой марки (Brand Registry);
- готовые планы действий для быстрой разблокировки.
Результат: уменьшаются риски блокировок, а при необходимости — быстрое восстановление продаж.
- Постоянная оптимизация рекламных кампаний.
Реклама на Amazon — не одноразовая настройка, а динамичный процесс, который требует постоянного анализа и корректировки. Конкуренция меняется, ключевые слова дорожают, а покупатели меняют поведение.
Если не оптимизировать рекламу постоянно:
- расходы на рекламу могут расти без увеличения прибыли;
- ключевые слова могут терять актуальность;
- конкуренты могут занимать место в выдаче, вытесняя ваш товар.
- Программа сбора отзывов для повышения доверия к товарам.
Отзывы — это социальное доказательство, которое влияет на решения покупателей. Мы внедряем:
- легальные методы сбора отзывов (Amazon Vine — это программа для быстрого и что главное легального получения отзывов. И запросы на фидбек);
- автоматизацию запросов через email-рассылки.
Результат: увеличение количества положительных отзывов, рост доверия к товару и его позиций в поиске.
Действия команды
- Провели детальный анализ конкурентов и ниши.
Перед запуском маркетинговых мероприятий важно знать доминантные тренды, кто является основными конкурентами и их сильные/слабые стороны.
Что сделали:
- изучили первую десятку конкурентов по категории, используя Helium 10, Jungle Scout и дополнительных программ для аналитики Amazon. А также используя внутреннюю аналитику Amazon;
- проанализировали ассортимент, ценовую политику, отзывы, ключевые слова и рекламные стратегии конкурентов;
- определили ниши, которые еще не заполнены, и нашли потенциальные возможности для уникальных товарных позиций.
Результат: полученные данные стали основой для дальнейшего создания и оптимизации продуктов, а также для настройки РК.
- Создали пять новых продуктов с вариациями объема спроса.
Благодаря анализу рынка мы определили, какие форматы товаров наиболее популярны и какие дополнительные вариации могут повысить средний чек.
Что мы сделали:
- создали пять новых продуктов, каждый с вариантами объема (малый, средний, большой) для разных категорий покупателей;
- провели A/B-тестирование названий и упаковки для оптимального выбора;
- помогли оптимизировать стоимость логистики для эффективной доставки и увеличения маржинальности.
Результат: расширили линейку — выросла конверсия.
- Полностью обновили фирменный стиль магазина и создали инфографику.
Фирменный стиль и качественный визуальный контент существенно влияют на доверие к бренду и уровень конверсии.
Что сделали:
- единую стилистику для изображений, инфографики и A+ контента (предложенная Amazon функция улучшения визуальных эффектов и качественного описания продуктов);
- обновили логотип, цветовую гамму и визуальные элементы на странице бренда в Amazon Store;
- создали инфографику для каждого продукта, которая раскрывает его преимущества, такие как сравнение с конкурентами, способ использования, выгоды.
Результат: CTR рекламных объявлений (соотношение количества кликов по ссылкам на объявление к количеству показов рекламы в поисковой выдаче) вырос на 18%, а конверсия листингов — на 23% благодаря улучшению визуального контента. Эти улучшения были получены в течение 2 месяцев.
- Разработали уникальные описания и SEO-ядра для каждого продукта.
Оптимизация листингов является критически важной для видимости продуктов в поиске Amazon.
Что сделали:
- собрали ключевые слова через Helium 10, Brand Analytics и Seller Tools;
- создали уникальные описания и булеты (блоки текста с дополнительным описанием товара), которые не только соответствуют SEO-требованиям, но и подчеркивают преимущества продукта;
- внесли структурированные изменения в A+ контент для улучшения пользовательского опыта. Подготовили техническое задание для дизайнера, в соответствии конкурентного маркетинга в нише. И реализовали с дизайнером те изображения которые отвечали на вопросы покупателей.
Результат: органический трафик вырос на 28% за три месяца после обновления SEO-ядра листингов.
- Восстановили 27 заблокированных листингов.
Блокировка товаров — одна из самых болезненных проблем для продавцов на Amazon, что приводит к значительным потерям.
Что сделали:
- определили основные причины блокировок (нарушение правил категории, жалобы покупателей, отсутствие сертификатов);
- подготовили и подали официальные апелляции через Seller Central;
- обновили сертификацию продуктов и соответствие Amazon Policy.
Результат: 27 продуктов вернули в продажу, сохранили оборот компании и клиентскую базу.
- Подготовили рекомендации для видеоконтента, размещенного на Amazon.
Видео улучшает взаимодействие с потенциальными покупателями и повышает доверие.
Что сделали:
- проанализировали видео конкурентов и их эффективность;
- создали сценарии для промо- и демонстрационных видео;
- дали рекомендации по монтажу и интеграции видео в листинги.
