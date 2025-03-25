Как увеличить продажи на 45% и восстановить 27 листингов — кейс сотрудничества в категории «Health Care» на Amazon

Как увеличить продажи на 45% и восстановить 27 листингов — кейс сотрудничества в категории «Health Care» на Amazon

Современные потребители все больше склоняются к качественной косметике и биологически активным добавкам (БАДам). Однако рынок переполнен предложениями, и покупателям сложно найти действительно эффективные средства среди множества вариантов.

Мы помогаем бизнесу не просто продавать больше, а создавать долгосрочные отношения с клиентами, что является ключом к стабильному росту и успеху в нише косметики и БАДов.

Проект: магазин косметики в категории «Health Care». Период продвижения: ноябрь 2022 – апрель 2023. Регион продвижения: США. Услуга: перезапуск бренда и полноценный запуск новых листингов под ключ. Команда проекта: Ангелина Гагарина, Project Manager; Максим Попов, Amazon Specialist.

Кто наш партнер

Владелец магазина косметики и БАДов в категории «Health Care». Средний чек: $90. Основная особенность — высокая конкуренция в нише и необходимость строгого соблюдения требований Amazon к документам и оформлению товаров.

Причина обращения

Партнер столкнулся с систематическими блокировками листингов, низкой конверсией и слабой видимостью на платформе из-за недостаточной оптимизации контента и отсутствия отзывов.

Как видно из отчета, значительная часть трафика и продаж приходится только на одну страницу, тогда как другие имеют минимальные показатели. Это свидетельствует о недостаточной оптимизации контента на других страницах магазина или слабом продвижении через внешние источники.

Цели продвижения

После аудита аккаунта подготовили детальный отчет с перечнем задач и план работ.

Восстановить заблокированные листинги. Увеличить видимость товаров. Запустить новые продукты. Увеличить общий объем продаж на 30%. Улучшить визуальное оформление и восприятие бренда.

Стратегия продвижения: как обеспечить стабильный рост продаж

В маркетинговой стратегии мы сосредоточились на:

построении доверия к бренду через качественный контент, отзывы, коллаборации с инфлюенсерами и экспертами в сфере красоты и здоровья;

четкой сегментации аудитории для создания персонализированных рекламных кампаний и эффективного привлечения целевых клиентов;

оптимизации воронки продаж, чтобы потребители легко находили нужный товар, получали всю необходимую информацию и не испытывали сомнений перед покупкой;

повышении среднего чека за счет стратегий кросс-продаж, апсейлов и специальных предложений для постоянных клиентов.

Для продвижения продуктов нашего партнера мы предприняли следующие шаги.

Полная оптимизация листингов с акцентом на релевантные ключевые слова.

Поисковые запросы играют ключевую роль в том, как потенциальные покупатели находят товар. Без правильной оптимизации даже качественный продукт может остаться незамеченным. Анализируя конкурентов и тренды, чтобы включить наиболее эффективные слова и фразы в заголовки, булеты и описание.

Результат: листинг лучше ранжируется, что повышает его видимость в поиске и, соответственно, увеличивает количество органического трафика.

Создание профессионального визуального контента и обновление фирменного стиля.

Покупатель принимает решение за секунды, и визуальное оформление играет ключевую роль. Мы создаем качественные изображения, инфографику и видео, которые:

соответствуют современным стандартам Amazon;

демонстрируют товар в действии, что повышает доверие;

выделяют продукт среди конкурентов.

Результат: улучшается конверсия, поскольку покупатель получает всю необходимую информацию без необходимости читать длинные описания.

Подготовка полного пакета документов для восстановления и защиты листингов от блокировок.

Amazon строго контролирует соответствие товаров политике платформы. Часто листинги могут блокировать из-за несоответствия в сертификатах, отсутствия прав на продажу или жалоб конкурентов. Мы обеспечиваем:

проверку и подготовку сертификатов соответствия;

регистрацию торговой марки (Brand Registry);

готовые планы действий для быстрой разблокировки.

Результат: уменьшаются риски блокировок, а при необходимости — быстрое восстановление продаж.

Постоянная оптимизация рекламных кампаний.

Реклама на Amazon — не одноразовая настройка, а динамичный процесс, который требует постоянного анализа и корректировки. Конкуренция меняется, ключевые слова дорожают, а покупатели меняют поведение.

