Як збільшити продажі на 45% і відновити 27 лістингів — кейс співпраці в категорії «Health Care» на Amazon

Як збільшити продажі на 45% і відновити 27 лістингів — кейс співпраці в категорії «Health Care» на Amazon

Сучасні споживачі все більше схиляються до якісної косметики й біологічно активних добавок (БАДів). Однак ринок переповнений пропозиціями, і покупцям складно знайти дійсно ефективні засоби серед безлічі варіантів.

Ми допомагаємо бізнесу не просто продавати більше, а створювати довгострокові відносини з клієнтами, що є ключем до стабільного зростання й успіху в ніші косметики і БАДів.

Проєкт: магазину косметики в категорії «Health Care».

Період просування: листопад 2022 – квітень 2023.

Регіон просування: США.

Послуга: перезапуск бренду й повноцінний запуск нових лістингів під ключ.

Команда проєкту: Ангеліна Гагаріна, Project Manager; Максим Попов, Amazon Specialist.

Хто наш партнер

Власник магазину косметики й бадів у категорії «Health Care». Середній чек: $90. Основна особливість — висока конкуренція в ніші й необхідність суворого дотримання вимог Amazon до документів і оформлення товарів.

Причина звернення

Партнер зіткнувся із систематичними блокуваннями лістингів, низькою конверсією й слабкою видимістю на платформі через недостатню оптимізацію контенту і відсутність відгуків.

Як видно зі звіту, значна частина трафіку й продажів припадає лише на одну сторінку, тоді як інші мають мінімальні показники. Це свідчить про недостатню оптимізацію контенту на інших сторінках магазину або слабке просування через зовнішні джерела.

Цілі просування

Після аудиту акаунту підготували детальний звіт з переліком задач і план робіт.

Відновити заблоковані лістинги. Збільшити видимість товарів. Запустити нові продукти. Збільшити загальний обсяг продажів на 30%. Покращити візуальне оформлення й сприйняття бренду.

Стратегія просування: як забезпечити стабільне зростання продажів

В маркетинговій стратегії ми зосередилися на:

побудові довіри до бренду через якісний контент, відгуки, колаборації з інфлюенсерами й експертами у сфері краси й здоров’я;

чіткій сегментації аудиторії для створення персоналізованих рекламних кампаній і ефективного залучення цільових клієнтів;

оптимізації воронки продажів, щоби споживачі легко знаходили потрібний товар, отримували всю необхідну інформацію і не відчували сумнівів перед покупкою;

підвищенні середнього чека шляхом стратегій крос-продажів, апсейлів і спеціальних пропозицій для постійних клієнтів.

Для просування продуктів нашого партнера ми зробили наступні кроки.

Повна оптимізація лістингів з акцентом на релевантні ключові слова.

Пошукові запити відіграють ключову роль у тому, як потенційні покупці знаходять товар. Без правильної оптимізації навіть якісний продукт може залишитися непомітним. Аналізуючи конкурентів і тренди, щоби включити найбільш ефективні слова і фрази у заголовки, булети й опис.

Результат: лістинг краще ранжується, що підвищує його видимість у пошуку й, відповідно, збільшує кількість органічного трафіку.

Створення професійного візуального контенту й оновлення фірмового стилю.

Покупець ухвалює рішення за секунди, і візуальне оформлення відіграє ключову роль. Ми створюємо якісні зображення, інфографіку й відео, які:

відповідають сучасним стандартам Amazon;

демонструють товар у дії, що підвищує довіру;

виділяють продукт серед конкурентів.

Результат: покращується конверсія, оскільки покупець отримує всю необхідну інформацію без потреби читати довгі описи.

Підготовка повного пакета документів для відновлення й захисту лістингів від блокувань.

Amazon суворо контролює відповідність товарів політиці платформи. Часто лістинги можуть блокувати через невідповідність у сертифікатах, відсутність прав на продаж або скарги конкурентів. Ми забезпечуємо:

перевірку й підготовку сертифікатів відповідності;

реєстрацію торгової марки (Brand Registry);

готові плани дій для швидкого розблокування.

Результат: зменшуються ризики блокувань, а за необхідності — швидке відновлення продажів.

Постійна оптимізація рекламних кампаній.

Реклама на Amazon — не одноразове налаштування, а динамічний процес, який потребує постійного аналізу й коригування. Конкуренція змінюється, ключові слова дорожчають, а покупці змінюють поведінку.