Результат: добавление видео основных продуктов повысило конверсию на 16%.
- Запустили РК с еженедельной оптимизацией.
Что сделали:
- создали PPC-кампании с акцентом на релевантные ключевые слова;
- использовали Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display для разных этапов воронки; Это три основных типа рекламы на Amazon Advertising, которые помогают продавцам продвигать свои товары и повышать их видимость в поиске и на страницах товаров;
- еженедельно анализировали и корректировали ставки, отсеивали нерелевантные запросы.
Результат: увеличили доходности рекламы (ACOS снижена на 12%) и стабильный прирост трафика. ACOS (Advertising Cost of Sales) — это процентный показатель эффективности рекламы на Amazon, который показывает, сколько вы тратите на рекламу для каждого доллара продаж.
- Разработали и реализовали план по сбору отзывов.
Отзывы — это социальное доказательство, которое влияет на решения покупателей.
Что мы сделали:
- использовали Amazon Vine и автоматизированные запросы на отзывы.
- внедрили email-кампанию для клиентов с просьбой оставить отзыв.
- отследили негативные отзывы и предоставили быструю поддержку покупателям.
Результат: количество отзывов увеличилось в 2,3 раза, а средний рейтинг улучшился с 4,1 до 4,6.
Результаты продвижения
- Рост общего объема продаж на 45%. Оптимизация листингов, улучшенный визуальный контент и эффективные рекламные кампании значительно увеличили продажи, что дало бизнесу стабильный рост.
- Увеличение CTR на 18% и конверсии на 23%. Обновленный дизайн, качественные изображения, видео и инфографика улучшили взаимодействие с клиентами, что привело к повышению CTR рекламных объявлений и конверсии листингов.
- Востановлено 27 листингов и запущено 19 новых продуктов. Благодаря правильной работе с апелляциями удалось вернуть в продажу заблокированные товары, а анализ рынка помог успешно запустить новые товары с высоким спросом.
- Важную роль сыграли обновление контента и фокус на SEO-оптимизации. Мы не просто изменили визуальную составляющую листингов, а глубоко проработали семантику и структуру страниц, сделав их максимально привлекательными для покупателей и алгоритмов Amazon.
- Улучшили здоровье аккаунта (account health). Все выполненные действия повысили метрики аккаунта, что позволило увеличить FBA-лимиты хранения и улучшить логистические возможности. FBA-лимиты — это ограничения на хранение товаров на складах Amazon для продавцов, которые используют Fulfillment by Amazon (FBA).
Какие есть логистические возможности у аккаунта? Amazon предлагает несколько вариантов доставки:
- FBA (Fulfillment by Amazon) — Amazon хранит, упаковывает и отправляет товары.
- FBM (Fulfillment by Merchant) — продавец самостоятельно занимается доставкой.
- Amazon Global Logistics (AGL) — международные перевозки через Amazon.
- Multi-Channel Fulfillment (MCF) — Amazon выполняет заказы с других платформ (например, Shopify).
- Первые продажи через Store Page. Грамотное оформление брендовой страницы и внешний трафик принесли первые конверсии со страницы магазина, что открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования.
- Решение всех проблем с аккаунтом и листингами и увеличение рейтинга аккаунта. Ниже отображена страница Acount Health, где листинги (страницы товара на маркетплейсе Amazon) имеют проблемы в системе Амазон и есть риск блокировки аккаунта.
Результат решения всех проблем с аккаунтом и листингами и увеличение рейтинга аккаунта
Отзывы о сотрудничестве
Владелец магазина косметики
Я полностью доволен результатом. Команда не только восстановила мои заблокированные листинги, но и помогла существенно увеличить продажи. Было приятно работать с профессионалами!
Ангелина Гагарина, Project Manager
Мы достигли результата благодаря команде и конструктивному взаимодействию с партнером. Успех этого проекта — это не только наша экспертиза, но и четкое видение клиента, который активно вовлекался в процесс, быстро предоставлял необходимые данные и доверял нашим решениям.
Этот кейс — отличный пример, как правильная стратегия, обновленный контент и грамотная коммуникация дают реальные результаты. Мы гордимся этим сотрудничеством, ведь вместе с клиентом смогли добиться не просто роста продаж, а создать стабильную систему развития бренда на маркетплейсе.
Читайте также наш кейс Обзор и оптимизация страниц продукта на Amazon в мобильной и десктопной версиях.
Выводы
- Благодаря приложенным усилиям нашей команды и сотрудничеству с партнером достигли роста продаж на 45%.
- Восстановили заблокированные листинги и устранили причины блокировок.
- Улучшили восприятие бренда благодаря качественному визуальному и текстовому контенту и подняли показатели CTR до 2%.
- Успешно решили задачу со здоровьем аккаунта и увеличили FBA-лимиты хранения.
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