Если не оптимизировать рекламу постоянно:

расходы на рекламу могут расти без увеличения прибыли;

ключевые слова могут терять актуальность;

конкуренты могут занимать место в выдаче, вытесняя ваш товар.

Программа сбора отзывов для повышения доверия к товарам.

Отзывы — это социальное доказательство, которое влияет на решения покупателей. Мы внедряем:

легальные методы сбора отзывов (Amazon Vine — это программа для быстрого и что главное легального получения отзывов. И запросы на фидбек);

автоматизацию запросов через email-рассылки.

Результат: увеличение количества положительных отзывов, рост доверия к товару и его позиций в поиске.

Действия команды

Провели детальный анализ конкурентов и ниши.

Перед запуском маркетинговых мероприятий важно знать доминантные тренды, кто является основными конкурентами и их сильные/слабые стороны.

Что сделали:

изучили первую десятку конкурентов по категории, используя Helium 10, Jungle Scout и дополнительных программ для аналитики Amazon. А также используя внутреннюю аналитику Amazon;

проанализировали ассортимент, ценовую политику, отзывы, ключевые слова и рекламные стратегии конкурентов;

определили ниши, которые еще не заполнены, и нашли потенциальные возможности для уникальных товарных позиций.

Результат: полученные данные стали основой для дальнейшего создания и оптимизации продуктов, а также для настройки РК.

Создали пять новых продуктов с вариациями объема спроса.

Благодаря анализу рынка мы определили, какие форматы товаров наиболее популярны и какие дополнительные вариации могут повысить средний чек.

Что мы сделали:

создали пять новых продуктов, каждый с вариантами объема (малый, средний, большой) для разных категорий покупателей;

провели A/B-тестирование названий и упаковки для оптимального выбора;

помогли оптимизировать стоимость логистики для эффективной доставки и увеличения маржинальности.

Результат: расширили линейку — выросла конверсия.

Полностью обновили фирменный стиль магазина и создали инфографику.

Фирменный стиль и качественный визуальный контент существенно влияют на доверие к бренду и уровень конверсии.

Что сделали:

единую стилистику для изображений, инфографики и A+ контента (предложенная Amazon функция улучшения визуальных эффектов и качественного описания продуктов);

обновили логотип, цветовую гамму и визуальные элементы на странице бренда в Amazon Store;

создали инфографику для каждого продукта, которая раскрывает его преимущества, такие как сравнение с конкурентами, способ использования, выгоды.

Результат: CTR рекламных объявлений (соотношение количества кликов по ссылкам на объявление к количеству показов рекламы в поисковой выдаче) вырос на 18%, а конверсия листингов — на 23% благодаря улучшению визуального контента. Эти улучшения были получены в течение 2 месяцев.

Разработали уникальные описания и SEO-ядра для каждого продукта.

Оптимизация листингов является критически важной для видимости продуктов в поиске Amazon.

Что сделали:

собрали ключевые слова через Helium 10, Brand Analytics и Seller Tools;

создали уникальные описания и булеты (блоки текста с дополнительным описанием товара), которые не только соответствуют SEO-требованиям, но и подчеркивают преимущества продукта;

внесли структурированные изменения в A+ контент для улучшения пользовательского опыта. Подготовили техническое задание для дизайнера, в соответствии конкурентного маркетинга в нише. И реализовали с дизайнером те изображения которые отвечали на вопросы покупателей.

Результат: органический трафик вырос на 28% за три месяца после обновления SEO-ядра листингов.

Восстановили 27 заблокированных листингов.

Блокировка товаров — одна из самых болезненных проблем для продавцов на Amazon, что приводит к значительным потерям.

Что сделали:

определили основные причины блокировок (нарушение правил категории, жалобы покупателей, отсутствие сертификатов);

подготовили и подали официальные апелляции через Seller Central;

обновили сертификацию продуктов и соответствие Amazon Policy.

Результат: 27 продуктов вернули в продажу, сохранили оборот компании и клиентскую базу.

Подготовили рекомендации для видеоконтента, размещенного на Amazon.

Видео улучшает взаимодействие с потенциальными покупателями и повышает доверие.

Что сделали:

проанализировали видео конкурентов и их эффективность;

создали сценарии для промо- и демонстрационных видео;

дали рекомендации по монтажу и интеграции видео в листинги.