Якщо не оптимізувати рекламу постійно:

витрати на рекламу можуть зростати без збільшення прибутку;

ключові слова можуть втрачати актуальність;

конкуренти можуть займати місце у видачі, витісняючи ваш товар.

Програма збору відгуків для підвищення довіри до товарів.

Відгуки — це соціальний доказ, який впливає на рішення покупців. Ми впроваджуємо:

легальні методи збору відгуків (Amazon Vine — це програма для швидкого та що головне легального отримання відгуків. Та запити на фідбек);

автоматизацію запитів через email-розсилки.

Результат: збільшення кількості позитивних відгуків, зростання довіри до товару і його позицій у пошуку.

Дії команди

Провели детальний аналіз конкурентів і ніші.

Перед запуском маркетингових заходів важливо знати домінантні тренди, хто є основними конкурентами і їхні сильні / слабкі сторони.

Що зробили:

вивчили перш десятку конкурентів за категорією, використовуючи Helium 10, Jungle Scout та додаткових програм для аналітики Amazon. А також використовуючи внутрішню аналітику Amazon;

проаналізували асортимент, цінову політику, відгуки, ключові слова й рекламні стратегії конкурентів;

визначили ніші, які ще не заповнені, і знайшли потенційні можливості для унікальних товарних позицій.

Результат: отримані дані стали основою для подальшого створення й оптимізації продуктів, а також для налаштування РК.

Створили п’ять нових продуктів із варіаціями об’єму попиту.

Завдяки аналізу ринку ми визначили, які формати товарів найбільше популярні та які додаткові варіації можуть підвищити середній чек.

Що зробили:

створили п’ять нових продуктів, кожен із варіантами обсягу (малий, середній, великий) для різних категорій покупців;

провели A/B-тестування назв і упаковки для оптимального вибору;

допомогли оптимізувати вартість логістики для ефективної доставки та збільшення маржинальності.

Результат: розширили лінійку — зросла конверсія.

Повністю оновили фірмовий стиль магазину й створили інфографіку.

Фірмовий стиль і якісний візуальний контент суттєво впливають на довіру до бренду і рівень конверсії.

Що зробили:

єдину стилістику для зображень, інфографіки та A+ контенту (запропонована Amazon функція покращення візуальних ефектів і якісного опису продуктів);

оновили логотип, кольорову гаму і візуальні елементи на сторінці бренду в Amazon Store;

створили інфографіку для кожного продукту, котра розкриває його переваги, як-от порівняння з конкурентами, спосіб використання, вигоди.

Результат: CTR рекламних оголошень (співвідношення кількості кліків по лінках на оголошення до кількості показів реклами у пошуковій видачі) зріс на 18%, а конверсія лістингів — на 23% завдяки покращенню візуального контенту. Ці покращення були здобуті впродовж двох місяців.

Розробили унікальні описи і SEO-ядра для кожного продукту.

Оптимізація лістингів є критично важливою для видимості продуктів у пошуку Amazon.

Що зробили:

зібрали ключові слова через Helium 10, Brand Analytics і Seller Tools;

створили унікальні описи й булети (блоки тексту з додатковим описом товару), що не тільки відповідають SEO-вимогам, але й підкреслюють переваги продукту;

внесли структуровані зміни в A+ контент для покращення досвіду користувачів. Підготували технічне завдання для дизайнера, відповідно конкурентного маркетингу в ніші. Та реалізували з дизайнером ті зображення які відповідали на питання покупців.

Результат: органічний трафік зріс на 28% за три місяці після оновлення SEO-ядра лістингів.

Відновили 27 заблокованих лістингів.

Блокування товарів — одна з найболючіших проблем для продавців на Amazon, що спричиняє значні втрати.

Що зробили:

визначили основні причини блокувань (порушення правил категорії, скарги покупців, відсутність сертифікатів);

підготували й подали офіційні апеляції через Seller Central;

оновили сертифікацію продуктів і відповідність Amazon Policy.

Результат: 27 продуктів повернули у продаж, зберегли оборот компанії та клієнтську базу.

Підготували рекомендації для відеоконтенту, розміщеного на Amazon.

Відео покращує взаємодію з потенційними покупцями й підвищує довіру.

Що зробили:

проаналізували відео конкурентів і їхньої ефективності;

створили сценарії для промо- і демонстраційних відео;

надали рекомендації щодо монтажу й інтеграції відео в лістинги.

Результат: додавання відео основних продуктівпідвищило конверсію на 16%.