Результат: добавление видео основных продуктов повысило конверсию на 16%.

Запустили РК с еженедельной оптимизацией.

Что сделали:

создали PPC-кампании с акцентом на релевантные ключевые слова;

использовали Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display для разных этапов воронки; Это три основных типа рекламы на Amazon Advertising, которые помогают продавцам продвигать свои товары и повышать их видимость в поиске и на страницах товаров;

еженедельно анализировали и корректировали ставки, отсеивали нерелевантные запросы.

Результат: увеличили доходности рекламы (ACOS снижена на 12%) и стабильный прирост трафика. ACOS (Advertising Cost of Sales) — это процентный показатель эффективности рекламы на Amazon, который показывает, сколько вы тратите на рекламу для каждого доллара продаж.

Разработали и реализовали план по сбору отзывов.

Отзывы — это социальное доказательство, которое влияет на решения покупателей.

Что мы сделали:

использовали Amazon Vine и автоматизированные запросы на отзывы.

внедрили email-кампанию для клиентов с просьбой оставить отзыв.

отследили негативные отзывы и предоставили быструю поддержку покупателям.

Результат: количество отзывов увеличилось в 2,3 раза, а средний рейтинг улучшился с 4,1 до 4,6.

Результаты продвижения

Рост общего объема продаж на 45%. Оптимизация листингов, улучшенный визуальный контент и эффективные рекламные кампании значительно увеличили продажи, что дало бизнесу стабильный рост. Увеличение CTR на 18% и конверсии на 23%. Обновленный дизайн, качественные изображения, видео и инфографика улучшили взаимодействие с клиентами, что привело к повышению CTR рекламных объявлений и конверсии листингов. Востановлено 27 листингов и запущено 19 новых продуктов. Благодаря правильной работе с апелляциями удалось вернуть в продажу заблокированные товары, а анализ рынка помог успешно запустить новые товары с высоким спросом. Важную роль сыграли обновление контента и фокус на SEO-оптимизации. Мы не просто изменили визуальную составляющую листингов, а глубоко проработали семантику и структуру страниц, сделав их максимально привлекательными для покупателей и алгоритмов Amazon. Улучшили здоровье аккаунта (account health). Все выполненные действия повысили метрики аккаунта, что позволило увеличить FBA-лимиты хранения и улучшить логистические возможности. FBA-лимиты — это ограничения на хранение товаров на складах Amazon для продавцов, которые используют Fulfillment by Amazon (FBA).

Какие есть логистические возможности у аккаунта? Amazon предлагает несколько вариантов доставки: FBA (Fulfillment by Amazon) — Amazon хранит, упаковывает и отправляет товары. FBM (Fulfillment by Merchant) — продавец самостоятельно занимается доставкой. Amazon Global Logistics (AGL) — международные перевозки через Amazon. Multi-Channel Fulfillment (MCF) — Amazon выполняет заказы с других платформ (например, Shopify).

Первые продажи через Store Page. Грамотное оформление брендовой страницы и внешний трафик принесли первые конверсии со страницы магазина, что открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования.



Решение всех проблем с аккаунтом и листингами и увеличение рейтинга аккаунта. Ниже отображена страница Acount Health, где листинги (страницы товара на маркетплейсе Amazon) имеют проблемы в системе Амазон и есть риск блокировки аккаунта.

Результат решения всех проблем с аккаунтом и листингами и увеличение рейтинга аккаунта

Отзывы о сотрудничестве

Владелец магазина косметики

Я полностью доволен результатом. Команда не только восстановила мои заблокированные листинги, но и помогла существенно увеличить продажи. Было приятно работать с профессионалами!

Ангелина Гагарина, Project Manager

Мы достигли результата благодаря команде и конструктивному взаимодействию с партнером. Успех этого проекта — это не только наша экспертиза, но и четкое видение клиента, который активно вовлекался в процесс, быстро предоставлял необходимые данные и доверял нашим решениям. Этот кейс — отличный пример, как правильная стратегия, обновленный контент и грамотная коммуникация дают реальные результаты. Мы гордимся этим сотрудничеством, ведь вместе с клиентом смогли добиться не просто роста продаж, а создать стабильную систему развития бренда на маркетплейсе.

Читайте также наш кейс Обзор и оптимизация страниц продукта на Amazon в мобильной и десктопной версиях.

Выводы