Запустили РК із щотижневою оптимізацією.

Що зробили:

створили PPC-кампанії з акцентом на релевантні ключові слова;

використали Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display для різних етапів воронки; Це три основні типи реклами на Amazon Advertising, які допомагають продавцям просувати свої товари та підвищувати їхню видимість у пошуку та на сторінках товарів;

щотижнево аналізували і коригували ставки, вимкали нерелевантні запити.

Результат: збільшили прибутковості реклами (ACOS знижено на 12%) і стабільний приріст трафіку. ACOS (Advertising Cost of Sales) — це відсотковий показник ефективності реклами на Amazon, який показує, скільки ви витрачаєте на рекламу для кожного долара продажів.

Розробили й реалізували план зі збору відгуків.

Відгуки — це соціальний доказ, котрий впливає на рішення покупців.

Що зробили:

використали Amazon Vine та автоматизовані запити на відгуки.

впровадили email-кампанію для клієнтів з проханням залишити відгук.

відстежили негативні відгуки і надали швидку підтримку покупцям.

Результат: кількість відгуків збільшилась у 2,3 раза, а середній рейтинг покращився з 4,1 до 4,6.

Результати просування

Зростання загального обсягу продажів на 45%. Оптимізація лістингів, покращений візуальний контент і ефективні рекламні кампанії значно збільшили продажі, що дало бізнесу стабільний ріст. Збільшення CTR на 18% і конверсії на 23%. Оновлений дизайн, якісні зображення, відео й інфографіка покращили взаємодію з клієнтами, що призвело до підвищення CTR рекламних оголошень і конверсії лістингів. Відновлено 27 лістингів і запущено 19 нових продуктів.Завдяки правильній роботі з апеляціями вдалося повернути у продаж заблоковані товари, а аналіз ринку допоміг успішно запустити нові товари з високим попитом. Важливу роль зіграли оновлення контенту й фокус на SEO-оптимізації. Ми не просто змінили візуальний складник лістингів, а глибоко пропрацювали семантику й структуру сторінок, зробивши їх максимально привабливими для покупців і алгоритмів Amazon. Покращили здоров’я акаунту (account health). Всі виконані дії підвищили метрики акаунту, що дозволило збільшити FBA-ліміти зберігання і покращити логістичні можливості. FBA-ліміти — це обмеження на зберігання товарів у складах Amazon для продавців, які використовують Fulfillment by Amazon (FBA).

Які є логістичні можливості в акаунта? Amazon пропонує кілька варіантів доставки. FBA (Fulfillment by Amazon) — Amazon зберігає, пакує та відправляє товари. FBM (Fulfillment by Merchant) — продавець самостійно займається доставкою. Amazon Global Logistics (AGL) — міжнародні перевезення через Amazon. Multi-Channel Fulfillment (MCF) — Amazon виконує замовлення з інших платформ (наприклад, Shopify).

Перші продажі через Store Page. Грамотне оформлення брендової сторінки й зовнішній трафік принесли перші конверсії зі сторінки магазину, що відкриває нові можливості для подальшого масштабування.



Розв’язання всіх проблем з акаунтом і лістингами й збільшення рейтингу акаунту.

Нижче відображена сторінка Acount Health, де лістинги (сторінки товару на маркетплейсі Amazon) мають проблеми в системі Амазон і є ризик блокування акаунту.

Результат розв’язання всіх проблем з акаунтом і лістингами й збільшення рейтингу акаунту

Відгуки про співпрацю

Власник магазину косметики

Я повністю задоволений результатом. Команда не лише відновила мої заблоковані лістинги, але й допомогла суттєво збільшити продажі. Було приємно працювати з професіоналами!

Ангеліна Гагаріна, Project Manager Netpeak Ukraine

Ми досягли результату завдяки команди і конструктивній взаємодії з парнером. Успіх цього проєкту — це не лише наша експертиза, але й чітке бачення клієнта, який активно залучався до процесу, швидко надавав необхідні дані й довіряв нашим рішенням. Цей кейс — чудовий приклад, як правильна стратегія, оновлений контент і грамотна комунікація дають реальні результати. Ми пишаємося цією співпрацею, адже разом із клієнтом змогли досягти не просто зростання продажів, а створити стабільну систему розвитку бренду на маркетплейсі.

Читайте також наш кейс Огляд та оптимізація сторінок продукту на Amazon в мобільній та десктопній версіях.

Висновки